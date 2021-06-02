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Технологии
DTF

Тизер смартфона P50, Harmony OS 2.0, планшет MatePad Pro и смарт-часы Watch 3: итоги презентации Huawei Статьи редакции

Следующий флагман китайского производителя получит две большие круглые секции для камер.

17 17 комментариев
921 просмотров

Компания представила тизер Huawei P50 в рамках презентации операционной системы HarmonyOS 2.0, планшета Huawei MatePad Pro и смарт-часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, прошедшей 2 июня 2021 года.

Huawei P50

  • Смартфон получил две круглые секции, в которых расположены модули камер Leica.
  • В верхней секции находятся три камеры, в нижней — одна и вспышка. Между модулями расположена ещё одна вспышка.
  • Глава Huawei Ричард Ю заявил, что компания разработала модули камер совместно с Leica. По его словам, решение партнёров выведет мобильную съёмку на новый уровень.
  • Huawei не уточнила характеристики смартфона или дату его полноценной презентации. Ричард Ю отметил, что в компании пока не утвердили точный период запуска Huawei P50 «по причинам, которые вы все знаете», указав на ограничения властей США в отношении китайского бренда.
  • Huawei P50 станет первым смартфоном производителя, на котором универсальная ОС Harmony OS 2.0 будет установлена «из коробки».

Harmony OS 2.0

  • Harmony OS 2.0 способна работать на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и устройствах интернета вещей, в том числе на простейших со 128 КБ памяти.
  • Основными особенностями Harmony OS 2.0 стали простая работа с «умными» устройствами, облегчённый обмен файлами между мобильным гаджетом и ПК, повышенная производительность и отсутствие перезагрузок запущенных приложений. В компании заверили, что программы не перезапускаются, даже если их в фоновом режиме работает много.

Планшет Huawei MatePad Pro и смарт-часы Watch 3 и Watch 3 Pro

  • Huawei MatePad Pro получил 12,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей, корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной 6,7 мм, процессор Kirin 9000E, тройную камеру, аккумулятор ёмкостью 10050 мАч и поддержкой 40-ваттной зарядки, а также модуль Wi-Fi 6+ и 29 антенн. Цена планшета — от 800 евро (71 тысяча рублей).
  • Смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro получили круглый дисплей с сапфировым стеклом, колёсико для взаимодействия с интерфейсом по аналогии с Digital Crown в Apple Watch, корпус из титанового сплава, поддержку eSIM и до четырёх дней автономной работы.
  • Устройства могут измерять температуру тела, частоту биения сердца, а также отслеживают частоту мытья рук и оснащены функцией обнаружения падения. Цена Watch 3 — 410 долларов (30 тысяч рублей), Watch 3 Pro — 515 долларов (38 тысяч рублей).

#новости #huawei #смартфоны

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Кровавый бокал

6

в Рязани Хуавей с глазами

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Коричневый хот-дог

4

Тизер "О, п*здатый смарт! точно лучше уйфона! Еб*ть, сколько он стоит?!!!!", новая OS с 2 приложениями в магазине, какой-то там планшет непонятно для кого и смарт-часы, которые никто не купит: итоги презентации Huawei.

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Alex Nevi

Коричневый
1

Ну АПКшки же ставит?

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Владимир Оленин

Alex
1

Откуда их брать? Качать на торрнетах с вирусами/троянами? В google play и то с вирусней попадаются, а тут уже 100% будет смски от сбербанка перехватывать )

Ответить

Woody Johnson

2

Камеры с каждым разом все больше и больше, вангую что скоро телефон переварится в какой нибудь фотоаппарат canon на сл презентации

Ответить

Alex Nevi

Woody
5
Ответить

Владимир Филатов

3

две большие круглые секции для камер

Это чтобы тебя лучше видеть

Ответить

Ухудшанский

3

Им пока еще далеко до того, что уже когда-то было

Ответить

Лев Глебович

Ухудшанский
0

Просто не вовремя выпустили)))

Ответить

Dmitry R.

2

две круглые секции, в которых расположены модули камер

хоть кому-нибудь нравится как это выглядит?

Ответить

Лунный Даниль

Dmitry
2

я больше думаю о том, насколько быстро они поцарапаются

Ответить

Названый пёс_анон

1

Уже наверное проще сделать телефон из фотоаппарата. Жду съемные 300мм объективы

Ответить

Адмирал Ламбер

Названый
1

Так Самсунг вроде скрещивал уже

Ответить

T:ema

Названый
0

У фужи и сони такие были.

Ответить

Максоний

1

Д*ф лесом, бгг

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Евгений Мартынов

0

Любопытно бы узнать подробнее про камеру в нижней секции. Перископический  светосильный (судя по линзе) телевичок?

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Небольшой жёлтый робат

0

Ох и уёбище

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