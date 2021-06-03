Facebook объявил о переходе на PyTorch — крупнейшую open-source платформу для машинного обучения на базе Python Статьи редакции
Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».
На конференции F8 Refresh Facebook объявила о переходе на PyTorch — одну из самых популярных платформ для машинного обучения на базе языка Python. Компания уже перевела большую часть своих продуктов с ИИ на новый фреймворк с открытым исходным кодом. Об этом TJ сообщили в компании.
На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей вывода на основе PyTorch, а также 93% новых обучающих моделей соцсети, отвечающих за распознавание и анализ контента. Фреймворк также обеспечивает 775 миллионов возможностей использования продуктов Facebook на смартфонах.
К примеру, на PyTorch уже работают персонализация в Instagram, отделение пользователя от фона в приложениях дополненной и виртуальной реальности. На новой платформе также работают нейросети, которые блокируют вредоносный контент.
Как отметил представитель Facebook в разговоре с TJ, переход на PyTorch позволил инженерам улучшить алгоритмы. Теперь они ещё быстрее и эффективнее анализируют контент. В среднем каждый день около четырёх тысяч разных нейросетевых моделей Facebook работает на PyTorch.
Facebook объявил о переходе на PyTorch с чего? С React, с MySql?
Какой-то странный заголовок, да и текст неполный. И вроде как не для профессионалов, но и не читателей.
Судя по всему, с самодельных велосипедов. PyTorch и так разрабатывает фейсбук, видимо перетащили на него все свое легаси и теперь это основной ai-фреймворк у них
Дальний лолипоп
Неплохо бы ещё рассказать о главном конкуренте Торча и о том, как его пригрел другой лидер индустрии, чтобы был понятен контекст происходящего.
Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».
Пфф, тут нейроцарапуна за пару минут запилили
откуда перешел? почему перешел если фейсбук сам его разрабатывает?
а хорошее было начало фразы)))
*На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей*...
когда уже на фортран перейдет
Дальний лолипоп
Все математические библиотеки под капотом крутят LAPACK/ATLAS/BLAS