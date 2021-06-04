Минюст США приравнял хакеров-вымогателей к террористам и запланировал комплекс новых мер по борьбе с ними Статьи редакции
Атаки вымогателей будут централизованно отслеживать и пресекать, а интернет-ресурсы с рекламой подобных незаконных услуг — блокировать.
Расследование всех подобных хакерских атак будет координироваться единой целевой группой Минюста в Вашингтоне, сообщает Gizmodo со ссылкой на Reuters. Сейчас группа разрабатывает новую стратегию, которая должна ударить по всей экосистеме, выстроенной вокруг взломщиков-вымогателей. В числе мер — оперативное отслеживание и пресечение атак, ограничение работы интернет-ресурсов с рекламой услуг по взлому, усиление надзора за криптовалютами и электронными кошельками.
Причиной таких мер послужил резкий рост количества атак хакеров-вымогателей в последние два года. Взломщики активизировались на фоне пандемии Covid-19 и начали атаковать как частные компании, так и государственные учреждения. В некоторых атаках правоохранители подозревают хакеров из России и стран бывшего СССР.
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