Чешские учёные в 300 раз ускорили цветную 3D-печать высокого разрешения с помощью нейросетей Статьи редакции
Новая технология может удешевить трёхмерную печать разноцветных украшений, макетов и учебных пособий.
Специалисты Карлова университета создали оптимизированную программу для трёхмерного моделирования и печати сложных цветных изделий — для работы ей нужен только один компьютер с достаточно производительной видеокартой. Благодаря алгоритмам, найденным с помощью нейросетей, время подготовки к печати сокращается с десятков часов до нескольких минут. Об этом учёные сообщают на сайте вуза.
Сейчас печать цветных трёхмерных предметов — это долгий и сложный процесс, который требует учёта огромного числа факторов. Состав используемых материалов, геометрия поверхности, характер преломления и рассеяния падающих лучей, особенности взаимодействия цветов — всё это может сделать напечатанный объект непохожим на планируемую модель.
Раньше просчитать все эти факторы можно было только на кластерах из мощных компьютеров. Чешские учёные смогли оптимизировать этот процесс с помощью глубокого машинного обучения. В течение миллионов тестовых прогонов нейросеть смогла отсечь огромное множество вариантов, которые можно не просчитывать, не ухудшая или почти не ухудшая при этом качество изделия.
По заверениям учёных, новая технология позволила ускорить процесс моделирования и печати в 100-300 раз при использовании компьютеров одинаковой мощности. Скорость моделирования можно «разменять» на его дешевизну, использовав один-единственный компьютер вместо целого кластера.
Чехи, напечатайте нам новую Россию
Молодой турник
сначала 52 версии Путина
Почему тогда Чехия теперь недружественная страна? Отказались печатать еще или заломили ценник?
То ощущение, когда вообще только узнал о существовании цветной 3д печати. До этого думал что все 3д принтеры печатают всякие хернюшки только из однотонного пластика
Есть способ ускорить раскраску?
Тут говорится о цветной печати. А не вот это вот шлефуй, грунтуй, расскрашивай как в детском саду. Нормальные pbr текстуры в сабстенсе сделаешь и печатай в своё удовольствие. Шучу, pbr не надо.