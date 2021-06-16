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Технологии
Артём Мазанов

«Ъ»: правительство РФ запланировало объединить на одной платформе данные со всех городских камер страны Статьи редакции

На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.

Проект предполагает расширение технологии, которая применяется на городских камерах Москвы, там данные отправляются в единый центр методом непрерывного потока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями.

источник «Коммерсанта»

Обновлённая система будет «самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».

Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк сообщила, что идея разработки платформы 13 мая обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ).

По данным издания, подрядчиком по разработке системы рассматривается «Национальные технологии» — совместное предприятие Ростеха и «Ростелекома».

#новости #камеры

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Украденная жизнь

12

Плюс один источник пробива.

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Молодой турник

5

Китайцы норм заработают лол

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Алексей Крылов

2

"На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет."

Сколько по факту будет направлено на разработки системы, без учëта "распила средств" ?) 

Ответить

Входной калькулятор

Алексей
6

Тыщ пять

Ответить

Входной калькулятор

Входной
2

@serguun42 по братски сделай систему, а я тебе поесть куплю

Ответить

Zakhar Zakharov

Алексей
0

в итоге будет делать это фрилансер )

Ответить

Michael Shultz

Zakhar
0

заключённые

Ответить

Дмитрий Шубкин

1

Какие там преступления они будут фиксировать кроме участия в митингах?

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
1

А разве что-то ещё надо?

Ответить

Телевизионный бас

Дмитрий
1

Ну они кстати реально чекают камеры и находят преступников, по крайней мере в Москве

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

на платформе "Новогиреево"

Ответить

Следственный звук

Небольшой
0

Хуя приплёл

Ответить

Телевизионный бас

Небольшой
0

О, хера!

Ответить

Alexander the Nth

1
Ответить

Академический пёс_анон

0

бля, а чем их стандартные сайты с камерами города не устраивают, сука?

Ответить

Преподобный шмель

Академический
0

Тем, что их уже сделали

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Andrew Muralov

0

Для уменьшения нагрузки на вычилислительные мощности все люди при нахождении на улице обязаны будут использовать специальный qr-код, наносимый на одежду с двух сторон в виде квадрата размером не менее 10х10 см. Выход за пределы дома без кода либо с нечитаемым средством индентификации наказывается штрафом от 50 000 рублей либо принудительными работами на срок до двух лет.

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Comrade EightEightSeven

Andrew
0

Ну если вакцинироваться обяжут, то ждём воплощения описанного вами бреда. А пока - КГ/АМ.

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