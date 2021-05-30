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Технологии
Дамир Камалетдинов

СМИ: Google отслеживал геолокацию даже при отключённой функции и затруднял поиск настроек приватности на Android Статьи редакции

Похоже, что руководство и сотрудники компании были в курсе ситуации.

68 68 комментариев
5605 просмотров

Google продолжал собирать данные о геолокации пользователей даже после отключения настройки «делиться местоположением». Компания также специально усложняла поиск настроек приватности для пользователей Android, говорится в неотредактированных судебных документах, попавших в распоряжение The Insider.

Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса, так как они стали популярны среди пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников компании, который интересовался, «нет ли способа сообщить своё местоположение стороннему приложению, кроме Google».

В разговоре с The Verge представитель Google Хосе Кастанеда обвинил в компрометации компании «конкурентов, стоявших за иском».

Мы всегда встраивали настройки конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надёжные средства контроля за данными о местоположении.

Хосе Кастаньеда
Представитель Google

Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. Он заявил, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме, даже если пользователь отключает их в соответствующих настройках. Как предполагалось в иске, Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила практику только когда пользователи отключили настройку на системном уровне.

Ранее сообщалось, что Google в 2022 году будет давать пользователям расширенную информацию о том, какие данные собирают у них приложения.

Google в 2022 году начнет показывать…
Корпорация пошла по пути Apple
tjournal.ru

#новости #google #приватность

Спасибо за наводку Максим Андреев
68 68 комментариев
1
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Экономический череп

53

Вау, надо же, компания отслеживала действия пользователей, когда пользователи дали отказ на отслеживание. Никогда такого не было и вот опять

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Максим Андреев

Экономический
–10

Да, еще когда появилась новость о том, что Google даст пользователям расширенные сведения о том, кто за ними следит, стало ясно, что что-то нечисто) Давят на поисковик, вот он и дергается.  

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Лига порвах

Максим
10

Что кому стало ясно, как это связано вообще?

Ответить

Максим Андреев

Лига
–10

С вами никак - проходите мимо

Ответить

Лига порвах

Максим
3

Нет

Ответить

Алексей Куликов

Максим
2

Ну она даст информацию, какие приложения действительно следят, но пользоваться андройдом и верить, что Гугл не будет сделать как-то странно (с эпл полностью аналогично).

Ответить

Максим Андреев

Алексей
6

Так я этого и не отрицал. Я к тому, что анонс более "прозрачной" операционки от Google, на мой взгляд, делает ее более прозрачной только в кавычках. Это не более чем способ успокоить некоторых пользователей, обеспокоившихся проблемами с приватностью в последнее время. Мол, мы вас защитим, вы будете сами решать и прочая ложь. 

Ответить

Алексей Куликов

Максим
2

Почему в ковычках? Вы узнаете например, если приложение бургеркинга или Пятёрочки будет за вами следить. Просто слежку от Гугла надо воспринимать как само собой разумеющееся.

Ответить

Максим Андреев

Алексей
3

Думаю, тут кто как договорится. "Пятерочка" и "Магнит", возможно, не договорятся, а, к примеру Microsoft какой-нибудь вполне может. Заплатит деньги и станет "невидимым". 

Ответить

John

Алексей
0

С Apple есть разница. Их бизнес-модель не требует продажи данных пользователей, а приватность они уже давно ставят в ядро своего бренда. 

Ответить

Максим Андреев

John
0

Ага. Видел где-то на днях новость о том, что для китайских пользователей серверы Apple стоят в Китае. И что ключи от шифрования давно в руках компартии. Такая вот «приватность»)

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Максим
3

Точно! Всеж тогда и писали что им теперь всё ясно

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Лев Глебович

Экономический
–1

Ну давай вообще запретим такие новости. Раз ты такой наиумнейший, и вызывают они у тебя только сарказм. 

Ответить

citizen

Лев
3

Смотри, его можно понять. Стресс - это реакция организма на стрессор, стресс может быть разным - продуктивным и полезным или вредным и травматическим. 
То, что компания собирает дату после договора (кнопка "не собирать" это и есть договор) - это точно такое же наебалово, как если бы человек просто взял новый смартфон из салона гугла, не оставив при этом денег. Только там бы загрустил владелец салона или ответственное лицо, а тут грустит человек, что его приватность ебут в щели. Возникает стресс. 
Бороться с этой наебкой очень сложно по целому множеству причин. Способов решения проблемы практически нет, стрессор неустраним.
Он и еще 35 лайкосиков (да и многие остальные, под любым таким топиком одни и те же мнения) испытывают сильнейший диссонанс, а психика придумывает способ решения в виде конформности, вроде "ничего страшного в этой проблеме нет", "мне нечего скрывать", "остается только смириться", "у всех собирают" или "это капитализм" (хотя капитализм тут вообще ни при чем). То есть сама эта защита основана на когнитивных искажениях.
Дискурс новости не о том, что компания наебывает (это-то как раз не новость, хотя и висит в шапке), новость о том, что кто-то пытается побороть наёбку юридически (ведь доступа к исходникам нет). А защита просто искажает дискурс.

Ответить

Лев Глебович

citizen
0

Какой умный. Через 4 класс не перепрыгивал что ли!?

Ответить

Datora Madatora

Экономический
–2

На моем айфон это функция вообще не работает, отключаю свою геопозицию и местоположение, а на сайт и в соцсетях вижу рекламы из своего города.
Пздц нахуй блеать

Ответить

Eugene Smith

Datora
2

Про ip слышал?

Ответить

Алексей Еремеев

Eugene
1

Сейчас даже не столько айпи используется, сколько MAC адрес.
В торговом центре магазин ставит специальную WiFi-точку (вроде ещё и Bluetooth могут использовать), и когда ты мимо проходишь, то так или иначе твой MAC фиксируется.
Напомню, что на Айфоне в контрол-центре Wifi и Bluetooth не отключаются, надо лезть в настройки (да и то нет гарантий, что там действительно отключается)

Ответить

Сталинский дебаркадер

20

соображающий человек должен понимать, что пользуясь современными цифровыми сервисами,  он теряет приватность всей той своей части жизни которая с ними соприкасается

Ответить

Сталинский дебаркадер

Сталинский
7

бля, это во всех лицензиях и инструкциях к гаджетам надо крупным шрифтом  чтоб писали

Ответить

Максим Андреев

Сталинский
4

всей той своей части жизни которая с ними соприкасается

То есть, всей, по сути

Ответить

Сталинский

Максим
0

Практически

Ответить

Алексей Куликов

Сталинский
7

Приватность можно сохранить, только если жить в лесу без электричества и гаджетов. И то комары отследят.

Ответить

Замечательный фонарь

6

Ну, и кто там говорил, что аппле-говно?

Ответить

Сталинский дебаркадер

Замечательный
21

да все они говно

Ответить

Полезный меч

Сталинский
29

А мы - говноеды

Ответить

AttentiveMilk

Полезный
4

Показываю пальцем и смеюсь

Ответить

Алексей Куликов

Замечательный
3

Эпл чем-то лучше в этом плане?

Ответить

Вячеслав Андреев

Алексей
6

Лучше гораздо. А почему легко понять разобравшись как монетизируется Гугл и как Эппл. Заодно станет очевидным почему Гугл вряд ли когда нибудь сможет в железо.

Ответить

Gidevan

Алексей
0

А за Эппл было замечено такое свинство по отношению к своим пользователям? 

Ответить

Алексей Волосач

Gidevan
2

Ну на днях была новость об "уязвимости" в чипе М1, которая позволяет приложениям между собой обмениваться каким-то данными в т.ч. для рекламной деятельности.
И вообще то, что они пока не прокололись по крупному не говорит о том, что они не занимаются трекингом чего только можно. Одна из крупнейших корпораций США, производящая самые массовые в мире отслеживающие устройства кристально чистая, белая и пушистая, ага

Ответить

Eugene Smith

Замечательный
0

Это другое

Ответить

некипишуй

Eugene
2
Ответить

Рпош Ашршщ

4

Учитывая что гугла уже брали за яйца, когда выяснилось, что они собирали данные в хроме даже в приватном режиме, теперь еще и это - можно пофантазировать в каких еще областях незаконный сбор данных не был раскрыт

Ответить

Замечательный фонарь

Рпош
4

Неужели они читают нашу почту?

Ответить

Пожилой единорожек88

Замечательный
27

может они знают когда действительно закроется санлайт , а то я заебался читать

Ответить

Ilya Sidyakin

Пожилой
2

В голосину:)))

Ответить

AttentiveMilk

Пожилой
0

В спам?

Ответить

Пожилой

Attenti…
1

мне просто стало похуй

Ответить

AttentiveMilk

Пожилой
2

Поступок мужика

Ответить

Владимир Филатов

Рпош
2

ты в курсе, что такое приватный режим? 

Ответить

AZP

1

О боже, Байден узнает, в какой я супермаркет хожу и где на море отдыхаю.
Как ужасно.

Ответить

Замечательный фонарь

AZP
8

Вам в фоновом режиме установлено приложение "Магнит" - вам будут приходить уведомления о новых скидках в вашем любимом магазине.

Ответить

AZP

Замечательный
7

Приложение "просрочка".

Ответить

Замечательный

AZP
7

Это только тем, у кого Xiaomi

Ответить

AZP

Замечат…
4

У меня Redmi 9, поэтому актуально.

Ответить

Andrew Muralov

AZP
3

Проср очка

Ответить

Весёлый Хамелеон

AZP
1

Сяоми и без Гугла справится с этой задачей

Ответить

AZP

AZP
2

Очень удобно, что Гугл сам инфу берёт. Купил билеты на самолёт, забукал хостелы - всё на карте появилось и на специальном портале Путешествия.
Правда, докупил билеты на нелегальную маршрутку, а они только в виде СМС и записи в личном кабинете на сайте. Гугл не увидел, пришлось вручную добавлять.

Ответить

ну и в чем он не прав

3
Ответить

Егор Ниглов

3

По нынешним временам задрачиваться на сокрытии своего местоположения (пользуясь при этом телефоном), все равно что верить, что фотоаппарат крадёт твою душу во время съёмки 

Ответить

Ilya Sidyakin

1

Это. Не. Можыд. Быт.

Ответить

Semen Semenov

1

Нам полагается за это многомиллиардная компенсация?

Ответить

Neten

1

Эпл, гугл и майки - конторы пидорасов.
Если в андроиде и винде можно попытаться заблокировать соединение, то в iOS никак.

Ответить

Максим Андреев

Neten
0

Все скандалы с данными последних лет говорят о том, что всё, что пользователь пытается «блокировать» программно, не работает. Только выключение телефона делает его условно защищённым для утечки данных. Условно.

Ответить

Neten

Максим
0

Ну андроид в этом плане проще, он открыт.
С майками посложнее, но тоже возможно. Судя по всему они уже давно забили.
iOS пиздец. Закрыта со всех сторон и даже пытаться не надо.

Вообще лучше всего подключение останавливать на домашнем роутере (если используете).

Ответить

Алексей Еремеев

Neten
0

Единственное, что нашел на iOS - Lockdown Firewall, есть встроенные фильтры, можно добавлять свои адреса. Создаёт локальный VPN, через который фильтрует трафик.

Ответить

Замечательный фонарь

0

Сообщение удалено

Ответить

AttentiveMilk

Замечательный
0

Это зря

Ответить

Замечательный фонарь

AttentiveMilk
1

Я решил с айфона отправить

Ответить

AttentiveMilk

Замечат…
7

Уважуха богачам

Ответить

AUBE

Attenti…
1

или их девчонкам

Ответить

Федя Прозоров

0

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Украденная жизнь

0

Не будь Гуглом.

Ответить

Бозон Хиггса

0

Нууу точно сказать могу только одно
Кастаньеда пи*деть не станет

Ответить

Gidevan

0

Подумывал о том что может не стоит всё-таки выкладывать деньги на этот оверпрайснутый айфон, и купить на это раз Самсунг. Сидел, сравнивал цены/характеристики. И тут эта новость. Ну уж нахер. Ебитесь сами со своим андроидом.  

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Алексей Волосач

0

Главное, что не Яндекс, иначе можно было бы вой поднять

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wmhy

0

Ебаная помойка, которой я доверяю свои фотки и запросы 

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