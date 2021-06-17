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Технологии
Никита Логинов

В США создали подземного робота-червя — он может ползать в песке и мягкой почве Статьи редакции

Робота планируют использовать для прокладки труб и кабелей под землёй.

25 25 комментариев
1655 просмотров
Новый робот-червь американских инженеров. Спереди — форсунки, которыми он отбрасывает почву. Фото Калифорнийского университета

Инженеры Калифорнийского университета и Технологического института Джорджии создали змееподобного робота, который умеет передвигаться под землёй — пока только в мягкой почве и песке. Для этого инженеры наделили робота сразу несколькими особенностями, которые «подсмотрели» у разных животных. О своём изобретении специалисты рассказали в журнале Science.

Двигается новый робот, вытягивая вперёд наконечник — этот механизм, заимствованный у червей, уже использовался в мягких ползающих роботах. Но у грунта сопротивление намного выше, чем у воздуха, поэтому наконечник пришлось снабдить двумя форсунками. Они отбрасывают землю и песок, освобождая место для движения вперёд.

Тут возникла другая проблема — грунт сверху робота податливее грунта с нижней стороны, из-за чего робот при движении постоянно выскакивал на поверхность. Чтобы решить эту проблему, инженеры заставили робота выпускать воздух вниз, а также снабдили наконечник специальным клином. Его дизайн позаимствовали у аптечного сцинка — одного из видов ящериц.

В результате робот-червь стал успешно преодолевать сухой гранулированный грунт и песок. Он также может огибать препятствия сбоку или снизу, ныряя в песок и выныривая с другой стороны. Инженеры считают, что робот будет очень удобен для взятия проб грунта, а также для прокладки подземных труб и кабелей.

#роботы #сша #новости

25 25 комментариев
14
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25 комментариев
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aliftin

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Битва за арракис не за горами. 

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Денис Фадеев

aliftin
2

Да какая нахрен битва? Грабоиды опять всех челиков съедят и всё на это закончится. 

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aliftin

Денис
2

Ты же ведь не знаешь в чем разница между грабоидами и шаи-хулуд, верно? 

Ответить

Денис Фадеев

aliftin
1

Ну, разница в том, что грабоида можно уничтожить, а шаи-хулуд нет. 

Ответить

Октябрьский цвет

Денис
2

Шаи-хулуд дохнет от воды

Ответить

Alexander Sh

12

Нашел вам аптечного сцинка. Он же песчаная рыба. Чешет по песку со скоростью до 15 м/c. Это 54 км/ч. Хрена себе

Ответить

Chef

Alexander
2

зачем подлодки, если лодки изобрели, да?

Ответить

Andrew Muralov

Alexander
1

Сцинк цинкует. 

Ответить

Миша Копейкин

9

 Чтобы решить эту проблему, инженеры заставили робота выпускать воздух вниз

Кожаные ублюдки заставили робота-червя пердеть

Ответить

Корнелий Шнапс

4

можно будет пробурить подземный ход в казахстан

Ответить

Денис Фадеев

Корнелий
3

Из Техаса

Ответить

Леня Голубцов

Денис
2

Это одно и то же 

Ответить

Денис Фадеев

2

Похоже, что это просто трубку обмотали бинтами и приклеили маленькую насадку от пылесоса. 

Ответить

Chef

Денис
3

поздравляю, вы приняты в РАН

Ответить

Никита Логинов

Chef
1

С такими скиллами и в Калифорнийский университет дорога открыта.

Ответить

Andrew Muralov

Денис
0

А так? 

Ответить

Chef

2

и в жопе пескова не прочь проползти

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Только недавно посмотрел у Veritassium, это ж про него?

Ответить

Миша Копейкин

2

А как они в плане пряностей?

Ответить

Maksim Derkach

1
Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Робаты сила👆💪

Ответить

Никита Логинов

Небольшой
0

Челавекам могила

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Робата червя пидора

Ответить

Andrew Muralov

1

Импортзамещенный аналог. 

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Василий Чехов

1

Насколько мне известно, он не совсем ползает, а просто раскрывается в определенном направлении, но там еще куча проблем с заданием курса и т.д. Очень сырая разработка

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