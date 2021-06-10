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Технологии
Никита Логинов

Google создал самую подробную карту части мозга человека — она включает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов соединений Статьи редакции

Карта охватывает мизерный участок мозга и при этом занимает на сервере 1400 терабайт памяти.

31 31 комментарий
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На этом участке карты к одному нейрону подходят около 4000 нервных соединений Изображение Google

Команда исследователей из Google Research выложила созданную карту рекордных размеров в свободный доступ для всех желающих. Она настолько велика, что сами же создатели не смогли изучить её полностью, сообщает ресурс NewScientist.

Создание этой карты началось со случайности — учёные Гарвардского университета получили крошечный кусочек мозга 45-летней женщины с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Для излечения врачи удалили ей левый гиппокамп, который провоцировал припадки. При этом хирургам пришлось захватить и часть здоровой ткани мозга, покрывающей гиппокамп.

Полученный участок мозговой ткани исследователи законсервировали и пропитали смолой для придания ему жёсткости. Затем они нарезали образец на слои толщиной 30 нанометров — это в тысячу раз тоньше человеческого волоса — и просканировали каждый слой электронным микроскопом. После чего собрали изображения в трёхмерную модель.

Визуализация охватывает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов синапсов (входящих в нейроны контактов), занимая 1,4 петабайта памяти — но всё это умещается примерно в один кубический миллиметр мозговой ткани. Магнитно-резонансный томограф (фМРТ) отобразил бы этот объём одним пикселем. Даже мозг мыши почти в тысячу раз больше визуализированного участка.

Всего в мозге человека насчитывается не менее 86 миллиардов нейронов и такое же количество не-нейронных клеток, а число соединений между ними до сих пор точно неизвестно. Приблизительная оценка — 100 триллионов синапсов. Чтобы создать визуализацию карты всего человеческого мозга, потребуется не меньше миллиарда терабайт компьютерной памяти — это сопоставимо с объёмом данных, который генерирует всё человечество за год.

#биология #google #новости

31 31 комментарий
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Плодово-ягодная Трансмиссия

18

У меня такой сложный и интересный мозг, а я все равно не научился не забивать хуй

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плюшевый батон

Плодово-ягодная
12

Но «забивать хуй» и есть следствие сложности, когда ты можешь одновременно делать то что хочешь и при этом иметь часть личности которая критически оценивает свою деятельность. Мало того твой мозг может завысить ценность «не забивания хуя» на основании сильных стимулов из детства, когда кто-то оценил твою деятельность как бесполезную и тем самым создал внутри тебя критика.

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Плодово-ягодная Трансмиссия

плюшевый
4

Иногда я так скучаю по преподу философии, который на каждый зачет приходил бухой в щи и ставил хорошую оценку, если ты с ним попиздел на какую-нибудь острую тему..

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Должный глобус

Плодово…
2

Ну, Платон в своем саду, такой хернёй как раз и занимался

Ответить

Никита Логинов

Плодово…
0

Мне кажется, философию так и надо преподавать :)

Ответить

Плодово-ягодная

Никита
1

На его примере было отчетливо видно, как алкоголь преображает человека и усиливает его познания, речь и интеллект. Он реально столько интересных мыслей высказывал)

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Mira Kari

плюшевый
1

теперь моя жизнь даже както смысл обрела.

Ответить

Астралопетух

Плодово-ягодная
2

Наоборот. Ты научился забивать хуй.

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Астралопетух
1

не всегда помогает, немного сомнительный инструмент

Ответить

Астралопетух

Плодово…
5

Разные задачи требуют разных инструментов

Ответить

Плодово-ягодная

Астрало…
2

ладно, ты меня успокоил, пожалуй продолжу забивать

Ответить

Alexander Sh

Плодово-ягодная
2

Просто слишком сложный. Бухай, упрощайся, и сразу научишься. Правда, потом сложно разучиться. 

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Alexander
2

уже пробовал, теперь по состоянию здоровья не положено

Ответить

Должный глобус

Alexander
1

Да под бухлом как раз тянет какую-то хитровыебанную херню обсудить

Ответить

Alexander Sh

Должный
1

Тянет-то тянет, только нихуя не получается)

Ответить

Владимир Филатов

8

И это всего лишь карта без содержания.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6

Моментальная ответка

Ответить

Электрический динозавр

Небольшой
3

не хватает РКН с блокировками

Ответить

Сергей Сергеич

Небольшой
1

Гугл за 8 минут создал самую подробную карту части мозга человека - а что сделал ты?

Ответить

Таможенный Женя

6

Google vs Яндекс

Ответить

Пожилой парфюмер

1

Это невероятно

Ответить

света шумовая

Пожилой
2

Это вероятно, но поразительно

Ответить

Имя Фамилия

света
3

Поражён вашей вероятностью

Ответить

света шумовая

Имя
2

Прикладываю котоподорожник к твоим поражённым участкам, извини пожалуйста =*

Ответить

Alexander Sh

2

Визуализация охватывает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов синапсов (входящих в нейроны контактов), занимая 1,4 петабайта памяти

Ну так потому что это визуализация. Так-то можно в куда меньший объем памяти записать данные.

Ответить

Maxim Rukinov

1

Эта новость заставила меня испытывать какое-то давно забытое чувство. Сыд? Студ? Что-то такое. 

Ответить

Никита Логинов

Maxim
0

Почему?

Ответить

Maxim Rukinov

Никита
6

Такая хитрая система в моей голове, а я в неё только ем

Ответить

Близкий хичхакер

Maxim
4

эта хитрая система работает чтобы ты мог придумать как добыть еды

Ответить

Андрей Галицкий

1

ебать мы умные

Ответить

Danil Oputin

1

1400 терабайт в свободном доступе. То есть, загрузится к 2023 году?

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