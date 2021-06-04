Технологии
Дамир Камалетдинов

«Сбер» внедрил в голосовые помощники «Салют» поиск по интернету — технологию предоставила Microsoft Статьи редакции

Она работает на облачных сервисах компании, а не на базе поисковика Bing.

«Умные» устройства «Сбера» получили встроенный голосовой поиск по интернету. Технология работает на базе сервисов Microsoft Azure и предоставляет результаты за пределами экосистемы «Сбера». Об этом TJ рассказали в компаниях после объявления партнёрства на Петербургском международном экономическом форуме.

Владельцы «умных» устройств «Сбера» смогут искать информацию в интернете с помощью голосовых команд. До этого поиск работал только по сервисам и приложениям внутри экосистемы, но теперь помощники начнут выдавать результаты извне, как в поисковиках Google или «Яндекса». Новая функция работает на медиаприставке SberBox, смарт-дисплее SberPortal, медиацентре SberBox Top и на устройствах под управлением ОС «Салют ТВ».

Как отметили в компаниях, виртуальные ассистенты семейства «Салют» — Сбер, Джой и Афина — работают на платформе обработке естественного языка SmartNLP. Для поиска по интернету «Сбер» внедрил программные интерфейсы (API) от Microsoft для бизнеса, они работают на базе облака Microsoft Azure. Поисковую систему назвали «самообучаемой» — она будет повышать релевантность выдачи по мере использования.

Совместный запуск подобного проекта – важный этап в развитии стратегического сотрудничества Microsoft с группой Сбер. Мы уверены, что партнерство наших компаний откроет российским пользователям новые перспективы в использовании мультимедийных сервисов Сбера, а также усилит конкурентные преимущества умных устройств Sber.

Кристина Тихонова
президент Microsoft в России

#новости #пмэф #microsoft #сбер

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8 комментариев
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wmhy

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кто-то хоть раз пользовался хуйней от сбера?

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Сексуальный спрей

wmhy
1

Блядь все жду возможности с тобой поспорить, но ты не даёшь повода 

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wmhy

Сексуальный
2

я пишу только прописные истины, потому что боюсь этой схватки 

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Сексуальный

wmhy
1

Джентльмен, не иначе

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Должностной Паша

wmhy
0

Да

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Корнелий Шнапс

0

Коллцентры уже находит?

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Украденная жизнь

0

Так опошлить имя Джой.

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Данислав Жуков

0

Надо протестировать запросы "Алексей Навальный" и "отравление Навального". До этого их помощник отказывался что-то отвечать по ним.

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