На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.

Проект предполагает расширение технологии, которая применяется на городских камерах Москвы, там данные отправляются в единый центр методом непрерывного потока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями. источник «Коммерсанта»

Обновлённая система будет «самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».

Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк сообщила, что идея разработки платформы 13 мая обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ).

По данным издания, подрядчиком по разработке системы рассматривается «Национальные технологии» — совместное предприятие Ростеха и «Ростелекома».