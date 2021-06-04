Технологии
Никита Логинов

Антимонопольные органы ЕС начали проверку Facebook. Компанию подозревают в нечестной конкуренции на рынке рекламы Статьи редакции

Под прицелом — торговая площадка Facebook Marketplace.

Facebook обвиняют в использовании собранных соцсетью данных для вытеснения мелких игроков с рынка таргетированной рекламы, пишет Reuters. К расследованию также присоединилось британское Управление по защите конкуренции и рынкам, которое считает, что американская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке соцсетей.

Компания в ответ заявила, что готова широко сотрудничать с антимонопольными органами ЕС и Великобритании, «чтобы продемонстрировать их бесполезность». Если Facebook признают виновным, компании может грозить штраф в размере 10% от годового оборота.

Facebook Marketplace — площадка частных объявлений, запущенная в 2016 году. Она позволяет людям находить и покупать вещи напрямую друг у друга, как бесплатно, так и с использованием платного продвижения. Площадка насчитывает 800 миллионов пользователей в 70 странах мира.

#facebook #евросоюз #новости

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Корнелий Шнапс

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Без Трампа ЕС выебет американские корпорации, никакого грейт больше не будет

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