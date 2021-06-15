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DTF

В сеть до анонса утекли скриншоты Windows 11 Pro — можно увидеть интерфейс, новые иконки и меню «Пуск» Статьи редакции

Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.

51 51 комментарий
1791 просмотров

Возможные скриншоты из предстоящей Windows появились на китайском сайте Baidu. На изображениях можно увидеть, как изменится интерфейс операционной системы и меню «Пуск».

В издании The Verge подтвердили, что утёкшие скриншоты — настоящие, и отметили, что они сделаны в Windows 11 Pro.

Microsoft ранее объявила, что проведёт презентацию следующего поколения Windows 24 июня. На официальном сайте компании также указали предварительную дату окончания технической поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года.

Tom Warren @tomwarren
this is the new Windows 11 startup sound https://t.co/UQZNFBtAxa

#утечки #windows

51 51 комментарий
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Федя Прозоров

17

Какая хуйня

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Федя Прозоров

Федя
2

Шиндовс копирует мак ос. Позор

Ответить

alexferman

Федя
1

Чем это похоже на макось?

Ответить

Федя Прозоров

alexfer…
2

Всем. Только реально крутые фишки не скопировали

Ответить

alexferman

Федя
6

Ничего общего не вижу.

Ответить

Федя Прозоров

alexfer…
1

Идея дока, экран с приложениями. Да, в остальном колхоз, но все равно писос

Ответить

alexferman

Федя
5

Здесь нет никакого дока, здесь обычная виндовая панель с иконками по центру. Экран с приложениями - общее место в разных операционках, в том же Андроиде тоже дашборд, а здесь он даже не на весь экран развёрнут, это скорее жирная менюха с сеткой иконок.

Ответить

Федя

alexfer…
–1

Жалкая попытка

Ответить

alexferman

Федя
2

Слился

Ответить

Федя

alexfer…
0

Рад за тебя

Ответить

Заключенный

alexfer…
0

Номером версии))

Ответить

Мирный спрей

Федя
1

Это хуйня из по китайского коня

Ответить

Alexander Personazhe

Федя
–3

Виндовс копирует Мак ОС с момента появления. Не новость как бы.

Ответить

Ежегодный браслет

Федя
0

Переосмысляет

Ответить

Федя Прозоров

Ежегодн…
0

Нет

Ответить

Общий бинокль

Федя
–1

Вощето, копирует с 1985 года

Ответить

Федя Прозоров

Общий
0

Но почему выглядит всратр?

Ответить

Общий бинокль

Федя
0

Талант не пропьёшь

Ответить

Федя Прозоров

Общий
0

Значит ui дизайнеры бездарные?

Ответить

Общий бинокль

Общий
0

@alexferman а что не так?

Ответить

Андрей Охапкин

Федя
0

Всё, что ни делается - всё к лучшему

Ответить

мЕдь

5

Что им сделала несчастная кнопка пуск? Оставьте её уже на привычном месте и не трогайте. До сих пор в ночных кошмарах вижу восьмёрку.

Ответить

alexferman

мЕдь
2

Винда задала такую оптимальную раскладку рабочего стола, что сама же не в состоянии придумать что-то лучше, вот и издеваются над несчастным Пуском. И лучше пусть играются с Пуском, чем трогают что-то другое. В Линуксах вон попытались закопать системный лоток - получилась хуйня какая-то.

Ответить

Argumenta Ambigua

3

Скрины с моника 4:3, причём это уже утекло ещё перед новым годом. Стоит учесть - это сток настройки, ничего не известно про кастомизацию. Так что выводы делать не стоит

Ответить

Заключенный велосипед

Argumenta
2

Вообще похожие скрины показывали с какой-то новой, урезанной виндой, которую потом прикрыли

Ответить

Дамир Камалетдинов

Заключенный
2

да, оч похоже на X-версию для таблетов

Ответить

Заключенный

Дамир
1

Вот да, мне кажется это она и есть

Ответить

Дамир

Заключе…
1

While Microsoft canceled its Windows 10X operating system, the company is clearly reusing large parts of that work with Windows 11. Windows 10X was originally designed for dual-screen devices, before shifting towards traditional laptops and then being canceled. Windows 10X included a number of refined and simplified aspects to Windows, and some of those are present in the leaked screenshots.

Ответить

Argumenta Ambigua

Заключенный
1

вот, я про нее и говорю, все наработки со скруглениями, иконками и цветами прямяком от туда

Ответить

Alexander Personazhe

–3

И новый слоган — «Copying Mac OS since 1985».

Ответить

solawind

Alexander
5

А чё тут собственно скопировано с макос? Только иконки выровняли по центру
Пользуюсь тем и другим, когда привыкаешь +- одинаково удобно. В гуе макос тоже неудобств хватает

Ответить

Alexander Personazhe

solawind
0

Хватает. Я тоже пользуюсь и тем, и другим. Но всё же винда до сих пор более костыльная. Ну и если вдруг тебе нужно в винде залезть глубоко в настройки, то в какой-то момент ты начинаешь прозревать от количества легаси-менюшек, которые тянутся чуть ли не от 98 винды ещё и которые спрятаны то тут, то там. Неужели блять такая проблема причесать интерфейс под один стиль, ну это же не рокет сайенс.

Ответить

solawind

Alexand…
1

Ну надо понимать что у винды в десятки или даже сотни раз больше всякого легаси софта и мс не ломают нахуй совместимость (как кстати не раз делали апл), поэтому даже всякое древнее говно из конца 90х благодаря этому нормально работает.
Конечно большинству "домашних" пользователей это не очень важно, а вот бизнесу который вложил весьма серьезные деньги в софт это критично.. как домашняя платформа для браузера + почты + музычку послушать макос лучше (если про игры молчать).

Ответить

Alexander

solawind
0

Так я не про количество софта и не про совместимость. А про то, что микрософт не в состоянии привести собственную систему к единому виду.

Ответить

solawind

Alexand…
0

Они держат все эти старые панели настроек потому что на них завязан софт и дёргает эти настройки в системных функциях, вот в чем дело. Поэтому тот новый гуй настроек что они пилят по сути внутри меняет те самые старые настройки панели управления, они их не могу взять и выкинуть. Я согласен что это не совсем консистентно с тз домашнего юзера выглядит, просто объясняю что это даёт. Но они постепенно допиливают эти новые окошки настроек, с каждым апдейтом 10ки там появляются новые пункты

Ответить

alexferman

Alexander
0

Вообще мимо, Винда так-то создала классическую компоновку GUI в операционках.

Ответить

alexferman

1

А мне нравится. Жаль только невнятный десяточный стиль оставили.

Ответить

artemykairyak

1

То есть теперь нельзя рефлекторным движением указателя в нижний левый угол открыть пуск? Отличный UX!

Ответить

Kesantielu Dasefern

1

Год назад видели уже это — Windows 10X

Ответить

Дамир Камалетдинов

Kesantielu
0

Её сделали Windows 11, похоже:
While Microsoft canceled its Windows 10X operating system, the company is clearly reusing large parts of that work with Windows 11. Windows 10X was originally designed for dual-screen devices, before shifting towards traditional laptops and then being canceled. Windows 10X included a number of refined and simplified aspects to Windows, and some of those are present in the leaked screenshots.

Ответить

Подозрительный самолет

0

То есть они наебали всех???? Очень жаль

Ответить

Ян Фёдоров

Подозрительный
1

наебали, жаль

Ответить

Ян Фёдоров

Подозрительный
1

а мы терпим

Ответить

Подозрительный самолет

Подозрительный
0

https://www.theverge.com/2015/5/7/8568473/windows-10-last-version-of-windows

Why Microsoft is calling Windows 10 'the last…
"Right now we’re releasing Windows 10, and because Windows 10 is the last version of Windows…
www.theverge.com
Ответить

Божественный Женя

0

все равно опеншелл ставить, зачем они это меню пуск меняют все время?

Ответить

Пищевой кран

0

Выглядит как говно.

Ответить

solawind

0

Чё там видно, вендекапец или все ещё нет?

Ответить

Комментарий удален

stepan ua

0

Да блять какого хуя кнопка пуск по центру ? Ладно все равно на линуксе сижу, но есть тёплые воспоминания о Windows

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Выглядит как хуйня от яблока

Ответить

Argumenta Ambigua

0

И сообщение про анонс вот, а не с переходом на dtf
https://www.theverge.com/2021/6/2/22465126/microsoft-windows-event-june-24th

Microsoft to reveal its next generation of…
The event will focus on what’s next for Windows.
www.theverge.com
Ответить

GAG

0

Довольно странно, что на скрине с окном About дата установки — завтрашнее число (2021/6/16), а в правом нижнем углу текущая дата — 2021/6/15.

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