Технологии
yannlll

Tele2 и Nokia запустили первую тестовую зону 5G в российском метро Статьи редакции

Эксперимент проводят в Казани.

Пилотная зона действует до конца 2021 года — останется ли технология после тестирования, неизвестно. Пиковые значения скорости достигают 3,8 Гбит/с, сообщили в Tele2 «Интерфаксу».

Сигнал 5G доступен на всех станциях казанского метро. Подключиться к сети можно напрямую со своего устройства или через точку Wi-Fi. Смартфоны с поддержкой 5G, для которых Татарстан — домашний регион, будут автоматически регистрироваться в пилотной сети 5G. Устройства, не поддерживающие 5G, и абоненты других операторов смогут подключиться к технологии через Wi-Fi-роутеры на станции метро «Кремлёвская».

Гендиректор по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков объяснил, что 5G решили испытывать именно в метро, чтобы не создавать помех для других сетей.

В марте 2021 года Freshtel (дочерняя компания «Ростелекома») подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам на тестирование 5G в метро Москвы и Казани. Но заседание ГКРЧ, где должны были рассматривать этот вопрос, так и не состоялось. В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что протестировать сети 5G планируют в столичном метрополитене. Он не уточнял, какой оператор развернет там свою зону.

#новости #5g #регионы

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Корнелий Шнапс

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Картиночки в каментах tj у казанцев в метро теперь будут грузиться быстрее, это победа!

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Федя Прозоров

3

Всё, пассажиропоток в метро упадёт в разы. 

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Небольшой жёлтый робат

0

Боня к татарам не поедет теперь

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Marat Khamadeev

Небольшой
2

шәп!

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Небольшой жёлтый робат

Marat
0

Очпочмак чакчак без булдырабыз

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Федя Прозоров

Небольш…
1

Ты щас сатану призвал?

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Небольшой

Федя
0

Минниханова

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Marat Khamadeev

Небольш…
1

с миниганом

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Небольшой

Marat
0

Лол

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Marat

Небольш…
1

Дюран делал серию рейнджеров российских регионов. Там и другие есть

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Небольшой

Marat
0

Чеченский рейнджер ахаха

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Marat

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1

Чеченского вроде нет, но есть дагестанский

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Небольшой

Marat
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Охуенчик

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Федя Прозоров

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Кого?

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Федя
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Да

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Федя

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Ерунда

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Федя
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Татарский президент

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Федя

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Ага, понятно

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Marat Khamadeev

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Вы приняты

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