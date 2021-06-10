Google создал самую подробную карту части мозга человека — она включает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов соединений Статьи редакции
Карта охватывает мизерный участок мозга и при этом занимает на сервере 1400 терабайт памяти.
Команда исследователей из Google Research выложила созданную карту рекордных размеров в свободный доступ для всех желающих. Она настолько велика, что сами же создатели не смогли изучить её полностью, сообщает ресурс NewScientist.
Создание этой карты началось со случайности — учёные Гарвардского университета получили крошечный кусочек мозга 45-летней женщины с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Для излечения врачи удалили ей левый гиппокамп, который провоцировал припадки. При этом хирургам пришлось захватить и часть здоровой ткани мозга, покрывающей гиппокамп.
Полученный участок мозговой ткани исследователи законсервировали и пропитали смолой для придания ему жёсткости. Затем они нарезали образец на слои толщиной 30 нанометров — это в тысячу раз тоньше человеческого волоса — и просканировали каждый слой электронным микроскопом. После чего собрали изображения в трёхмерную модель.
Визуализация охватывает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов синапсов (входящих в нейроны контактов), занимая 1,4 петабайта памяти — но всё это умещается примерно в один кубический миллиметр мозговой ткани. Магнитно-резонансный томограф (фМРТ) отобразил бы этот объём одним пикселем. Даже мозг мыши почти в тысячу раз больше визуализированного участка.
Всего в мозге человека насчитывается не менее 86 миллиардов нейронов и такое же количество не-нейронных клеток, а число соединений между ними до сих пор точно неизвестно. Приблизительная оценка — 100 триллионов синапсов. Чтобы создать визуализацию карты всего человеческого мозга, потребуется не меньше миллиарда терабайт компьютерной памяти — это сопоставимо с объёмом данных, который генерирует всё человечество за год.
У меня такой сложный и интересный мозг, а я все равно не научился не забивать хуй
Но «забивать хуй» и есть следствие сложности, когда ты можешь одновременно делать то что хочешь и при этом иметь часть личности которая критически оценивает свою деятельность. Мало того твой мозг может завысить ценность «не забивания хуя» на основании сильных стимулов из детства, когда кто-то оценил твою деятельность как бесполезную и тем самым создал внутри тебя критика.
Иногда я так скучаю по преподу философии, который на каждый зачет приходил бухой в щи и ставил хорошую оценку, если ты с ним попиздел на какую-нибудь острую тему..
На его примере было отчетливо видно, как алкоголь преображает человека и усиливает его познания, речь и интеллект. Он реально столько интересных мыслей высказывал)
Наоборот. Ты научился забивать хуй.
не всегда помогает, немного сомнительный инструмент
Разные задачи требуют разных инструментов
Просто слишком сложный. Бухай, упрощайся, и сразу научишься. Правда, потом сложно разучиться.
уже пробовал, теперь по состоянию здоровья не положено
Должный глобус
Да под бухлом как раз тянет какую-то хитровыебанную херню обсудить
Моментальная ответка
Гугл за 8 минут создал самую подробную карту части мозга человека - а что сделал ты?
Это вероятно, но поразительно
Поражён вашей вероятностью
Прикладываю котоподорожник к твоим поражённым участкам, извини пожалуйста =*
Визуализация охватывает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов синапсов (входящих в нейроны контактов), занимая 1,4 петабайта памяти
Ну так потому что это визуализация. Так-то можно в куда меньший объем памяти записать данные.
Эта новость заставила меня испытывать какое-то давно забытое чувство. Сыд? Студ? Что-то такое.
Такая хитрая система в моей голове, а я в неё только ем