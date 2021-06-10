Эксперимент проводят в Казани.

Пилотная зона действует до конца 2021 года — останется ли технология после тестирования, неизвестно. Пиковые значения скорости достигают 3,8 Гбит/с, сообщили в Tele2 «Интерфаксу».

Сигнал 5G доступен на всех станциях казанского метро. Подключиться к сети можно напрямую со своего устройства или через точку Wi-Fi. Смартфоны с поддержкой 5G, для которых Татарстан — домашний регион, будут автоматически регистрироваться в пилотной сети 5G. Устройства, не поддерживающие 5G, и абоненты других операторов смогут подключиться к технологии через Wi-Fi-роутеры на станции метро «Кремлёвская».

Гендиректор по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков объяснил, что 5G решили испытывать именно в метро, чтобы не создавать помех для других сетей.

В марте 2021 года Freshtel (дочерняя компания «Ростелекома») подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам на тестирование 5G в метро Москвы и Казани. Но заседание ГКРЧ, где должны были рассматривать этот вопрос, так и не состоялось. В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что протестировать сети 5G планируют в столичном метрополитене. Он не уточнял, какой оператор развернет там свою зону.