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Технологии
Новости vc.ru

В Китае выпустили «робопса-компаньона» за 2,7 тысячи долларов — в 27,5 раз дешевле, чем Spot от Boston Dynamics Статьи редакции

Он может следовать за хозяином и нести воду.

38 38 комментариев
1522 просмотров

Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов и создала робопса Unitree Go1, пишет The Verge.

Стоимость начинается от 2,7 тысяч долларов (194 тысячи рублей) — робот Spot от Boston Dynamics, например, стоит 74,5 тысячи долларов (5,4 миллиона рублей). Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».

Как пишет The Verge, если робопса Spot используют в коммерческих целях — например, тестируют в работе полиции, то Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны.

На сайте Unitree представлена только одна версия пса, но The Verge отмечает, что всего их три — Go1 Air за 2,7 тысячи долларов, Go1 за 3,5 тысячи (266 тысяч рублей) и Go1 Edu за 8,5 тысяч (611 тысяч рублей). Вне зависимости от модели, робот весит 12 килограммов. На сайте можно сделать предзаказ.

Более дорогие версии могут развивать скорость до 17 км/ч, пишет издание. Unitree не указывает время работы пса, но заявляет, что он может стать «спутником на весь день». По мнению The Verge, это преувеличение — у того же Spot время автономной работы до 90 минут, после этого его нужно заряжать.

#новости #роботы #китай

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Alexander Personazhe

25

Для работы робота необходимо завести аккаунт Mi и дать приложению доступ ко всем своим данным, включая список контактов, доступ к соцсетям, геолокации, интернету, устройствам в локальной сети, истории браузера, а также доступ к платёжным системам и вашей жопе.

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Zzzzzzz

Alexander
13

Я всё это сделал за лампочку сяоми(

Ответить

Alexander Personazhe

Zzzzzzz
0

Радуйтесь, что у лампочки ксяоми нет манипуляторов…

Ответить

K Ch

Alexand…
0

Манипулятор типа "хуй"

Ответить

Slow Dimon

Alexander
2

И рекламу крутить будет

Ответить

Alexander Personazhe

Slow
–1

Причём робот. Причём неотключаемую и в рандомное время суток.

Ответить

Alexander the Nth

17

Абсолютно естественная человеческая ходьба

Ответить

Neketa Fo

Alexander
10

просто мы не разобрались и на самом деле Китайцы продают двуногого робота в кожаном чехле

Ответить

Игорь Топов

Alexander
1

Так по мнению азиатов ходят европейцы

Ответить

Последний самолет

15

Он может следовать за хозяином и нести воду

Заебись, теперь можно отдать детей в детдом

Ответить

Dmitry Pasyutin

Последний
0

а маткапитал в этом случае надо будет вернуть?

Ответить

ouxen

Dmitry
0

отдать в 18

Ответить

Фургон для моей МА

Последний
0

Куллер дешевле

Ответить

Печатный Слава

6

Другой вопрос. Нахуй он нужен?
Типа вместо пса?

Ответить

Миша Копейкин

Печатный
13

Теперь не нужно заводить детей - в старости стакан воды тебе принесёт робопёс

Ответить

ouxen

Миша
5

Единственный в мире малыш робопёс

Ответить

Slow Dimon

ouxen
0

Водопес

Ответить

Neketa Fo

Печатный
8

В нем будет смысл если он хотя бы килограмм 10 сможет таскать на горбу. Пока что ролик про то как здоровый мужик не смог бутылку воды донести выглядит слишком уморительным.

Ответить

Кирилл Вселенский

Neketa
0

Скоро вместо барменов будут робособаки

Ответить

Валерий Петров

Печатный
1

Так это только начало. Со временем и женщин заменят на роботов, как в романе Пелевина Снафф

Ответить

Dmitry Pasyutin

Валерий
0

ага будешь платить за него кредит всю жизнь а потом этот робот убежит с орком

Ответить

Alexander Personazhe

Печатный
0

Ну типа почему бы и нет? Скажем, повесить на него стабилизатор с хорошей камерой и снимать красивые проходки и панорамы.

Ответить

YaakovJaffe

Печатный
0

Как замена псов поводырей, но пока сыро. Мб когда нибудь. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

7

Милый 👍робаты сила, кожаным могила 👆

Ответить

Коровка говорит мууу

3

Можно пивас на него погрузить

Ответить

Энергичный микроскоп

Коровка
0

лишишься гарантии

Ответить

Neketa Fo

1

Так, какого хрена вы не показали главную их модель??? Вот этого мне заверните пожалуйста 

Ответить

Neketa Fo

Neketa
4

мне нравится что даже на фотографиях с промостраницы у пса уже краска слезает 

Ответить

Щячло Попячтса

2
Ответить

Madao

2

Нахуя, а, главное, зачем? 

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Будут ли учитывать особенности вероисповедания при проектировании роботов? Например, робот-собака запрещён в арабских странах, робот-корова в Индии и тд?

Ответить

Neketa Fo

Коровка
2

робот женщина должна быть замужем и ходить в парандже 

Ответить

Кирилл Вселенский

Коровка
0

В китае должен быть робот-кошкожена

Ответить

Ольга Щербинина

1

спот с алиэкспресса круто

Ответить

Миша Копейкин

1

 Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны

А когда они будут в каждом доме, активировать скрытую программу и захватить весь мир во славу Xi.

Ответить

ouxen

1

Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».

нахуя?

Ответить

ouxen

0

Художественный фильм спиздили

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Michael Shultz

0

Неплохо. Можно использовать как средство для пикапа гик-тянок. Причем стоимость чем у тачки/брендовой одежды, а эффект выше.

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