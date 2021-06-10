«Яндекс» показал редизайн главной страницы «Поиска» и обновил его: генеративные нейросети и улучшенная «умная» камера Статьи редакции
Главной темой обновления назвали экономию времени пользователей.
«Яндекс» представил обновление поиска Y1 с более чем 2,1 тысячи улучшений. Об этом компания рассказала TJ.
Компания показала бету-версию редизайна главной страницы «Поиска», она доступна по адресу yandex.ru/beta. В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице.
- Поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса. Например, по запросу [как приготовить стейк из тунца] алгоритм предложит сразу включить ролик с того места, где рассказывают суть. Пока обновление работает только на мобильных устройствах;
- Обновили быстрые ответы и добавили новый тип: если спросить [как открыть ип], поиск предложит ответ и на этот, и на связанные вопросы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и другие;
- Обновили технологию «умной» камеры. Она
стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию про них;
- Появилась шкала отзывов об организации: поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал;
В обновлении Y1 впервые применили новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и уже используются в «Алисе».
Яндекс обновил поиск: генерирование новых мест для рекламы; поиск фрагментов видео, куда можно вставить рекламу; и улучшенная реклама в "умной" камере.
Материальный утюг
Мегалайк. Комитет, нужен платный функционал постановки комменту 5+
Яркий татарин
Окей
ТАК ВОТ ОТКУДА ЭТИ ЦВЕТА В ЛОГОТИПЕ (КРАСНЫЙ И ЧЕРНЫЙ)
Когда Яндекс купит Комитет?
Зачем???? Яндекс же пропутинская помойка 😡
Мы такое не одобряем. TJ будет свободным
Зачем пользоваться Яндексом, когда есть Гугл? Особенно учитывая что в последнем большая честь этих "новых" фич уже была.
Зачем Гугол, когда есть DuckDuckGo?
У меня лично сейчас установлен DuckDuckGo по умолчанию, но с более сложными поисковыми запросами всё-таки приходится иногда к Google обращаться, потому что DDG находит не совсем то, что нужно.
Поиск по картинкам лучше
На стартовой странице больше информации
На картах иногда более актуальная информация, чем в гуглкартах
Похоже на какой-нибудь мейл ру, а еще меня бесит как они почту переделали
А как они почту переделали? Там же давно уже ничего не менялось. Или тоже есть бета?
Ну при ответе на письмо, теперь окно внутри окна, которое сворачивается при переходе на другую вкладку
Мне не нравится новый логотип яндекса - эти неприятные квадратные буквы.
фух, полегчало.
Ничего ты не понимаешь. Зачем выделяться, когда можно быть безликим говном
не хочу безликое говно!!!
Никто не хочет, но отдел дизайна яндекса распустили за ненадобностью, а позволить заказывать услуги Артемия Лебедева тоже не могут
Куда тогда идут деньги от бесконечной рекламы в приложении "Погода"?
Новый дизайн явно чище и меньше завешен рекламой
Еще не вечер. Очевидно, что в переделку закладывали возможность его еще больше засрать, чем было раньше.
Сука, они ещё вилсакома позвали "распаковывать" "новый" "поиск"
И Мезенцев как вишенка на торте
Сука, вместо того, чтобы вбухивать деньги на блогеров, разработали бы единый дизайн код всех сервисов