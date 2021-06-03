В Китае создали нейросеть в 10 раз мощнее самой «продвинутой» нейросети GPT-3 Статьи редакции
Она способна писать эссе и стихи, генерировать изображения на основе описаний и предсказывать структуру белков.
Специалисты Пекинской академии искусственного интеллекта объявили о создании генеративной нейронной сети глубокого обучения Wu Dao 2.0 с рекордными свойствами. Её мощность намного больше, чем у ближайших конкурентов — Open AI GPT-3 и Google Switch Transformers. Об этом сообщает издание Engadget.
Мощность нейросетей условно измеряется в количестве параметров обучения. То есть, это число факторов, которые нейросеть может использовать в процессе своей работы. Для примера: в линейном уравнении y = ax + b параметрами выступают переменные a и b — от них зависит решение уравнения. Чем больше параметров использует нейросеть, тем она «умнее» и тем точнее результат её работы.
Нейросеть Open AI GPT-3 использует 175 миллиардов параметров — такая мощность позволяет ей генерировать осмысленные тексты, создавать музыку и программный код.
Количество параметров Wu Dao 2.0 превышает 1,75 триллиона — то есть, она в 10 раз мощнее, чем GPT-3. С новой китайской нейросетью по числу параметров может сравниться только Google Switch Transformers с её 1,6 триллионами параметров. Нейросеть от Google способна подбирать пропущенные слова в тексте и формулировать «естественные» ответы на вопросы человека.
Новая китайская нейросеть мультимодальна — она может выполнять множество разнородных задач. Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке, распознаёт изображения и генерирует их по словесному описанию, имитирует речь, создаёт кулинарные рецепты, а также предсказывает трёхмерную структуру белков, подобно AlphaFold.
Для обучения Wu Dao 2.0 учёные использовали почти пять терабайтов изображения и текстов, включая 1,2 терабайта текстов на китайском и английском языках. Разработкой уже заинтересовались 22 компании, включая Xiaomi.
По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».
Славянский дебаркадер
*подставить профессию* теперь не нужны
Комментаторы на ТЖ теперь не нужны.
как и редакторы - всё будет генерироваться нейросетью и ей же комментироваться, обыватель будет заходить только что бы посмотреть на это как в театр: поржать над срачем ботов №157 и № 290 под мемом сгенерированным ботом № 46
У нас уже есть @лесточик и @Атлант поправил плечи
Славянский дебаркадер
мы тут давно уже ИИ, как вы, мешки с говном и мясом, нас называете
Понятно, что это шутка, но если серьёзно, то много чего нужно(и будет нужно) просто потому, что людям необходимо нечто социальное, знать, что ты говоришь/взаимодействуешь с кем-то, с личностью, а не просто играешь с информацией. А нейросеть может именно что только играть. Пусть и очень похоже.
Картинка_с_Уиллом_Смитом.jpg
При сталине таких ели
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Почему злые олигархи не дади сталину построить в СССР демократию??????
Где стих?
Че ты рвешься????? Успокойся
"Она способна писать эссе и стихи"
..восхваляющие партию
потому что ей скормили 1,5 терабайта текстов маоистов, остальные тексты вредны для юного неокрепшего ИИ, сначала надо убедиться в его лояльности господину Xi
Тарелка в день
Мискарис кошкожена
кошкарис мискожена
Японский браслет
Мискакошка женарис
Знает ли она слово Винни-Пух?
По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».
Америка - радиоактивная пустошь. Посреди пустоши - город. За граничными стенами - пустыня. Проклятая земля. Внутри стен - проклятый город, раскинувшийся от Бостона до Вашингтона. Бесконечный бетонный пейзаж. 800 миллионов человек живут на руинах старого мира... и в мега-зданиях нового. Мега-дома. Мега-дороги. Мега-город. Его трясёт. Он задыхается. Рушится под собственным весом. Горожан страшит улица. Оружие. Банды. Лишь они борются за порядок в этом хаосе... люди Дворца Правосудия. Присяжные. Палачи. Судьи.
Благодаря нейросети было трудоустроено и перевоспитано 25 млн человек на северо-западе КНР, а вместо угольной электроэнергии она потребляет экологически чистый рис.
Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке
сразу нахуй
По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».
Что сделают китайцы если "реальный" интеллект сообщит им что коммунизм не работает
Да что-нибудь придумают, например оправдаются тем, что у них коммунизм не по К.Марксу и Ленину, а с китайским лицом и особым путём.
Теперь наконец смогут генерировать нормальные описания для товаров на AliExpress
т.к. такие описания уже фишка али, то сеть наоборот - будет генерировать еще более абсурдные подписи
В итоге она начнет учить китайцев что коммунизм это хуйня и винни пух самолично ее посадит в тюрьму
количество параметров нейронки само по себе не имеет никакого значения. самую примитивную можно "наслоить" так, что будет параметров сколько хочешь. имеет смысл сравнивать только способности решать задачи
"с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями"
ждём нейросеть для работы:
с гигаданными, вычислительной гигамощью и гигамоделями
и в перспективе, для работы:
с тераданными, вычислительной терамощью и терамоделями