«Сбер» внедрил в голосовые помощники «Салют» поиск по интернету — технологию предоставила Microsoft Статьи редакции
Она работает на облачных сервисах компании, а не на базе поисковика Bing.
«Умные» устройства «Сбера» получили встроенный голосовой поиск по интернету. Технология работает на базе сервисов Microsoft Azure и предоставляет результаты за пределами экосистемы «Сбера». Об этом TJ рассказали в компаниях после объявления партнёрства на Петербургском международном экономическом форуме.
Владельцы «умных» устройств «Сбера» смогут искать информацию в интернете с помощью голосовых команд. До этого поиск работал только по сервисам и приложениям внутри экосистемы, но теперь помощники начнут выдавать результаты извне, как в поисковиках Google или «Яндекса». Новая функция работает на медиаприставке SberBox, смарт-дисплее SberPortal, медиацентре SberBox Top и на устройствах под управлением ОС «Салют ТВ».
Как отметили в компаниях, виртуальные ассистенты семейства «Салют» — Сбер, Джой и Афина — работают на платформе обработке естественного языка SmartNLP. Для поиска по интернету «Сбер» внедрил программные интерфейсы (API) от Microsoft для бизнеса, они работают на базе облака Microsoft Azure. Поисковую систему назвали «самообучаемой» — она будет повышать релевантность выдачи по мере использования.
кто-то хоть раз пользовался хуйней от сбера?
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Блядь все жду возможности с тобой поспорить, но ты не даёшь повода
я пишу только прописные истины, потому что боюсь этой схватки
Надо протестировать запросы "Алексей Навальный" и "отравление Навального". До этого их помощник отказывался что-то отвечать по ним.