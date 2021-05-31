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Технологии
Никита Логинов

Боевые дроны впервые атаковали людей в полностью автономном режиме в Ливии — это следует из доклада ООН Статьи редакции

Турецкий квадрокоптер Kargu-2 уничтожил живую цель без вмешательства оператора в 2020 году.

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Боевой квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM Фото STM

Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии выпустила отчёт, согласно которому в марте 2020 года боевой квадрокоптер мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора. Об этом пишет New York Post со ссылкой на NewScientist.

Предположительно, инцидент произошёл в ходе столкновений между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой во главе с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Квадрокоптеры Kargu-2 работали в «высокоэффективном» автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

Автономные боевые системы были запрограммированы на атаку целей без необходимости передачи данных между оператором и квадрокоптером. По сути, это настоящее воплощение принципа «выстрелил и забыл».

Из отчёта экспертной группы Совета Безопасности ООН по Ливии

Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн считает, что это первый в истории случай полностью автономной атаки робота на человека, и это — «тревожная новость». Калленборн указывает на возможные проблемы с распознанием целей — бортовой компьютер дрона может ошибиться и атаковать мирных жителей.

Беспилотный квадрокоптер Kargu-2 турецкой компании STM поступил на вооружение турецкой и азербайджанской армий в 2020 году. Его можно использовать против подвижных и неподвижных целей в ручном или автономном режиме. Kargu-2 несёт в себе заряд взрывчатки и врезается в цель, уничтожая её вместе с собой.

#квадрокоптеры #ии #новости #оружие

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Дмитрий Алексеевич

6

Боевые дроны Навального

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Дмитрий Алексеевич

Дмитрий
4

Странно что ещё юзера с таким ником нет

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Smaug The Terrible

Дмитрий
1

Никогда не поздно переименоваться

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С H А P Р i Е

1

Пизда вам, кожаные

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Анальное Сало

С
0

А обрезанным?

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Учащийся месяц

Анальное
0

осла

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Иван Клюхин

1

А ведь Филипп Дик предупреждал...

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Хрупкий кран

1
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Особенный теркин30см

1

когда вкачал в цивке технологическую ветку

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Корнелий Шнапс

0

теперь не надо напрягаться - во время перевозки военный дрон вышел из под контроля и застрелили видного политика, ну бывает, что уж тут, прогресс-то не остановишь, да и вообще живем по принципу «выстрелил и забыл»

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Андрей Галицкий

0

нехуёвый принцип

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Лунный франт

0

Скоро появится дрон-шахид

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Артур Голицын

Лунный
0

Так сабж так и работает

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Алексей Крылов

0

Терминатор-7:Приквел

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Украденная жизнь

0

Да, тяжело будет в будущем выжить людям с низким социальным рейтингом.

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