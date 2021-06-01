Технологии
Никита Логинов

Нейросеть начнёт следить за поведением учеников в подмосковной школе Статьи редакции

Система определяет «опасное» поведение школьников, следит за их настроением и сообщает об угрозах здоровью детей.

Компания «Для самых родных. Обнинск» при поддержке администрации Московской области готовится внедрить систему «умного» видеонаблюдения за поведением учеников и техническим состоянием школьной инфраструктуры. Эксперимент пройдёт в одной из школ Подмосковья, которую выберет губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам представителей компании, нейросеть сможет определять нетипичное и опасное поведение учеников — например, бег по коридору или катание по перилам. Также она будет наблюдать за психоэмоциональным состоянием детей. Если система «увидит» плохое настроение у какого-нибудь ученика три дня подряд — учитель и школьный психолог получат уведомление.

Под надзор нейросети попадёт и техническое состояние школьных помещений. Она будет сообщать о потенциальных угрозах здоровью детей вроде повышенной температуры в классах. Все данные будут передаваться в личные кабинеты для учителей и родителей, а также в школьный центр мониторинга.

Стоимость системы может составить от 500 тысяч до 6,5 миллионов рублей, в зависимости от комплектации. Проект финансируется, в частности, Минпросвещением в рамках программы «Цифровая образовательная среда». В случае успеха систему могут внедрить во все подмосковные школы.

Такая же система уже работает в обнинском лицее «Держава» — поводом для её внедрения стали регулярные жалобы родителей учеников на хулиганство в стенах школы.

#нейросети #школы #новости

407 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Металлургический кран

11

нетипичное и опасное поведение учеников — например, бег по коридору

расстрелять

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Неудачный Валера

Металлургический
8

бегает по коридорам — склонный к побегу

Ответить

Металлургический кран

Металлургический
4

Если система «увидит» плохое настроение у какого-нибудь ученика три дня подряд — учитель и школьный психолог получат уведомление.

что за хуйню я ща читаю

Ответить

Миша Копейкин

9

 Система определяет «опасное» поведение школьников, следит за их настроением, сообщает об угрозах здоровью детей

И понижает их социальный рейтинг

Ответить

Никита Логинов

Миша
5

Минус один булочка в столовой...

Ответить

Ответственный томагавк_два

5

техническое состояние школьных помещений

ну пока что Domestos неплохо справляется

Ответить

ouxen

5

бег по коридору или катание по перилам

нетипичное поведение

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Морс Вишневый

4

Интересно. Что скажет нейросеть если ребенок отпросится посрать?

Ответить

Порфирьевич

Морс
3

Интересно. Что скажет нейросеть если ребенок отпросится посрать? Я не пойму? До сих пор что-то не похоже. Кстати, можно так с ней общаться, не пытаясь читать мысли? Для нее это психологически… А-а-а- а! Бляаа! Где я, в жопе, еб ты дался?! Муть в глазах… Где я? Это… Это сауна? Или… Или меня вырубили? Не понял… Что? Меня опять поимели?

Ответить

Голубой американец

Морс
1

Раз на раз не приходится

Ответить

Голубой американец

Морс
0

@Порфирьевич 

Ответить

Металлургический кран

Морс
0

запереть замки

Ответить

ouxen

Морс
0

заставит обосраться и сидеть до конца урока

Ответить

Миша Копейкин

3

Я вот так и знал, что если люди не взбунтуются против технологии распознавания лиц, сюжет пойдёт по ветке максимальной тоталитарной слежки

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Персональный бокал

Миша
1

Все зависит от того, кто технологию использует и с какими целями.
Вообще, если бы система смогла распознать того же стрелка из последних новостей, который идёт в школу, то может было бы и меньше жертв 

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Миша Копейкин

Персональный
2

Да с какими бы благими целями эта технология не применялась, её развитие в любом случае ведёт к пиздецу. Никакие бонусы от её использования в ближайшей перспективе это скомпенсировать не способны.

Ответить

Мистер Блондин

2

@Вахтёр скоро и ты без работы останешься и дружок твой 

Ответить

Персональный бокал

2

Каждый ученик «Державы» получает специальную пластиковую карту с его данными. Чужак воспользоваться ей не сможет

Патриотичненько 

Ответить

AUBE

2
Ответить

Аналогичный Артем

2

Страшна, вырубай

Ответить

Оранжевый дебаркадер

2
Ответить

Персональный бокал

1

И как они работают? Ну я имею в виду успешно?

Ответить

Никита Логинов

Персональный
2

Ну, в том обнинском лицее вроде перестали проламывать головы ученикам...

Ответить

Дуд Волро

Никита
2

неплохо

Ответить

Персональный бокал

Никита
1

А примеры работы есть? Описание реализации

Ответить

Никита Логинов

Персона…
2

Хочешь украсть интеллектуальную собственность компании «Для самых родных. Обнинск»? Тебя Гугл подкупил, да?

Ответить

Персональный

Никита
0

Хочу понять насколько это работоспособная тема)

Ответить

Персональный

Никита
0

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wolfbertfx.dsr&hl=ru&gl=US
Об этой штуке речь?

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Думаю она самовыпилится спустя какое-то время

Ответить

Озабоченный щит

1

Компания «Для самых родных» запускает систему слежки.
Россия…

Ответить

Оранжевый дебаркадер

1
Ответить

Максоний

1

Мы почти на каждой перемене боролись с пацанами по фану, без травм и конфликтов

Ответить

Саша Ринцлер

1

Школьный коридор

- Дежурный инспектор Вася Андрюшкин, 7-Б. Ваш дневник.
- А я что-то нарушил?
- Вы в курсе с какой скоростью двигались по коридору?
- Ну, 5 км/ч?
- Как же, 10, и это еще не считая того факта, что уходя от столкновения с дверью в 311 каб. вы едва не сшибли Зою Викторовну, создав тем самым аварийную ситуацию.
- Ну ладно, что мне теперь полагается, опять замечание в дневник?
- Это первые два раза замечания, а сейчас руки держите на виду. В карцере школьном недельку посидишь, подумаешь.

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