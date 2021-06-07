Прямая трансляция: презентация Apple на WWDC 2021 Статьи редакции
Ежегодная конференция для разработчиков начинается с анонсов новых iOS, macOS и других систем Apple.
7 июня стартует WWDC 2021 — всемирная конференция для разработчиков от Apple. Как и год назад, она пройдёт в онлайн-формате. За два часа компания расскажет о крупных обновлениях операционных систем для iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV и не только.
Судя по утечкам и слухам, серьёзные нововведения внесут в iPadOS и macOS — первая получит больше «настольных» возможностей, а вторая сменит номерную версию сразу на 12-ю. Помимо этого, журналисты ожидают и «аппаратные» анонсы — как минимум, новую версию собственного чипа Apple Silicon и MacBook Pro на новых процессорах компании. Кроме того, компания, вероятно, покажет переработанный мессенджер iMessage.
Редактор TJ Дамир Камалетдинов вместе с ведущим подкаста «Купертино» Сергеем Епихиным следят за анонсами презентации в прямом эфире. Трансляция Apple стартует в 20:00 по московскому времени и доступна с русскими субтитрами как на сайте компании, так и на официальном ютуб-канале.
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Что появится в iOS из мира android?
@Rodion Kutsaev охуел минусы ставить?
Бюджетный Кирилл
???????
Тайный рак
Он из этих
Да, но попрошу без матюков
Сознательный химик
Извини брат
Бляяяя, ну новый дизайн точно пидорский
Московский мангал
Т.е. ничего не изменилось