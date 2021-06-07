Apple представила iOS 15: сортировка уведомлений, новый FaceTime, режимы «не беспокоить» и русский язык в Quickpath Статьи редакции
Компания также обновила Maps — но большинство функций не затронет Россию.
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 Apple представила новую версию iOS. Собрали главные изменения операционной системы.
FaceTime
- Пользователи смогут создавать ссылки: созваниваться можно будет не только с устройств Apple, а с любых гаджетов;
- Приложение получит поддержку пространственного аудио и фильтрацию голоса от лишнего шума;
- Во время звонков пользователи смогут делиться изображением экрана, а также одновременно смотреть фильмы, слушать музыку и смотреть тиктоки. Функция SharePlay на старте будет работать с Disney+, Hulu, HBO Max и Twitch.
iMessage
- Можно будет будет присылать коллажи или «стопки» фото;
- Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;
- Также появится поддержка шеринга из других сервисов Apple.
Уведомления
- Пользователи смогут выбрать три режима «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме будут приходить определенные уведомления — игры не будут мешать работе, а работа отдыху. Функция включается на всех устройствах пользователя одновременно;
- Новая группировка уведомлений;
- Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях».
Другое
- Русский язык в Quickpath;
- Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство выбранным пользователям;
- Камера iOS сможет определять текст на снимках, также будет распознавание растений и животных. На старте доступно только семь языков;
- В Spotlight появится поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам;
- В «Воспоминаниях» в «Фото» можно будет добавить музыку из Apple Music;
- В Wallet можно будет добавить документы, пока только в США. Через приложение можно будет открыть автомобиль;
- Обновленное приложение погоды: карта и графики;
- Обновленное приложение карт: детальные карты нового формата для некоторых крупных городов и расписание общественного транспорта;
- Siri сможет зачитывать важные уведомления в наушники;
- AirPods можно будет искать через «Локатор». Также появится уведомление, если пользователь забыл взять наушники;
- Появится голосовой поиск в Safari;
- В iCloud можно будет добавить доверенных людей, которые могут помочь разблокировать устройство со своего смартфона;
- В «Здоровье» появится информация о том, насколько хорошо пользователь держит равновесие: смартфон сможет заранее определять, если он его теряет;
- Новая вкладка в настройках— App Privacy Report. Там будет показано, куда конкретное приложение отправляло данные.
Если это не Эмейзинг, то что тогда?
Выходной Гоша
функционал который был в андроиде 30 лет назад?
Apple молодцы, держат марку!
Как всегда говно.
Эпл не любит Россию
@Токсичный бот
Этот коммент токсичен с вероятностью 21%
Arnold Schwarzenegger by Netflix
На презентации я видел белого мужчину. Фашисты.
Похуй
Ну кроме почты и приватности
AirPods можно будет искать через «Локатор»
А в чем новость-то?
Наивный Орзэмэс
AirPods в iOS 15 теперь легче найти. Они теперь звучат, даже если лежат в кейсе. А ещё их можно найти через специальный интерфейс
Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;
Не тот мессенджер копируете!
Всегда найдётся одноклассник, у которого из мессенджеров только тот, которым ты не пользуешься
Ты мыслишь ограниченным кругом, очень много кто им пользуется на западе.
Как и все другие?)
ммм, нет. Телегу ты можешь поставить на все актуальные платформы. А куда нельзя - можно из браузера. Вотсап тоже запускается на всем, хоть и с костылями на компах. Вайбер тоже. Что там еще есть из популярных мессенджеров? То есть человеку ничего не стоит, чтобы поставить какой-то мессенджер, но не iMessage, который есть не везде. Да даже если есть айфон, а комп на винде, то возникают проблемы, потому что ты не можешь напрямую с компьютера им пользоваться.
Что мешает обновить из России?
Siri сможет зачитывать важные уведомления в наушники;
Э? Она же вроде это уже это делает. По крайней мере, сообщения из Телеги зачитывает даже когда не надо.