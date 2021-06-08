Технологии
Ольга Щербинина

В Австралии испытали альтернативу реактивному ранцу — двухроторный электрический «коптерпак» Статьи редакции

Пока неизвестно, как долго устройство сможет продержаться в воздухе.

По конструкции оно больше напоминает разработанный в Новой Зеландии реактивный ранец Martin, чем устройство с турбинным двигателем двигателем JetCat, пишет New Atlas.

В Copterpack используют два винта диаметром около 90 сантиметров. С жёстким каркасом рюкзака они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна. Также в устройстве есть аккумуляторные батареи и подлокотники для ручного управления.

Если беспилотные летательные аппараты с четырьмя или более винтами могут самостабилизироваться, изменяя скорости своих фиксированных роторов, то двухроторная конструкция делает это путём изменения угла наклона роторов и вектора тяги. Устройство выглядит довольно громоздко, но на видео заметно, что полёт хорошо контролируем: пилот плавно поднимается и приземляется, может свободно маневрировать в воздухе.

Пока неизвестно, какова грузоподъемность «коптерпака» и какую продолжительность полёта может обеспечить заряд его батареи. Учитывая небольшой размер аккумуляторной батареи, вероятно, что на данный момент он не сможет оставаться в воздухе очень долго. Издание полагает, что именно из-за это в конструкции использовали винты такого большого размера — они более эффективно создают подъёмную силу.

#новости #изобретения

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Ну хоть не копропак

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Прям как Стервятник из нового ЧП

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