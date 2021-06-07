Что показали на WWDC-2021: iOS 15, macOS Monterey, «VPN от Apple» и другие анонсы с презентации Статьи редакции
Главное с открытия ежегодной конференции для разработчиков.
Apple открыла недельную онлайн-конференцию WWDC-2021 презентацией, на которой традиционно показывала не устройства, а системные обновления. TJ вёл прямую трансляцию, а отдельные новости вы можете найти по тегу #apple .
В этом материале мы собрали самое примечательное обо всех анонсах.
iOS 15: «Zoom от Apple», помогающие не отвлекаться уведомления и русский язык в QuickPath
Подробнее об iOS 15:
Кратко:
- Сервис видеозвонков FaceTime получил портретный режим для видео с размытием фона, поддержку пространственного звука Spatial Audio на базе Dolby Atmos и режим шумоподавления CrystalClear (выделяющий голос в зависимости от ситуации).
- Можно будет создавать ссылки на видеозвонки FaceTime и быстро делиться ими с другими. Сервис станет доступен вне экосистемы компании.
- С помощью функции SharePlay можно показывать экран во время видеозвонка FaceTime, а также слушать вместе музыку и смотреть фильмы. Количество сервисов пока ограничено. Кроме Apple TV, API поддерживает в том числе Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max, Hulu, MasterClass и Paramount+.
- В «Сообщениях» можно будет делиться контентом из сервисов Apple, например, изображениями и коллажами, подкастами и материалами Apple News (сервиса нет в России).
- Обновлённый сервис уведомлений включает актуальную сводку, которая формируется индивидуально. Если уведомлений будет много, iOS сгруппирует их в Summary, выделив самые важные.
- Режим «Не беспокоить» будет автоматически отображаться в «Сообщениях»: контакты видят, что он включен у собеседника, и при необходимости могут принудительно прислать ему сообщение с уведомлением.
- Новый режим «Фокусирование» позволяет выбрать, на чём сосредоточиться в течение дня — на работе, на личной жизни или на отдыхе. В зависимости от того, какой профиль выбран, iOS будет присылать уведомления только из тематических приложений. К примеру, на работе можно включить уведомлений лишь от коллег, чтобы «исключить соблазны», а в личное время — только от друзей и родственников. Apple советует настраивать функцию с учётом геолокации, чтобы «найти правильный баланс».
- Для созданий коллекций «Воспоминания» в приложении «Фото» теперь можно добавить музыку из Apple Music. Apple обещает, что iOS будет подстраивать подборку фото под «настроение» композиции. Готовыми проектами можно делиться с другими пользователями.
- Режим QuickPath, позволяющий вводить слова, проводя пальцем от одной буквы к другой, получил поддержку русского языка.
- В Wallet появилась поддержка водительского удостоверения в США, которое теперь можно хранить вместе с банковскими картами. Предположительно, удостоверение на устройстве Apple можно будет использовать в качестве ключа от номеры в гостинице. Пока что это эксперимент для нескольких штатов. Поначалу удостоверение можно будет использовать на избранных пунктах контроля Администрации транспортной безопасности
- «Погода» получила редизайн с картой осадков на весь экран и демонстрацией качества воздуха на выбранной территории.
- «Карты» теперь могут указывать направление в дополненной реальности. Приложение получило интерактивную модель земного шара, расписание транспорта, ночной режим с «лунным светом», детализацию улиц и дорог. Функции для водителей появятся в CarPlay до конца 2021 года. Для России эти обновления не актуальны.
macOS Monterey: обновлённый Safari, синхронизированные «Команды» и Mac как внешний дисплей
- Обновление браузера Safari. Появятся группы вкладок, которые синхронизируются между всеми устройствами, а также обновлённые вкладки с большим количеством видного контента при прокручивании страниц.
- Функция Universal Control: iPad и Mac можно будет бесшовно управлять с помощью одного набора из клавиатуры и мыши. Поддерживается перенос файлов с одного устройства на другое. С одного тачпада можно управлять тремя устройствами;
- Новые функции FaceTime и режимы «Не беспокоить».
- Поддержка AirPlay: Mac можно использовать как внешний дисплей, применяя его в том числе для трансляции фильмов, музыки, подкастов, игр и фото с iPhone и iPad.
- Поддержка приложения «Команды» — можно создавать быстрые сценарии из действий для ежедневных задач, как на iPhone и iPad. Для Mac уже будет готовая библиотека возможных действий для отправки файлов и решения других потребностей. «Быстрые команды» можно вызывать из строки меню, в Finder и Spotlight.
- Функция Quick Note позволяет записывать идеи и любой другой текст в любом приложении и на любом сайте, а также добавлять в заметки ссылки из других приложений или гиперссылки на сайты. Во время совместной работы в «Заметках» можно просматривать чужие правки и добавлять упоминания.
iPadOS 15: обновления в области многозадачность
- Новая многозадачность позволяет переключаться между режимами раздельного экрана и Slide Over в один тап из любого приложения. Теперь пользователи могут переключаться между несколькими «рабочими столами», в том числе и комбинацией горячих клавиш на клавиатуре.
- На iPad появилась «Библиотека приложений», которая автоматически сортирует программы на устройстве и позволяет отключать лишние экраны на рабочем столе. Устройства получили особый увеличенный размер виджетов.
- «Заметки» можно вызвать в любом приложении, не открывая саму программу и сделать «быструю» запись. В приложении также появились теги и упоминания других пользователей при совместном режиме работы.
- Safari получила новый дизайн вкладок, как на macOS Monterey, теперь браузер на iPad поддерживает расширения.
- Функция «Фокусировки», как и на iOS 15, позволяет выбирать режим использования планшета — например, для досуга, работы или личных дел. В зависимости от этого система показывает те или иные уведомления и группирует их в умные «стопки».
- iPad получили поддержку Universal Control — теперь они могут бесшовно работать в связке с Mac, достаточно передвинуть курсор к краю экрана одного устройства, чтобы управлять другим.
AirPods: системные обновления и поддержка «Локатора»
- Apple Music на iOS 14 начнёт поддерживать Dolby Atmos.
- Для тех пользователей, которые испытывают проблему со слухом, появляется функция «слухового аппарата» с усилением голоса собеседника.
- AirPods можно будет найти через приложение «Локатор», как и маячки AirTag.
- Siri сможет зачитывать важные сообщения в наушниках, если это разрешено тому или иному приложению.
- Если пользователь отошёл дальше, чем на 150 метров от AirPods, они дадут уведомление.
watchOS 15: Контакты, «Осознанность» и обновлённый трекер сна
- При общении через «сообщения» на часах можно использовать диктовку, гифки и эмодзи, а также редактировать надиктованный текст.
- В watchOS появится приложение «Контакты» — их можно будет пересылать другим пользователям прямо с часов.
- Apple добавила в список тренировок два новых популярных вида: тайцзицюань и пилатес. Это необходимо, чтобы при занятии ими точнее измерять показатели.
- Новые функции для сна. Можно будет отслеживать не только время сна, пульс и уровень кислорода в крови, но и частоту дыхания с помощью акселерометра. Данные собираются в приложении «Здоровье».
- Можно устанавливать сразу несколько тематических таймеров и с помощью Siri присваивать им названия.
- «Дыхание» стало «Осознанностью». Теперь эта функция нужна не только для дыхательных упражнений, но и для «сеансов размышления», во время которых предлагается подумать о положительных моментах.
- Осенью 2021 года появится возможность отпирать часами дом, офис или номер в гостинице, если такая технология поддерживается.
- Технология Ultra Wideband теперь поддерживает цифровые ключи от автомобилей (только на Series 6 и не в России) — можно разблокировать машину на расстоянии.
- Приложение «Дом» позволяет увидеть на часах, кто находится перед входной дверью, если на ней установлена камера с поддержкой HomeKit.
iCloud+
- Apple представила подписку iCloud+ с новым набором функций. Платные подписки «облака» (за 50 ГБ — 59 рублей в месяц, за 200 ГБ — 149 рублей, оно также есть в Apple One) получат их без доплаты.
- «VPN от Apple»: функция Private Relay для обеспечения конфиденциальности в интернете и скрытия действий пользователя. Apple указывает, что Private Relay устроена так, чтобы никто, включая саму компанию, не смог использовать ваш IP-адрес, геолокацию и активность в браузере.
- Функция «Скрыть электронную почту» позволяет создавать одноразовые адреса, автоматически перенаправляющие на вашу актуальную учётную запись. Например, можно применять функцию при подписке на рассылку.
- Расширенная поддержка защищённого видео HomeKit — хранилище роликов с камер безопасности неограниченно.
iOS 15
как им удалось создать столько бесполезных функций, впервые я ничего нового не нашел для себя
Крошечный Валера
Да это пиздец) даже минорным обновление сложно назвать
Когда уже можно проснувшись сказать - «Сири, завари Кофе, сгоняй на работу, закончи проект, заскачи в магазин и купи продуктов, ещё хату пропылесось и труханы постирай, по братски»
И она все это сделает
Новые эмоджи подвезли, теперь больше вероятность определить, что твой собеседник - яблочник.
Тайный рак
Эмодзи подвозит Unicode. Почему ведроводы и виндоводы, встречая неотображающииеся эмодзи, рвутся из-за яблочников, а не из-за разрабов/мейнтейнеров своих платформ и неполной поддержки ими набора символов Unicode????
Наивный Орзэмэс