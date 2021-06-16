Роботизированная «эволюционная машина» исследует процесс зарождения жизни из неживой материи.

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Общий вид робота-химика шотландских учёных Изображение Университета Глазго

Робот-химик использует алгоритмы машинного обучения для принятия решений о том, какие реагенты и условия выбрать для очередного эксперимента. Человек в этих экспериментах присутствует только в роли наблюдателя. Об этом учёные рассказали в журнале Nature.

Цель робота — исследование абиогенеза, формирования живой материи из неживой. На данный момент, это самая популярная в науке теория появления жизни на Земле. Несмотря на проработанность, она имеет массу проблем — так, до сих пор непонятно, в каких именно условиях простые химические вещества складывались в большие органические молекулы около четырёх миллиардов лет назад.

Схема робота-химика шотландских учёных Изображение Университета Глазго

Новый робот под управлением мощной нейросети безостановочно проводит всё новые и новые опыты, постоянно меняя действующие вещества и условия в реакторе. Примерно так же протекала химическая эволюция, которая «собирала» сложную органику из простых элементов. И хотя у эволюции в запасе были миллионы лет, робот смог добиться кое-каких результатов всего за четыре недели работы.

Так, он помог выявить новые сложные молекулы, которые способны складываться сами собой и оставаться целыми в течение многих циклов эксперимента. Учёным даже удалось вывести новую формулу, по которой можно численно оценить сложность молекулы и её пригодность для роли «строительного блока» живой материи.