Турецкий квадрокоптер Kargu-2 уничтожил живую цель без вмешательства оператора в 2020 году.

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Боевой квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM Фото STM

Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчёт, согласно которому в марте 2020 года боевой квадрокоптер мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора. Об этом пишет New York Post со ссылкой на NewScientist.

Предположительно, инцидент произошёл в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой во главе с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптеры Kargu-2 работали в «высокоэффективном» автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

Автономные боевые системы были запрограммированы на атаку целей без необходимости передачи данных между оператором и квадрокоптером. По сути, это настоящее воплощение принципа «выстрелил и забыл». Из отчёта экспертной группы Совета Безопасности ООН по Ливии

Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это — «тревожная новость». Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей.