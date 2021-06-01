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Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» разрешил пользователям удалять персональные данные с сервисов Статьи редакции

Это необратимый процесс, после него некоторые возможности сервисов станут недоступны. Например, рекомендации «Яндекс.Музыки» будут неточными.

15 15 комментариев
1342 просмотров
Изображение «Яндекса»

С 1 июня пользователи «Яндекса» могут получить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы. Об этом компания сообщила TJ.

Архив будет готов в течение нескольких дней, в нём содержатся данные из более чем 50 сервисов. После его получения пользователи могут удалить данные из «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца года в список войдут все основные сервисы.

Большую часть данных удалят в течение суток, но некоторые сведения компания по закону обязана хранить определённое время — их перестанут обрабатывать сразу после поступления запроса и удалят, как только истечёт установленный срок.

Компания рассказала, что выступает «за прозрачность»: у пользователей должна быть возможность проверить, что компания «знает о нём, и распорядиться этими данными по своему усмотрению». Для удаления данных нужно перейти в личный кабинет «Яндекс ID».

Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. «Яндекс» бережно хранит и надёжно защищает эту информацию.

Иван Черевко

директор «Яндекса» по защите данных

#новости #яндекс #персональныеданные

15 15 комментариев
6
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15 комментариев
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Антон Лисин

10

Да да мы все удалили...

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Небольшой жёлтый робат

4

Едрить спасибо нахой

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Небольшой жёлтый робат

Небольшой
1

рекомендации «Яндекс.Музыки» будут неточными.

Но это не точно

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
2

Вместо рамштайна лесоповал, вместо гриндэй альбина сексова

Ответить

Имя И Фамилия

0

Ссылка-то где?

Ответить

Valery Vlasyuk

Имя
1

https://passport.yandex.ru/profile/data

Ответить

Имя И Фамилия

Valery
0

Ну такое.

Ответить

Корнелий Шнапс

0

"рекомендации «Яндекс.Музыки» будут неточными"
о да, это самое страшное, придется ничего не удалять

Ответить

Должностной Артем

0

Комментарий удалён с разрешения Яндекса

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Верьте нам, мы всё удалили

Ответить

Вера Елизарова

0

я снова начинаю верить в яндекс

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Казенный историк

0

А персонифицированная реклама все равно будет на всех сайтах мелькать

Ответить

Русские вперёд

0

На допросе в здании ФСБ: 
- Иван, "Яндекс" действительно позволит пользователям удалять персональные данные?
Иван:

Ответить

Andrew Muralov

0

Вместо эйр подс из яндекс маркета будет приезжать собачий корм. 

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Александр Борродач

0

Со своих серверов, так и быть удалим. Но выгрузку бекапов на компутатор тов. майора мы удалить не можем.

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