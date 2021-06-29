И почему мы до сих пор летаем на ракетах.

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Примерный вид космического лифта Изображение NBC

Ракеты-носители остаются единственным способом доставки людей и грузов в космос с самого начала космической эры в 1957 году. Но у этого способа есть и минусы: например, из-за перегрузок при взлёте для полётов в космос требуется особая подготовка — выдержать их может не каждый.

Ракетные запуски до сих пор обходятся дорого и проводить их могут далеко не все страны и лишь отдельные частные компании. Цены на запуск килограмма груза на орбиту доходят до 20 тысяч долларов, часть ракет до сих пор используют токсичное топливо, которое загрязняет окружающую среду, а отработавшие ступени могут упасть на населённые пункты. Поэтому инженеры и учёные издавна пытались найти альтернативные способы запуска людей и грузов в космос — и придумали множество вариантов, от самых фантастичных до относительно реалистичных.

Учёные и инженеры уже многие десятилетия пытаются найти альтернативу ракетам, чтобы избавиться от их недостатков. TJ рассказывает, как ещё можно добраться до космоса — от наиболее фантастичных идей до реально существующих прототипов.

Лифт высотой сто тысяч километров

Увидев Эйфелеву башню в 1895 году, русский учёный Константин Циолковский предположил: что если построить башню высотой десятки тысяч километров и с её помощью поднимать людей и грузы в космос? Так родилась концепция космического лифта — возможно, самого грандиозного и самого спорного сооружения для безракетного запуска.

Примерный вид космического лифта Изображение NASA

Со временем башня в расчётах инженеров превратилась в трос, натянутый между Землёй на экваторе и массивной станцией на высоте более 36 тысяч километров (выше геостационарной орбиты). Вращаясь вокруг своей оси, планета будет крутить трос со станцией на конце и натягивать его за счёт центробежной силы. С земли это будет выглядеть как вертикально стоящая трубка, уходящая далеко в небо.

Схема космического лифта Изображение Wikimedia

По тросу можно пустить платформу, которая будет неторопливо подниматься вверх, как в настоящем лифте — например, с помощью электромагнитных двигателей, как в поездах на магнитной подвеске (маглевах). Когда платформа достигнет геостационарной орбиты — центробежная сила сравняется с притяжением Земли, так что груз сможет выйти на орбиту без дополнительных затрат энергии, только за счёт инерции.

Выше геостационарной орбиты центробежная сила начнёт доминировать над притяжением Земли, так что платформу с грузом даже не нужно будет толкать двигателями — она сама будет подниматься всё выше и выше, разгоняясь за счёт вращения планеты. В современных проектах космический лифт имеет высоту 100-144 тысячи километров, по такому тросу можно будет запускать грузы к поясу астероидов и даже к Юпитеру без дополнительного ускорения.

Космический лифт сможет поднимать в космос около 18 тонн за раз по цене не более 220 долларов за каждый килограмм груза, не производя вредных выбросов от сжигания топлива. На возведение космического лифта нужно будет потратить миллиарды долларов (скорее, десятки миллиардов), что не выглядит неподъёмной суммой для космических держав. Идею космического лифта на данный момент хоронит не экономика, а масса инженерных проблем.

Почему космический лифт вряд ли построят в обозримом будущем

Чтобы выдержать натяжение центробежной силой, тросу космического лифта нужно быть одновременно очень лёгким и очень прочным — в 120 раз прочнее стали. Теоретически, самый подходящий материал — это углеродные нанотрубки из графена. Пока их не умеют делать длинее 18-20 сантиметров, а прочность трубок оказывается лишь в 50-60 раз выше стали. Если же сплести их как верёвку, то они станут не прочнее, а слабее.

Отдел исследований и разработок Google X изучал космический лифт в 2014 году, но быстро оставил эту затею из-за проблем с производством углеродных нанотрубок нужных размеров и прочности.



Непонятно, как строить космический лифт — то ли делать прямо в космосе и спускать оттуда на Землю, то ли делать на Земле и поднимать в космос. В обоих случаях придётся учитывать массу факторов вроде ветра, инерции троса и самой Земли. Придать лифту строго вертикальное положение и при этом не порвать его — крайне сложная задача, которая требует очень высокой точности и согласованности движений.

Сооружение высотой в десятки тысяч километров станет мишенью для космического мусора и метеоритов — любая встреча с ними грозит космическому лифту разрушением. Даже графеновые нанотрубки не устоят перед ударом камушка или болтика на скорости почти восемь километров в секунду. Ниже линии космоса угроз не меньше: бури, ураганы, мощные воздушные потоки на больших высотах.

Возможный облик космического лифта Кадр из фильма «К звёздам»

Даже если исключить все внешние факторы, останутся внутренние — например, собственные колебания троса космического лифта. Ведь, по сути, это огромная натянутая струна. Колебания нужно будет как-то гасить, особенно при движении платформ по лифту, иначе трос быстро порвётся.

Наконец, космический лифт плохо подходит для запуска людей в космос. С одной стороны, платформа будет двигаться без перегрузок, с постоянной скоростью, что очень удобно для людей. С другой стороны, до геостационарной орбиты она будет добираться около пяти суток — это не только неудобно, но и опасно из-за радиации в поясах Ван Аллена на высоте 4000 и 17000 километров. Придётся ставить мощные защитные экраны, которые неизбежно утяжелят платформу.

Фонтаны и петли

Посчитав космический лифт слишком фантастичным для воплощения, некоторые исследователи предложили более приземлённые варианты. Например, космический фонтан — он имеет высоту всего 20-25 километров и не требует особых материалов, его теоретически можно построить из того, что уже есть.

Общая схема космического фонтана Скриншот книжной иллюстрации

Космический фонтан состоит из гибкой замкнутой вакуумной трубы, набитой специальными гранулами. Если с помощью электромагнитного поля разогнать эти гранулы внутри трубы — она примет вертикальное положение, подобно тому, как поток воздуха заставляет «встать» рекламную надувную фигуру. Таким образом, труба фонтана будет держаться за счёт кинетической энергии гранул.

После этого трубу космического фонтана можно использовать для подъёма грузов — или навесив на неё лифтовую платформу, или внедряя грузы прямо в поток гранул. О полноценном запуске в космос говорить не приходится — фонтан сможет лишь снизить требования к мощности ракетных двигателей. На высоте в 20-25 километров ускорение свободного падения в разы ниже, чем на уровне моря.

Общая схема петли Лофстрома Изображение из оригинального документа

Петля авторства американского инженера Лофстрома в чём-то похожа на космический фонтан и космический лифт одновременно. Петля Лофстрома тоже состоит из гибкой замкнутой вакуумной трубы, но вместо потока гранул внутри неё со скоростью около 14 километров в секунду движется толстый замкнутый трос из металла, не касаясь стенок трубы благодаря электромагнитной левитации.

Труба петли Лофстрома плавно поднимается вверх до высоты 80 километров, переходит в прямой участок длиной 2000 километров, после чего так же плавно опускается к земле, где разворачивается и идёт обратно по той же траектории. Конструкция будет держаться в воздухе только за счёт кинетической энергии троса, летящего внутри трубы — как в космическом фонтане. Скорость троса придётся постоянно поддерживать двумя наземными электродвигателями в разных концах сооружения.

Строение петли Лофстрома в разрезе Изображение из оригинального документа

На запуск и поддержку петли Лофстрома должно уходить немало энергии — порядка 300 мегаватт, и это без полезной нагрузки. Зато с её помощью можно дёшево и массово запускать грузы в космос. Нужно только поднять груз в начало прямого участка на высоте 80 километров, где трос «зацепит» его своим электромагнитным полем и начнёт плавно разгонять до первой космической скорости, после чего «отцепит» и даст уйти в космос.

Примерная визуализация одной из оконечностей петли Лофстрома

По расчётам инженеров, петля позволит забрасывать на околоземную орбиту по пять тонн груза разом и до шести миллионов тонн в год при цене около трёх долларов за килограмм. Петля во время работы не будет шуметь и выделять вредные выбросы, ей не грозит разрушение от космического мусора — на высоте 80 километров и ниже любой мусор быстро падает на землю из-за сопротивления воздуха.

И пусть на сооружение петли Лофстрома придётся потратить около 40 миллиардов долларов (по самым оптимистичным оценкам) — она быстро окупится, особенно при строительстве больших станций и поселений на десятки тысяч человек. Тем более, с её помощью удобно запускать людей в космос — ускорение груза будет всего в три раза выше ускорения свободного падения, обычно люди переносят такое без проблем.

Проблемы космического фонтана и петли Лофстрома

Космический фонтан не проработан даже на уровне теории — неизвестно, насколько тяжёлые грузы он сможет поднимать и с какой стоимостью, да и будет ли функционировать вообще. С петлёй Лофстрома дела обстоят куда лучше — есть как минимум одна теоретическая работа с подробными вычислениями и экономическими сметами.

Но и у петли хватает инженерных проблем. Прежде всего — летящий внутри трубы трос будет иметь огромную кинетическую энергию, которая при малейшем сбое или поломке разом высвободится и приведёт ко взрыву мощностью около 350 килотонн. Для сравнения — мощность атомного взрыва в Хиросиме была 18 килотонн.

Поломки и сбои весьма вероятны, особенно в наземных участках трубы, где трос на полной скорости будет разворачиваться на 180 градусов. Чтобы не дать тросу столкнуться со стенкой трубы, его придётся разворачивать особо мощными электромагнитами, силу которых нужно будет регулировать по отдельности в реальном времени.

Предлагаемые места для строительства петли Лофстрома, с учётом типичных районов штормов и ураганов Изображение из оригинального документа

Сам трос при полёте из-за разницы сил будет колебаться и принимать форму змейки, из-за чего также может задеть стенку трубы и устроить взрыв. Лофстром для решения этой проблемы предлагал сложную систему сервоприводов, но такие системы никогда не испытывали в реальности.

Русско-американский учёный Александр Болонкин был главным критиком петли Лофстрома — он считал, что проект переполнен проблемами и его невозможно реализовать на текущем уровне технологий. В своих статьях и книгах Болонкин пытался решить эти проблемы, предлагая собственные концепции петли.

Единственная мера безопасности, которая выглядит надёжной — строить петлю Лофстрома где-то между островами в океане, чтобы возможный взрыв причинил минимум проблем.

В космос на трамвае

Если в вакуумной трубе электродвигателями можно разогнать многотонный трос до 14 километров в секунду, то почему бы не разгонять так сам груз — могли подумать создатели проекта StarTram, запатентованного в 2001 году. Хотя идея электромагнитного запуска в космос витала в воздухе как минимум с 60-х годов, когда в США разработали концепцию маглева — поезда на магнитной подвеске.

Один из рисунков космического трамвая в патенте 2001 года Скриншот оригинального документа

Космический трамвай это большая разомкнутая вакуумная труба, которая тянется на 1000-1500 километров, поднимаясь одним концом на высоту 22 километра — выше 96% воздушной массы. В этой трубе электромагнитные двигатели разгоняют по принципу маглева капсулу с грузом или людьми с ускорением в 2-3 раза выше ускорения свободного падения. К концу трубы капсуле хватит скорости, чтобы пролететь оставшуюся атмосферу и выйти на околоземную орбиту.

Примерный облик конструкции StarTram Иллюстрация StarTram

На уровне теории проект выглядит беспроблемным: маглевы давно используются в Японии и Китае, сохранять вакуум в момент открытия трубы можно плазменной заслонкой, электроускорители в трубе не требуют охлаждения до сверхнизких температур. На космическом трамвае можно запускать от 35 тонн груза за раз при цене в 40 долларов за килограмм, а малое ускорение делает его пригодным для массового космического туризма.

Что не так с идеей космического трамвая

Строительство космического трамвая обойдётся минимум в 67 миллиардов долларов — и это без учёта выходного конца трубы, который должен подниматься на высоту 22 километра. Непонятно, как и из чего можно построить такую конструкцию. Даже если поставить космический трамвай на горный массив высотой 6-7 километров, это не слишком поможет решить проблему. К тому же, всё сооружение будет подвержено ветрам, бурям и ураганам.

Малый вариант космического трамвая Иллюстрация Star Tram

Поэтому инженеры предлагают конструкцию размерами поменьше, где труба тянется всего на 130 километров в длину и поднимается на шесть километров в высоту. Такой космический трамвай можно будет построить внутри горного массива или ледяного щита Антарктиды. Но из-за меньших размеров капсула с грузом должна ускоряться уже в 30 раз быстрее свободно падающего предмета — а это смертельный уровень даже для подготовленного человека.

Не всё ладно и с работой малого варианта космического трамвая. Чтобы разогнать груз с таким ускорением, нужно будет затратить, по разным оценкам, от двух до ста гигаватт энергии на каждую тонну. В лучшем случае, космический трамвай потребует для работы отдельную электростанцию немалой мощности, в худшем — несколько десятков таких электростанций.

Небесный крюк и орбитальные самолёты

Проект SkyHook — возможно, самая простая конструкция для безракетного запуска грузов в космос. Это тяжёлая станция, которая находится на орбите высотой до 700 километров. От неё перпендикулярно поверхности Земли свисает трос длиной до 600 километров. Станция вращается вокруг своей оси синхронно с вращением вокруг Земли, так что конец троса описывает циклоидную линию.

Циклоидная кривая линия или просто циклоида Изображение Wikimedia

В нижней точке циклоидной линии конец троса почти вертикально опускается в атмосферу, не встречая сопротивления, и на короткое время зависает в неподвижности относительно земли на высоте 100 километров. Рядом с этим концом пролетает гиперзвуковой самолёт с полезной нагрузкой и быстро перецепляет её на трос. Станция продолжает вращаться — и в верхней точке циклоиды закидывает нагрузку в космос, как праща.

Общая схема работы небесного крюка Скриншот документа Boeing

Реализация SkyHook обошлась бы меньше, чем в миллиард долларов (по оценкам 1993 года), и не потребовала бы экзотических материалов. Тросы уже сейчас можно сделать из полимерных материалов, они будут достаточно легки и прочны. Строительство станции и вывод её на орбиту тоже не представляет проблем. Правда, при каждом запуске груза станция будет терять энергию и снижаться, но это можно компенсировать спуском грузов с орбиты, которые будут раскручивать SkyHook.

Полностью реалистичным выглядит и проект орбитального самолёта. Это обычный планер с очень мощными двигателями, который может подниматься на большую высоту (до или выше 100 километров) и запускать со своего борта космические спутники и аппараты. Конечно, это не полноценная альтернатива ракетным запускам, потому что при старте с борта орбитального самолёта грузам придётся доразгоняться с помощью своих двигателей.

Отдельный класс — самолёты, которые сами могут выходить в космос и достигать околоземной орбиты. Именно к этому классу относятся ушедшие в прошлое американский «Шаттл» и советский «Буран», а также нынешний экспериментальный Boeing X-37. Все они требуют ракетных ускорителей для начального разгона — так, Х-37 запускают с помощью ракет Atlas V и Falcon 9.

Проблемы небесного крюка и орбитальных самолётов

Исследования компании Boeing в 2001 году показали, что для реализации проекта SkyHook «нет фундаментальных преград», но ей препятствует ряд трудных проблем. Например, для подвоза грузов к концу троса нужен самолёт со скоростью в 10 раз выше скорости звука, да ещё с немалой грузоподъёмностью. Возможно, такой самолёт получится создать, но на практике даже экспериментальный NASA X-43 смог кратковременно разогнаться только до 9,6 скоростей звука.

Запуск экспериментального самолёта X-43А с борта бомбардировщика В-52 в 2004 году Видео NASA

Производительностью SkyHook похвастать тоже не может: за раз он сможет забросить в космос всего 1,5 тонны груза, а за целый год — не больше 30 тонн. Это крайне мало для колонизации космоса: только одной ракетой Falcon Heavy на околоземную орбиту можно поднять в два раза больше груза, чем с помощью SkyHook в течение года. В таком свете, создание небесного крюка попросту не имеет смысла.

Орбитальные самолёты как будто не имеют особых инженерных проблем — их не раз успешно испытывали и продолжают испытывать. Например, компания сооснователя Microsoft Пола Аллена работала над орбитальным самолётом Stratolaunch, который мог нести до 250 тонн полезной нагрузки. В Европе планируют к 2023 году ввести в строй орбитальный самолёт Space Rider для вывода грузов на орбиту.

Прототип орбитального самолёта Stratolaunch одноимённой компании Фото Stratolaunch

Тем не менее, орбитальные самолёты до сих пор не используются даже в единичных масштабах. Причина может быть в невысокой эффективности — тот же Space Rider сможет выводить на низкую орбиту не больше 800 килограммов груза, а людей на нём запускать в космос не получится. Компания Stratolaunch вовсе закрыла проект орбитального самолёта в 2019 году, и теперь работает над гиперзвуковыми ракетами.

Почему ракеты — это ещё надолго

Ракеты хоть и довольно дорогой, но надёжный способ доставки людей и грузов в космос: они уже больше 60 лет «просто работают» и пока их возможности не исчерпаны до конца. Например, Илон Маск обещает снизить стоимость запусков до 10 долларов за килограмм полезного груза, что в тысячу раз меньше расценок «Роскосмоса» и NASA.

В теории альтернативы ракетам могут быть сколь угодно дешёвыми, экологичными и удобными, но на практике они упираются в ещё большее количество проблем. Космический лифт требует несуществующих материалов вроде углеродных нанотрубок, космический трамвай сложен в строительстве и очень энергозатратен в эксплуатации, а петлю Лофстрома, похоже, вовсе нельзя построить в том виде, как задумывал создатель.

Есть и другие проблемы, менее очевидные. Космический лифт и трамвай, петля Лофстрома — это грандиозные сооружения, которые непонятно где размещать, особенно с учётом возможных аварий и атак злоумышленников. Вопросы безопасности наверняка вызовут массу политических проблем, они потребуют новых законов и международных соглашений. Если космический лифт протянется на десятки тысяч километров в высоту, то его возможное падение будет проблемой не только для одной страны.