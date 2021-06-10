The Verge: Facebook выпустит «умные» часы со съёмной камерой в 2022 году Статьи редакции
У устройства будут две камеры — одна для видеозвонков, вторая для фотографий и видео.
«Умные» часы Facebook получат поддержку LTE, а использовать их можно будет без постоянного подключения к смартфону, пишет The Verge со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
По словам источников, Facebook выпустит первую версию часов летом 2022 года, а сама уже работает над вторым и третьим поколениями устройства. Стоимость устройства составит около 400 долларов (около 30 тысяч рублей).
У часов будет две камеры — одна фронтальная и для видеозвонков и встроенная в экран и основная для фотографий и видеозаписей. Основную камеру можно будет снимать с корпуса часов и использовать автономно. Также у часов будут функции фитнес-трекера, поддержка мессенджеров и приложений.
Facebook планирует использовать будущие версии часов как устройство ввода для своих очков дополненной реальности. О том, что Facebook занялась разработкой «умных» часов, сообщали также источники The Information в феврале 2021 года.
У устройства будут две камеры — одна для видеозвонков, вторая ну вы поняли
Vc не читает новости тж
https://tjournal.ru/tech/394611-sluh-facebook-cherez-god-vypustit-smart-chasy-s-dvumya-kamerami-i-pulsometrom