Xiaomi выпустила устройство, которое заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода Статьи редакции
Компания заявляет, что поставила мировой рекорд по скорости проводной и беспроводной зарядки.
Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с ёмкими аккумуляторами за 10-15 минут. Об этом сообщает The Verge.
В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мА·ч с нуля до 100% за восемь минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за три минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через семь минут.
Ближайший конкурент Xiaomi HyperCharge — зарядное устройство VOOC от компании Oppo. Оно может зарядить аккумулятор такого же объёма за 20 минут, развивая мощность 125 ватт по проводу и 65 ватт без провода. Xiaomi пока не сообщает, когда новые зарядные устройства HyperCharge появятся в продаже.
А не ебанет?
восемь минут по проводу, за 15 минут без провода и за полчаса без электричества
вот тогда топ
Поперечный Мика
можно за 3 минуты в микроволновке
14 раз зарядил и можно выкидывать?
И сколько циклов такой зарядки сможет выдержать батарея?
Вы сталкивались с отказом батареи в смартфоне? Ёмкость будет падать, но вряд ли это сильно уменьшит количество циклов.
Думаю, это и имелось в виду - быстрая зарядка Apple при ее текущей мощности уже шустро убивает батарейку
При такой скорости ёмкость упадёт за циклов 10 и уже смысла от такой зарядки не будет.
Топ за свои деньги
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Если в продаже уже есть аппараты с 50 Вт зарядкой, то эти ничего особо не мешает дебютировать в коммерческих телефонах.
А есть устройства которые могут принимать такой ток так быстро?
Вроде литиевая батарея не может так быстро в принципе.
А че толку от этих 200+ ватт, у айфона все равно максимум 7 по проводу и 15 по беспроводной зарядке.
Кто тебе такую ерунду сказал? Для быстрой зарядки нужен адаптер не менее 18 ватт на прошлых поколениях айфонов и не менее 20 на текущем.
20 Вт, ничего себе, до чего технологии у Эпл дошли.
Заряжает до 50% за полчаса, до 100% за полтора. Мне норм.
Полная зарядка за 10-15 минут пока есть только у китайских экспериментаторов.
Ну такое, мой S10 более чем двухгодичной давности и то быстрее заряжается
А, это же Xiaomi
Не удивительно, новый стандарт USB-C 2.1 может до 240Вт передавать. Теперь его можно действительно назвать Universal