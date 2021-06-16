«Ъ»: правительство РФ запланировало объединить на одной платформе данные со всех городских камер страны Статьи редакции
На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.
Проект предполагает расширение технологии, которая применяется на городских камерах Москвы, там данные отправляются в единый центр методом непрерывного потока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлённая система будет «самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».
Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк сообщила, что идея разработки платформы 13 мая обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ).
По данным издания, подрядчиком по разработке системы рассматривается «Национальные технологии» — совместное предприятие Ростеха и «Ростелекома».
"На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет."
Сколько по факту будет направлено на разработки системы, без учëта "распила средств" ?)
Входной калькулятор
Тыщ пять
в итоге будет делать это фрилансер )
Какие там преступления они будут фиксировать кроме участия в митингах?
Телевизионный бас
Ну они кстати реально чекают камеры и находят преступников, по крайней мере в Москве
на платформе "Новогиреево"
Для уменьшения нагрузки на вычилислительные мощности все люди при нахождении на улице обязаны будут использовать специальный qr-код, наносимый на одежду с двух сторон в виде квадрата размером не менее 10х10 см. Выход за пределы дома без кода либо с нечитаемым средством индентификации наказывается штрафом от 50 000 рублей либо принудительными работами на срок до двух лет.
Ну если вакцинироваться обяжут, то ждём воплощения описанного вами бреда. А пока - КГ/АМ.