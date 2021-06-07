Apple выплатила студентке из США несколько миллионов долларов. Работники сервисного центра опубликовали её интимные фото Статьи редакции
Точная сумма иска не уточняется.
В 2016 году студентка калифорнийского колледжа сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron. Сотрудники сервиса загрузили десять интимных фотографий и видео в аккаунт девушки на Facebook. Об этом пишет The Telegraph.
Девушка узнала о случившемся после того, как ей рассказали друзья и знакомые. Студентка подала иск против Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального ущерба. Сотрудников уволили, и компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке.
Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, юристы девушки запрашивали пять миллионов долларов.
А где сами фото? Хочу знать почему так дорого!
Девке - косарь, остальное юристам
Всё понятно. Очередная бодипозитивщица. Можно расходиться
Почему на тж любят жирных?
Синий шмель
Ты сейчас всех бодипозитивщиц жирными назвал?
Синий шмель
А как де дрищи, прыщавые, кривозубые и карланы?
Почему ты порвался?
всё там плохо?
Неверный микрофон
жопа у меня огонь
Учитывая, что ты тэжэшник, то скорей всего компенсацию выплатят тем, кто на неё смотрел.
Неверный
Учитывая, что ты тэжэшник, то скорей всего компенсацию выплатят тем, кто на неё смотрел
*в неё
а что если она начнет всматриваться в ответ ?
Это любовь
говно какое-то эта ваша любовь
Не увлекайся табаско. Должно помочь.
Чувак в россии те лям дадут рублей и досвидос
Универсальный диод
Комент потом потри
Неверный микрофон
Перед сдачей телефона?)
Ну да, а то вдруг они прочитают что ты тут пишешь, ещё сядешь в тюрьму не дай бог
договариваешься с сотрудником сервиса что он публикует фотки, потом делите компенсацию пополам.
Российский Женя
Я думаю Эппл взял сотрудников в анальное рабство
А они и не против
Сумма должна быть больше, челам наверное с такой историей всю жизнь работать в говне.
Считай в черный список везде попадаешь автоматом
Ну потому что надо быть совершенно отбитым долбоебом, чтобы лезть в чужие фотки и в особенности грузить в свободный доступ фотки своего же клиента
Сознательный химик
Твоя мать
Бюджетный Кирилл
ААААААА (*зеваю*)
Тише. И вообще рот прикрывай, мы в приличном обществе.
Бюджетный Кирилл
мы в приличном обществе
@Атлант поправил плечи скажи
Где то заплакала одна Любовь Соболь и оператор Аким 😂😂😂😂😂
а их слив недавно был ?
почему об этом в тж не писали? или писали? я только в телеге видел
Потому что ТЖ за навальнят глотки рвет (заминусуют материал) 🤷🏻♂️😂к гадалке не ходи
но это же цензура.
есть новость же...либеральные сми такие же, как проправительственные
вообще нет даже в гугле. может вообще старый слив или чего-то не понимаю
Предлагаю оформить «лонгртд» про Любу Соболь и АкиМа
Кто «за» ставит плюсик
Если наберу 150+
Залью «лонгрид» по всем видео с описаниями и разбором 😂
Была какая та залупа с двача где непонятные люди лежат на кровати.
Такая хуета, что ее даже бляди с рт не раскручивают. Но ты продолжай накидывать
лол. у тебя настолько большая вера в непогрешимость богородицы Соболь? ёпрст.
представь себе, бабульки так же думают о Великом Самом Хорошем в Мире Путине
Ну кушай, я тебе не мешаю
Писали об этом.
где? смотрю по поиску. от редакции ничего
Редакция не писала, да.
о чем и говорим. даже лонгрида не было, со всеми комментариями, интернет ресёрчем по теме, с мнением мужа и общества
А были такие разборы про любые другие сливы?
Почему судили Apple, а не сервисный центр Pegatron?
Самые дорогие нюдесы в истории
Противоположный огонь
это ты на дтф?
Нет)
Этих ебланов ещё и судить надо было
записать извинение и баннер в городе повесить
Ну как бы
В США по состоянию на 2019 год специальные законы, запрещающие распространение порнографических изображений без согласия запечатленного лица, приняты в 41 штате, а также в округе Колумбия. Законодательство каждого штата имеет свои особенности, но в целом наказуемыми считаются факты распространения фотографий и видео, на которых видны гениталии или иные интимные части тела человека, а также материалы, на которых изображен человек, совершающий половой акт. Наказание, в зависимости от штата, колеблется от штрафов до тюремного заключения на срок до 10 лет.
загрузили десять интимных фотографий и видео в аккаунт девушки на Facebook
это как, зашли в ее фб и загрузили туда?
ну за тупость заслуженно уволили, но в чем смысл был загружать в фб фотки?
Недооцениваешь предсказуемость тупости тупизны
ну это насколько придурком надо быть, чтобы такое сделать? ведь сразу понятно кто это сделал
Сознательный
Поприкалываться же....
Сейчас не 2016, они 5 лет разбирали дело? Что это вообще за бред?
А можно ознакомиться с контентом? Создателям onlyfans такие прайсы и не снились. Если мамзель туда выйдет - станет звездой)