«Яндекс» разрешил пользователям удалять персональные данные с сервисов Статьи редакции
Это необратимый процесс, после него некоторые возможности сервисов станут недоступны. Например, рекомендации «Яндекс.Музыки» будут неточными.
С 1 июня пользователи «Яндекса» могут получить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы. Об этом компания сообщила TJ.
Архив будет готов в течение нескольких дней, в нём содержатся данные из более чем 50 сервисов. После его получения пользователи могут удалить данные из «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца года в список войдут все основные сервисы.
Большую часть данных удалят в течение суток, но некоторые сведения компания по закону обязана хранить определённое время — их перестанут обрабатывать сразу после поступления запроса и удалят, как только истечёт установленный срок.
Компания рассказала, что выступает «за прозрачность»: у пользователей должна быть возможность проверить, что компания «знает о нём, и распорядиться этими данными по своему усмотрению». Для удаления данных нужно перейти в личный кабинет «Яндекс ID».
Едрить спасибо нахой
рекомендации «Яндекс.Музыки» будут неточными.
Но это не точно
Вместо рамштайна лесоповал, вместо гриндэй альбина сексова
Ссылка-то где?
"рекомендации «Яндекс.Музыки» будут неточными"
о да, это самое страшное, придется ничего не удалять
На допросе в здании ФСБ:
- Иван, "Яндекс" действительно позволит пользователям удалять персональные данные?
Иван:
Со своих серверов, так и быть удалим. Но выгрузку бекапов на компутатор тов. майора мы удалить не можем.