Технологии
Никита Логинов

Минюст США приравнял хакеров-вымогателей к террористам и запланировал комплекс новых мер по борьбе с ними Статьи редакции

Атаки вымогателей будут централизованно отслеживать и пресекать, а интернет-ресурсы с рекламой подобных незаконных услуг — блокировать.

Расследование всех подобных хакерских атак будет координироваться единой целевой группой Минюста в Вашингтоне, сообщает Gizmodo со ссылкой на Reuters. Сейчас группа разрабатывает новую стратегию, которая должна ударить по всей экосистеме, выстроенной вокруг взломщиков-вымогателей. В числе мер — оперативное отслеживание и пресечение атак, ограничение работы интернет-ресурсов с рекламой услуг по взлому, усиление надзора за криптовалютами и электронными кошельками.

Отрывок нового меморандума Министерства юстиции США Скриншот Gizmodo

Причиной таких мер послужил резкий рост количества атак хакеров-вымогателей в последние два года. Взломщики активизировались на фоне пандемии Covid-19 и начали атаковать как частные компании, так и государственные учреждения. В некоторых атаках правоохранители подозревают хакеров из России и стран бывшего СССР.

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#новости #взломы #сша #хакеры #кибербезопасность

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Небольшой жёлтый робат

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Давно пора, че ебали вола

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Возрастной франт

Небольшой
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Возрастной франт

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 Минюст США приравнял хакеров-вымогателей к террористам и запланировал комплекс новых мер по борьбе с ними

В списке мер присутсвует принудительная посадка самолётов с хакерами в Минске, независимо от изначального маршрута.

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