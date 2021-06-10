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Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» показал редизайн главной страницы «Поиска» и обновил его: генеративные нейросети и улучшенная «умная» камера Статьи редакции

Главной темой обновления назвали экономию времени пользователей.

50 50 комментариев
2429 просмотров

«Яндекс» представил обновление поиска Y1 с более чем 2,1 тысячи улучшений. Об этом компания рассказала TJ.

Компания показала бету-версию редизайна главной страницы «Поиска», она доступна по адресу yandex.ru/beta. В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице.

  • Поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса. Например, по запросу [как приготовить стейк из тунца] алгоритм предложит сразу включить ролик с того места, где рассказывают суть. Пока обновление работает только на мобильных устройствах;
  • Обновили быстрые ответы и добавили новый тип: если спросить [как открыть ип], поиск предложит ответ и на этот, и на связанные вопросы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и другие;
  • Обновили технологию «умной» камеры. Она

    стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию про них;

  • Появилась шкала отзывов об организации: поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал;

  • В обновлении Y1 впервые применили новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и уже используются в «Алисе».

#новости #яндекс

50 50 комментариев
9
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50 комментариев
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Сергей Сергеич

41

Яндекс обновил поиск: генерирование новых мест для рекламы; поиск фрагментов видео, куда можно вставить рекламу; и улучшенная реклама в "умной" камере.

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Материальный утюг

Сергей
4

Мегалайк. Комитет, нужен платный функционал постановки комменту 5+

Ответить

Электрический динозавр

20

генеративные нейросети для дегенеративного дзена

Ответить

Небольшой жёлтый робат

15

Дегенеративные нейросети

Ответить

Яркий татарин

12

Классика

Ответить

Яркий татарин

Яркий
4

Окей

Ответить

rossoshmap

Яркий
2

ТАК ВОТ ОТКУДА ЭТИ ЦВЕТА В ЛОГОТИПЕ (КРАСНЫЙ И ЧЕРНЫЙ)

Ответить

Ваша Закладко

rossosh…
1
Ответить

Bob

Яркий
0

671GAMES3

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Когда Яндекс купит Комитет?

Ответить

Артём Мазанов

Stanley
18

🤞🏻

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
11
Ответить

мЕдь

Stanley
0

И объединит его с дзеном? 

Ответить

Андрей Охапкин

Stanley
0

Зачем???? Яндекс же пропутинская помойка 😡
Мы такое не одобряем. TJ будет свободным

Ответить

Stanley H. Tweedle

Андрей
0

Так тж тоже

Ответить

Андрей Охапкин

Stanley
0

Oh shi-

Ответить

Morgan

5

Зачем пользоваться Яндексом, когда есть Гугл? Особенно учитывая что в последнем большая честь этих "новых" фич уже была.

Ответить

Policce

Morgan
6

Минус одна краснадевица-жена + 2 порции  перловки с хреном

Ответить

Адронный Интеграл

Morgan
2

Зачем Гугол, когда есть DuckDuckGo?

Ответить

Maxim Vladimirovich

Адронный
1

У меня лично сейчас установлен DuckDuckGo по умолчанию, но с более сложными поисковыми запросами всё-таки приходится иногда к Google обращаться, потому что DDG находит не совсем то, что нужно.

Ответить

Адронный

Maxim
1

Аналогично. В Гугол приходится ходить, когда уточка почему-то не справилась. Но это редко по каким-нибудь сложным многословным запросам.

Ответить

Алексей

Maxim
0

кстати DDG если поставить регион Россия использует поисковую выдачу Яндекса

Ответить

Андрей Охапкин

Morgan
0

Поиск по картинкам лучше
На стартовой странице больше информации
На картах иногда более актуальная информация, чем в гуглкартах

Ответить

Адронный Интеграл

6

Это пиздец какой-то 🤦‍♂️

Ответить

rossoshmap

5

Похоже на какой-нибудь мейл ру, а еще меня бесит как они почту переделали

Ответить

Spid3r

rossoshmap
0

А как они почту переделали? Там же давно уже ничего не менялось. Или тоже есть бета?

Ответить

rossoshmap

Spid3r
1

Ну при ответе на письмо, теперь окно внутри окна, которое сворачивается при переходе на другую вкладку

Ответить

Корнелий Шнапс

2

Мне не нравится новый логотип яндекса - эти неприятные квадратные буквы.
фух, полегчало.

Ответить

Федя Прозоров

Корнелий
1

Ничего ты не понимаешь. Зачем выделяться, когда можно быть безликим говном

Ответить

Корнелий Шнапс

Федя
0

не хочу безликое говно!!!

Ответить

Федя Прозоров

Корнелий
0

Никто не хочет, но отдел дизайна яндекса распустили за ненадобностью, а позволить заказывать услуги Артемия Лебедева тоже не могут

Ответить

Корнелий Шнапс

Федя
0

Куда тогда идут деньги от бесконечной рекламы в приложении "Погода"?

Ответить

Федя Прозоров

Корнелий
0

"Блогерам" из "Яндекс.Дзена"

Ответить

Alexey Betev

2

Десктоп тж напомнил

Ответить

Федя Прозоров

1

Какое говнище

Ответить

Сергей Новиков

0

Новый дизайн явно чище и меньше завешен рекламой

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
1

Пока. Столько пустого пространства — что добру пропадать?

Ответить

Антон Кульков

Сергей
1

Еще не вечер. Очевидно, что в переделку закладывали возможность его еще больше засрать, чем было раньше.

Ответить

ТыжЮзер

Сергей
0

Просто теперь нейросети будут пихать нативочки, которые не сразу и просечешь)

Ответить

хуже некуда

0

Камере, кстати, большой лайк, я её редко, но юзаю 

Ответить

Диванный Аналитик

0

Заебись.

Ответить

Иван Грозный

0

все как было так и осталось

Ответить

Эстетический единорожек88

0

блять что это за любовь к жирным шрифтам как для слепых, я не понимаю

Ответить

Федя Прозоров

Эстетический
0

Чтобы троллить быть сложнее

Ответить

Ten Gurtskaya

0

ya.ru и этим всё сказано. 

Яндекс
Найдётся всё
ya.ru
Ответить

Ten Gurtskaya

0

ya.ru и этим всё сказано. 

Ответить

Федя Прозоров

0

Сука, они ещё вилсакома позвали "распаковывать" "новый" "поиск"

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

И Мезенцев как вишенка на торте

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Сука, вместо того, чтобы вбухивать деньги на блогеров, разработали бы единый дизайн код всех сервисов

Ответить

Пространственный химик

0

яндекс выглядит грязно, всегда неприятно там что-либо искать

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