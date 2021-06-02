Как разработчики-энтузиасты хотели бороться с читерами, а в итоге возглавили движение и нашли золотую жилу.

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Сообщение отличившимся игрокам в PUBG Mobile и значок чит-кодов группировки Cheat Ninja в виде куриной голени Изображение Motherboard

20 января 2021 года закончилась история Cheat Ninja — крупнейшей в мире группировки по созданию чит-кодов к компьютерным играм. После трёх лет работы и сотен тысяч долларов ежемесячной выручки китайская полиция арестовала главных участников организации, кроме её основателя, известного как Catfish.

Издание Motherboard взяло интервью у Catfish, которого до сих пор разыскивает полиция Китая по делу об изготовлении и продаже читов к популярной игре PUBG Mobile. TJ публикует краткий пересказ истории о взлёте и падении крупнейшей в мире «чит-империи» глазами непосредственного участника событий.

Как Cheat Ninja появилась из попыток противостоять читерам

Catfish никогда не думал о том, чтобы зарабатывать деньги созданием читов. В конце 2017 года он просто хотел нормально поиграть с друзьями в PUBG на компьютере. Но игра была наводнена читерами, и Catfish, будучи инженером-программистом, решил создать собственные чит-коды, чтобы как-то противостоять любителям смошенничать.

Читы разработчика позволили видеть сквозь стены и попадать во врагов без прицеливания. Когда PUBG портировали на iOS и Android, Catfish адаптировал разработку для мобильных платформ и подумал, что их можно продать. Программист нашёл первого делового партнёра по интернету — вместе они начали распространять читы на форумах и в группах WeChat.

Мой чит-код стал настоящим хитом — за несколько дней я продал несколько тысяч копий. Люди даже не подозревали, что такие читы могут работать на мобильных платформах. За неделю я заработал десятки тысяч юаней. Catfish основатель группировки Cheat Ninja

Успех ошеломил партнёров, но вместе с ним пришло беспокойство — Catfish и его партнёр начали бояться, что их арестует полиция. Возникла и другая проблема: Tencent постоянно выпускала обновления PUBG со всё новыми защитами от читов. Началась утомительная «битва умов», которая отнимала все силы. Но она приносила слишком хорошие деньги, чтобы останавливаться.

Catfish с партнёром брали по 10-15 долларов за месячную подписку на чит и в среднем получали не меньше тысячи новых подписок каждый день — в месяц выходило 350 тысяч долларов выручки (более 25 миллионов рублей). По словам Catfish, это было «совершенно ненормально» для рынка чит-кодов. Он считает, что таких показателей они достигли, потому что были «лучшими взломщиками самой популярной игры».

Старый логотип группировки Cheat Ninja с её официального сайта Изображение из Архива Интернета

Расширение «бизнеса» группировки и начало конца

Catfish с соратниками тратили основные силы на взлом PUBG Mobile, защиту которой постоянно улучшали: сначала они использовали виртуальную машину, в которой запускали и чит, и саму игру. Такой подход не требовал «рутинга» Android — то есть, получения пользователем прав администратора, которые в Android обычно заблокированы. Но к концу 2019 года стало понятно, что без «рутинга» обойти защиту уже не выйдет, поэтому чит стал терять популярность.

Тогда Catfish решил взламывать другие игры вроде Call of Duty и Fortnite и одновременно начал привлекать новых клиентов в Индии, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте. Деньги снова потекли рекой — месячная выручка достигла 400 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Читы группировки всё ещё распространяли через разрозненные сайты, чаты и форумы. Но затем Catfish запустил единый официальный сайт группировки CheatNinja.com с магазином всей её читерской продукции.

Демонстрация читов от Cheat Ninja

Вскоре дела у группировки стали идти «не очень гладко». Популярность PUBG пошла на спад, появилось много конкурентов, а китайские власти вместе с Tencent усилили борьбу с производителями читов. Вскоре группировка лишилась 10 участников — по словам Catfish, полиция начала арестовывать их торговцев «направо и налево».

Всеобщая ненависть к читерам, закреплённая в уголовном кодексе Китая

Читы — головная боль и для геймеров, и для разработчиков игр. Первым они мешают играть, а вторым порой портят бизнес — наплыв читеров способен вызвать массовый отток игроков и снизить прибыль издателя. Из-за этого разработчики стараются всеми силами бороться с чит-кодами и читерами, которые их используют.

Несмотря на все усилия, читы процветают. Ещё в 2014 году один из разработчиков чит-кодов сообщил, что зарабатывает на этом больше миллиона долларов в год. Другой разработчик похвастался, что 20 лет безбедно жил только благодаря эксплуатации уязвимостей в играх. Иногда производители игр подают на таких людей в суд и получают многомиллионные компенсации.

В Китае изготовление и продажа чит-кодов считаются уголовным преступлением. В 2020 году китайский суд приговорил пятерых разработчиков читов к 6-9 месяцам тюрьмы и ещё одного — к трём годам заключения и штрафу в 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов).

По данным сервиса Statista, Китай — самый прибыльный игровой рынок в мире с 650 миллионами игроков. Издатель PUBG Mobile, компания Tencent, помогает полиции бороться с читерами в играх. Когда власти выдвинули обвинения Cheat Ninja, Tencent подарила полицейским памятный кубок с надписью: «Ударьте, словно гром, очистите сеть, разгромите незаконную деятельность, правьте сообща».

Вручение почётного кубка полиции Куньшаня представителем компании Tencent Фото полиции Куньшаня

Как сообщили источники Motherboard в игровой индустрии, самые известные производители чит-кодов могут заработать до 24 миллионов долларов в год. К примеру, группировка LeagueSharp создавала читы только к League of Legends и по решению суда выплатила издателю Riot Games 10 миллионов долларов — сумму определили на основе валовой выручки группировки.

Как группировка Cheat Ninja прекратила работу

12 января 2021 года полиция задержала очередного продавца, а 20 января добралась до старейшего партнёра Catfish под ником IIIIIIIII. Тогда Catfish ещё не знал об этом и продолжил общаться с IIIIIIIII как прежде, но очень быстро заподозрил неладное. Было похоже, что от имени IIIIIIIII с ним разговаривает кто-то другой.

Остальные участники группировки подтвердили подозрения Catfish. Они сообщили, что от имени IIIIIIIII им пришло странное сообщение с просьбой нажать на ссылку и купить кое-что на Taobao, китайском аналоге eBay. Catfish проверил последние метаданные IIIIIIIII на форуме Cheat Ninja и увидел, что тот подключился с IP-адреса где-то под Шанхаем.

Разработчик знал: настоящий IIIIIIIII всегда использовал зарубежные прокси-серверы для подключений. В сочетании с последними задержаниями это могло значить только одно — полиция фактически разгромила группировку. Теперь Catfish должен был позаботиться о самом себе.

Я месяцами просматривал журналы чатов строчку за строчкой, чтобы убедиться, что нигде не сболтнул лишнего Catfish основатель группировки Cheat Ninja

Январским утром после бессонной ночи Catfish взял молоток, вытащил SSD-накопители из своих серверов и разбил их, стараясь, чтобы ни одна микросхема не осталась целой. Затем поехал в глухое место за несколько километров от дома и выбросил там останки накопителей.

Последние аресты стали «финальным аккордом» почти годичного расследования полиции Куньшаня в сотрудничестве с Tencent — китайским технологическим концерном и издателем игры PUBG Mobile. Силовые органы подобрались к самому ядру группировки. Catfish решил прекратить всякую деятельность и залечь на дно.

Ему пришлось закрыть Cheat Ninja при аудитории в 600 тысяч активных подписчиков. Таких показателей группировке удалось достичь только благодаря работе на крупнейшем в мире рынке компьютерных игр.

Сообщение о прекращении деятельности Cheat Ninja в официальном Телеграм-канале группировки Скриншот Motherboard

Кто они — «лучшие читеры» для самой популярной игры

В начале апреля полиция выдвинула официальные обвинения арестованным участникам Cheat Ninja по имени Хэ и Ван. Им поставили в вину участие в «самой большой в мире» группировке по созданию и продаже чит-кодов, которую власти называли Chicken Drumstick («Куриная голень»).

По данным полиции, группировка заработала на этом 77 миллионов долларов (5,6 миллиардов рублей). У Вана нашли роскошные автомобили Ferrari и Lamborghini общей стоимостью более трёх миллионов долларов и ещё четыре миллиона долларов в биткоинах. При этом его официальный доход составлял 462 доллара в месяц (33,8 тысяч рублей).

Полицейские назвали Хэ и Вана ответственными за финансовую сторону и повседневную деятельность группировки. Но её интеллектуальным центром был Catfish, который до сих пор остаётся в розыске.

Многопользовательская онлайн-игра PUBG Mobile в жанре «королевская битва» Скриншот пользователя Reddit u/highland31415

Именно этот человек был основным разработчиком и руководителем группировки, которую сам назвал Cheat Ninja. Он вёл официальный сайт CheatNinja.com, где 23 января появилась ссылка на Телеграм-канал с сообщением о приостановке деятельности из-за «продолжающихся юридических проблем с компанией Tencent». Также Catfish на пару с IIIIIIIII администрировал Slack группировки.

Catfish отказался называть конкретные цифры доходов Cheat Ninja, но сказал, что озвученные полицией 77 миллионов долларов «приблизительно верная информация», если учесть курс биткоина. По его словам, денег ему хватит, чтобы уйти на покой прямо сейчас и безбедно жить до старости.

Жизнь после Cheat Ninja в стиле ниндзя

После ухода со «сцены» Catfish залёг на дно и никак не проявляет себя. Но бренд Cheat Ninja продолжает жить — подражатели пытаются выжать из него всё, что можно. Например, появилось приложение для Android под названием Cheat Ninja Sharpshooter, которое установили более 100 тысяч человек. Оно создано неким разработчиком из Казахстана и не имеет ничего общего с группировкой Cheat Ninja.

«Оседлать волну» попытался и один из прежних продавцов группировки — он создал сайт под тем же брендом, через который продаёт копии читов Cheat Ninja. Как стало ясно из переписки с этим продавцом, он даже не знает, кто был разработчиком оригинальных чит-кодов. Просто потому, что Cheat Ninja имела типичную для таких организаций многоуровневую децентрализованную структуру.

Мы изначально понимали всю опасность создания и продажи чит-кодов на китайском рынке, так что приняли разумные меры предосторожности. Чем меньше мы знали друг о друге — тем безопаснее была наша деятельность. Catfish основатель группировки Cheat Ninja

Поначалу в интервью Catfish заявил, что хотел бы вернуться к прежнему делу, чтобы «испортить» игры Tencent и лишить компанию прибылей в отместку за всех людей, которых она посадила в тюрьму. Но через несколько дней он сказал, что передумал.

По его словам, лучше уйти с этой сцены навсегда с теми деньгами, что у него уже есть. И больше не нужно будет бороться с античитами, конкурентами, мошенниками, не говоря уж о полицейских. Catfish всё ещё готов делать чит-коды, но «только для себя и своих близких».