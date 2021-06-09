Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» перезапустил программу BugBounty: за найденные уязвимости можно получить до 750 тысяч рублей Статьи редакции

Максимальная награда — за уязвимость, которая позволяет удалённо выполнить код на сервере.

«Яндекс» обновил «Охоту за ошибками» — запущенную в 2012 году программу поощрения специалистов по компьютерной безопасности, которые находят уязвимости в сервисах и сообщают о них. Об этом компания рассказала TJ.

С 2012 года компания перечислила участникам программы больше 30 миллионов рублей. Теперь за уязвимости можно получить больше — размер вознаграждения увеличили до 750 тысяч рублей.

Компания рассказала, что теперь сообщения об ошибках рассматриваются быстрее — их анализируют инженеры службы безопасности вместе с командой сервиса. У программы также появилась отдельная появилась служба поддержки.

#новости #яндекс

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Деревянный рак

9

Как-то мало

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Артём Мазанов

Деревянный
19

Говорим мы яндексу после каждой новости 

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Благородный татарин

Артём
0

А вы добавьте картинки в новость, будет больше — говорит Яндекс в ответ.

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Благородный татарин

Деревянный
3

Кому как.
Мне кажется по итогу года 2 дадут, если откажешься с ФСБ сотрудничать.

Ответить

Четкий Абдужаббор

1

Я много постов в @Сломалось сделал, сколько мне задолжали денех?? @Yandex.Support 

Ответить

Лекарственный Кирилл

Четкий
5

@Yandex.Eda дайте ему награду едой.

Ответить

Четкий Абдужаббор

Лекарственный
2

пиздец, я вспомнил, что у меня промокод сгорел...

Ответить

Русский Орзэмэс

2

Если Яндекс не открывается в Украине, сколько мне заплатят?

Ответить

Абстрактный Мурод

1

@serguun42 ты ищешь уязвимость, я кидаю репост, прибыть пополам

Ответить

Лекарственный Кирилл

0

Сообщение удалено

Ответить

Максим Манчестер

0

Найдешь, получишь, потом мусора придут от Яндекса

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Bucksbounty

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

Сук, шоколадку захотелось и райского наслаждения 

Ответить

MangaloriANAL

0

?

Ответить

ТыжЮзер

MangaloriANAL
0

Что не так? Размер выплат увеличили по сравнению с 2012 годом)

Ответить

Andrej Krav

0

Оч. мало за такую уязвимость (RCE) на самом деле.

Ответить

Александр Борродач

0

до 750 тысяч рублей

Баллами плюса

Ответить

Евгений Понтряков

0

И друзей из ФСБ)

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Smaug The Terrible

–1

Но скорее всего получишь уголовку

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Корнелий Шнапс

Smaug
0

головкой по головке

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