Новая технология может удешевить трёхмерную печать разноцветных украшений, макетов и учебных пособий.

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Образцы изделий, напечатанных на 3D-принтере с использованием новой технологии Фото Карлова университета

Специалисты Карлова университета создали оптимизированную программу для трёхмерного моделирования и печати сложных цветных изделий — для работы ей нужен только один компьютер с достаточно производительной видеокартой. Благодаря алгоритмам, найденным с помощью нейросетей, время подготовки к печати сокращается с десятков часов до нескольких минут. Об этом учёные сообщают на сайте вуза.

Сейчас печать цветных трёхмерных предметов — это долгий и сложный процесс, который требует учёта огромного числа факторов. Состав используемых материалов, геометрия поверхности, характер преломления и рассеяния падающих лучей, особенности взаимодействия цветов — всё это может сделать напечатанный объект непохожим на планируемую модель.

Пример цветного объекта, напечатанного с помощью новой технологии

Раньше просчитать все эти факторы можно было только на кластерах из мощных компьютеров. Чешские учёные смогли оптимизировать этот процесс с помощью глубокого машинного обучения. В течение миллионов тестовых прогонов нейросеть смогла отсечь огромное множество вариантов, которые можно не просчитывать, не ухудшая или почти не ухудшая при этом качество изделия.

Сравнение оригинальных изделий с изделиями, напечатанных традиционным способом и с помощью новой технологии Скриншот из видеопрезентации Карлова университета