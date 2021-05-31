Технологии
Никита Логинов

Xiaomi выпустила устройство, которое заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода Статьи редакции

Компания заявляет, что поставила мировой рекорд по скорости проводной и беспроводной зарядки.

Xiaomi HyperCharge — плюс 10% заряда аккумулятора на 4000 мА·ч всего за 44 секунды Кадр из видео Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с ёмкими аккумуляторами за 10-15 минут. Об этом сообщает The Verge.

В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мА·ч с нуля до 100% за восемь минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за три минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через семь минут.

Ближайший конкурент Xiaomi HyperCharge — зарядное устройство VOOC от компании Oppo. Оно может зарядить аккумулятор такого же объёма за 20 минут, развивая мощность 125 ватт по проводу и 65 ватт без провода. Xiaomi пока не сообщает, когда новые зарядные устройства HyperCharge появятся в продаже.

#смартфоны #xiaomi #новости

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Маринеску

45

А не ебанет?

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FOX

Маринеску
54

не должно

Ответить

The 1 Flash

FOX
0

Кто это сказал?!

Ответить

Милый

The
20
Ответить

DarkFire

The
0

@FOX 

Ответить

Поперечный Мика

Маринеску
7

это же не самсунг))))

Ответить

Никита Логинов

Маринеску
5

Я тот же вопрос задал, когда увидел :)

Ответить

Иван Иванович

Маринеску
0

Обязательно ебанет, но потом

Ответить

Корнелий Шнапс

26

восемь минут по проводу, за 15 минут без провода и за полчаса без электричества
вот тогда топ

Ответить

Поперечный Мика

Корнелий
12

можно за 3 минуты в микроволновке

Ответить

Корнелий Шнапс

Поперечный
3

у меня за 1,5 мин до 80% получается, а больше-то и не надо

Ответить

Алексей Куликов

Поперечный
0

Только айфоны так заряжаются.

Ответить

FOX

18

14 раз зарядил и можно выкидывать?

Ответить

Юрій Білозеров

FOX
37

и 88 раз разрядил

Ответить

I S

Юрій
2

Заряжать телефоны не бросим

Ответить

Владимир Филатов

10

И сколько циклов такой зарядки сможет выдержать батарея?

Ответить

Veniamin Borzov

Владимир
13

1

Ответить

Алексей Куликов

Владимир
0

Вы сталкивались с отказом батареи в смартфоне? Ёмкость будет падать, но вряд ли это сильно уменьшит количество циклов.

Ответить

Пётр Дерябин

Алексей
0

Думаю, это и имелось в виду - быстрая зарядка Apple при ее текущей мощности уже шустро убивает батарейку

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
0

При такой скорости ёмкость упадёт за циклов 10 и уже смысла от такой зарядки не будет.

Ответить

Механический чайник

Алексей
0

В таких условиях владельцы сяоми быстро столкнутся

Ответить

Коровка говорит мууу

11

Топ за свои деньги

Ответить

Mikhail Mikhailovich

Коровка
3

иɹqнǝɓ иоʚɔ ɐε uоɯ

Ответить

Sweety bread my bratishka

Mikhail
3

это в Австралии

Ответить

Владимир Филатов

Коровка
1

а за кредит?

Ответить

С H А P Р i Е

11

Сяоми показать нефритовый стержень яблоко

Ответить

Pavel Vakhrushev

10

Китайские ватты

Ответить

Поперечный Мика

7

"Xiaomi пока не сообщает, когда новые зарядные устройства HyperCharge появятся в продаже."

никогда, классика)))0

Ответить

Алексей Куликов

Поперечный
0

Если в продаже уже есть аппараты с 50 Вт зарядкой, то эти ничего особо не мешает дебютировать в коммерческих телефонах.

Ответить

Madegghead

6

А есть устройства которые могут принимать такой ток так быстро?
Вроде литиевая батарея не может так быстро в принципе.

Ответить

Pavel Vakhrushev

Madegghead
3

Там сборки из двух и больше батарей.

Ответить

Александр Кулида

Madegghead
0

Может там много маленьких батарей, как в самокатах например

Ответить

Roman Trifonov

4

А че толку от этих 200+ ватт, у айфона все равно максимум 7 по проводу и 15 по беспроводной зарядке. 

Ответить

Эпапа

Roman
5

какой же это позор)
эппл такая эппл, небось через пару лет 33 ватта подаст как прорыв

Ответить

Поперечный Мика

Roman
4

совместимо только с новыми смартфонами видимо

Ответить

Vitaly Tarakanov

Roman
1

Кто тебе такую ерунду сказал? Для быстрой зарядки нужен адаптер не менее 18 ватт на прошлых поколениях айфонов и не менее 20 на текущем.

https://support.apple.com/en-us/HT208137

Ответить

Алексей Куликов

Vitaly
1

20 Вт, ничего себе, до чего технологии у Эпл дошли.

Ответить

Vitaly Tarakanov

Алексей
0

Заряжает до 50% за полчаса, до 100% за полтора. Мне норм.
Полная зарядка за 10-15 минут пока есть только у китайских экспериментаторов.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Vitaly
0

Ну такое, мой S10 более чем двухгодичной давности и то быстрее заряжается

Ответить

Дмитрий Ситало

2

батарею получается надо раз в месяц менять

Ответить

Андрей Николаевич

2
Ответить

Милый единорожек88

0
Ответить

Милый единорожек88

Милый
0

А, это же Xiaomi

Ответить

Милый единорожек88

Милый
3

Блин!

Ответить

Иван Эртель

Милый
1

Он еще и пылесосит )))

Ответить

Франсуа Наоборот

0

В Эппле,эта возможность появится в айфоне 17-м.

Ответить

Социалистический пёс_анон

0

Сяомибоги на месте

Ответить

конгруэ́нтный

0

и сколько циклов таких она выдерживает? 

Ответить

Подозрительный Кот

0

они конденсатор вместо батареи сделали?

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Roman Sapon

0

Не удивительно, новый стандарт USB-C 2.1 может до 240Вт передавать. Теперь его можно действительно назвать Universal

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