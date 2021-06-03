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Технологии
Дамир Камалетдинов

Facebook переведёт все ИИ-продукты на PyTorch — крупнейшую open-source платформу для машинного обучения на базе Python Статьи редакции

Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».

35 35 комментариев
2398 просмотров

На конференции F8 Refresh Facebook объявила о переходе на PyTorch — одну из популярных платформ для машинного обучения на базе языка Python, которую разрабатывает сама компания. Большую часть продуктов с ИИ уже перевели на новый фреймворк с открытым исходным кодом. Об этом TJ сообщили в компании.

На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей вывода на основе PyTorch, а также 93% новых обучающих моделей соцсети, отвечающих за распознавание и анализ контента. Фреймворк также обеспечивает 775 миллионов возможностей использования продуктов Facebook на смартфонах.

К примеру, на PyTorch уже работают персонализация в Instagram, отделение пользователя от фона в приложениях дополненной и виртуальной реальности. На новой платформе также работают нейросети, которые блокируют вредоносный контент.

Как отметил представитель Facebook в разговоре с TJ, переход на PyTorch позволил инженерам улучшить алгоритмы. Теперь они ещё быстрее и эффективнее анализируют контент. В среднем каждый день около четырёх тысяч разных нейросетевых моделей Facebook работает на PyTorch.

С помощью PyTorch инженеры Facebook разработали Facebook AI Multimodal (FAIM) — внутреннюю библиотеку и SDK, позволяющие быстро создавать, оптимизировать и внедрять специализированные мультимодальные модели, адаптированные к проблемному контенту (например, дезинформации и враждебным высказываниям). Это значит, что они могут выявлять такой контент среди изображений, текстов, комментариев и других элементов. В результате платформа может быстрее, эффективнее и более комплексно анализировать контент.

представитель Facebook

До PyTorch в Facebook в каждом случае применяли разные инструменты при работе с нейросетями. Из-за этого время работы над проектами растягивалось.

Как отметили в компании, только тренировочные модели рекомендаций Инстаграма могут иметь размер в 10 терабайт. До перехода на новую платформу работа с такими масштабными моделями занимала месяцы, теперь то же самое можно сделать за недели или даже дни.

#новости #facebook

35 35 комментариев
14
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35 комментариев
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Andrey Laur

29

Facebook объявил о переходе на PyTorch с чего? С React, с MySql?
Какой-то странный заголовок, да и текст неполный. И вроде как не для профессионалов, но и не читателей.

Ответить

Distortion

Andrey
10

Судя по всему, с самодельных велосипедов. PyTorch и так разрабатывает фейсбук, видимо перетащили на него все свое легаси и теперь это основной ai-фреймворк у них

Ответить

MEGAtraXXXer666

Andrey
3

Очевидно же с MySQL

Ответить

Alex Nevi

MEGAtraXXXer666
8

С HTML

Ответить

R K

Alex
0

с Turbo Pascal

Ответить

Иван Эртель

Alex
0

На Parser 3,  Лебедев втюхал.

Ответить

R K

Andrey
0

 С React, с MySql?

надеюсь это шутка

Ответить

Vladislav R

Andrey
0

Занимаюсь разными Deep Learning проектами уже как 4 года, позволю вставить ремарку. Сам работаю на pytorch, т.к он прилично разрастается всяческими библиотеками на его основе.

Основные конкуренты у Pytorch - Keras (google), Tensorflow (google), Caffee. То что они на порядок медленнее как заявляется в статье - неправда. Зачастую Tensorflow по производительности немного его опережает.

Подозреваю, что в публикации Facebook больше маркетинга и пиара, чем реальности и многим, в т ч внутри компании, ни холодно ни жарко от этого анонса.

Ответить

Заметный микроскоп

17

будуть гонять своего питона сутками

Ответить

Ваша Закладко

Заметный
1

душить

Ответить

Дальний лолипоп

8

Фантастика! Молния!

Ответить

Дальний лолипоп

Дальний
5

Неплохо бы ещё рассказать о главном конкуренте Торча и о том, как его пригрел другой лидер индустрии, чтобы был понятен контекст происходящего.

Ответить

Alex Nevi

Дальний
1

👍🏻 рассказывай прохладную!😃

Ответить

Дальний лолипоп

Alex
1

Для этого есть Дамир, но он со мной не разговаривает

Ответить

Веселый Никита

Alex
1

Да tensorflow и гугля соответственно.

Ответить

Alexander Sh

Дальний
0

Кстати да, действительно. Совершенно же непонятно без контекста, что к чему. Сделали бы уже человеческую статью, со сравнениями и, возможно, прогнозами. Это ж важные вехи в развитии, сравнимые с появлением Хрома/Эджа/Файрфоркса в свое время, было бы недурно рассказать толком.

Ответить

Иван Эртель

Дальний
0

Питон для торчков, Pytorch.

Ответить

Гениальный Мика

8

Как отметил представитель Facebook в разговоре с TJ

Теперь не просто дают комментарии, но ещё и навязывают их что ли??

Ответить

Владимир Филатов

8

Об этом TJ сообщили в компании.

уау! 

Ответить

Зарегистрировался только что

8

откуда перешел? почему перешел если фейсбук сам его разрабатывает?

Ответить

ouxen

Зарегистрировал…
0

переход хода

Ответить

Энергичный Вампир

4

 Facebook объявил о переходе на PyTorch

Заторчал

Ответить

ouxen

Энергичный
0

в торчвуде

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
0

фэйсторч

Ответить

Парадный звук

Энергичный
0

есть и чат такой TorChat

Ответить

Павел Каташев

4

Что-то на программистском

Ответить

Maf

2

а хорошее было начало фразы)))
*На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей*...

Ответить

Коровка говорит мууу

–1

когда уже на фортран перейдет

Ответить

Дальний лолипоп

Коровка
3

Все математические библиотеки под капотом крутят LAPACK/ATLAS/BLAS

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».

Пфф, тут нейроцарапуна за пару минут запилили

Ответить

Ohlong Johnson

1

Так это и есть из библиотека 
Кста лучшая на данный момент 

Ответить

мЕдь

0
Ответить

Духовный Илья

0

Что за бред я прочитал? 

Ответить

Невероятный хот-дог

0

А было на чем тогда?!

Ответить

Невероятный хот-дог

Невероятный
0

А, разные инструменты, понятно

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