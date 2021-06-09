«Яндекс» перезапустил программу BugBounty: за найденные уязвимости можно получить до 750 тысяч рублей Статьи редакции
Максимальная награда — за уязвимость, которая позволяет удалённо выполнить код на сервере.
«Яндекс» обновил «Охоту за ошибками» — запущенную в 2012 году программу поощрения специалистов по компьютерной безопасности, которые находят уязвимости в сервисах и сообщают о них. Об этом компания рассказала TJ.
С 2012 года компания перечислила участникам программы больше 30 миллионов рублей. Теперь за уязвимости можно получить больше — размер вознаграждения увеличили до 750 тысяч рублей.
Компания рассказала, что теперь сообщения об ошибках рассматриваются быстрее — их анализируют инженеры службы безопасности вместе с командой сервиса. У программы также появилась отдельная появилась служба поддержки.
Благородный татарин
А вы добавьте картинки в новость, будет больше — говорит Яндекс в ответ.
Благородный татарин
Кому как.
Мне кажется по итогу года 2 дадут, если откажешься с ФСБ сотрудничать.
Я много постов в @Сломалось сделал, сколько мне задолжали денех?? @Yandex.Support
Лекарственный Кирилл
@Yandex.Eda дайте ему награду едой.
Bucksbounty
?
Но скорее всего получишь уголовку