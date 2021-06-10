В Китае выпустили «робопса-компаньона» за 2,7 тысячи долларов — в 27,5 раз дешевле, чем Spot от Boston Dynamics Статьи редакции
Он может следовать за хозяином и нести воду.
Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов и создала робопса Unitree Go1, пишет The Verge.
Стоимость начинается от 2,7 тысяч долларов (194 тысячи рублей) — робот Spot от Boston Dynamics, например, стоит 74,5 тысячи долларов (5,4 миллиона рублей). Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».
Как пишет The Verge, если робопса Spot используют в коммерческих целях — например, тестируют в работе полиции, то Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны.
На сайте Unitree представлена только одна версия пса, но The Verge отмечает, что всего их три — Go1 Air за 2,7 тысячи долларов, Go1 за 3,5 тысячи (266 тысяч рублей) и Go1 Edu за 8,5 тысяч (611 тысяч рублей). Вне зависимости от модели, робот весит 12 килограммов. На сайте можно сделать предзаказ.
Более дорогие версии могут развивать скорость до 17 км/ч, пишет издание. Unitree не указывает время работы пса, но заявляет, что он может стать «спутником на весь день». По мнению The Verge, это преувеличение — у того же Spot время автономной работы до 90 минут, после этого его нужно заряжать.
Для работы робота необходимо завести аккаунт Mi и дать приложению доступ ко всем своим данным, включая список контактов, доступ к соцсетям, геолокации, интернету, устройствам в локальной сети, истории браузера, а также доступ к платёжным системам и вашей жопе.
Радуйтесь, что у лампочки ксяоми нет манипуляторов…
И рекламу крутить будет
Абсолютно естественная человеческая ходьба
а маткапитал в этом случае надо будет вернуть?
Теперь не нужно заводить детей - в старости стакан воды тебе принесёт робопёс
Так это только начало. Со временем и женщин заменят на роботов, как в романе Пелевина Снафф
ага будешь платить за него кредит всю жизнь а потом этот робот убежит с орком
Ну типа почему бы и нет? Скажем, повесить на него стабилизатор с хорошей камерой и снимать красивые проходки и панорамы.
Можно пивас на него погрузить
Так, какого хрена вы не показали главную их модель??? Вот этого мне заверните пожалуйста
Будут ли учитывать особенности вероисповедания при проектировании роботов? Например, робот-собака запрещён в арабских странах, робот-корова в Индии и тд?
Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны
А когда они будут в каждом доме, активировать скрытую программу и захватить весь мир во славу Xi.
Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».
нахуя?
Неплохо. Можно использовать как средство для пикапа гик-тянок. Причем стоимость чем у тачки/брендовой одежды, а эффект выше.