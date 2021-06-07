Точная сумма иска не уточняется.

В 2016 году студентка калифорнийского колледжа сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron. Сотрудники сервиса загрузили десять интимных фотографий и видео в аккаунт девушки на Facebook. Об этом пишет The Telegraph.

Девушка узнала о случившемся после того, как ей рассказали друзья и знакомые. Студентка подала иск против Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального ущерба. Сотрудников уволили, и компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке.

Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, юристы девушки запрашивали пять миллионов долларов.