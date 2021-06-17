В США создали подземного робота-червя — он может ползать в песке и мягкой почве Статьи редакции
Робота планируют использовать для прокладки труб и кабелей под землёй.
Инженеры Калифорнийского университета и Технологического института Джорджии создали змееподобного робота, который умеет передвигаться под землёй — пока только в мягкой почве и песке. Для этого инженеры наделили робота сразу несколькими особенностями, которые «подсмотрели» у разных животных. О своём изобретении специалисты рассказали в журнале Science.
Двигается новый робот, вытягивая вперёд наконечник — этот механизм, заимствованный у червей, уже использовался в мягких ползающих роботах. Но у грунта сопротивление намного выше, чем у воздуха, поэтому наконечник пришлось снабдить двумя форсунками. Они отбрасывают землю и песок, освобождая место для движения вперёд.
Тут возникла другая проблема — грунт сверху робота податливее грунта с нижней стороны, из-за чего робот при движении постоянно выскакивал на поверхность. Чтобы решить эту проблему, инженеры заставили робота выпускать воздух вниз, а также снабдили наконечник специальным клином. Его дизайн позаимствовали у аптечного сцинка — одного из видов ящериц.
В результате робот-червь стал успешно преодолевать сухой гранулированный грунт и песок. Он также может огибать препятствия сбоку или снизу, ныряя в песок и выныривая с другой стороны. Инженеры считают, что робот будет очень удобен для взятия проб грунта, а также для прокладки подземных труб и кабелей.
Битва за арракис не за горами.
Да какая нахрен битва? Грабоиды опять всех челиков съедят и всё на это закончится.
Ну, разница в том, что грабоида можно уничтожить, а шаи-хулуд нет.
Нашел вам аптечного сцинка. Он же песчаная рыба. Чешет по песку со скоростью до 15 м/c. Это 54 км/ч. Хрена себе
Чтобы решить эту проблему, инженеры заставили робота выпускать воздух вниз
Кожаные ублюдки заставили робота-червя пердеть
можно будет пробурить подземный ход в казахстан
Похоже, что это просто трубку обмотали бинтами и приклеили маленькую насадку от пылесоса.
Насколько мне известно, он не совсем ползает, а просто раскрывается в определенном направлении, но там еще куча проблем с заданием курса и т.д. Очень сырая разработка