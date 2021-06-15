В сеть до анонса утекли скриншоты Windows 11 Pro — можно увидеть интерфейс, новые иконки и меню «Пуск» Статьи редакции
Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.
Возможные скриншоты из предстоящей Windows появились на китайском сайте Baidu. На изображениях можно увидеть, как изменится интерфейс операционной системы и меню «Пуск».
В издании The Verge подтвердили, что утёкшие скриншоты — настоящие, и отметили, что они сделаны в Windows 11 Pro.
Microsoft ранее объявила, что проведёт презентацию следующего поколения Windows 24 июня. На официальном сайте компании также указали предварительную дату окончания технической поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года.
Какая хуйня
Шиндовс копирует мак ос. Позор
Чем это похоже на макось?
Всем. Только реально крутые фишки не скопировали
Ничего общего не вижу.
Идея дока, экран с приложениями. Да, в остальном колхоз, но все равно писос
Здесь нет никакого дока, здесь обычная виндовая панель с иконками по центру. Экран с приложениями - общее место в разных операционках, в том же Андроиде тоже дашборд, а здесь он даже не на весь экран развёрнут, это скорее жирная менюха с сеткой иконок.
Виндовс копирует Мак ОС с момента появления. Не новость как бы.
Ежегодный браслет
Переосмысляет
Вощето, копирует с 1985 года
Но почему выглядит всратр?
Талант не пропьёшь
Что им сделала несчастная кнопка пуск? Оставьте её уже на привычном месте и не трогайте. До сих пор в ночных кошмарах вижу восьмёрку.
Винда задала такую оптимальную раскладку рабочего стола, что сама же не в состоянии придумать что-то лучше, вот и издеваются над несчастным Пуском. И лучше пусть играются с Пуском, чем трогают что-то другое. В Линуксах вон попытались закопать системный лоток - получилась хуйня какая-то.
Скрины с моника 4:3, причём это уже утекло ещё перед новым годом. Стоит учесть - это сток настройки, ничего не известно про кастомизацию. Так что выводы делать не стоит
Заключенный велосипед
Вообще похожие скрины показывали с какой-то новой, урезанной виндой, которую потом прикрыли
да, оч похоже на X-версию для таблетов
Заключенный
Вот да, мне кажется это она и есть
While Microsoft canceled its Windows 10X operating system, the company is clearly reusing large parts of that work with Windows 11. Windows 10X was originally designed for dual-screen devices, before shifting towards traditional laptops and then being canceled. Windows 10X included a number of refined and simplified aspects to Windows, and some of those are present in the leaked screenshots.
вот, я про нее и говорю, все наработки со скруглениями, иконками и цветами прямяком от туда
И новый слоган — «Copying Mac OS since 1985».
Хватает. Я тоже пользуюсь и тем, и другим. Но всё же винда до сих пор более костыльная. Ну и если вдруг тебе нужно в винде залезть глубоко в настройки, то в какой-то момент ты начинаешь прозревать от количества легаси-менюшек, которые тянутся чуть ли не от 98 винды ещё и которые спрятаны то тут, то там. Неужели блять такая проблема причесать интерфейс под один стиль, ну это же не рокет сайенс.
Ну надо понимать что у винды в десятки или даже сотни раз больше всякого легаси софта и мс не ломают нахуй совместимость (как кстати не раз делали апл), поэтому даже всякое древнее говно из конца 90х благодаря этому нормально работает.
Конечно большинству "домашних" пользователей это не очень важно, а вот бизнесу который вложил весьма серьезные деньги в софт это критично.. как домашняя платформа для браузера + почты + музычку послушать макос лучше (если про игры молчать).
Они держат все эти старые панели настроек потому что на них завязан софт и дёргает эти настройки в системных функциях, вот в чем дело. Поэтому тот новый гуй настроек что они пилят по сути внутри меняет те самые старые настройки панели управления, они их не могу взять и выкинуть. Я согласен что это не совсем консистентно с тз домашнего юзера выглядит, просто объясняю что это даёт. Но они постепенно допиливают эти новые окошки настроек, с каждым апдейтом 10ки там появляются новые пункты
Вообще мимо, Винда так-то создала классическую компоновку GUI в операционках.
То есть теперь нельзя рефлекторным движением указателя в нижний левый угол открыть пуск? Отличный UX!
Год назад видели уже это — Windows 10X
Её сделали Windows 11, похоже:
While Microsoft canceled its Windows 10X operating system, the company is clearly reusing large parts of that work with Windows 11. Windows 10X was originally designed for dual-screen devices, before shifting towards traditional laptops and then being canceled. Windows 10X included a number of refined and simplified aspects to Windows, and some of those are present in the leaked screenshots.
Комментарий удален
Да блять какого хуя кнопка пуск по центру ? Ладно все равно на линуксе сижу, но есть тёплые воспоминания о Windows
И сообщение про анонс вот, а не с переходом на dtf
https://www.theverge.com/2021/6/2/22465126/microsoft-windows-event-june-24th
Довольно странно, что на скрине с окном About дата установки — завтрашнее число (2021/6/16), а в правом нижнем углу текущая дата — 2021/6/15.