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Технологии
Дамир Камалетдинов

Прямая трансляция: презентация Apple на WWDC 2021 Статьи редакции

Ежегодная конференция для разработчиков начинается с анонсов новых iOS, macOS и других систем Apple.

21 21 комментарий
1889 просмотров

7 июня стартует WWDC 2021 — всемирная конференция для разработчиков от Apple. Как и год назад, она пройдёт в онлайн-формате. За два часа компания расскажет о крупных обновлениях операционных систем для iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV и не только.

Судя по утечкам и слухам, серьёзные нововведения внесут в iPadOS и macOS — первая получит больше «настольных» возможностей, а вторая сменит номерную версию сразу на 12-ю. Помимо этого, журналисты ожидают и «аппаратные» анонсы — как минимум, новую версию собственного чипа Apple Silicon и MacBook Pro на новых процессорах компании. Кроме того, компания, вероятно, покажет переработанный мессенджер iMessage.

Редактор TJ Дамир Камалетдинов вместе с ведущим подкаста «Купертино» Сергеем Епихиным следят за анонсами презентации в прямом эфире. Трансляция Apple стартует в 20:00 по московскому времени и доступна с русскими субтитрами как на сайте компании, так и на официальном ютуб-канале.

Если вы не видите трансляцию ниже, попробуйте обновить страницу.

#прямаятрансляция #wwdc2021

21 21 комментарий
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Московский мангал

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Ура! Новые расаворазнообразные эмодзи!

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Олежа

3
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Alexey Shirshov

3

Что появится в iOS из мира android?

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Rodion Kutsaev

Alexey
0

Свободное расположение виджетов - революция от Apple

Ответить

Сознательный химик

2

@Rodion Kutsaev охуел минусы ставить?

Ответить

Бюджетный Кирилл

Сознательный
2

???????

Ответить

Сознательный химик

Бюджетный
1

Nepizdi

Ответить

Бюджетный Кирилл

Сознате…
1

Ne can not udetjatsya

Ответить

Тайный рак

Сознательный
2

Он из этих

Ответить

Rodion Kutsaev

Тайный
0

я хейтер

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Rodion Kutsaev

Сознательный
1

Да, но попрошу без матюков

Ответить

Сознательный химик

Rodion
1

Извини брат

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Rodion Kutsaev

Сознате…
0

Брат... Спасибо, что ты есть

Ответить

Сознательный химик

Сознательный
0

Дамиру Камалетдинову

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Бляяяя, ну новый дизайн точно пидорский

Ответить

Московский мангал

MEGAtraXXXer666
2

Т.е. ничего не изменилось

Ответить

MEGAtraXXXer666

Московский
1

Совершенно верно

Ответить

Голубой кот

0

Ее на сайте эппла смотреть?

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

пока что какая-то хуйня

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Андрей Рядькин

0

А когда новые MacBook?

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Кирилл Вселенский

–1

Так ждал эту инновацию в макось! Наконец то номер 12, эмезинг

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