Боевые дроны впервые атаковали людей в полностью автономном режиме — это следует из доклада ООН по Ливии Статьи редакции
Турецкий квадрокоптер Kargu-2 уничтожил живую цель без вмешательства оператора в 2020 году.
Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчёт, согласно которому в марте 2020 года боевой квадрокоптер мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора. Об этом пишет New York Post со ссылкой на NewScientist.
Предположительно, инцидент произошёл в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой во главе с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптеры Kargu-2 работали в «высокоэффективном» автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.
Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это — «тревожная новость». Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей.
Беспилотный квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM поступил на вооружение турецкой и азербайджанской армий в 2020 году. Его можно использовать против подвижных и неподвижных целей в ручном или автономном режиме. Kargu-2 несёт в себе заряд взрывчатки и врезается в цель, уничтожая её вместе с собой.
Боевые дроны Навального
Странно что ещё юзера с таким ником нет
Никогда не поздно переименоваться
@Боевые дроны Навального уже есть)
Мы - сила которая очистит Кремль от бункерного деда и ЕдРа.
Если вы кожаный мешок из Кремля и слышите *Вжжжж*, бегите.
Изящный шмель
Айзек Азимов такой:
Не, ну "Терминатор", так-то, от "Второй модели" Дика взял куда больше, чем от "Я - робот".
Пизда вам, кожаные
А обрезанным?
Изящный шмель
Цуко, ты что-то знаешь и уже начал маскироваться под робото!
теперь не надо напрягаться - во время перевозки военный дрон вышел из под контроля и застрелили видного политика, ну бывает, что уж тут, прогресс-то не остановишь, да и вообще живем по принципу «выстрелил и забыл»
Так сабж так и работает
Интересно, как он отличает своих от не своих.
Теперь и киллер не нужен и убрать человекане дорого
А мне вспомнилась повесть Пелевина в сборнике"Ананасная вода для прекрасной дамы". Там русский хакер в пустынях Афганистана рисовал баллончиками краски на песке некие знаки, шарады, рисунки, слова, иногда матюки, отчего центральный компьютер в Штатах зависал, его переклинивало, и он терял управление дроном, который в итоге падал в пустыне на радость талибам.
А что там?
Ответственный хот-дог
Антагонист перепрограммировал дроны сша под себя и сровнял ЛА с землей. А затем уничтожил дроны, тем самым заставив президента уйти в отставку (а затем злодей нашел убийцу своей сестры, убил его и устроил на ее могиле самосожжение)
Пиздос
Дрон это хуйня. Спорим, вы не знали, что у Америки есть виабу-ракеты, которые вместо взрывов, шинкуют цель на колслоу 6 стильными катанами?
Кушать подано, аллаху иттедекимасу
Фотки которые тут постить нельзя уже сами ищите. Я лучше умру от взрыва летающего квадрокоптера, чем от копья из мезазоя за 3 миллиона долларов
Да просто ракета не взорвалась
Нихуя. Это специально типа гуманный и «чистый» способ устранения целей. С взрывами слишком много шуму и потенциальных гражданских, в которых может полететь шрапнель
Нихуясе, и правда
AGM-114R9X
The Hellfire R9X is a Hellfire variant with a kinetic warhead with pop-out blades instead of explosives, used against specific human targets; its lethality is due to 45 kg (100 lb) of dense material with six blades flying at high speed, to crush and slice the targeted person[41]—it has been called the Ninja bomb and the Flying Ginsu.[41]
Ракеты воздух воздух тоже имеют странные поражающие элементы, у той что на МиГ-29 там цель на части режется таким типа металлическим кольцом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боеголовка#Стержневая_БЧ
О блин, я в детстве книжки про авиацию читал и всё гадал, что представляет из себя эта стержневая БЧ)) интернетов тогда не было
Условный
Ебать
А я правильно понимаю, что можно ехать по городу и из машины запускать дронов, которые будут охотиться на человеков? Чет звучит как то антиутопичненько
С мотоцикла пафосней.
КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ
КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ
Короче план.
Всем тж собираем деньги на 10000 дронов.
Выходим на митинг.
Дроны хватают омон и кидают их в Москва реку.
Захватываем Кремль.
…
Профит.
Что значит может ошибиться?
"Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей."
По какому параметру можно отличать людей с большого расстояния, если только заранее оператор не пометит цель? Мне кажется, дрон исследует указанную область с некоторой высоты, при обнаружении ЛЮБОГО объекта определённого размера происходит уничтожение.
Проблема в том, что это всё опирается на единственный конфиденциальный источник ООН в Ливии, а по опыту отлично известно, что анонимные источники у ООН в Ливии пересказывают ничем не подкреплённые слухи