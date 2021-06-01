Нейросеть начнёт следить за поведением учеников в подмосковной школе Статьи редакции
Система определяет «опасное» поведение школьников, следит за их настроением и сообщает об угрозах здоровью детей.
Компания «Для самых родных. Обнинск» при поддержке администрации Московской области готовится внедрить систему «умного» видеонаблюдения за поведением учеников и техническим состоянием школьной инфраструктуры. Эксперимент пройдёт в одной из школ Подмосковья, которую выберет губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам представителей компании, нейросеть сможет определять нетипичное и опасное поведение учеников — например, бег по коридору или катание по перилам. Также она будет наблюдать за психоэмоциональным состоянием детей. Если система «увидит» плохое настроение у какого-нибудь ученика три дня подряд — учитель и школьный психолог получат уведомление.
Под надзор нейросети попадёт и техническое состояние школьных помещений. Она будет сообщать о потенциальных угрозах здоровью детей вроде повышенной температуры в классах. Все данные будут передаваться в личные кабинеты для учителей и родителей, а также в школьный центр мониторинга.
Стоимость системы может составить от 500 тысяч до 6,5 миллионов рублей, в зависимости от комплектации. Проект финансируется, в частности, Минпросвещением в рамках программы «Цифровая образовательная среда». В случае успеха систему могут внедрить во все подмосковные школы.
Такая же система уже работает в обнинском лицее «Держава» — поводом для её внедрения стали регулярные жалобы родителей учеников на хулиганство в стенах школы.
Металлургический кран
Если система «увидит» плохое настроение у какого-нибудь ученика три дня подряд — учитель и школьный психолог получат уведомление.
что за хуйню я ща читаю
Система определяет «опасное» поведение школьников, следит за их настроением, сообщает об угрозах здоровью детей
И понижает их социальный рейтинг
Интересно. Что скажет нейросеть если ребенок отпросится посрать?
Интересно. Что скажет нейросеть если ребенок отпросится посрать? Я не пойму? До сих пор что-то не похоже. Кстати, можно так с ней общаться, не пытаясь читать мысли? Для нее это психологически… А-а-а- а! Бляаа! Где я, в жопе, еб ты дался?! Муть в глазах… Где я? Это… Это сауна? Или… Или меня вырубили? Не понял… Что? Меня опять поимели?
Я вот так и знал, что если люди не взбунтуются против технологии распознавания лиц, сюжет пойдёт по ветке максимальной тоталитарной слежки
Персональный бокал
Все зависит от того, кто технологию использует и с какими целями.
Вообще, если бы система смогла распознать того же стрелка из последних новостей, который идёт в школу, то может было бы и меньше жертв
Да с какими бы благими целями эта технология не применялась, её развитие в любом случае ведёт к пиздецу. Никакие бонусы от её использования в ближайшей перспективе это скомпенсировать не способны.
Персональный бокал
А примеры работы есть? Описание реализации
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wolfbertfx.dsr&hl=ru&gl=US
Об этой штуке речь?
Школьный коридор
- Дежурный инспектор Вася Андрюшкин, 7-Б. Ваш дневник.
- А я что-то нарушил?
- Вы в курсе с какой скоростью двигались по коридору?
- Ну, 5 км/ч?
- Как же, 10, и это еще не считая того факта, что уходя от столкновения с дверью в 311 каб. вы едва не сшибли Зою Викторовну, создав тем самым аварийную ситуацию.
- Ну ладно, что мне теперь полагается, опять замечание в дневник?
- Это первые два раза замечания, а сейчас руки держите на виду. В карцере школьном недельку посидишь, подумаешь.