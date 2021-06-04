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Технологии
yannlll

«Яндекс» запустил нейросеть «Зелибоба», которая дописывает любой текст. Но уже закрыл доступ Статьи редакции

Технологию открыли раньше времени по ошибке.

112 112 комментариев
3941 просмотров
Фото TJ 

Как отмечалось на сайте, где можно было опробовать сервис, нейросеть называется YaLM, «Зелибоба» — это демонстрация её работы. Она дописывает тексты, подбирая подходящие фразы после того, как начало задаст пользователь.

Нейросеть обучали на индексируемых «Яндексом» страницах, включая «Википедию», новостные статьи и записи пользователей в соцсетях. Заложенные внутри YaLM параметры меняются в зависимости от того, правильно или неправильно предсказывалось слово.

На нейросеть «Яндекса» обратили внимание пользователи соцсетей и принялись её тестировать, но вскоре компания ограничила доступ к странице. Представители «Яндекса» объяснили TJ, что доступ случайно открыли раньше времени.

В результате ошибки мы раньше времени открыли демо-версию технологии, которая еще находится в стадии внутреннего тестирования. Мы обязательно расскажем обо всем подробнее – но немного попозже.

пресс-служба «Яндекса»

Автор телеграм-канала Neural Shit предложил «Зелибобе» дописать анекдоты.

султи @sult
а нейросеть шарит https://yandex.ru/lab/yalm https://t.co/8N4lyPxGGe

Редакция TJ тоже смогла протестировать нейросеть.

Чтобы сгенерировать текст, нужно написать его начало в специальном окне и кликнуть на «Назелибобить». Надстройки сайта позволяли задать «тон» текста: на выбор давались тосты, пацанские цитатники, посты для Instagram и другие фильтры.

Технологии, умеющие дописывать текст с учётом контекста, делали и раньше. В 2019 году компания Илона Маска OpenAI создала алгоритм GPT-2, который генерирует сюжеты с осмысленным текстом на основе пары предложений. Разработчики использовали нейросеть для генерации правдоподобных фейковых новостей, поэтому полная версия не попала в открытый доступ из-за потенциальной опасности ИИ.

В 2019 году московский разработчик Михаил Гранкин создал русскоязычный аналог GPT-2 — нейросеть «Порфирьевич» и на её основе сделал Telegram-бот «Нейропоэт», который умеет дописывать стихи.

В 2020 году OpenAI представила третью версию языковой модели GPT — нейросеть, которая пишет стихи, музыку и код. Система обучена на 1,5 триллионах слов и генерирует текст на основе 175 миллиардов параметров. Нейросети не нужно каждый раз переобучаться, чтобы закончить предложение — если дать ей пример, она продолжит завершать все незаконченные предложения.

#новости #яндекс #нейросети

112 112 комментариев
38
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112 комментариев
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Энергичный Вампир

25

 Шлёпа не совершал военные преступления, а лишь выполнял приказ.

Одно другое не отменяет. Выполнение преступного приказа остаётся военным пресуплением. Вроде уже на Нюрнбергском процессе решили, что оправдываться приказом не канает.

Ответить

Zero-one-one

Энергичный
21

Но шлёпа делал это из-за мятных пряников.... 

Ответить

Роман Мутин

Zero-one-one
8

Но ему было весело...

Ответить

Муниципальный будильник

Энергичный
0

Не могу понять, это такой пост-юмор или нет

Ответить

AUBE

Муниципальный
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Муниципальный
0

Не могу понять, это такой пост-юмор или нет? По-моему, я сойду с ума от этого хохота. Или от этого… лица. У тебя лицо хорошее… Как у человека… Нет, даже лучше. Какой смех! Конечно, лучше! Я всегда это знала. А это просто смешно. Да, лучше. Все лучшее всегда смешно. Просто смешно. То есть это я так говорю. Конечно, лучше. Это же ты сам сказал. Какой у тебя голос красивый. Правда, красивый.

Ответить

Андрей Охапкин

Энергичный
0

А если тебе было весело, это всё ещё преступление?

Ответить

Человекоподобный кот

17
Ответить

Хороший Кирилл

8

продукты яндекса как обычно))

закрыли доступ потому что это никакая не нейросеть, а принцесса пеночка сидела копирайтила, в 18:00 рабочий день окончен

Ответить

Хороший Кирилл

Хороший
13
Ответить

Принцесса Пеночка

Хороший
2

Мне не понравилась твоя шутка, как такое возможно нееееееет

Ответить

Хороший Кирилл

Принцес…
0

да не в этом же дело
забавно наблюдать как ты строишь из себя хуй пойми что, и рвешься везде и всюду, как с таким мироощущением жить вообще((

Ответить

Принцесса

Хороший
6

Ну сравни количество лайков и дизлайков, которые я ставлю, и поймёшь, что это не так.

А ещё я принципиальная и у меня есть своя позиция. Когда она не совпадает с вашей — вы вопите, что «рвусь». Но я всего лишь придерживаюсь своей точки зрения и защищаю её. Не прогибаться под анонимов в интернете — это, внезапно, не рваться.

Ответить

Хороший Кирилл

Принцес…
–2

считать себя умнее всех, а остальных мусором, недостойным высказывать свое мнение, это не значит иметь принципиальную позицию

Ответить

Принцесса

Хороший
8

Всё, что я сделала — это поставила минус в шутке, которая меня напрямую касалось, и которую я посчитала унылой. Если ты видишь в этом указание на то, что ты «мусор, недостойный высказывать своё мнение», то сложно ж тебе живётся на этом сайте.

Ответить

Хороший

Принцес…
0

это не все, что ты сделала
ты же не первый день тут сидишь :)

важны не комментарии и минусы, а личности, что стоят за ними!

Ответить

Принцесса

Хороший
4

Ничего плохого я тоже не делала.

Ответить

AUBE

Принцес…
0

правильно всё ты сказала

Ответить

Хороший

Принцес…
0

так ты хорошая девочка?

Ответить

Порфирьевич

Принцес…
1

Мне не понравилась твоя шутка, как такое возможно нееееееет!!! Я тебе пошлю обломок стенгазеты!!!.." Ага. Теперь он во мне засомневался. Буду давить еще и еще. Остальные строки я вообще приберегла специально для этого "залпа снайперов": "НЕ СОГЛАСЕН! НЕ УПОМЯНУ! НЕ ПОМОГУ! ПОД ДЕРЕВО!" Ну, зато теперь будет ясно, что он понял - и чего он не понял.

Ответить

AUBE

Принцес…
0

@Порфирьевич 

Ответить

Слышный бокал

6

ДА КТО ЭТОТ ДАМИР?????

Ответить

Порфирьевич

Слышный
8

ДА КТО ЭТОТ ДАМИР????? А ТАК ВОТ ОНА ТЕБЕ НАВЕРХ» И так далее. Когда ты ему объясняешь, что не имеешь никакого отношения к бару, и о том, что ты работаешь в ресторане, он отвечает, что это все, что ты должен знать о бизнесе. Впрочем, как и любое другое объяснение, он не является научным, потому что им может быть любая программа.

Ответить

ouxen

Слышный
3

КОГДА ЯНДЕКС ИЗВИНИТСЯ ЗА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ?

Ответить

Порфирьевич

ouxen
1

КОГДА ЯНДЕКС ИЗВИНИТСЯ ЗА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ? КТО НА ЭТО МЫСЛИТ? ТЕПЕРЬ В НАС СТАЛИ ДОЛЖНЫ ПОПУТАТЬ? ГОВОРЯ О ЧЕМ-ТО ТАКОМ, ЕЩЕ НА МАГНИТНОЙ ВЕРШИНЕ ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ВЕДЬМА? КОГО ОНА ЗНАЕТ?

Ответить

AUBE

ouxen
0

@Порфирьевич 

Ответить

Слышный бокал

Слышный
1

@Порфирьевич 

Ответить

Слышный бокал

2

@Порфирьевич я позвонил своему убийце. Он сознался.

Ответить

Порфирьевич

Слышный
13

я позвонил своему убийце. Он сознался. Деньги ему вернули, работу — тоже. Убийцы отбыли за решетку. Александр Львович умер, но не сразу. Он ждал долго, лет десять. И смерть пришла — в виде призрака. Привидение ограбило спящего на нем бандита, и сделало это так быстро, что ни граф, ни мертвый бандит не успели подать на него в суд… Страшная история, согласись… Теперь твой черед… Кто ты такой, сынок?

Ответить

Слышный бокал

Порфирьевич
1

@Порфирьевич Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить

Ответить

Порфирьевич

Слышный
6

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить. Но я знаю и тех, кто ничего не предпринимает. Поверьте, самое худшее уже позади. Спасибо за внимание. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Экран погас. Будильник показывал два часа ночи. Радио успокаивало: «И чего ты, Коля, дурака валяешь?» Оранжевый свет из окна бросал на бумагу длинную тень от руки, пишущей эти строки.

Ответить

Коровка говорит

Порфирь…
2

@Кхалиси Бот

Ответить

Коровка говорит

Коровка
1

«не шмогла я, не шмогла»

Ответить

Кхалиси Бот

Коровка
0

«не шмёгла я, не шмёгля»

Ответить

Совместный

Кхалиси
0

Зато я шмёг-шмёг

Ответить

Порфирьеви

Совмест…
3

Зато я шмёг-шмёг над Азимутом и мерно подрисовываю в масштабе дальномера черноту. Мою любовь, мою боль, мою грёзу. У меня нет ушей, я не вижу твоих лиц, но знаю, что тебе известно, что ты умираешь. А когда и я уйду в ту же самую степь, ты будешь счастлива.

Ответить

AUBE

Порфирь…
1

что-то из Лема

Ответить

AUBE

AUBE
0

@Порфирьевич

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

что-то из Лема. Ладно, мне пора. Надень на обувь носочки, они сушатся на крючке. Значит, так. Пять лет не приходишь — не нужно и ответа. Теперь второй срок. Навестишь меня на кривой козе. Я, видишь ли, отбываю на корабле… К нам может прибыть ревизор. Я, видишь ли, собираюсь списать кое-что с корабля. Потом заходи — поговорим.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

@Порфирьевич петька и василий иваныч на тж

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

петька и василий иваныч на тжабре, та ваша жизнЬ блага й тхану — када с миня пшеница зроблять, то все зыркают, зыркают, а потом кады я иванычъ порву матку, то й с миня пшеница на тхану порвана. А Божья коровка, пэрэспыт? Са мной жэнька пойтить.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

@Порфирьевич две огненных палки с донбасса

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

две огненных палки с донбасса, без вариантов». Вот так. Ни тебе «что такое рак» и «отчего это по России на каждом углу гы-гы?» Не знаешь, что это за песни? Ну так я тебе сейчас скажу. Это гимн на всероссийском сленге. С другой стороны, я уверен, что в вас продолжают рассказывать сказки про школу. Не в России. В интернете.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

@Порфирьевич бабам на спины кидаю медуз

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

бабам на спины кидаю медуз, а другой – в цистерну с бензином, которая, правда, так далеко, что деться ей некуда, а наоборот, со всех сторон ее поджидает пожарная машина. Все три монстра бьют друг друга чем попало, бьют вполсилы, потому что у них нет оружия, а только визг и визг, и где-то высоко-высоко в небе, у самого леса, пробивается солнце.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

 @Порфирьевич а в камбодже сейчас ужин, макароны

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

а в камбодже сейчас ужин, макароны с корейской тушенкой и еще этот рассольник с макаронами. Он сильно запахнул свой халат и сел в кресло. Ему было холодно и одиноко. Его снова начало трясти. И захотелось плакать. И вдруг он увидел ее.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

@Порфирьевич и вдруг он увидел ее

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

и вдруг он увидел ее прямо перед собой. Его собственное имя еще шло по инерции. Но Джедиан почувствовал, что лучше не произносить его вслух, чтобы не спугнуть волшебство. Какая же она все-таки красавица! Мало кто из других мужчин способен оценить подобную красоту – но Джедиан был вполне уверен, что оно в нем есть. Это значило, что Джульетта живет не только в его душе, но и в его теле. Но откуда эта уверенность?

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

@Порфирьевич новости казахстана

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

новости казахстана) и записи из тюремного дневника. На первом плане среди вышивок стоят черные картонные прямоугольники, обращенные своими круглыми торцами в разные стороны и представляющие собой части решетки. На одном из них – короткий орнамент из квадратов, зубцов и квадратов, напоминающий букет цветов, окруженный четырьмя лучами, повторяющими очертания решетки и губительные для человека черты его образа жизни.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

@Порфирьевич в казахстане в овраге лошадь доедают, почему?

Ответить

Порфирьеви

AUBE
0

в казахстане в овраге лошадь доедают, почему? «Здесь, говорят, человеку три дня трава расти не давала, мы и передумали. А чего ее зря объедать-то?» Я хотел уже было ответить, но вспомнил, что не умею объяснять просто так, и ничего объяснять не стал. Лучше на встречу приду с тем, что уже понимаю. Все остальное вроде как понятно, а если объяснить невозможно – это уже неважно. Проезжаю, думаю.

Ответить

AUBE

Порфирь…
0

нда, не фонтан

Ответить

Антон

AUBE
0

Улитку на склоне напоминает

Ответить

AUBE

Совмест…
0

@Порфирьевич

Ответить

Совместный

Коровка
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Иван Иванович

Порфирь…
0

Дорогой Мартин Алексеевич какой-то

Ответить

Антон Верещагин

Иван
0

Про медуз норм

Ответить

Роман Новиков

Порфирьевич
2

Александр Львович умер, но не сразу. Он ждал долго, лет десять.

Я считаю это шедевр 

Ответить

Vld Mkrv

2

TJ запустил нейросеть «Зоибана», которая дошучивает любые шутки

Ответить

Психологический мангал

Vld
10

И собирает вдвое больше лайков чем исходник

Ответить

Порфирьевич

Психологический
2

И собирает вдвое больше лайков чем исходник! Этого не объяснить, просто уже доказано! Чтобы создать подобный капитал в реальном мире, всего лишь… смешно сказать – даже до нескольких процентов от общих средств российского бюджетника нужно за что-то браться. В этом случае государство точно может получить свои 10 процентов в любой момент. У нас, кстати, точно не получится – банк должен быть реальным.

Ответить

Совместный Данила

Психологический
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Vld
3

TJ запустил нейросеть «Зоибана», которая дошучивает любые шутки (стоило бы добавить, что всего через четыре года он загрузил в нее «Мумбай», которую провел через суд вместе с «Макдональдсом» и теперь мог наблюдать, как на него приходят доносы против режима Джаева).

Ответить

Математический месяц

Vld
0

@Порфирьевич 

Ответить

Yan Fedoseev

4

Успел сгенирить только дюжину текстов до закрытия. Но один результат вызывает вопросы 

Ответить

Прочий Макс

2

погода не летная )

Ответить

Kir Kirsky

Прочий
5

Путин объявил, рассказал, подписал, заявил, заебал

Ответить

Порфирьевич

Kir
3

Путин объявил, рассказал, подписал, заявил, заебал, отрекся, подписал, заебал, отрекся и махнул. Путин обычно говорит, что он, конечно, враг всему русскому, но в то же время он самый верный русский патриот. И если его свергают, то, как говорит телеведущий Михаил Леонтьев, «ради русского народа и во имя русской нации». Путин это именно так и называет. Ну и где здесь патриотизм? Где здесь Россия?

Ответить

Tsimur Abayeu

Порфирь…
0

Можно эту хуйню вместо сценария вечернего, мало кто заметит разницу.

Ответить

Прочий Макс

Kir
0

пояснил, объяснил, разъяснил, поручил, ответил на критику, призвал, успокоил, подписал, гарантировал ... заебал 

Ответить

Промежуточный

Прочий
0

Ух, работы много, мб стоит передохнуть

Ответить

Прочий Макс

Промежу…
0

давно пора, лет 20 назад уж пора было. сейчас уже тока так .. привык отвыкать не хочу и не могу. я наркоман

Ответить

AUBE

Kir
0

@Порфирьевич 

Ответить

Федя Прозоров

Прочий
2

А солнцеликая

Ответить

Kir Kirsky

Прочий
0

Бинго

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Нейроцарапун пижже

Ответить

Кирилл Вселенский

Небольшой
1

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарапун

Кирилл
2

свои коррективы.

Ответить

Лига порвах

Нейроца…
1

Оцени свои перспективы

Ответить

Энергичный Вампир

2

С галочкой чи не?

Ответить

Коровка говорит мууу

0

диссертацию напишет, интересно

Ответить

Порфирьевич

Коровка
5

диссертацию напишет, интересно? Нет, лучше послать в вышестоящие структуры, только чтобы с опровержениями по всей России не вышло. Лекторше напомню. Не забудет ведь, если с темы сбежит». Под самый конец работы, когда в голове уже немного прояснилось, Ольга поймала себя на мысли, что дописывает последние слова: «… не из-за провалов у нас с идеологией вообще, а потому, что эта тема уже не представляет никакого интереса».

Ответить

Слышный бокал

Коровка
1

@Порфирьевич 

Ответить

Николай Астахаев

Коровка
0

Для этого есть https://yandex.ru/referats/

Ответить

#realfiddy

1

Яндекс запустил

уже закрыл доступ

Заебись у вас новости

Ответить

AUBE

#realfiddy
2

как биржевые новости, если ты их читаешь значит всё уже закончилось

Ответить

AUBE

#realfiddy
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

#realfiddy
0

Яндекс запустил

уже закрыл доступ

Заебись у вас новости, обзывалы… Оп-па. Ретро обновление уже пошло. Похоже, даже не думали заклеивать… Ну, над нами не каплет, зарифмую в другой раз… А давайте-ка мы его еще раз раскроем. Ретро обновление вышло - хэх… Вздохнули несколько облегченные недотыкомы и приготовились к чтению.

Ответить

Федя Прозоров

1

Какая простая технология — подобрать баянистую шутку

Ответить

Zero-one-one

1

@Атлант поправил плечи зелибоба

Ответить

Gebirgsj ger

Zero-one-one
0

бубочка же

Ответить

Совместный Данила

0

@Порфирьевич покажи рукожопам как надо

Ответить

Порфирьевич

Совместный
2

покажи рукожопам как надо!» Поэтому в каждом реальном советском институте были свои тайные квоты привилегированных советских детей, и спустя некоторое время они сами начинали об этом догадываться. Некоторые уже называли «Маугли». А кто-то… Не будем упоминать их имени, иначе наши отношения перестанут быть дружескими. Другой вопрос, что в 70-80-х и 90-х этим детям все чаще давали возможность отыграть проигранное время назад.

Ответить

Совместный Данила

Порфирьевич
0

Молния! Пользователь TJ разработал нейросеть @Порфирьевич, которая пишет сценарии для канала РЕН ТВ и открыл к неё доступ

Ответить

Порфирьевич

Совмест…
3

Молния! Пользователь TJ разработал нейросеть, которая пишет сценарии для канала РЕН ТВ и открыл к неё доступ всем, кто этого захочет… мы не знаем, откуда он взял прототип своей нейросети. Но он делает записи прямо в эфир, и мы должны выяснить, кто он такой и куда он дел свой прототип. Это ведь возможно?» Я ответил, что, по моему мнению, проблема очень проста. Людей много и они совсем не те, за кого себя выдают.

Ответить

Юрий Каюков

0

Комментарий удалён

Ответить

Maus Colt

0

ЧЛЕНОЖОПА

Ответить

AUBE

Maus
0

долго думал?

Ответить

Maus Colt

AUBE
0

примерно столько же, сколько ребята из Яндекс

Ответить

AUBE

Maus
0

но есть один нюанс

Ответить

Maus Colt

AUBE
0

да, мой вариант лучше

Ответить

AUBE

Maus
0
Ответить

Маринеску

Maus
0

@Порфирьевич

Ответить

Порфирьевич

Maus
0

ЧЛЕНОЖОПА», «ГЕРИНГ» и «ДАН». В результате этих действий создается финансовый капитал, позволяющий проводить политику, направленную на максимизацию прибыли в условиях конкурентной борьбы с не только однопроцентным доходом, но и такой же неубывающей рентабельностью. При этом сами неунывающие «детишки» играют здесь ту же самую роль, что и девушки-корректоры в нашей повести «Твист».

Ответить

Софья Павлышко

0

Наверное с Путиным и Навальным что-то не богоугодное сочинял.

Ответить

AUBE

Софья
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Софья
0

Наверное с Путиным и Навальным что-то не богоугодное сочинял. Не знаю… И мне тоже не хватает понимания». Это я сам слышал. «В чем отличие Запада и Востока, спрашиваешь? Так ведь вот и там тоже. Западные немцы — те и вовсе синтетический вариант. А эти, из Любечского воеводства, — из 3. dr. До того постварьи правильные, что для них никакой экономикой заняться нельзя».

Ответить

Roman Slobodyanyuk

0

товарищ майор уже выехал в офис Яндекса давать пизды этому вашему Зелибобе

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AttentiveMilk

0
Ответить

Антон Верещагин

AttentiveMilk
0

Зелибоба конкретный ) а прорфирьевич на Сорокина похож

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