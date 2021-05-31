Компания заявляет, что поставила мировой рекорд по скорости проводной и беспроводной зарядки.

Xiaomi HyperCharge — плюс 10% заряда аккумулятора на 4000 мА·ч всего за 44 секунды Кадр из видео Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с ёмкими аккумуляторами за 10-15 минут. Об этом сообщает The Verge.

В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мА·ч с нуля до 100% за восемь минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за три минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через семь минут.

Ближайший конкурент Xiaomi HyperCharge — зарядное устройство VOOC от компании Oppo. Оно может зарядить аккумулятор такого же объёма за 20 минут, развивая мощность 125 ватт по проводу и 65 ватт без провода. Xiaomi пока не сообщает, когда новые зарядные устройства HyperCharge появятся в продаже.