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The Verge: Facebook выпустит «умные» часы со съёмной камерой в 2022 году Статьи редакции

У устройства будут две камеры — одна для видеозвонков, вторая для фотографий и видео.

«Умные» часы Facebook получат поддержку LTE, а использовать их можно будет без постоянного подключения к смартфону, пишет The Verge со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По словам источников, Facebook выпустит первую версию часов летом 2022 года, а сама уже работает над вторым и третьим поколениями устройства. Стоимость устройства составит около 400 долларов (около 30 тысяч рублей).

У часов будет две камеры — одна фронтальная и для видеозвонков и встроенная в экран и основная для фотографий и видеозаписей. Основную камеру можно будет снимать с корпуса часов и использовать автономно. Также у часов будут функции фитнес-трекера, поддержка мессенджеров и приложений.

Facebook планирует использовать будущие версии часов как устройство ввода для своих очков дополненной реальности. О том, что Facebook занялась разработкой «умных» часов, сообщали также источники The Information в феврале 2021 года.

#новости #Facebook #умныечасы

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Небольшой жёлтый робат

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Из кармана плохо слышно, о чем ты пиздишь

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Музыкальный Тролль

0

У устройства будут две камеры — одна для видеозвонков, вторая ну вы поняли 

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Федя Прозоров

0

Vc не читает новости тж
https://tjournal.ru/tech/394611-sluh-facebook-cherez-god-vypustit-smart-chasy-s-dvumya-kamerami-i-pulsometrom

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