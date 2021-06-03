Технологии
Дамир Камалетдинов

Facebook объявил о переходе на PyTorch — крупнейшую open-source платформу для машинного обучения на базе Python Статьи редакции

Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».

На конференции F8 Refresh Facebook объявила о переходе на PyTorch — одну из самых популярных платформ для машинного обучения на базе языка Python. Компания уже перевела большую часть своих продуктов с ИИ на новый фреймворк с открытым исходным кодом. Об этом TJ сообщили в компании.

На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей вывода на основе PyTorch, а также 93% новых обучающих моделей соцсети, отвечающих за распознавание и анализ контента. Фреймворк также обеспечивает 775 миллионов возможностей использования продуктов Facebook на смартфонах.

К примеру, на PyTorch уже работают персонализация в Instagram, отделение пользователя от фона в приложениях дополненной и виртуальной реальности. На новой платформе также работают нейросети, которые блокируют вредоносный контент.

Как отметил представитель Facebook в разговоре с TJ, переход на PyTorch позволил инженерам улучшить алгоритмы. Теперь они ещё быстрее и эффективнее анализируют контент. В среднем каждый день около четырёх тысяч разных нейросетевых моделей Facebook работает на PyTorch.

С помощью PyTorch инженеры Facebook разработали Facebook AI Multimodal (FAIM) — внутреннюю библиотеку и SDK, позволяющие быстро создавать, оптимизировать и внедрять специализированные мультимодальные модели, адаптированные к проблемному контенту (например, дезинформации и враждебным высказываниям). Это значит, что они могут выявлять такой контент среди изображений, текстов, комментариев и других элементов. В результате платформа может быстрее, эффективнее и более комплексно анализировать контент.

представитель Facebook

#новости #facebook

843 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Andrey Laur

6

Facebook объявил о переходе на PyTorch с чего? С React, с MySql?
Какой-то странный заголовок, да и текст неполный. И вроде как не для профессионалов, но и не читателей.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Andrey
1

Очевидно же с MySQL

Ответить

Distortion

Andrey
1

Судя по всему, с самодельных велосипедов. PyTorch и так разрабатывает фейсбук, видимо перетащили на него все свое легаси и теперь это основной ai-фреймворк у них

Ответить

Заметный микроскоп

6

будуть гонять своего питона сутками

Ответить

Владимир Филатов

6

Об этом TJ сообщили в компании.

уау! 

Ответить

Гениальный Мика

5

Как отметил представитель Facebook в разговоре с TJ

Теперь не просто дают комментарии, но ещё и навязывают их что ли??

Ответить

Павел Каташев

3

Что-то на программистском

Ответить

Энергичный Вампир

1

 Facebook объявил о переходе на PyTorch

Заторчал

Ответить

Дальний лолипоп

1

Фантастика! Молния!

Ответить

Дальний лолипоп

Дальний
0

Неплохо бы ещё рассказать о главном конкуренте Торча и о том, как его пригрел другой лидер индустрии, чтобы был понятен контекст происходящего.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».

Пфф, тут нейроцарапуна за пару минут запилили

Ответить

Ohlong Johnson

0

Так это и есть из библиотека 
Кста лучшая на данный момент 

Ответить

Зарегистрировался только что

0

откуда перешел? почему перешел если фейсбук сам его разрабатывает?

Ответить

Maf

0

а хорошее было начало фразы)))
*На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей*...

Ответить

Коровка говорит мууу

–1

когда уже на фортран перейдет

Ответить

Дальний лолипоп

Коровка
0

Все математические библиотеки под капотом крутят LAPACK/ATLAS/BLAS

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