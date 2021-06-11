Илон Маск представил «самый быстрый» электромобиль Tesla Model S Plaid Статьи редакции
Он разгоняется до 320 км/ч и обеспечивает производительность бортовых систем на уровне PlayStation 5.
Илон Маск на фабрике Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, провёл презентацию нового электромобиля Model S Plaid, рассказав о его технических характеристиках.
- По заявлению компании, это самый быстрый электромобиль серийного производства в мире.
- Разгон до 100 км/ч обеспечивается чуть более чем за две секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
- Дальность хода без подзарядки — около 630 километров. При этом машину достаточно зарядить 15 минут, чтобы обеспечить половину этого расстояния.
- Внутренний интерьер претерпел значительные изменения. В салоне установлено два сенсорных экрана для управления системами автомобиля и несколько модулей зарядки для смартфонов и других устройств.
- Передний дисплей диагональю 17 дюймов с разрешением 2200x1300 подходит в том числе для фильмов и игр.
- Инженеры Tesla также разработали специальный кодек для объёмного звука в салоне и установили 22 динамика.
- Подтверждена графика AMD с архитектурой RDNA 2, которая обеспечивает вычислительную мощность на уровне PlayStation 5. Дискретная видеокарта активируется лишь в требовательных задачах.
- Одной из таких задач может быть запуск высокопроизводительной игры. В качестве примера продемонстрировали Cyberpunk 2077, который работает с частотой 60 кадров в секунду.
- Стоимость электромобиля составляет около 130 тысяч долларов (примерно 9,3 миллиона рублей). Заказчики уже получили 25 экземпляров, а в течение недели планируется поставить еще несколько сотен.
Преимущества:
1) 2 сек до сотни
2) Мультимедийная система в машине
На это делают и упор
Недостатки:
1) Цена (за такую цену можно Порше купить, а бмв, мерсы, ауди дешевле, включая даже e tron gt от Ауди)
2) Дизайн (10 лет одно и тоже)
3) Запас хода (конкуренты лучше)
4) Обслуживание и инфраструктура (количество тех же сервисных центров, даже в США)
Акции растут, всем пофиг, что это уже очень среднее предложение по рынку...
Запас хода у конкурентов лучше, лол?
Давай-ка сравним реальные 600км у Теслы и реальные 300км у Тайкана, хоть он и слабее?
Или вон у римака нового, с его 200км?
Я не знаю, что такое реальные километры, когда мы говорим про электромобили, потому что (как и с бензинами) всё зависит от стиля езды. Именно поэтому стоит рассмотреть именно запас хода по циклу WLTP.
И Тайкан вообще плохой пример, потому что это самый херовый авто по циклу WLTP (486 км против 663 у Тесла). Например, Mercedes EQS, который тоже через полгода уже выходит, 770 км по WLTP...
Так это ж ты сам написал про Порше, что его можно купить за такую же цену. А что запас хода у него в 2 раза меньше, ты почему-то не упомянул
Это не относится к сравнению 1 к 1 модели Тесла Модел 3 и Порше Тайкана. Просто есть факторы "за" Тесла, есть факторы "против".
Почему я в пункте цена привёл такие примеры как Порше, Ауди, БМВ, Мерседес, так это потому, что это люкс или премиум бренды. То есть Маск по цене врывается в конкуренцию с Порше, имея ещё и цену больше, при том, что у Тайкана разгон и запас хода хуже, что касается других фишек - это всё-таки очень и очень достойный автомобиль, те, для кого запас хода и разгон - не приоритет, потенциально могут посмотреть на цену, как на фактор принятия решения.
не мешай ему считать что маск пиздабол, бмв уже вышла, бмв, мерс и тд.. используют те же чипы, камни что и тесла, но только для теслы их дефицит и по тому маск пиздабол. Не мешай ему жить в своей иллюзии ;)
Вот ветка: https://tjournal.ru/news/393207-tesla-otkazalas-ot-samogo-dorogogo-sedana-model-s-plaid-plus-na-fone-problem-s-nehvatkoy-mikrochipov?comment=5692003
Римак сравнивать с тайканом и темлой нельзя. Римак никогда не будет использоваться как повседневное авто, поэтому ему можно простить 200 км. А вот тайкану нет
Акции так не растут) Нахайповал Маск до 700+ с надеждами на 1000+, а потом сдулся и трется около 600$
2) Дизайн
дизайн охуенный. от того что он старый, он не стал от этого хуже. Доеб высосан из пальца
Марти, чтобы попасть в прошлое, нам нужно разогнать теслу до 320, а Cyberpunk 2077 до 80 FPS.
обеспечивает производительность бортовых систем на уровне PlayStation 5
а теслу можно в качестве консоли подключить к монитору?
разгоняется до 320 км/ч
Вот только нахуя?
"обеспечивает производительность бортовых систем на уровне PlayStation 5."
О чем конкретно речь, блин
Гигагертцы или терафлопсы?
Гигабайты или трицератопсы?