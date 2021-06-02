Тизер смартфона P50, Harmony OS 2.0, планшет MatePad Pro и смарт-часы Watch 3: итоги презентации Huawei Статьи редакции
Следующий флагман китайского производителя получит две большие круглые секции для камер.
Компания представила тизер Huawei P50 в рамках презентации операционной системы HarmonyOS 2.0, планшета Huawei MatePad Pro и смарт-часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, прошедшей 2 июня 2021 года.
Huawei P50
- Смартфон получил две круглые секции, в которых расположены модули камер Leica.
- В верхней секции находятся три камеры, в нижней — одна и вспышка. Между модулями расположена ещё одна вспышка.
- Глава Huawei Ричард Ю заявил, что компания разработала модули камер совместно с Leica. По его словам, решение партнёров выведет мобильную съёмку на новый уровень.
- Huawei не уточнила характеристики смартфона или дату его полноценной презентации. Ричард Ю отметил, что в компании пока не утвердили точный период запуска Huawei P50 «по причинам, которые вы все знаете», указав на ограничения властей США в отношении китайского бренда.
- Huawei P50 станет первым смартфоном производителя, на котором универсальная ОС Harmony OS 2.0 будет установлена «из коробки».
Harmony OS 2.0
- Harmony OS 2.0 способна работать на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и устройствах интернета вещей, в том числе на простейших со 128 КБ памяти.
- Основными особенностями Harmony OS 2.0 стали простая работа с «умными» устройствами, облегчённый обмен файлами между мобильным гаджетом и ПК, повышенная производительность и отсутствие перезагрузок запущенных приложений. В компании заверили, что программы не перезапускаются, даже если их в фоновом режиме работает много.
Планшет Huawei MatePad Pro и смарт-часы Watch 3 и Watch 3 Pro
- Huawei MatePad Pro получил 12,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей, корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной 6,7 мм, процессор Kirin 9000E, тройную камеру, аккумулятор ёмкостью 10050 мАч и поддержкой 40-ваттной зарядки, а также модуль Wi-Fi 6+ и 29 антенн. Цена планшета — от 800 евро (71 тысяча рублей).
- Смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro получили круглый дисплей с сапфировым стеклом, колёсико для взаимодействия с интерфейсом по аналогии с Digital Crown в Apple Watch, корпус из титанового сплава, поддержку eSIM и до четырёх дней автономной работы.
- Устройства могут измерять температуру тела, частоту биения сердца, а также отслеживают частоту мытья рук и оснащены функцией обнаружения падения. Цена Watch 3 — 410 долларов (30 тысяч рублей), Watch 3 Pro — 515 долларов (38 тысяч рублей).
Ну АПКшки же ставит?
Откуда их брать? Качать на торрнетах с вирусами/троянами? В google play и то с вирусней попадаются, а тут уже 100% будет смски от сбербанка перехватывать )
Камеры с каждым разом все больше и больше, вангую что скоро телефон переварится в какой нибудь фотоаппарат canon на сл презентации
Им пока еще далеко до того, что уже когда-то было
две круглые секции, в которых расположены модули камер
хоть кому-нибудь нравится как это выглядит?
Любопытно бы узнать подробнее про камеру в нижней секции. Перископический светосильный (судя по линзе) телевичок?