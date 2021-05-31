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Технологии
Никита Логинов

Боевые дроны впервые атаковали людей в полностью автономном режиме — это следует из доклада ООН по Ливии Статьи редакции

Турецкий квадрокоптер Kargu-2 уничтожил живую цель без вмешательства оператора в 2020 году.

74 74 комментария
13 086 просмотров
Боевой квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM Фото STM

Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчёт, согласно которому в марте 2020 года боевой квадрокоптер мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора. Об этом пишет New York Post со ссылкой на NewScientist.

Предположительно, инцидент произошёл в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой во главе с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптеры Kargu-2 работали в «высокоэффективном» автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

Автономные боевые системы были запрограммированы на атаку целей без необходимости передачи данных между оператором и квадрокоптером. По сути, это настоящее воплощение принципа «выстрелил и забыл».

Из отчёта экспертной группы Совета Безопасности ООН по Ливии

Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это — «тревожная новость». Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей.

Беспилотный квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM поступил на вооружение турецкой и азербайджанской армий в 2020 году. Его можно использовать против подвижных и неподвижных целей в ручном или автономном режиме. Kargu-2 несёт в себе заряд взрывчатки и врезается в цель, уничтожая её вместе с собой.

#квадрокоптеры #ии #новости #оружие

74 74 комментария
3
65
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74 комментария
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Дмитрий Алексеевич

30

Боевые дроны Навального

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Дмитрий Алексеевич

Дмитрий
16

Странно что ещё юзера с таким ником нет

Ответить

Smaug The Terrible

Дмитрий
3

Никогда не поздно переименоваться

Ответить

Евгений Бакатуев

Smaug
4

Уютные боевые дроны Навального

Ответить

Eugen T

Дмитрий
9

Расстрел несогласованного митинга вызван взломом программы вежливых полицейских дронов с зарубежных серверов. Происки врагов

Ответить

Neten

Дмитрий
0

@Боевые дроны Навального уже есть)

Ответить

Боевые дроны Навального

Neten
1

Мы - сила которая очистит Кремль от бункерного деда и ЕдРа.
Если вы кожаный мешок из Кремля и слышите *Вжжжж*, бегите. 

Ответить

Денис Лапин

Дмитрий
0

Боевая пешка навального

Ответить

Украденная жизнь

30

Да, тяжело будет в будущем выжить людям с низким социальным рейтингом.

Ответить

Хрупкий кран

23
Ответить

Изящный шмель

Хрупкий
9

Айзек Азимов такой:

Ответить

Иван Клюхин

Изящный
1

Не, ну "Терминатор", так-то, от "Второй модели" Дика взял куда больше, чем от "Я - робот".

Ответить

Особенный теркин30см

17

когда вкачал в цивке технологическую ветку

Ответить

С H А P Р i Е

10

Пизда вам, кожаные

Ответить

Анальное Сало

С
7

А обрезанным?

Ответить

Учащийся месяц

Анальное
1

осла

Ответить

С H А P Р i Е

Учащийся
0

@тупой осел

Ответить

Изящный шмель

С
1

Цуко, ты что-то знаешь и уже начал маскироваться под робото!

Ответить

С H А P Р i Е

Изящный
5

Roboto это мой любимый шрифт

Ответить

Корнелий Шнапс

12

теперь не надо напрягаться - во время перевозки военный дрон вышел из под контроля и застрелили видного политика, ну бывает, что уж тут, прогресс-то не остановишь, да и вообще живем по принципу «выстрелил и забыл»

Ответить

Лунный франт

3

Скоро появится дрон-шахид

Ответить

Артур Голицын

Лунный
24

Так сабж так и работает

Ответить

Gidevan

Артур
4

И ещё этот дрон разработан мусульманской страной )

Ответить

Paavo Ulmanis

Gidevan
2

Всё прекрасно в этом дроне: мусульманский, натовский, автономный.

Ответить

web-watcher

4
Ответить

Alex Blake

4
Ответить

Иван Клюхин

3

А ведь Филипп Дик предупреждал...

Ответить

Mikhail Pukas

2

Интересно, как он отличает своих от не своих.

Ответить

Dr Serj

Mikhail
3

свои с пропеллерами

Ответить

Paavo Ulmanis

Mikhail
2

Никак. Ищет заданную цель

Ответить

Kintaro

2

Теперь и киллер не нужен и убрать человекане дорого

Ответить

Max Diviani

Kintaro
1

Пока что дорого, но в будущем обязательно подешевеет

Ответить

Андрей Галицкий

2

нехуёвый принцип

Ответить

Алексей Крылов

2

Терминатор-7:Приквел

Ответить

Руслан Астратов

2

Ну что, Скайнет, погнали нахуй

Ответить

Ответственный хот-дог

1

Я проходил Black Ops 2 и использование этих дронов кончилось печально

Ответить

Валерий Петров

Ответственный
2

А мне вспомнилась повесть Пелевина в сборнике"Ананасная вода для прекрасной дамы". Там русский хакер в пустынях Афганистана рисовал баллончиками краски на песке некие знаки, шарады, рисунки, слова, иногда матюки, отчего центральный компьютер в Штатах зависал, его переклинивало, и он терял управление дроном, который в итоге падал в пустыне на радость талибам. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ответственный
0

А что там?

Ответить

Ответственный хот-дог

Dmitry
1

Антагонист перепрограммировал дроны сша под себя и сровнял ЛА с землей. А затем уничтожил дроны, тем самым заставив президента уйти в отставку (а затем злодей нашел убийцу своей сестры, убил его и устроил на ее могиле самосожжение)

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ответст…
0

Пиздос

Ответить

Ответственный

Dmitry
0

Да, умели делать Call of Duty раньше, не то что сейчас с русскими убивающих детей

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ответст…
6

Не люблю акцент на детях, будто они чем-то лучше взрослых

Ответить

Владислав

Dmitry
0

все дело в сексе

Ответить

FUNGAME

Владисл…
0

С детьми?

Ответить

Ksenobait

Ответст…
0

а затем злодей нашел убийцу своей сестры, убил его и устроил на ее могиле самосожжение

А надо было карму спасать и дополнительные задания проходить.

Ответить

Ответственный

Ksenoba…
0

Я Фарида убил случайно, поэтому Карму зарезали

Ответить

Ksenobait

Ответст…
0

Там ещё можно Мейсона спасти.

Ответить

Ksenobait

Dmitry
1

Антагонист перехватил управление эскадрой дронов США и приказал им выпиливать всех.

Ответить

k. wintermute

1

Дрон это хуйня. Спорим, вы не знали, что у Америки есть виабу-ракеты, которые вместо взрывов, шинкуют цель на колслоу 6 стильными катанами? 

Ответить

k. wintermute

k.
2

Кушать подано, аллаху иттедекимасу 

Ответить

k. wintermute

k.
0

Фотки которые тут постить нельзя уже сами ищите. Я лучше умру от взрыва летающего квадрокоптера, чем от копья из мезазоя за 3 миллиона долларов 

Ответить

alexferman

k.
0

Да просто ракета не взорвалась

Ответить

k. wintermute

alexferman
1

Нихуя. Это специально типа гуманный и «чистый» способ устранения целей. С взрывами слишком много шуму и потенциальных гражданских, в которых может полететь шрапнель 

Ответить

alexferman

k.
1

Нихуясе, и правда

AGM-114R9X

The Hellfire R9X is a Hellfire variant with a kinetic warhead with pop-out blades instead of explosives, used against specific human targets; its lethality is due to 45 kg (100 lb) of dense material with six blades flying at high speed, to crush and slice the targeted person[41]—it has been called the Ninja bomb and the Flying Ginsu.[41]

Ответить

Нефтяной алмаз

alexfer…
2

Ракеты воздух воздух тоже имеют странные поражающие элементы, у той что на МиГ-29 там цель на части режется таким типа металлическим кольцом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боеголовка#Стержневая_БЧ

Ответить

alexferman

Нефтяной
1

О блин, я в детстве книжки про авиацию читал и всё гадал, что представляет из себя эта стержневая БЧ)) интернетов тогда не было

Ответить

Нефтяной алмаз

alexfer…
1

во нагуглил

Ответить

Условный

alexfer…
1

Ебать

Ответить

alexferman

Условный
0

Согласен

Ответить

Павел Фролов

0

А я правильно понимаю, что можно ехать по городу и из машины запускать дронов, которые будут охотиться на человеков? Чет звучит как то антиутопичненько

Ответить

Украденная жизнь

Павел
3

С мотоцикла пафосней.

Ответить

Павел Фролов

Украденная
0

Базаришь

Ответить

Дефицитный Сервелат

Украденная
0
Ответить

Степан Анейчик

1

КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ
КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ

Ответить

Roman Sapon

1

Ну здравствуй, будущее ебаное

Ответить

Нефтяной алмаз

1

Вот это да, философов забыли спросить!

Ответить

Neten

1

Короче план.
Всем тж собираем деньги на 10000 дронов.
Выходим на митинг.
Дроны хватают омон и кидают их в Москва реку.
Захватываем Кремль.

Профит.

Ответить

Роман Олегович

1

Что значит может ошибиться?
"Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей."
По какому параметру можно отличать людей с большого расстояния, если только заранее оператор не пометит цель? Мне кажется, дрон исследует указанную область с некоторой высоты, при обнаружении ЛЮБОГО объекта определённого размера происходит уничтожение. 

Ответить

Профессиональный Влад

0

Пруфы где? Ваши пруфы дерьмо ООН

Ответить

Ваша Закладко

0

а что там вертолёты россии? 

Ответить

Dimon

0

Боевые Роботы:
- Мы всегда думает о вас!

Ответить

Хрупкий кран

0

Слава роботам!!!

Ответить

AnimalFromSpace

0

Це зрада чи перемога?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Проблема в том, что это всё опирается на единственный конфиденциальный источник ООН в Ливии, а по опыту отлично известно, что анонимные источники у ООН в Ливии пересказывают ничем не подкреплённые слухи

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