Система определяет «опасное» поведение школьников, следит за их настроением и сообщает об угрозах здоровью детей.

Компания «Для самых родных. Обнинск» при поддержке администрации Московской области готовится внедрить систему «умного» видеонаблюдения за поведением учеников и техническим состоянием школьной инфраструктуры. Эксперимент пройдёт в одной из школ Подмосковья, которую выберет губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам представителей компании, нейросеть сможет определять нетипичное и опасное поведение учеников — например, бег по коридору или катание по перилам. Также она будет наблюдать за психоэмоциональным состоянием детей. Если система «увидит» плохое настроение у какого-нибудь ученика три дня подряд — учитель и школьный психолог получат уведомление.

Под надзор нейросети попадёт и техническое состояние школьных помещений. Она будет сообщать о потенциальных угрозах здоровью детей вроде повышенной температуры в классах. Все данные будут передаваться в личные кабинеты для учителей и родителей, а также в школьный центр мониторинга.

Стоимость системы может составить от 500 тысяч до 6,5 миллионов рублей, в зависимости от комплектации. Проект финансируется, в частности, Минпросвещением в рамках программы «Цифровая образовательная среда». В случае успеха систему могут внедрить во все подмосковные школы.

Такая же система уже работает в обнинском лицее «Держава» — поводом для её внедрения стали регулярные жалобы родителей учеников на хулиганство в стенах школы.