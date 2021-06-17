В Австралии разработали сверхтонкую плёнку, которая превращает очки в прибор ночного видения Статьи редакции
Она состоит из нанометровых кристаллов и конвертирует инфракрасный свет в видимый.
Исследователи Австралийского национального университета (ANU) изобрели технологию, которая позволяет людям ясно видеть в темноте. Для этого они разработали сверхкомпактную плёнку, которая крепится к стандартным очкам.
Рабочий прототип состоит из кристаллов арсенида галлия, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса. Благодаря компактному размещению и свойствам полупроводника, плёнка преобразует инфракрасный свет в свет, видимый человеческим глазом.
Учёные полагают, что в конечном счёте это может стать дешёвой заменой громоздким очкам ночного видения, которые используются в службах безопасности и вооруженных силах, а также продвинуть технологию в массы.
Современные приборы ночного видения работают по схожему принципу. Они улавливают инфракрасный свет, преобразуют его в электроны и отображают в цифровом виде. Однако в данном случае плёнка не требует источников питания и изменяет энергию фотонов света, проходящих через неё, с помощью нелинейно-оптического процесса.
Фотоны инфракрасного света имеют очень низкую энергию, поэтому на электронные устройства ночного видения могут влиять случайные колебания сигнала. Чтобы свести их к минимуму, многие приборы оснащаются криогенными системами охлаждения. Здесь раскрывается ещё одно преимущество наноплёнки — она работает при комнатных температурах.
Учёные уверены, что их разработка подтверждает правильность выбранной концепции, и они продолжат активно развивать технологию и дальше.
Полное исследование опубликовано в журнале Advanced Photonics.
Когда я был мелкий, ходила городская легенда про "красную плёнку". Фотоплёнку, на которой все получаются без одежды.
превращает очко в прибор ночного видения
Проектный коктейль
как раз набирал щютку, что не-тжшные у вас "технологии"
Не надо превращать очко в прибор. Это какая-то смена пола неправильная
Надо помещать прибор в очко, а еще лучше сосиску за щеку
а хахлы придмалипленку чтоб сало туда завораивать
Дениса когда-то вела дорога приплетений, но потом ему прострелили колено
Где-то на другом конце света тихо плачет Петрик
А изображения там переворачиваются хотя-бы?