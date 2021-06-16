Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Технологии
Никита Логинов

Чешские учёные в 300 раз ускорили цветную 3D-печать высокого разрешения с помощью нейросетей Статьи редакции

Новая технология может удешевить трёхмерную печать разноцветных украшений, макетов и учебных пособий.

12 12 комментариев
2053 просмотров
Образцы изделий, напечатанных на 3D-принтере с использованием новой технологии Фото Карлова университета

Специалисты Карлова университета создали оптимизированную программу для трёхмерного моделирования и печати сложных цветных изделий — для работы ей нужен только один компьютер с достаточно производительной видеокартой. Благодаря алгоритмам, найденным с помощью нейросетей, время подготовки к печати сокращается с десятков часов до нескольких минут. Об этом учёные сообщают на сайте вуза.

Сейчас печать цветных трёхмерных предметов — это долгий и сложный процесс, который требует учёта огромного числа факторов. Состав используемых материалов, геометрия поверхности, характер преломления и рассеяния падающих лучей, особенности взаимодействия цветов — всё это может сделать напечатанный объект непохожим на планируемую модель.

Пример цветного объекта, напечатанного с помощью новой технологии

Раньше просчитать все эти факторы можно было только на кластерах из мощных компьютеров. Чешские учёные смогли оптимизировать этот процесс с помощью глубокого машинного обучения. В течение миллионов тестовых прогонов нейросеть смогла отсечь огромное множество вариантов, которые можно не просчитывать, не ухудшая или почти не ухудшая при этом качество изделия.

Сравнение оригинальных изделий с изделиями, напечатанных традиционным способом и с помощью новой технологии Скриншот из видеопрезентации Карлова университета

По заверениям учёных, новая технология позволила ускорить процесс моделирования и печати в 100-300 раз при использовании компьютеров одинаковой мощности. Скорость моделирования можно «разменять» на его дешевизну, использовав один-единственный компьютер вместо целого кластера.

#3dпечать #нейросети #новости

12 12 комментариев
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438","3d\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c"], "comments": 12, "likes": 19, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 397396, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Jun 2021 15:43:17 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Корнелий Шнапс

8

Чехи, напечатайте нам новую Россию

Ответить

Молодой турник

Корнелий
3

сначала 52 версии Путина

Ответить

Spid3r

Молодой
4

Этих уже напечатали. 

Ответить

Николай

Spid3r
4

Центральная верхняя фотка прямо как видео особого сорта

Ответить

Денис Сенькин

Николай
1

Оно будет разрешено на госуслугах?

Ответить

Корнелий Шнапс

Spid3r
1

Почему тогда Чехия теперь недружественная страна? Отказались печатать еще или заломили ценник?

Ответить

Корнелий Шнапс

Молодой
1

до 2136 года что б хватило?

Ответить

Alex Blake

4

То ощущение, когда вообще только узнал о существовании цветной 3д печати. До этого думал что все 3д принтеры печатают всякие хернюшки только из однотонного пластика

Ответить

Alex Blake

Alex
0

Теперь можно печатать веселые фигурки со смайликами прямо у себя дома

Ответить

Dr.Bezega

1

Есть способ ускорить раскраску?

Ответить

Viktor Strife

Dr.Bezega
6

Тут говорится о цветной печати. А не вот это вот шлефуй, грунтуй, расскрашивай как в детском саду. Нормальные pbr текстуры в сабстенсе сделаешь и печатай в своё удовольствие. Шучу, pbr не надо.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Цветные игрушки для взрослых можно будет печатать, ура

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
В сеть до анонса утекли скриншоты Windows 11 Pro — можно увидеть интерфейс, новые иконки и меню «Пуск»
Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.
176
Новости
В Новосибирске взорвалась автозаправка. Ранены более 20 человек
Среди них — маленький ребёнок и двое сотрудников МЧС.
199
Спорт
Российские болельщики радуются голу Украины. Видео из фан-зоны в Петербурге
Украина забила два гола, сравняв счёт с Нидерландами, но в итоге проиграла.
242
Популярное за три дня
Новости
Космонавта Сергея Крикалёва сняли с должности в «Роскосмосе» за критику траты бюджетных денег на съёмки фильма​
Крикалёв не согласился с планами госкорпорации отправить на МКС актрису и режиссёра.
137
Беларусь
Глава Ryanair: пилотов самолёта заставляли на камеру сказать о добровольной смене курса на Минск
По словам главы авиакомпании, на экипаж оказали «существенное давление».
111
Дизайн и архитектура
Подурачился с логотипом TJ в стиле других ресурсов
Поставил себе два условия для модернизации: сохранить оригинальные цвета и стилистику ключевых элементов. Пока нарисовал 10 логотипов, дальше может будет больше. Предупреждение: количество иностранных агентов на квадратный мегапиксель зашкаливает!
135
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Сергей Дворниченко

Entry in the subsite Twitter

Billie Eilish

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Дмитрий Григорьев

Фото: Первая встреча Путина и…

Илюхер XXX

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Арсений Веснин

Главные вопросы о новой волне…

Smaug The Terrible

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Илюхер XXX

Генпрокуратура…

тупой осёл

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Lian Niko

Главы МИД ЕС 21 июня могут дать…

van der Pusch

Обсуждение: Обязательная…

Драник со сметанкой

Генпрокуратура…

Billie Eilish

Почему так?

тупой осёл

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Лёша

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Дмитрий Орлов

Главы МИД ЕС 21 июня могут дать…

elmre

В Москве и Московской области…

Lian Niko

Главы МИД ЕС 21 июня могут дать…

лисий кефир

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Максим Шпилёв

Умер крыс Пацюк — хулиган…

Арсений Веснин

Главные вопросы о новой волне…
null