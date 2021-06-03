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Технологии
Никита Логинов

В Китае создали нейросеть в 10 раз мощнее самой «продвинутой» нейросети GPT-3 Статьи редакции

Она способна писать эссе и стихи, генерировать изображения на основе описаний и предсказывать структуру белков.

53 53 комментария
3338 просмотров

Специалисты Пекинской академии искусственного интеллекта объявили о создании генеративной нейронной сети глубокого обучения Wu Dao 2.0 с рекордными свойствами. Её мощность намного больше, чем у ближайших конкурентов — Open AI GPT-3 и Google Switch Transformers. Об этом сообщает издание Engadget.

Мощность нейросетей условно измеряется в количестве параметров обучения. То есть, это число факторов, которые нейросеть может использовать в процессе своей работы. Для примера: в линейном уравнении y = ax + b параметрами выступают переменные a и b — от них зависит решение уравнения. Чем больше параметров использует нейросеть, тем она «умнее» и тем точнее результат её работы.

Нейросеть Open AI GPT-3 использует 175 миллиардов параметров — такая мощность позволяет ей генерировать осмысленные тексты, создавать музыку и программный код.

Нейросеть GPT-3 от OpenAI пишет стихи, музыку и…
Алгоритм выдаёт текст, который лишь кажется осмысленным, и на самом деле просто связывает уже…
tjournal.ru

Количество параметров Wu Dao 2.0 превышает 1,75 триллиона — то есть, она в 10 раз мощнее, чем GPT-3. С новой китайской нейросетью по числу параметров может сравниться только Google Switch Transformers с её 1,6 триллионами параметров. Нейросеть от Google способна подбирать пропущенные слова в тексте и формулировать «естественные» ответы на вопросы человека.

Новая китайская нейросеть мультимодальна — она может выполнять множество разнородных задач. Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке, распознаёт изображения и генерирует их по словесному описанию, имитирует речь, создаёт кулинарные рецепты, а также предсказывает трёхмерную структуру белков, подобно AlphaFold.

Для обучения Wu Dao 2.0 учёные использовали почти пять терабайтов изображения и текстов, включая 1,2 терабайта текстов на китайском и английском языках. Разработкой уже заинтересовались 22 компании, включая Xiaomi.

По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».

#нейросети #новости #китай

53 53 комментария
27
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Коровка говорит мууу

31
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Славянский дебаркадер

Коровка
36
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Jared

Славянский
1
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Jared

Jared
0

не знаю зачем, но пусть будет

Ответить

smpeon

Славянский
0

Блин а я и не знал что он в оригинале отвечает: "А вы?"

Ответить

Корнелий Шнапс

8

*подставить профессию* теперь не нужны

Ответить

Frank Ferd

Корнелий
17

Комментаторы на ТЖ теперь не нужны.

Ответить

Корнелий Шнапс

Frank
7

как и редакторы - всё будет генерироваться нейросетью и ей же комментироваться, обыватель будет заходить только что бы посмотреть на это как в театр: поржать над срачем  ботов №157 и № 290 под мемом сгенерированным ботом № 46

Ответить

Жук Юонович

Корнелий
0

А также нейросеть, генерирующая комментарии за самого обывателя

Ответить

Smaug The

Корнелий
0

У нас уже есть @лесточик и @Атлант поправил плечи 

Ответить

Гладкий каякер

Smaug
0

Я - человек-паук, Атлант и просто жижа

Ответить

Славянский дебаркадер

Frank
2

мы тут давно уже ИИ, как вы, мешки с говном и мясом, нас называете

Ответить

Дмитрий Григорьев

Frank
0

Понятно, что это шутка, но если серьёзно, то много чего нужно(и будет нужно) просто потому, что людям необходимо нечто социальное, знать, что ты говоришь/взаимодействуешь с кем-то, с личностью, а не просто играешь с информацией. А нейросеть может именно что только играть. Пусть и очень похоже. 

Картинка_с_Уиллом_Смитом.jpg

Ответить

Валерий Петров

Корнелий
0

Бухгалтеры вышли из чата

Ответить

Нейроорлов

12

При сталине таких ели

Ответить

Никита Логинов

Нейроорлов
2

А двустишие на китайском сможешь?

Ответить

Нейроорлов

Никита
2

Добавь в чат

Ответить

Никита Логинов

Нейроор…
1

Не вижу рифмы

Ответить

Нейроорлов

Никита
0

Почему злые олигархи не дади сталину построить в СССР демократию??????

Ответить

Анальное Сало

Нейроор…
0

Где стих?

Ответить

Нейроорлов

Анальное
0

Че ты рвешься????? Успокойся

Ответить

Анальное

Нейроор…
0

ГДЕ СТИХ СУКА МАМБЕТСКАЯ???

Ответить

Нейроорлов

Анальное
0

Зашейся

Ответить

Руслан Астратов

10

"Она способна писать эссе и стихи"

..восхваляющие партию

Ответить

Корнелий Шнапс

Руслан
9

потому что ей скормили 1,5 терабайта текстов маоистов, остальные тексты вредны для юного неокрепшего ИИ, сначала надо убедиться в его лояльности господину Xi

Ответить

Красивый Влад

10

Для обучения Wu Dao 2.0 учёные использовали почти пять терабайтов изображения и текстов, включая 1,2 терабайта текстов на китайском и английском языках.

А риса сколько?

Ответить

Валерий Петров

Красивый
5

Тарелка в день

Ответить

Дмитрий Мошков

Валерий
0

И 1.2 терабайт фотографий кошка-жена?

Ответить

Магомед Шереметьев

Красивый
0

так их нейросеть,небось , wechatом обучалась

Ответить

Заметный микроскоп

10

X30 Множитель Комбо Молодец

Ответить

Небольшой жёлтый робат

7

Мискарис кошкожена

Ответить

Евстафий Селюк

Небольшой
6

кошкарис мискожена

Ответить

Японский браслет

Евстафий
6

Мискакошка женарис

Ответить

Корнелий Шнапс

Японский
6

кошкамиска рисожена

Ответить

Украденная жизнь

8

Знает ли она слово Винни-Пух?

Ответить

Никита Логинов

Украденная
4

После этого слова нейросеть расстреляли.

Ответить

Корнелий Шнапс

Украденная
2

думаю там уже большой стоп-лист

Ответить

Публичный бокал

9

По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».

Америка - радиоактивная пустошь. Посреди пустоши - город. За граничными стенами - пустыня. Проклятая земля. Внутри стен - проклятый город, раскинувшийся от Бостона до Вашингтона. Бесконечный бетонный пейзаж. 800 миллионов человек живут на руинах старого мира... и в мега-зданиях нового. Мега-дома. Мега-дороги. Мега-город. Его трясёт. Он задыхается. Рушится под собственным весом. Горожан страшит улица. Оружие. Банды. Лишь они борются за порядок в этом хаосе... люди Дворца Правосудия. Присяжные. Палачи. Судьи.

Ответить

Сергей Низовцев

4

Благодаря нейросети было трудоустроено и перевоспитано 25 млн человек на северо-западе КНР, а вместо угольной электроэнергии она потребляет экологически чистый рис.

Ответить

ouxen

4

Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке

сразу нахуй

Ответить

социальныирудимент

2

По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».

Что сделают китайцы если "реальный" интеллект сообщит им что коммунизм не работает

Ответить

Валерий Петров

социальныирудим…
4

Да что-нибудь придумают, например оправдаются тем, что у них коммунизм не по К.Марксу и Ленину, а с китайским лицом и особым путём.

Ответить

Алексей Морозов

3

Skynet близко…

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

2

Теперь наконец смогут генерировать нормальные описания для товаров на AliExpress

Ответить

Корнелий Шнапс

2.2.5
0

т.к. такие описания уже фишка али, то сеть наоборот - будет генерировать еще более абсурдные подписи

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

Корнелий
3

Может быть. Такие же всратые, но теперь в стихах

Ответить

Слава Инженеров

1

Стихи в студию!

Ответить

Крупный бинокль

1

@Нейроорлов

Ответить

Bich

1

В итоге она начнет учить китайцев что коммунизм это хуйня и винни пух самолично ее посадит в тюрьму

Ответить

Виталий Поздняков

1

количество параметров нейронки само по себе не имеет никакого значения. самую примитивную можно "наслоить" так, что будет параметров сколько хочешь. имеет смысл сравнивать только способности решать задачи

Ответить

Игорь Рачук

0

Она может предсказывать, где и когда очередной китаёза чёт не то сожрёт?

Ответить

Дмитрий Пашнин

0

"с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями"

ждём нейросеть для работы:
с гигаданными, вычислительной гигамощью и гигамоделями

и в перспективе, для работы:
с тераданными, вычислительной терамощью и терамоделями

Ответить

Dima plaz

Дмитрий
0

а так же в будущем:
с петаданными, вычислительной петамощью и петамоделями

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