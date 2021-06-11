Технологии
DTF

Илон Маск представил «самый быстрый» электромобиль Tesla Model S Plaid Статьи редакции

Он разгоняется до 320 км/ч и обеспечивает производительность бортовых систем на уровне PlayStation 5.

Электромобиль Tesla Model S Plaid

Илон Маск на фабрике Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, провёл презентацию нового электромобиля Model S Plaid, рассказав о его технических характеристиках.

  • По заявлению компании, это самый быстрый электромобиль серийного производства в мире.
  • Разгон до 100 км/ч обеспечивается чуть более чем за две секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
  • Дальность хода без подзарядки — около 630 километров. При этом машину достаточно зарядить 15 минут, чтобы обеспечить половину этого расстояния.
  • Внутренний интерьер претерпел значительные изменения. В салоне установлено два сенсорных экрана для управления системами автомобиля и несколько модулей зарядки для смартфонов и других устройств.
  • Передний дисплей диагональю 17 дюймов с разрешением 2200x1300 подходит в том числе для фильмов и игр.
  • Инженеры Tesla также разработали специальный кодек для объёмного звука в салоне и установили 22 динамика.
  • Подтверждена графика AMD с архитектурой RDNA 2, которая обеспечивает вычислительную мощность на уровне PlayStation 5. Дискретная видеокарта активируется лишь в требовательных задачах.
  • Одной из таких задач может быть запуск высокопроизводительной игры. В качестве примера продемонстрировали Cyberpunk 2077, который работает с частотой 60 кадров в секунду.
  • Стоимость электромобиля составляет около 130 тысяч долларов (примерно 9,3 миллиона рублей). Заказчики уже получили 25 экземпляров, а в течение недели планируется поставить еще несколько сотен.

#электромобили #новости #tesla

2713 просмотров
25 25 комментариев
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 25, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 395218, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 11 Jun 2021 11:29:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Логачев

5

Преимущества: 
1) 2 сек до сотни 
2) Мультимедийная система в машине 
На это делают и упор

Недостатки: 
1) Цена (за такую цену можно Порше купить, а бмв, мерсы, ауди дешевле, включая даже e tron gt от Ауди)
2) Дизайн (10 лет одно и тоже)
3) Запас хода (конкуренты лучше)
4) Обслуживание и инфраструктура (количество тех же сервисных центров, даже в США)

Акции растут, всем пофиг, что это уже очень среднее предложение по рынку... 

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

Алексей
8

Запас хода у конкурентов лучше, лол? 
Давай-ка сравним реальные 600км у Теслы и реальные 300км у Тайкана, хоть он и слабее?
Или вон у римака нового, с его 200км?

Ответить

Алексей Логачев

Ёжик-под-левой…
–3

Я не знаю, что такое реальные километры, когда мы говорим про электромобили, потому что (как и с бензинами) всё зависит от стиля езды. Именно поэтому стоит рассмотреть именно запас хода по циклу WLTP. 

И Тайкан вообще плохой пример, потому что это самый херовый авто по циклу WLTP (486 км против 663 у Тесла). Например, Mercedes EQS, который тоже через полгода уже выходит, 770 км по WLTP... 

Ответить

Funny Kaplan

Алексей
8

Так это ж ты сам написал про Порше, что его можно купить за такую же цену. А что запас хода у него в 2 раза меньше, ты почему-то не упомянул

Ответить

Алексей Логачев

Funny
2

Это не относится к сравнению 1 к 1 модели Тесла Модел 3 и Порше Тайкана. Просто есть факторы "за" Тесла, есть факторы "против".
Почему я в пункте цена привёл такие примеры как Порше, Ауди, БМВ, Мерседес, так это потому, что это люкс или премиум бренды. То есть Маск по цене врывается в конкуренцию с Порше, имея ещё и цену больше, при том, что у Тайкана разгон и запас хода хуже, что касается других фишек - это всё-таки очень и очень достойный автомобиль, те, для кого запас хода и разгон - не приоритет, потенциально могут посмотреть на цену, как на фактор принятия решения. 

Ответить

Isa

Funny
0

не мешай ему считать что маск пиздабол, бмв уже вышла, бмв, мерс и тд.. используют те же чипы, камни что и тесла, но только для теслы их дефицит и по тому маск пиздабол. Не мешай ему жить в своей иллюзии ;)

Вот ветка: https://tjournal.ru/news/393207-tesla-otkazalas-ot-samogo-dorogogo-sedana-model-s-plaid-plus-na-fone-problem-s-nehvatkoy-mikrochipov?comment=5692003 

Ответить

no name

Алексей
0

770 в базовой комплектации которая в 3 раза медленнее (хотя 6-7 сек все равно быстро), и ценника еще нет

Ответить

Ангел Предохранитель

Ёжик-под-левой…
0

Римак сравнивать с тайканом и темлой нельзя. Римак никогда не будет использоваться как повседневное авто, поэтому ему можно простить 200 км. А вот тайкану нет

Ответить

Neketa Fo

Алексей
1

вроде говорят еще и качество сборки говняное за эти деньги 

Ответить

Alex Rota

Алексей
0

Ждём на тестах у Эрика)

Ответить

Сергей Сергеич

Алексей
0

Акции так не растут) Нахайповал Маск до 700+ с надеждами на 1000+, а потом сдулся и трется около 600$

Ответить

Эпапа

Сергей
0

ммм, откат с 700 до 600 называется "сдулся"?

Ответить

Степан Анейчик

Алексей
0

 2) Дизайн

дизайн охуенный. от того что он старый, он не стал от этого хуже. Доеб высосан из пальца

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

Марти, чтобы попасть в прошлое, нам нужно разогнать теслу до 320, а Cyberpunk 2077 до 80 FPS.

Ответить

Великий яд

Небольшой
3

Кибертрах 2077

Ответить

Последствия Диморфизма

5

Майнеры купят, она как раз по цене топовых карт

Ответить

Корнелий Шнапс

3

обеспечивает производительность бортовых систем на уровне PlayStation 5
а теслу можно в качестве консоли подключить к монитору?

Ответить

Илья Глушков

Корнелий
1

VGA

Ответить

Корнелий Шнапс

Илья
0

норм - люблю ламповую олдовость

Ответить

Max Diviani

0

 разгоняется до 320 км/ч

Вот только нахуя?

Ответить

Андрей Перевертень

Max
6

ну это первая консоль которая умеет так делать

Ответить

Александр Коровников

Max
0

Ради динамики. 

Ответить

Майка Ника

1

"обеспечивает производительность бортовых систем на уровне PlayStation 5."

О чем конкретно речь, блин 
Гигагертцы или терафлопсы? 
Гигабайты или трицератопсы?

Ответить

Александр Коровников

Майка
0

Ментозавры 

Ответить

Андрей Галицкий

0

щас бы в игры поиграть в машине и разъебаться

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
С улиц Петербурга пропали самокаты. Рано утром их начали изымать с парковок
Многие приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет.
467
Новости
The Insider и Bellingcat: сотрудники ФСБ, «отравившие» Навального, следили за писателем Быковым и пытались его убить
Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла.
326
TJ
Что для вас значит TJ? Расскажите в комментариях
С вас — искренний и небанальный вариант, с нас — вознаграждение лучшим авторам.
255
Популярное за три дня
Наука
Пустоты не существует: что находится между атомами и внутри них с точки зрения современной физики
Квантовая механика против философской идеи абсолютной пустоты.
131
Новости
Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
593
Новости
Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями
Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».
327
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Картошка Фри

Британская армия на годовщину…

Денис Лапин

В Дагестане полиция забрала из…

Митя Мурасов

Британская армия на годовщину…

Сергей Лукин

Городской совет Лиссабона…

Cерьёзный Валера

Британская армия на годовщину…

Михаил

Власти Калининграда показали…

Хрюкал, как сучара

Британская армия на годовщину…

Эпапа

Илон Маск представил «самый…

Александр Коровников

Илон Маск представил «самый…

Картошка Фри

Британская армия на годовщину…

Андрей Ионов

Городской совет Лиссабона…

света шумовая

User entry qq

HornyTherapist

Британская армия на годовщину…

Хрюкал, как сучара

Британская армия на годовщину…

Василий Васин

Как называется эта страна?

HornyTherapist

Британская армия на годовщину…

Тот самый

Британская армия на годовщину…

Александр Коровников

Илон Маск представил «самый…

N/a

Как называется эта страна?
null