Боевые дроны впервые атаковали людей в полностью автономном режиме в Ливии — это следует из доклада ООН Статьи редакции
Турецкий квадрокоптер Kargu-2 уничтожил живую цель без вмешательства оператора в 2020 году.
Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчёт, согласно которому в марте 2020 года боевой квадрокоптер мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора. Об этом пишет New York Post со ссылкой на NewScientist.
Предположительно, инцидент произошёл в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой во главе с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптеры Kargu-2 работали в «высокоэффективном» автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.
Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это — «тревожная новость». Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей.
Беспилотный квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM поступил на вооружение турецкой и азербайджанской армий в 2020 году. Его можно использовать против подвижных и неподвижных целей в ручном или автономном режиме. Kargu-2 несёт в себе заряд взрывчатки и врезается в цель, уничтожая её вместе с собой.
Боевые дроны Навального
Странно что ещё юзера с таким ником нет
Пизда вам, кожаные
теперь не надо напрягаться - во время перевозки военный дрон вышел из под контроля и застрелили видного политика, ну бывает, что уж тут, прогресс-то не остановишь, да и вообще живем по принципу «выстрелил и забыл»