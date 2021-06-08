В Австралии испытали альтернативу реактивному ранцу — двухроторный электрический «коптерпак» Статьи редакции
Пока неизвестно, как долго устройство сможет продержаться в воздухе.
По конструкции оно больше напоминает разработанный в Новой Зеландии реактивный ранец Martin, чем устройство с турбинным двигателем двигателем JetCat, пишет New Atlas.
В Copterpack используют два винта диаметром около 90 сантиметров. С жёстким каркасом рюкзака они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна. Также в устройстве есть аккумуляторные батареи и подлокотники для ручного управления.
Если беспилотные летательные аппараты с четырьмя или более винтами могут самостабилизироваться, изменяя скорости своих фиксированных роторов, то двухроторная конструкция делает это путём изменения угла наклона роторов и вектора тяги. Устройство выглядит довольно громоздко, но на видео заметно, что полёт хорошо контролируем: пилот плавно поднимается и приземляется, может свободно маневрировать в воздухе.
Пока неизвестно, какова грузоподъемность «коптерпака» и какую продолжительность полёта может обеспечить заряд его батареи. Учитывая небольшой размер аккумуляторной батареи, вероятно, что на данный момент он не сможет оставаться в воздухе очень долго. Издание полагает, что именно из-за это в конструкции использовали винты такого большого размера — они более эффективно создают подъёмную силу.
Пилот секси👍
Ну хоть не копропак