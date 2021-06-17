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Технологии
DTF

В Австралии разработали сверхтонкую плёнку, которая превращает очки в прибор ночного видения Статьи редакции

Она состоит из нанометровых кристаллов и конвертирует инфракрасный свет в видимый.

25 25 комментариев
1023 просмотров

Исследователи Австралийского национального университета (ANU) изобрели технологию, которая позволяет людям ясно видеть в темноте. Для этого они разработали сверхкомпактную плёнку, которая крепится к стандартным очкам.

Рабочий прототип состоит из кристаллов арсенида галлия, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса. Благодаря компактному размещению и свойствам полупроводника, плёнка преобразует инфракрасный свет в свет, видимый человеческим глазом.

Учёные полагают, что в конечном счёте это может стать дешёвой заменой громоздким очкам ночного видения, которые используются в службах безопасности и вооруженных силах, а также продвинуть технологию в массы.

Мы сделали невидимое видимым! Технология способна трансформировать инфракрасный свет, обычно недоступный человеческому глазу, в чёткие изображения, которые видны даже на большом расстоянии.

Росио Камачо Моралес
Ведущий исследователь

Современные приборы ночного видения работают по схожему принципу. Они улавливают инфракрасный свет, преобразуют его в электроны и отображают в цифровом виде. Однако в данном случае плёнка не требует источников питания и изменяет энергию фотонов света, проходящих через неё, с помощью нелинейно-оптического процесса.

Фотоны инфракрасного света имеют очень низкую энергию, поэтому на электронные устройства ночного видения могут влиять случайные колебания сигнала. Чтобы свести их к минимуму, многие приборы оснащаются криогенными системами охлаждения. Здесь раскрывается ещё одно преимущество наноплёнки — она работает при комнатных температурах.

Учёные уверены, что их разработка подтверждает правильность выбранной концепции, и они продолжат активно развивать технологию и дальше.

Полное исследование опубликовано в журнале Advanced Photonics.

#новости

25 25 комментариев
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25 комментариев
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FOX

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Дмитрий Григорьев

FOX
4

Когда я был мелкий, ходила городская легенда про "красную плёнку". Фотоплёнку, на которой все получаются без одежды. 

Ответить

FOX

Дмитрий
1

сейм

Ответить

Проектный

FOX
7

заседает

Ответить

Октябрьский цвет

Дмитрий
0

Плёнка с покрытием из красной ртути, не иначе.

Ответить

Gidevan

FOX
0

Это следующий этап

Ответить

Корнелий Шнапс

4

Смогу по тихому наблюдать за тараканами на кухне 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

превращает очко в прибор ночного видения 

Ответить

Проектный коктейль

Небольшой
1

как раз набирал щютку, что не-тжшные у вас "технологии"

Ответить

Smaug The Terrible

Проектный
2

Не надо превращать очко в прибор. Это какая-то смена пола неправильная
Надо помещать прибор в очко, а еще лучше сосиску за щеку

Ответить

Проектный

Smaug
2

хорошо сказано

Ответить

Gidevan

Smaug
0

Надо помещать прибор в очко

Поделитесь опытом?

Ответить

Smaug The

Gidevan
0

Пользуюсь постоянно. Очень рекомендую.
Никаких чиркашей и последующей вони из очка.

Ответить

Денис Лапин

–6

а хахлы придмалипленку чтоб сало туда завораивать

Ответить

Gidevan

Денис
2

Пиздец смешно, вы случайно не в высшей лиге КВН?

Ответить

Денис Лапин

Gidevan
0

не я в жюри сижу

Ответить

Smaug The Terrible

Денис
0

Дениса когда-то вела дорога приплетений, но потом ему прострелили колено

Ответить

Ухудшанский

0

Где-то на другом конце света тихо плачет Петрик

Ответить

Максим Козаченко

Ухудшанский
1

На другом конце спектра*

Ответить

криво-косо

0

А изображения там переворачиваются хотя-бы?

Ответить

Candy Boy

криво-косо
0

Еще можно 3д картинки смотреть через них

Ответить

Zero-one-one

0

Кто админ дтф???? 

Ответить

Neketa Fo

0

Лучше бы придумали красную пленку 

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Жутконос

0

ЭТО ПРОСТО ОХУЕННО

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Ангел Предохранитель

0

И никто не пошутил про Splinter Cell или Modern Warfare

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