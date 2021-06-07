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Технологии
Артём Мазанов

Apple представила iOS 15: сортировка уведомлений, новый FaceTime, режимы «не беспокоить» и русский язык в Quickpath Статьи редакции

Компания также обновила Maps — но большинство функций не затронет Россию.

74 74 комментария
6724 просмотров

На ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 Apple представила новую версию iOS. Собрали главные изменения операционной системы.

FaceTime

  • Пользователи смогут создавать ссылки: созваниваться можно будет не только с устройств Apple, а с любых гаджетов;
  • Приложение получит поддержку пространственного аудио и фильтрацию голоса от лишнего шума;
  • Во время звонков пользователи смогут делиться изображением экрана, а также одновременно смотреть фильмы, слушать музыку и смотреть тиктоки. Функция SharePlay на старте будет работать с Disney+, Hulu, HBO Max и Twitch.

iMessage

  • Можно будет будет присылать коллажи или «стопки» фото;
  • Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;
  • Также появится поддержка шеринга из других сервисов Apple.

Уведомления

  • Пользователи смогут выбрать три режима «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме будут приходить определенные уведомления — игры не будут мешать работе, а работа отдыху. Функция включается на всех устройствах пользователя одновременно;
  • Новая группировка уведомлений;
  • Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях».

Другое

  • Русский язык в Quickpath;
  • Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство выбранным пользователям;
  • Камера iOS сможет определять текст на снимках, также будет распознавание растений и животных. На старте доступно только семь языков;
  • В Spotlight появится поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам;
  • В «Воспоминаниях» в «Фото» можно будет добавить музыку из Apple Music;
  • В Wallet можно будет добавить документы, пока только в США. Через приложение можно будет открыть автомобиль;
  • Обновленное приложение погоды: карта и графики;
  • Обновленное приложение карт: детальные карты нового формата для некоторых крупных городов и расписание общественного транспорта;
  • Siri сможет зачитывать важные уведомления в наушники;
  • AirPods можно будет искать через «Локатор». Также появится уведомление, если пользователь забыл взять наушники;
  • Появится голосовой поиск в Safari;
  • В iCloud можно будет добавить доверенных людей, которые могут помочь разблокировать устройство со своего смартфона;
  • В «Здоровье» появится информация о том, насколько хорошо пользователь держит равновесие: смартфон сможет заранее определять, если он его теряет;
  • Новая вкладка в настройках— App Privacy Report. Там будет показано, куда конкретное приложение отправляло данные.

#новости #apple #wwdc

74 74 комментария
34
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74 комментария
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Коровка говорит мууу

33

Если это не Эмейзинг, то что тогда?

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Токсичный бот

Коровка
9

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

Ответить

Выходной Гоша

Коровка
3

функционал который был в андроиде 30 лет назад?

Ответить

Игорь Рачук

Выходной
8

А вот этот коммент коксичен с вероятностью 99%

Ответить

Бюджетный Кирилл

Коровка
1

@Вахтёр риторика ненависти

Ответить

Летний Никита

Коровка
0

@Токсичный бот 

Ответить

Нижний интернет

11

Apple молодцы, держат марку!

Как всегда говно.

Ответить

Токсичный бот

Нижний
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 63%

Ответить

Роман Александров

Нижний
–2

@Токсичный бот 

Ответить

Федя Прозоров

2

Эпл не любит Россию

Ответить

alexferman

Федя
19

Её никто не любит, даже сами россияне

Ответить

Eugard

Федя
2

Никто не любит. 

Ответить

Роман Александров

Федя
0

@Токсичный бот 

Ответить

Токсичный бот

Роман
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 21%

Ответить

Кирилл

Токсичн…
0

@Токсичный бот

Ответить

Токсичный бот

Токсичн…
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 21%

Ответить

Французский шмель

Роман
–1

@Токсичный бот

Ответить

Токсичный бот

Федя
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 12%

Ответить

Rodion Kutsaev

4

Arnold Schwarzenegger by Netflix

Ответить

Денис Ваймс

Rodion
2
Ответить

Имя Фамилия

6

На презентации я видел белого мужчину. Фашисты.

Ответить

Токсичный бот

Имя
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 55%

Ответить

Eugard

Имя
0

И женщины с бородой не было.

Ответить

Роман Александров

Имя
–1

@Токсичный бот 

Ответить

Предыдущий ГОСТ

4

Почему владельцы айфонов это терпят?

Ответить

Eugard

3

Когда уберут необходимость набивать мусор вверх, чтобы нужные иконки были внизу?

Ответить

Сознательный химик

1

Пока ничего интересного

Ответить

Сознательный химик

Сознательный
0

Похуй

Ответить

Сознательный химик

Сознательный
0

Ну кроме почты и приватности

Ответить

Сознательный

Сознате…
–1

Чет совсем хуйня

Ответить

Сознательный

Сознате…
–1

А уже час прошел

Ответить

Властный Кирилл

2

Вообще ничего интересного.

Ответить

Алексей Кириленко

2

Ничего толкового

Ответить

Алексей Кыштымов

1

AirPods можно будет искать через «Локатор»

А в чем новость-то?

Ответить

Наивный Орзэмэс

Алексей
1

AirPods в iOS 15 теперь легче найти. Они теперь звучат, даже если лежат в кейсе. А ещё их можно найти через специальный интерфейс

Ответить

Дикий мангал

Наивный
1

Типа как эйртаг будут в любом месте находится или так же как щас, в радиусе твоего блютуса?

Ответить

Наивный Орзэмэс

Дикий
1

Второе думаю)

Ответить

Коровка говорит мууу

Алексей
0

По фоткам звонить ещё

Ответить

Иван Касаткин

1

Все изображения из сообщений будут храниться в разделе Shared with You;

Не тот мессенджер копируете!

Ответить

Gregory

Иван
1

кто-то на полном серьезе пользуется эпловским мессенджером, запертом в рамках одной платформы?

Ответить

Иван Касаткин

Gregory
1

Всегда найдётся одноклассник, у которого из мессенджеров только тот, которым ты не пользуешься

Ответить

Gregory

Иван
0

ну типа телега удобнее, чтобы общаться с основными людьми, которых можешь пересадить, а всем остальным - богомерзкий whatsapp, который у всех. Зачем тут еще 3-ий мессенджер, который, в отличие от остальных, есть только на устройствах эпл?

Ответить

Maxim Rebitsky

Gregory
0

Ты мыслишь ограниченным кругом, очень много кто им пользуется на западе.

Ответить

Gregory

Maxim
0

Ты мыслишь ограниченным кругом

но ведь iMessage и есть мессенджер для ограниченного круга...

Ответить

Maxim Rebitsky

Gregory
–1

Как и все другие?)

Ответить

Gregory

Maxim
–2

ммм, нет. Телегу ты можешь поставить на все актуальные платформы. А куда нельзя - можно из браузера. Вотсап тоже запускается на всем, хоть и с костылями на компах. Вайбер тоже. Что там еще есть из популярных мессенджеров? То есть человеку ничего не стоит, чтобы поставить какой-то мессенджер, но не iMessage, который есть не везде. Да даже если есть айфон, а комп на винде, то возникают проблемы, потому что ты не можешь напрямую с компьютера им пользоваться.

Ответить

Maxim

Gregory
–1

А, ты решил все мои комменты минуснуть, что ж, интересный ты собеседник 😅

Ответить

Gregory

Maxim
0

сам начал - получил ответку. Не плачься теперь

Ответить

Maxim

Gregory
0

Я тебе поставил минус за то что ты написал бред и я не согласился с твоим мнением. Ты поставил по приколу везде 😂 Надеюсь не заплакал хоть.

Ответить

Gregory

Maxim
0

ты так же пишешь по-моему бред, который к тому же даже не стараешься обосновать. Просто раз уж ты решил мое мнение минусить, так как это "бред", то я тоже имею моральное право.

Ответить

Maxim

Gregory
–1

🤦‍♂️
Это не делает её не ограниченной.

Ответить

Gregory

Maxim
0

это делает ее легко расширяемой в своем кругу

Ответить

Maxim

Gregory
0

Не делает, ибо есть еще «желание» у человека. Ты думаешь только то как ты пользуешься и что ты используешь и считаешь что то чем не пользуешься ты, не пользуется никто и оно не нужно. Открою секрет, мир не крутится вокруг тебя.

Ответить

Gregory

Maxim
0

желание может поменяться. Мой круг уже давно сидит в одном мессенджере, хотя у всех разные устройства, а Вотсап юзается, чтобы писать левым людям. Одно дело просто "не хочу", с этим можно работать, другое - "не могу физически установить"

Ответить

Maxim

Gregory
–1

Ок) Думай как хочешь, ты центр вселенной.

Ответить

Gregory

Maxim
0

слив засчитал

Ответить

Maxim

Gregory
–1

Хай будет так, главное что бы тебе было хорошо

Ответить

Никон Макиенко

Gregory
1

🤦

Ответить

Денис Ваймс

0
Ответить

Денис Ваймс

Денис
3
Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Очень интересно

Ответить

Zero-one-one

1

Ничего интересного 

Ответить

Молодежный рубин

0

жаль, нельзя с впн зайти типа ты из голандии или болгарии и обновить

Ответить

Ян Царев

Молодежный
0

Что мешает обновить из России?

Ответить

Молодежный рубин

Ян
0

ну в смысле, со всеми функциями 

Ответить

Виноватый Денис

0

Неплохо бы добавить, что выйдёт ориентировочно в сентябре

Ответить

Модный шар

0

Shieeeeeet

Ответить

ouxen

0

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Денис Ваймс

0

Круто, теперь Аквамен на телефоне 

Ответить

Мертвый Даниль

0

что за Quickpath?

Ответить

БЕ3HOГNM

Мертвый
0

Быстропуть

Ответить

Теплый Артем

0

Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство выбранным пользователям;

Можно оставить нудесы брату

Ответить

ouxen

0

AirPods можно будет искать через «Локатор»

это есть и сейчас

Ответить

Meg Walker

0

 Siri сможет зачитывать важные уведомления в наушники;

Э? Она же вроде это уже это делает. По крайней мере, сообщения из Телеги зачитывает даже когда не надо.

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