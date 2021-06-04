«Яндекс» запустил нейросеть «Зелибоба», которая дописывает любой текст. Но уже закрыл доступ Статьи редакции
Технологию открыли раньше времени по ошибке.
Как отмечалось на сайте, где можно было опробовать сервис, нейросеть называется YaLM, «Зелибоба» — это демонстрация её работы. Она дописывает тексты, подбирая подходящие фразы после того, как начало задаст пользователь.
Нейросеть обучали на индексируемых «Яндексом» страницах, включая «Википедию», новостные статьи и записи пользователей в соцсетях. Заложенные внутри YaLM параметры меняются в зависимости от того, правильно или неправильно предсказывалось слово.
На нейросеть «Яндекса» обратили внимание пользователи соцсетей и принялись её тестировать, но вскоре компания ограничила доступ к странице. Представители «Яндекса» объяснили TJ, что доступ случайно открыли раньше времени.
Автор телеграм-канала Neural Shit предложил «Зелибобе» дописать анекдоты.
Редакция TJ тоже смогла протестировать нейросеть.
Чтобы сгенерировать текст, нужно написать его начало в специальном окне и кликнуть на «Назелибобить». Надстройки сайта позволяли задать «тон» текста: на выбор давались тосты, пацанские цитатники, посты для Instagram и другие фильтры.
Технологии, умеющие дописывать текст с учётом контекста, делали и раньше. В 2019 году компания Илона Маска OpenAI создала алгоритм GPT-2, который генерирует сюжеты с осмысленным текстом на основе пары предложений. Разработчики использовали нейросеть для генерации правдоподобных фейковых новостей, поэтому полная версия не попала в открытый доступ из-за потенциальной опасности ИИ.
В 2019 году московский разработчик Михаил Гранкин создал русскоязычный аналог GPT-2 — нейросеть «Порфирьевич» и на её основе сделал Telegram-бот «Нейропоэт», который умеет дописывать стихи.
В 2020 году OpenAI представила третью версию языковой модели GPT — нейросеть, которая пишет стихи, музыку и код. Система обучена на 1,5 триллионах слов и генерирует текст на основе 175 миллиардов параметров. Нейросети не нужно каждый раз переобучаться, чтобы закончить предложение — если дать ей пример, она продолжит завершать все незаконченные предложения.
Шлёпа не совершал военные преступления, а лишь выполнял приказ.
Одно другое не отменяет. Выполнение преступного приказа остаётся военным пресуплением. Вроде уже на Нюрнбергском процессе решили, что оправдываться приказом не канает.
Но шлёпа делал это из-за мятных пряников....
Муниципальный будильник
Не могу понять, это такой пост-юмор или нет
Не могу понять, это такой пост-юмор или нет? По-моему, я сойду с ума от этого хохота. Или от этого… лица. У тебя лицо хорошее… Как у человека… Нет, даже лучше. Какой смех! Конечно, лучше! Я всегда это знала. А это просто смешно. Да, лучше. Все лучшее всегда смешно. Просто смешно. То есть это я так говорю. Конечно, лучше. Это же ты сам сказал. Какой у тебя голос красивый. Правда, красивый.
Хороший Кирилл
Мне не понравилась твоя шутка, как такое возможно нееееееет
да не в этом же дело
забавно наблюдать как ты строишь из себя хуй пойми что, и рвешься везде и всюду, как с таким мироощущением жить вообще((
Ну сравни количество лайков и дизлайков, которые я ставлю, и поймёшь, что это не так.
А ещё я принципиальная и у меня есть своя позиция. Когда она не совпадает с вашей — вы вопите, что «рвусь». Но я всего лишь придерживаюсь своей точки зрения и защищаю её. Не прогибаться под анонимов в интернете — это, внезапно, не рваться.
считать себя умнее всех, а остальных мусором, недостойным высказывать свое мнение, это не значит иметь принципиальную позицию
это не все, что ты сделала
ты же не первый день тут сидишь :)
важны не комментарии и минусы, а личности, что стоят за ними!
Мне не понравилась твоя шутка, как такое возможно нееееееет!!! Я тебе пошлю обломок стенгазеты!!!.." Ага. Теперь он во мне засомневался. Буду давить еще и еще. Остальные строки я вообще приберегла специально для этого "залпа снайперов": "НЕ СОГЛАСЕН! НЕ УПОМЯНУ! НЕ ПОМОГУ! ПОД ДЕРЕВО!" Ну, зато теперь будет ясно, что он понял - и чего он не понял.
ДА КТО ЭТОТ ДАМИР????? А ТАК ВОТ ОНА ТЕБЕ НАВЕРХ» И так далее. Когда ты ему объясняешь, что не имеешь никакого отношения к бару, и о том, что ты работаешь в ресторане, он отвечает, что это все, что ты должен знать о бизнесе. Впрочем, как и любое другое объяснение, он не является научным, потому что им может быть любая программа.
КОГДА ЯНДЕКС ИЗВИНИТСЯ ЗА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ? КТО НА ЭТО МЫСЛИТ? ТЕПЕРЬ В НАС СТАЛИ ДОЛЖНЫ ПОПУТАТЬ? ГОВОРЯ О ЧЕМ-ТО ТАКОМ, ЕЩЕ НА МАГНИТНОЙ ВЕРШИНЕ ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ВЕДЬМА? КОГО ОНА ЗНАЕТ?
@Порфирьевич я позвонил своему убийце. Он сознался.
я позвонил своему убийце. Он сознался. Деньги ему вернули, работу — тоже. Убийцы отбыли за решетку. Александр Львович умер, но не сразу. Он ждал долго, лет десять. И смерть пришла — в виде призрака. Привидение ограбило спящего на нем бандита, и сделало это так быстро, что ни граф, ни мертвый бандит не успели подать на него в суд… Страшная история, согласись… Теперь твой черед… Кто ты такой, сынок?
Слышный бокал
@Порфирьевич Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить
Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить. Но я знаю и тех, кто ничего не предпринимает. Поверьте, самое худшее уже позади. Спасибо за внимание. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Экран погас. Будильник показывал два часа ночи. Радио успокаивало: «И чего ты, Коля, дурака валяешь?» Оранжевый свет из окна бросал на бумагу длинную тень от руки, пишущей эти строки.
«не шмогла я, не шмогла»
«не шмёгла я, не шмёгля»
Совместный
Зато я шмёг-шмёг
Зато я шмёг-шмёг над Азимутом и мерно подрисовываю в масштабе дальномера черноту. Мою любовь, мою боль, мою грёзу. У меня нет ушей, я не вижу твоих лиц, но знаю, что тебе известно, что ты умираешь. А когда и я уйду в ту же самую степь, ты будешь счастлива.
что-то из Лема. Ладно, мне пора. Надень на обувь носочки, они сушатся на крючке. Значит, так. Пять лет не приходишь — не нужно и ответа. Теперь второй срок. Навестишь меня на кривой козе. Я, видишь ли, отбываю на корабле… К нам может прибыть ревизор. Я, видишь ли, собираюсь списать кое-что с корабля. Потом заходи — поговорим.
@Порфирьевич петька и василий иваныч на тж
петька и василий иваныч на тжабре, та ваша жизнЬ блага й тхану — када с миня пшеница зроблять, то все зыркают, зыркают, а потом кады я иванычъ порву матку, то й с миня пшеница на тхану порвана. А Божья коровка, пэрэспыт? Са мной жэнька пойтить.
@Порфирьевич две огненных палки с донбасса
две огненных палки с донбасса, без вариантов». Вот так. Ни тебе «что такое рак» и «отчего это по России на каждом углу гы-гы?» Не знаешь, что это за песни? Ну так я тебе сейчас скажу. Это гимн на всероссийском сленге. С другой стороны, я уверен, что в вас продолжают рассказывать сказки про школу. Не в России. В интернете.
@Порфирьевич бабам на спины кидаю медуз
бабам на спины кидаю медуз, а другой – в цистерну с бензином, которая, правда, так далеко, что деться ей некуда, а наоборот, со всех сторон ее поджидает пожарная машина. Все три монстра бьют друг друга чем попало, бьют вполсилы, потому что у них нет оружия, а только визг и визг, и где-то высоко-высоко в небе, у самого леса, пробивается солнце.
@Порфирьевич а в камбодже сейчас ужин, макароны
а в камбодже сейчас ужин, макароны с корейской тушенкой и еще этот рассольник с макаронами. Он сильно запахнул свой халат и сел в кресло. Ему было холодно и одиноко. Его снова начало трясти. И захотелось плакать. И вдруг он увидел ее.
@Порфирьевич и вдруг он увидел ее
и вдруг он увидел ее прямо перед собой. Его собственное имя еще шло по инерции. Но Джедиан почувствовал, что лучше не произносить его вслух, чтобы не спугнуть волшебство. Какая же она все-таки красавица! Мало кто из других мужчин способен оценить подобную красоту – но Джедиан был вполне уверен, что оно в нем есть. Это значило, что Джульетта живет не только в его душе, но и в его теле. Но откуда эта уверенность?
@Порфирьевич новости казахстана
новости казахстана) и записи из тюремного дневника. На первом плане среди вышивок стоят черные картонные прямоугольники, обращенные своими круглыми торцами в разные стороны и представляющие собой части решетки. На одном из них – короткий орнамент из квадратов, зубцов и квадратов, напоминающий букет цветов, окруженный четырьмя лучами, повторяющими очертания решетки и губительные для человека черты его образа жизни.
@Порфирьевич в казахстане в овраге лошадь доедают, почему?
в казахстане в овраге лошадь доедают, почему? «Здесь, говорят, человеку три дня трава расти не давала, мы и передумали. А чего ее зря объедать-то?» Я хотел уже было ответить, но вспомнил, что не умею объяснять просто так, и ничего объяснять не стал. Лучше на встречу приду с тем, что уже понимаю. Все остальное вроде как понятно, а если объяснить невозможно – это уже неважно. Проезжаю, думаю.
Дорогой Мартин Алексеевич какой-то
Александр Львович умер, но не сразу. Он ждал долго, лет десять.
Я считаю это шедевр
TJ запустил нейросеть «Зоибана», которая дошучивает любые шутки
Психологический мангал
И собирает вдвое больше лайков чем исходник
И собирает вдвое больше лайков чем исходник! Этого не объяснить, просто уже доказано! Чтобы создать подобный капитал в реальном мире, всего лишь… смешно сказать – даже до нескольких процентов от общих средств российского бюджетника нужно за что-то браться. В этом случае государство точно может получить свои 10 процентов в любой момент. У нас, кстати, точно не получится – банк должен быть реальным.
TJ запустил нейросеть «Зоибана», которая дошучивает любые шутки (стоило бы добавить, что всего через четыре года он загрузил в нее «Мумбай», которую провел через суд вместе с «Макдональдсом» и теперь мог наблюдать, как на него приходят доносы против режима Джаева).
Успел сгенирить только дюжину текстов до закрытия. Но один результат вызывает вопросы
Путин объявил, рассказал, подписал, заявил, заебал
Путин объявил, рассказал, подписал, заявил, заебал, отрекся, подписал, заебал, отрекся и махнул. Путин обычно говорит, что он, конечно, враг всему русскому, но в то же время он самый верный русский патриот. И если его свергают, то, как говорит телеведущий Михаил Леонтьев, «ради русского народа и во имя русской нации». Путин это именно так и называет. Ну и где здесь патриотизм? Где здесь Россия?
Можно эту хуйню вместо сценария вечернего, мало кто заметит разницу.
Прочий Макс
пояснил, объяснил, разъяснил, поручил, ответил на критику, призвал, успокоил, подписал, гарантировал ... заебал
Нейроцарапун пижже
свои коррективы.
диссертацию напишет, интересно
диссертацию напишет, интересно? Нет, лучше послать в вышестоящие структуры, только чтобы с опровержениями по всей России не вышло. Лекторше напомню. Не забудет ведь, если с темы сбежит». Под самый конец работы, когда в голове уже немного прояснилось, Ольга поймала себя на мысли, что дописывает последние слова: «… не из-за провалов у нас с идеологией вообще, а потому, что эта тема уже не представляет никакого интереса».
Яндекс запустил
уже закрыл доступ
Заебись у вас новости
Яндекс запустил
уже закрыл доступ
Заебись у вас новости, обзывалы… Оп-па. Ретро обновление уже пошло. Похоже, даже не думали заклеивать… Ну, над нами не каплет, зарифмую в другой раз… А давайте-ка мы его еще раз раскроем. Ретро обновление вышло - хэх… Вздохнули несколько облегченные недотыкомы и приготовились к чтению.
@Атлант поправил плечи зелибоба
@Порфирьевич покажи рукожопам как надо
покажи рукожопам как надо!» Поэтому в каждом реальном советском институте были свои тайные квоты привилегированных советских детей, и спустя некоторое время они сами начинали об этом догадываться. Некоторые уже называли «Маугли». А кто-то… Не будем упоминать их имени, иначе наши отношения перестанут быть дружескими. Другой вопрос, что в 70-80-х и 90-х этим детям все чаще давали возможность отыграть проигранное время назад.
Совместный Данила
Молния! Пользователь TJ разработал нейросеть @Порфирьевич, которая пишет сценарии для канала РЕН ТВ и открыл к неё доступ
Молния! Пользователь TJ разработал нейросеть, которая пишет сценарии для канала РЕН ТВ и открыл к неё доступ всем, кто этого захочет… мы не знаем, откуда он взял прототип своей нейросети. Но он делает записи прямо в эфир, и мы должны выяснить, кто он такой и куда он дел свой прототип. Это ведь возможно?» Я ответил, что, по моему мнению, проблема очень проста. Людей много и они совсем не те, за кого себя выдают.
ЧЛЕНОЖОПА
ЧЛЕНОЖОПА», «ГЕРИНГ» и «ДАН». В результате этих действий создается финансовый капитал, позволяющий проводить политику, направленную на максимизацию прибыли в условиях конкурентной борьбы с не только однопроцентным доходом, но и такой же неубывающей рентабельностью. При этом сами неунывающие «детишки» играют здесь ту же самую роль, что и девушки-корректоры в нашей повести «Твист».
Наверное с Путиным и Навальным что-то не богоугодное сочинял.
Наверное с Путиным и Навальным что-то не богоугодное сочинял. Не знаю… И мне тоже не хватает понимания». Это я сам слышал. «В чем отличие Запада и Востока, спрашиваешь? Так ведь вот и там тоже. Западные немцы — те и вовсе синтетический вариант. А эти, из Любечского воеводства, — из 3. dr. До того постварьи правильные, что для них никакой экономикой заняться нельзя».
товарищ майор уже выехал в офис Яндекса давать пизды этому вашему Зелибобе