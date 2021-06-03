Facebook переведёт все ИИ-продукты на PyTorch — крупнейшую open-source платформу для машинного обучения на базе Python Статьи редакции
Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».
На конференции F8 Refresh Facebook объявила о переходе на PyTorch — одну из популярных платформ для машинного обучения на базе языка Python, которую разрабатывает сама компания. Большую часть продуктов с ИИ уже перевели на новый фреймворк с открытым исходным кодом. Об этом TJ сообщили в компании.
На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей вывода на основе PyTorch, а также 93% новых обучающих моделей соцсети, отвечающих за распознавание и анализ контента. Фреймворк также обеспечивает 775 миллионов возможностей использования продуктов Facebook на смартфонах.
К примеру, на PyTorch уже работают персонализация в Instagram, отделение пользователя от фона в приложениях дополненной и виртуальной реальности. На новой платформе также работают нейросети, которые блокируют вредоносный контент.
Как отметил представитель Facebook в разговоре с TJ, переход на PyTorch позволил инженерам улучшить алгоритмы. Теперь они ещё быстрее и эффективнее анализируют контент. В среднем каждый день около четырёх тысяч разных нейросетевых моделей Facebook работает на PyTorch.
До PyTorch в Facebook в каждом случае применяли разные инструменты при работе с нейросетями. Из-за этого время работы над проектами растягивалось.
Как отметили в компании, только тренировочные модели рекомендаций Инстаграма могут иметь размер в 10 терабайт. До перехода на новую платформу работа с такими масштабными моделями занимала месяцы, теперь то же самое можно сделать за недели или даже дни.
Facebook объявил о переходе на PyTorch с чего? С React, с MySql?
Какой-то странный заголовок, да и текст неполный. И вроде как не для профессионалов, но и не читателей.
Судя по всему, с самодельных велосипедов. PyTorch и так разрабатывает фейсбук, видимо перетащили на него все свое легаси и теперь это основной ai-фреймворк у них
Очевидно же с MySQL
С HTML
Занимаюсь разными Deep Learning проектами уже как 4 года, позволю вставить ремарку. Сам работаю на pytorch, т.к он прилично разрастается всяческими библиотеками на его основе.
Основные конкуренты у Pytorch - Keras (google), Tensorflow (google), Caffee. То что они на порядок медленнее как заявляется в статье - неправда. Зачастую Tensorflow по производительности немного его опережает.
Подозреваю, что в публикации Facebook больше маркетинга и пиара, чем реальности и многим, в т ч внутри компании, ни холодно ни жарко от этого анонса.
Дальний лолипоп
Неплохо бы ещё рассказать о главном конкуренте Торча и о том, как его пригрел другой лидер индустрии, чтобы был понятен контекст происходящего.
Кстати да, действительно. Совершенно же непонятно без контекста, что к чему. Сделали бы уже человеческую статью, со сравнениями и, возможно, прогнозами. Это ж важные вехи в развитии, сравнимые с появлением Хрома/Эджа/Файрфоркса в свое время, было бы недурно рассказать толком.
откуда перешел? почему перешел если фейсбук сам его разрабатывает?
Facebook объявил о переходе на PyTorch
Заторчал
в торчвуде
а хорошее было начало фразы)))
*На момент написания заметки в Facebook работают более 1700 моделей*...
когда уже на фортран перейдет
Дальний лолипоп
Все математические библиотеки под капотом крутят LAPACK/ATLAS/BLAS
Теперь инженеры смогут внедрять новые нейросети «за минуты, а не за недели».
Пфф, тут нейроцарапуна за пару минут запилили