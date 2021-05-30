СМИ: Google отслеживал геолокацию даже при отключённой функции и затруднял поиск настроек приватности на Android Статьи редакции
Похоже, что руководство и сотрудники компании были в курсе ситуации.
Google продолжал собирать данные о геолокации пользователей даже после отключения настройки «делиться местоположением». Компания также специально усложняла поиск настроек приватности для пользователей Android, говорится в неотредактированных судебных документах, попавших в распоряжение The Insider.
Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса, так как они стали популярны среди пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников компании, который интересовался, «нет ли способа сообщить своё местоположение стороннему приложению, кроме Google».
В разговоре с The Verge представитель Google Хосе Кастанеда обвинил в компрометации компании «конкурентов, стоявших за иском».
Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. Он заявил, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме, даже если пользователь отключает их в соответствующих настройках. Как предполагалось в иске, Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила практику только когда пользователи отключили настройку на системном уровне.
Ранее сообщалось, что Google в 2022 году будет давать пользователям расширенную информацию о том, какие данные собирают у них приложения.
Что кому стало ясно, как это связано вообще?
Ну она даст информацию, какие приложения действительно следят, но пользоваться андройдом и верить, что Гугл не будет сделать как-то странно (с эпл полностью аналогично).
Почему в ковычках? Вы узнаете например, если приложение бургеркинга или Пятёрочки будет за вами следить. Просто слежку от Гугла надо воспринимать как само собой разумеющееся.
Ну давай вообще запретим такие новости. Раз ты такой наиумнейший, и вызывают они у тебя только сарказм.
Смотри, его можно понять. Стресс - это реакция организма на стрессор, стресс может быть разным - продуктивным и полезным или вредным и травматическим.
То, что компания собирает дату после договора (кнопка "не собирать" это и есть договор) - это точно такое же наебалово, как если бы человек просто взял новый смартфон из салона гугла, не оставив при этом денег. Только там бы загрустил владелец салона или ответственное лицо, а тут грустит человек, что его приватность ебут в щели. Возникает стресс.
Бороться с этой наебкой очень сложно по целому множеству причин. Способов решения проблемы практически нет, стрессор неустраним.
Он и еще 35 лайкосиков (да и многие остальные, под любым таким топиком одни и те же мнения) испытывают сильнейший диссонанс, а психика придумывает способ решения в виде конформности, вроде "ничего страшного в этой проблеме нет", "мне нечего скрывать", "остается только смириться", "у всех собирают" или "это капитализм" (хотя капитализм тут вообще ни при чем). То есть сама эта защита основана на когнитивных искажениях.
Дискурс новости не о том, что компания наебывает (это-то как раз не новость, хотя и висит в шапке), новость о том, что кто-то пытается побороть наёбку юридически (ведь доступа к исходникам нет). А защита просто искажает дискурс.
На моем айфон это функция вообще не работает, отключаю свою геопозицию и местоположение, а на сайт и в соцсетях вижу рекламы из своего города.
Пздц нахуй блеать
Про ip слышал?
Сейчас даже не столько айпи используется, сколько MAC адрес.
В торговом центре магазин ставит специальную WiFi-точку (вроде ещё и Bluetooth могут использовать), и когда ты мимо проходишь, то так или иначе твой MAC фиксируется.
Напомню, что на Айфоне в контрол-центре Wifi и Bluetooth не отключаются, надо лезть в настройки (да и то нет гарантий, что там действительно отключается)
Сталинский дебаркадер
бля, это во всех лицензиях и инструкциях к гаджетам надо крупным шрифтом чтоб писали
Приватность можно сохранить, только если жить в лесу без электричества и гаджетов. И то комары отследят.
Сталинский дебаркадер
да все они говно
Полезный меч
А мы - говноеды
Эпл чем-то лучше в этом плане?
Лучше гораздо. А почему легко понять разобравшись как монетизируется Гугл и как Эппл. Заодно станет очевидным почему Гугл вряд ли когда нибудь сможет в железо.
Ну на днях была новость об "уязвимости" в чипе М1, которая позволяет приложениям между собой обмениваться каким-то данными в т.ч. для рекламной деятельности.
И вообще то, что они пока не прокололись по крупному не говорит о том, что они не занимаются трекингом чего только можно. Одна из крупнейших корпораций США, производящая самые массовые в мире отслеживающие устройства кристально чистая, белая и пушистая, ага
Это другое
Учитывая что гугла уже брали за яйца, когда выяснилось, что они собирали данные в хроме даже в приватном режиме, теперь еще и это - можно пофантазировать в каких еще областях незаконный сбор данных не был раскрыт
Замечательный фонарь
Неужели они читают нашу почту?
Пожилой единорожек88
может они знают когда действительно закроется санлайт , а то я заебался читать
В спам?
О боже, Байден узнает, в какой я супермаркет хожу и где на море отдыхаю.
Как ужасно.
Замечательный фонарь
Вам в фоновом режиме установлено приложение "Магнит" - вам будут приходить уведомления о новых скидках в вашем любимом магазине.
Приложение "просрочка".
Замечательный
Это только тем, у кого Xiaomi
Очень удобно, что Гугл сам инфу берёт. Купил билеты на самолёт, забукал хостелы - всё на карте появилось и на специальном портале Путешествия.
Правда, докупил билеты на нелегальную маршрутку, а они только в виде СМС и записи в личном кабинете на сайте. Гугл не увидел, пришлось вручную добавлять.
По нынешним временам задрачиваться на сокрытии своего местоположения (пользуясь при этом телефоном), все равно что верить, что фотоаппарат крадёт твою душу во время съёмки
Эпл, гугл и майки - конторы пидорасов.
Если в андроиде и винде можно попытаться заблокировать соединение, то в iOS никак.
Единственное, что нашел на iOS - Lockdown Firewall, есть встроенные фильтры, можно добавлять свои адреса. Создаёт локальный VPN, через который фильтрует трафик.
Это зря
Замечательный фонарь
Я решил с айфона отправить
Подумывал о том что может не стоит всё-таки выкладывать деньги на этот оверпрайснутый айфон, и купить на это раз Самсунг. Сидел, сравнивал цены/характеристики. И тут эта новость. Ну уж нахер. Ебитесь сами со своим андроидом.
www.formula1.com