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Технологии
Дамир Камалетдинов

Приложение под прикрытием: ФБР запустило защищённый мессенджер An0m и задержало больше 800 человек в 18 странах Статьи редакции

Ведомство несколько лет собирало данные преступников, пока те думали, что всё безопасно.

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ФБР и австралийская полиция завершили многолетнюю операцию под кодовым названием «Троянский щит». Бюро продвинуло среди преступников мессенджер с шифрованием An0m, а затем отследило все переписки и вместе с полицией провело 800 арестов в 18 странах, сообщило Motherboard со ссылкой на судебные документы.

В течение трёх лет ФБР тайно собирало и следило за общением преступников по всему миру. За это время пользователи An0m переслали более 20 миллионов сообщений с 11,8 тысяч устройств. Обычно бюро закрывает или берёт под контроль уже ставшие популярными мессенджеры, но в этот раз превратило малоизвестное приложение в огромную приманку.

Задержание 8 июня Фото австралийской полиции

Как у ФБР появился мессенджер под прикрытием

В 2018 году Бюро задержало Винсента Рамоса — гендиректора компании Phantom Secure, которая поставляла наркодилерам модифицированные смартфоны со специальным шифрованием. После этого у ФБР появился информатор, который до этого продавал устройства Phantom Secure и другой фирмы — Sky Global.

В США арестовали гендиректора компании…
Фирма снабжала наркодилеров телефонами со специальным шифрованием.
tjournal.ru

Источник предложил Бюро «устройство следующего поколения» под кодовым именем Anom для использования в расследованиях — после закрытия Phantom преступники стали искать другие варианты. Тогда в ФБР и начали операцию, получившую название «Троянский щит».

Продукты Phantom Security были особенно популярны в Австралии, поэтому Бюро обратилось к местной полиции. Идею внедрить мессенджер в преступные круги агенты и полицейские придумали «после нескольких стаканов пива», отметили австралийские СМИ.

ФБР, Австралийская полиция и информатор бюро доработали на тот момент ещё неизвестный Anom, чтобы получать доступ к шифрованным сообщениям. Для этого к каждому сообщению тайно прикрепляли мастер-ключ, который позволял властям сохранять и расшифровывать сообщения после передачи.

Но это было только первой частью работы — теперь ФБР надо было продвинуть мессенджер среди преступников. Источник Бюро представил Anom доверенным посредникам в Австралии, которые передали устройства с мессенджером преступным организациям.

В ФБР не пожалели денег: три человека, продававших устройства Phantom Security, переключились на Anom из-за высоких гонораров. Anom почти не продвигали в соцсетях — Бюро стремилось добиться органического роста в преступной среде. Единственное, что удалось найти Motherboard — удалённая запись на Reddit с анонсом приложения двухлетней давности.

Согласно судебным документам, у Anom был очень медленный рост: сначала его установили лишь на 50 устройствах в Австралии. Но вскоре слухи о новом мессенджере распространились среди преступников и спустя год у него были уже сотни пользователей.

Власти разных стран начали обмениваться данными трижды в неделю. В ФБР утверждают, что расшифровали все сообщения за несколькими исключениями — около 15 пользователей Anom в США агенты по какой-то причине не отслеживали.

В документах приведены пересказы переписок и снимки смартфонов с доказательствами преступлений Скриншот Motherboard

К чему привёл «Троянский щит»

ФБР и власти 18 разных стран провели около 800 арестов. Преступников задержали в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Сербии, Нидерландах и других странах, которые пока публично не заявили об участии в операции.

После медленного начала Anom начал расти по экспоненте, расширившись за пределы Австралии — к концу операции мессенджер работал на 11,8 тысячах устройств в 90 странах. Приложением пользовались около 300 международных преступных группировок, а когда власти закрыли компанию Sky, база Anom выросла втрое.

С октября 2019 года ФБР обработало более 20 миллионов сообщений, в которых обсуждали контрабанду наркотиков, коррупцию и другие организованные преступления высокого уровня. В документах также приводятся цитаты сообщений с разговорами о поставках кокаина.

Внутри французских запечатанных дипломатических конвертов находится 2 килограмма [кокаина]. Они летят из Боготы.

из документов Anom

В ФБР пояснили, что изучение сообщений Anom привело к нескольким крупным делам о коррупции в разных странах, но в Бюро не уточнили, к каким именно. Ведомство планирует устроить отдельную пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о результатах операции.

Цель расследования «Троянского щита» — подорвать уверенность во всей индустрии, потому что ФБР хочет и может присутствовать в этой среде и отслеживать сообщения.

из заявления ФБР в судебных документах

Как отметили в Motherboard, если операции с приложениями Phantom, Sky и Encrochat показывали, что власти могут закрыть или взломать компании, создающие шифрованную связь, то Anom — это шаг вперёд. Теперь спецслужбы сами создают и развивают защищённые сети, чтобы иметь над ними полный контроль.

#приватность #фбр #право #мессенджеры

34 34 комментария
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Владимир Филатов

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Комментарий про майора Дурова через 3...

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пепси

Владимир
4

он полковник

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Евстафий Селюк

пепси
8

на белом коне 

Ответить

Дмитрий

Евстафий
1

Пива выпьем и кашлять не будешь

Ответить

Cерьёзный Валера

Евстафий
0

с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой

Ответить

Евстафий Селюк

Cерьёзн…
0

это из другой оперы

Ответить

Cерьёзный Валера

Евстафий
1

:(

Ответить

Евстафий Селюк

Cерьёзн…
1

FYI
https://youtu.be/CNJWynL39pA

Ответить

Владимир Филатов

пепси
0

спасибо, майор

Ответить

Борис Юринов

7

<<контрабанду наркотиков,, коррупцию и другие организованные преступления высокого уровня

Ждем фотки обдолбанной Захаровой

Ответить

Marhal_New _Arleana

Борис
1

ей то зачем скрываться? Она хоть в Твиттер может свои похождения запостить, с ней ничего не будет

Ответить

Закомплексованная Душа

6

Переиграли и уничтожили

Ответить

Позитивный огонь

3

tjournal.ru/m ???

Ответить

Ирина Китаева

1

привет телеграм))))

Ответить

пепси

Ирина
1

я могу текст прогнать через PGP и кидать его через телегу своему другу по преступной деятельности

Ответить

Ирина Китаева

пепси
0

не бескойтес, всех умных красноглазиков отловят

Ответить

пепси

Ирина
2

абстракция очередная

в стиле "бох всех накажет"

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Based FBI

Ответить

сироп от щекотки

1

Нуу.. Так каждый может!

Ответить

#realfiddy

1

Получается фбр тупо полтора года продавал наркотики? 

Ответить

пепси

#realfiddy
0

нет

Ответить

Предметный глобус

0

А у ФБР есть свой новичок???

Ответить

пепси

Предметный
1

newbie

Ответить

Украденная жизнь

0

Signal наверняка сотрудничает официально. Есть ещё Keybase и что-нибудь опенсорсное.

Ответить

Дмитрий Алексеенков

0

Гидра там не планирует так вскрыться, лол?

Ответить

Вертикальный ихтиандр

0

Только опенсорс, только хардкор.

Ответить

пепси

Вертикальный
0

преступники такого слова не знают

Ответить

Владимир Филатов

Вертикальный
0

примеры?

Ответить

Вертикальный ихтиандр

Владимир
0

Сигнал? Токс?

Ответить

Владимир Филатов

Вертика…
0

Думаю, сигнал им сливает данные. Ну токс может.

Ответить

Иван Маслов

0

Мало кто знает, но они еще и биткоин создали под шумок

Ответить

Untiy16

Иван
0

И дали многим под шумок срубить бабла?

Ответить

Иван Маслов

Untiy16
0

которое сами же и напечатали

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Kir Kirsky

0

Пфф, новички.

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