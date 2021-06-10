Он может следовать за хозяином и нести воду.

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Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов и создала робопса Unitree Go1, пишет The Verge.

Стоимость начинается от 2,7 тысяч долларов (194 тысячи рублей) — робот Spot от Boston Dynamics, например, стоит 74,5 тысячи долларов (5,4 миллиона рублей). Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».

Как пишет The Verge, если робопса Spot используют в коммерческих целях — например, тестируют в работе полиции, то Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны.

На сайте Unitree представлена только одна версия пса, но The Verge отмечает, что всего их три — Go1 Air за 2,7 тысячи долларов, Go1 за 3,5 тысячи (266 тысяч рублей) и Go1 Edu за 8,5 тысяч (611 тысяч рублей). Вне зависимости от модели, робот весит 12 килограммов. На сайте можно сделать предзаказ.