Технологии
DTF

Apple выплатила студентке из США несколько миллионов долларов. Работники сервисного центра опубликовали её интимные фото Статьи редакции

Точная сумма иска не уточняется.

В 2016 году студентка калифорнийского колледжа сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron. Сотрудники сервиса загрузили десять интимных фотографий и видео в аккаунт девушки на Facebook. Об этом пишет The Telegraph.

Девушка узнала о случившемся после того, как ей рассказали друзья и знакомые. Студентка подала иск против Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального ущерба. Сотрудников уволили, и компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке.

Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, юристы девушки запрашивали пять миллионов долларов.

#новости #apple

11 091 просмотров
117 117 комментариев
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117 комментариев
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Костя Васильев

71

А где сами фото? Хочу знать почему так дорого! 

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умный человек

Костя
23

Девке - косарь, остальное юристам

Ответить

Костя Васильев

умный
–29

Всё понятно. Очередная бодипозитивщица. Можно расходиться 

Ответить

Костя Васильев

Костя
–17

Почему на тж любят жирных? 

Ответить

Smaug The

Костя
22

На ТЖ любят всех, даже тебя. 

Ответить

некипишуй

Smaug
4
Ответить

KSA

Костя
2

У жирных перевес

Ответить

Синий шмель

Костя
0

Ты сейчас всех бодипозитивщиц жирными назвал?

Ответить

KSA

Синий
0

Любая бодипозитивщица или жирная или латентно жирная

Ответить

Синий шмель

KSA
0

А как де дрищи, прыщавые, кривозубые и карланы?

Ответить

KSA

Синий
1

кривозубые дрыщи ок, насиликоненые с вставными зубами не ок, прыщи тупо лечатся, а карланы давно вымерли

Ответить

Синий

KSA
0

карланы давно вымерли

@Олег Ивахнов ещё жив и возможно здоров

Ответить

KSA

Синий
2

Ивахнов Бот

Ответить

Синий

KSA
0

Ивахнов Бог

Ответить

Оральное

Костя
0

а чего их не любить

Ответить

Smaug The

Костя
1

Нипадрачить

Ответить

Костя Васильев

Smaug
–4

Почему ты порвался? 

Ответить

Smaug The

Костя
1

Просто не люблю людей, которые оценивают других только по внешнему виду. 

ЗЫ
Классно ты дважды отредактировал коммент, пока я писал свой

Ответить

Костя Васильев

Smaug
0

Нет, только один раз. 

Ответить

Smaug The

Костя
6

Мало того, что трус - зассал оставить шутку про мамку -, так еще и врун. Фу быть таким

Ответить

Костя

Smaug
1

Нет, написал про твою мать, а потом удалил. Один раз

Ответить

Zakhar Zakharov

Костя
0

всё там плохо?

Ответить

Костя Васильев

Zakhar
0

Судя по количеству минусов - да

Ответить

Антон Лисин

Костя
2

За 10 лет все отвисло

Ответить

Павел Фролов

Костя
1

https://www.google.com/search?q=Gloria+Elisa+Fuentes+photo&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjW9vb_0IXxAhVoAxAIHfd3B2EQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=393&bih=730 сами фото найти не смог, пока некогда 😈

Ответить

KSA

Павел
0

Фамилия мексиканская, а хлебало азиатское

Ответить

Неверный микрофон

23

Это самое...
А в треде есть кто из авторизированого сервиса центра телефонов?

схема такая - я сдаю, вы сливаете фотки моей жопы в мой фейсбук, я подаю в суд на гугл - получаю тысячу миллионов деняк, делим 80% на 20%. 80 мои.

Ответить

Неверный микрофон

Неверный
14

жопа у меня огонь

Ответить

Костя Васильев

Неверный
46

Учитывая, что ты тэжэшник, то скорей всего компенсацию выплатят тем, кто на неё смотрел. 

Ответить

Неверный

Костя
8

 Учитывая, что ты тэжэшник, то скорей всего компенсацию выплатят тем, кто на неё смотрел

*в неё

Ответить

Петр Шебанин

Неверный
8

а что если она начнет всматриваться в ответ ?

Ответить

Неверный

Петр
2

Это любовь

Ответить

Петр Шебанин

Неверный
4

говно какое-то эта ваша любовь

Ответить

Неверный

Петр
0

А что ты ждал от тэжэшника?

Ответить

Корнелий Шнапс

Петр
2

немигающим шоколадным глазом

Ответить

Slow Dimon

Неверный
1

Не увлекайся табаско. Должно помочь.

Ответить

Неверный

Slow
0

Оценил -
Хорошая шутка)

Ответить

аятомат

Неверный
1

Черт ты меня опередил 
Но я девушка и у меня шансов больше
😂

Ответить

Неверный микрофон

аятомат
7

Не верю что ты девушка, скинь фотку жопы

Ответить

аятомат

Неверный
0

сначала миллион рублей и мы договорились

Ответить

Противоположный

аятомат
3

сейчас в ходу цены 3к в час
миллион это годовой абонемент

Ответить

KSA

Неверный
0

Женскую жопу не отличить от мужской

Ответить

Максим Манчестер

Неверный
1

Чувак в россии те лям дадут рублей и досвидос

Ответить

Неверный микрофон

Максим
3

Лям за фотку моей жопы в фейсбуке?
Охуенно

Ответить

Неверный

Неверный
0

Там итак две

Ответить

Универсальный диод

Неверный
1

Комент потом потри

Ответить

Неверный микрофон

Универсальный
0

Перед сдачей телефона?)

Ответить

Универсальный

Неверный
0

Ну да, а то вдруг они прочитают что ты тут пишешь, ещё сядешь в тюрьму не дай бог

Ответить

Неверный

Универс…
2

Я в России живу. Я могу сесть в тюрму в любой момент независимо от того пишу я что-то или нет)

Ответить

Универсальный

Неверный
1

И то правда

Ответить

Неверный

Универс…
1

Спасибо за заботу, я ценю)
А ты тёрочка

Ответить

Универсаль

Неверный
1

Когда ты прав - ты прав

Ответить

Подозрительный Кот

3

договариваешься с сотрудником сервиса что он публикует фотки, потом делите компенсацию пополам.

Ответить

Российский Женя

Подозрительный
6

Я думаю Эппл взял сотрудников в анальное рабство

Ответить

Иван Эртель

Российский
5

А они и не против

Ответить

Российский Женя

Иван
2

ну так, знали же куда и к кому шли..

Ответить

Павел Макров

Подозрительный
0

Сумма должна быть больше, челам наверное с такой историей всю жизнь работать в говне.
Считай в черный список везде попадаешь автоматом

Ответить

Марк Туллий

Павел
0

Ну потому что надо быть совершенно отбитым долбоебом, чтобы лезть в чужие фотки и в особенности грузить в свободный доступ фотки своего же клиента

Ответить

Крошечный Валера

2

Кино и музыка тут каким боком?

Ответить

Сознательный химик

Крошечный
6

Твоя мать

Ответить

Бюджетный Кирилл

Сознательный
11

ААААААА (*зеваю*)

Ответить

Азамат Багатов

Бюджетн…
12

Тише. И вообще рот прикрывай, мы в приличном обществе.

Ответить

Бюджетный Кирилл

Азамат
1

мы в приличном обществе

@Атлант поправил плечи скажи

Ответить

Влажный месяц

Бюджетн…
3

Не пизди 

Ответить

Бюджетный Кирилл

Бюджетн…
1

Эти два слова

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5
Ответить

Сибирский Кот

2

Где то заплакала одна Любовь Соболь и оператор Аким 😂😂😂😂😂

Ответить

Zakhar Zakharov

Сибирский
0

а их слив недавно был ? 
почему об этом в тж не писали? или писали? я только в телеге видел

Ответить

Сибирский Кот

Zakhar
4

Потому что ТЖ за навальнят глотки рвет (заминусуют материал) 🤷🏻‍♂️😂к гадалке не ходи

Ответить

Zakhar Zakharov

Сибирск…
3

но это же цензура. 
есть новость же...либеральные сми такие же, как проправительственные

Ответить

Zakhar Zakharov

Сибирск…
0

вообще нет даже в гугле. может вообще старый слив или чего-то не понимаю

Ответить

Сибирский Кот

Zakhar
4

Предлагаю оформить «лонгртд» про Любу Соболь и АкиМа

Кто «за» ставит плюсик

Если наберу 150+

Залью «лонгрид» по всем видео с описаниями и разбором 😂

Ответить

Zakhar Zakharov

Сибирск…
2

коммент слишком глубоко лежит, чтобы увидели минимум 300 чел. еще учитывай, что навальнисты не будут ставить плюс, т.к. для них это неприемлемо)

Ответить

некипишуй

Сибирск…
2

"Если наберу 150+"

ловко ты съехал с темы

Ответить

Leha Shum

Сибирск…
0

Скинь видео

Ответить

Андрей Рядькин

Zakhar
2

Была какая та залупа с двача где непонятные люди лежат на кровати.
Такая хуета, что ее даже бляди с рт не раскручивают. Но ты продолжай накидывать

Ответить

Zakhar Zakharov

Андрей
0

лол. у тебя настолько большая вера в непогрешимость богородицы Соболь? ёпрст.
представь себе, бабульки так же думают о Великом Самом Хорошем в Мире Путине

Ответить

Андрей Рядькин

Zakhar
1

Ну кушай, я тебе не мешаю

Ответить

Zakhar Zakharov

Андрей
–6
Ответить

Zakhar Zakharov

Zakhar
1

навальнята порвались :(

Ответить

Щячло Попячтса

Zakhar
0

Писали об этом.

Ответить

Zakhar Zakharov

Щячло
1

где? смотрю по поиску. от редакции ничего

Ответить

Щячло Попячтса

Zakhar
0

Редакция не писала, да.

Ответить

Zakhar Zakharov

Щячло
1

о чем и говорим. даже лонгрида не было, со всеми комментариями, интернет ресёрчем по теме, с мнением мужа и общества

Ответить

Щячло Попячтса

Zakhar
0

А были такие разборы про любые другие сливы?

Ответить

Zakhar

Щячло
0

конечно. про сливы эппл
про сливы сына байдена
это большая новость

Ответить

Сибирский Кот

Щячло
0

Ссылочку ?

Ответить

Max Detsyk

4

У меня друг просит ссылку на фотки

Ответить

Times Roman

4
Ответить

Алексей Гладышев

4

Почему судили Apple, а не сервисный центр Pegatron?

Ответить

KSA

Алексей
0

У Apple денег больше

Ответить

Kult Morkovki

3
Ответить

alexferman

1

Самые дорогие нюдесы в истории

Ответить

Противоположный огонь

alexferman
1

это ты на дтф?

Ответить

Андрей Рядькин

Противоположный
9
Ответить

alexferman

Противоположный
0

Нет)

Ответить

Противоположный

alexfer…
4

продолжаю наблюдение

Ответить

Al

alexfer…
4

alexferman-а ответ. 

Ответить

KSA

alexfer…
0

Спалившегося ответ!

Ответить

Zzzzzzz

1

Этих ебланов ещё и судить надо было

Ответить

Корнелий Шнапс

Zzzzzzz
3

записать извинение и баннер в городе повесить

Ответить

Zzzzzzz

Корнелий
0

Ну как бы

В США по состоянию на 2019 год специальные законы, запрещающие распространение порнографических изображений без согласия запечатленного лица, приняты в 41 штате, а также в округе Колумбия. Законодательство каждого штата имеет свои особенности, но в целом наказуемыми считаются факты распространения фотографий и видео, на которых видны гениталии или иные интимные части тела человека, а также материалы, на которых изображен человек, совершающий половой акт. Наказание, в зависимости от штата, колеблется от штрафов до тюремного заключения на срок до 10 лет.

Ответить

sf

1

OnlyFans поневоле

Ответить

Лунный якорь

1

Идея для стартапа

Ответить

Sergiy Sev

0

загрузили десять интимных фотографий и видео в аккаунт девушки на Facebook

это как, зашли в ее фб и загрузили туда?

Ответить

sf

Sergiy
0

ну если там аппка стояли в телефон уже залогиненная, то что не так?

Ответить

Sergiy Sev

sf
4

ну за тупость заслуженно уволили, но в чем смысл был загружать в фб фотки?

Ответить

Андрей Рядькин

Sergiy
8

Недооцениваешь предсказуемость тупости тупизны

Ответить

Sergiy Sev

Андрей
0

ну это насколько придурком надо быть, чтобы такое сделать? ведь сразу понятно кто это сделал

Ответить

Сознательный

Sergiy
1

Поприкалываться же....

Ответить

Корнелий Шнапс

Сознате…
2

школьники в летние каникулы подрабатывают?

Ответить

Степан Анейчик

0

Ну раз бабки за фотки она уже получила, то можно мы хотя бы посмотрим?

Ответить

Nikolay Mn

0

Сейчас не 2016, они 5 лет разбирали дело? Что это вообще за бред?

Ответить

Противоположный огонь

Nikolay
0

рассматривали сиськи , нашли вот наконец

Ответить

Евгений Долгий

0

Вот это я понимаю поторговала жопой.

Ответить

Alexander Sh

0

.

Ответить

Petr

0

А можно ознакомиться с контентом? Создателям onlyfans такие прайсы и не снились. Если мамзель туда выйдет - станет звездой)

Ответить
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