Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN Статьи редакции
Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.
Работу сервисов ограничили «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют сервисы «в непрерывных технологических процессах».
15 апреля 2018 года Opera VPN объявила о прекращении работы.
С 1 ноября 2017 года в России действует закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов из реестра запрещённых. Роскомнадзор не пользовался этим законом до 2019 года — 28 марта он потребовал от владельцев 10 крупных VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов ФГИС.
В мае 2020 гола Роскомнадзор пригрозил блокировкой VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.
Опять хуйней занимаются
Ркн: Я ЗАПРЕЩАЮ ВАМ СРАТЬ
Дежурный теркин30см
я оглянулся посмотреть не оглянулся ли я, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
Литературный калькулятор
Xzibit очень таки изменился
Вы это у людей из Казахстана спросите. Понятно, сто Тор борется с казахстанскими блокировками, но, кажется, простые смертные им уже перестали пользоваться. На мобильном это боль, а чтоб скачать Тор-браузер для десктопа, сначала надо обойти блокировку сайта Тора
Где, сука, хоть одна голая детская писька в обычном, вашу мать, интернете?!Абсолютно у всех хостингов и регистраторов политика нулевой толерантности — малейшей намёк и тут же разделигируют домен и выносят сервера. Где вы, блять, постоянно находите детское порно?!!! ААААААААААААА
Дежурный теркин30см
ты же должен понимать, что это всё не из-за детского порно делается
Может у них блять просто какой-то другой интернет: жмёшь ярлык "Подключение к интернету", глобус покрутился, открываешь Internet Explorer, медленно загружается главная MSN А ТАМ НАХУЙ МЛАДЕНЦА НА ГОРЕ ИЗ КОКАИНА ТЕРРОРИСТЫ ЕБУТ В ГУГЛЕ ВМЕСТО ДУДЛА БИЛЛ ГЕЙТС ПИСЬКОЙ ТРЯСЁТ СЛЕВА БАННЕР МИГАЕТ ТЕБЯ ЖДЁТ В ПОДЪЕЗДЕ БЕСПЛАТНАЯ ЗАКЛАДКА А СПРАВА ВООБЩЕ ПИЗДЕЦ СПРАВА НАВАЛЬНЫЙ
Тяжкий торшер
В том и дело, что оно ищется, но надо знать что именно и как искать
В соцсетях. Мамаши постят своих маленьких детей, при этом закрывая лица смайликами.
Вы же все, надеюсь, понимаете, что это только начало, дальше почти все впн будут блочится
Пенсионный Даниль
После выборов вспоминать будем, как нам ещё охуенно жилось в начале этого года
Поднять vps и настроить через него проксю и сиди на своём личном vpn
Ничего не понял, но согласен и поддерживаю! Но проблема в том, что обычные граждане из нейтральной/аполитичной, скажем так, фракции, могли ненароком зайти на голос америки или bbc (big black cock, очевидно) и открыть что-то новое для себя, а сейчас, всеми вот этими заумными инструментами будут пользоваться лишь хардкорные либералы. А запутински настроенные граждане, не встречая ни байта противоположной информации, еще более уверятся в своей правоте и еще сильнее впадут в мракобесие
Ну вот я, например, тоже был нейтральным. Вкатился на тж пару лет назад, читал местные новости, и теперь всё сильнее склоняюсь в правую сторону. Потому-что левые медиа - это такая же манипулятивная среда, но с привкусом абиды, двоемыслия и глобалхомы.
Мне, честно, трудно разобраться в российском определении «правый» и «левый/либерал». В контексте России я - либерал, может левый - хз? ненавижу текущую власть за притеснения моих сограждан будь то Свидетели Еговы, ЛГБТ и прочие, считаю, что России полезна миграция, а вот по меркам США - я чисто правый республиканец, Трампист. Ненавижу всем сердцем левые идеи. Всю эту woke повестку, Antifa и прочие схожие структуры. Но в пределах разумного, конечно, моя ненависть не сподвигнет их убивать, если они не являются угрозой моей жизни. А много пользователей ТЖ по моему ощущению - именно типичные американские леваки-фашисты
Ты таки не поверишь, но на западе среди трампистов популярно лояльное отношение к путину. Мнение, которое на местных левых сайтах считается только пятнадцатирублёвыми постами, а значит и не имеющие права на существование.
с белым списком так просто не получится, нужна будет обфускация
VPN сервисы - возможно. Но чтобы заблокировать VPN вообще - надо закрыть выход к зарубежным серверам. Если я правильно понимаю
Это для полного очебурнечивания. Можно всяким dpi трафик контролировать
Практический
Настраиваешь DoH, и dpi сосёт жопу
При чем здесь DoH и dpi? DoH, в лучшем случае, не даст провайдеру смотреть на твой DNS-траффик.
Практический
Так у тебя пакеты закрыты для dpi, они не смогут посмотреть откуда и куда идут
Каким образом у меня пакеты закрыты для DPI? DoH закроет DNS-запросы, это правда, но:
во-первых, провайдер, очевидно, видит IP назначения (иначе он просто не сможет передавать пакеты);
во-вторых, без ECH (которого еще почти нигде нет) провайдеру виден SNI в TLS-сессиях
в-третих, если мы говорим про блокировку протоколов VPN, то там вообще может быть пофигу (до определенной степени) на адресата и отправителя - DPI может работать по другим признакам
Генеральный американец
Русские уже в вк не сидят, что там украинцы забыли
русских ждут
Советский велосипед
смотрят русское порно
как человек, неплохо разбирающийся в вопросе, скажу, что как минимум 50 на 50
блин, в Украине есть сайт, где сливают личные данные вебкамщиц вплоть до домашнего адреса и паспортных данных, ссылок на все социальные сети и аккаунты родственников
так вот там этих страниц сотни, я зашел и охуел просто
Советский
а самое странное, что там не типичные шалавы, а много девочек в стиле "школьница из села"
лол, но их правда жалко даже((
да так про любую работу можно сказать))
хз, я даже украинский сейчас не нашел, наверное заблочили уже
но гуглить надо банально по типу "вебкам сливы"
Русские уже в вк не сидят
Угу, попересели с иглы, так сказать, на бутылку.
Литературный калькулятор
Сначала прочитал как "КАЗАХИ"
Знаешь кто твоя мать?
Кто?
Идут по графику - https://ntc.party/t/rkn-will-try-to-block-the-following-vpn-services/1022.
Интересно, они будут тупо блокировать подсети IP соответствующих провайдеров или что-то более хитрое делают?
Они ппосто ограничили доступ. Потому что запретить впн — это как забор на дне реки/моря/озера поставить. Типа, он конечно стоит, а функция у забора как бы «ограждать», но в сумме по факту какой-то ркн получается (простите за каламбур).
И че, как обходить блокировку VPN? Пользоваться другими VPN? И что делать, если РКН будет постоянно блокировать новые VPN?
https://getoutline.org/ru/ сделать свой впн проще некуда
Или арендовать VPS за 2 евро в месяц у любого иностранного провайдера и развернуть Streisand
а сервер откуда возьмёшь?
Лекарственный Кирилл
Outline - это не vpn-провайдер, это пачка софта (клиент + менеджер). Менеджер позволет без лишних телодвижений развернуть сервер у cloud-провайдера, клиент - подключиться к провайдеру.
Дополнительная фича - клиент умеет подчключаться к любому shadowsocks-серверу. Я развернул себе shadowsocks-libev в облаке (не требует никаких технических знаний, нужно тупо установить пакет и скопировать конфиг в нужную папку) и могу туда ходить и как прокси, и по VPN подключаться.
Я понял, поэтому я и спросил про сервер. Нужен ведь сервер, не будешь же у себя локально его пускать.
Лекарственный
Пока РКН не запрещает облачных провайдеров - с этим проблем нет. На одних только бесплатных/студенческих кредитах Google Cloud, AWS, Azure и Digital Ocean можно хостить впн несколько лет, а Oracle так вообще навсегда бесплатный VPS дает.
Интересно, но мне к счастью это не грозит, ведь ркн не распространяется на другие страны.
Пробовал скрывать или бояться?
Черт, теперь оперу удалять...
Давно уже пора
Групповые вкладки на мобиле вообще вымораживают. Один раз их отключил, так потом они обратно включились
Опера маится хуйнёй с созданием левых закладок на экспресс-панеле, постоянными предложениями сменить поиск по умолчанию, сливанию траффика китайцам.
Нормальное ты направление на перекат выбрал, конечно.
А сейчас корявенький форк хромиума
Причём от китайцев и с закрытыми исходниками. Ну его нах. Я им только радио слушаю, да и то лишь в sandbox'е
Опера на престо - да, хороший был. Сейчас к нему только вивальди близок.
Проектный коктейль
не, блокировать сайты это не то же самое что и впн
если конечно они не блокируют впн по IPшникам серверов сервиса
У как страшно. Испугали прямо.
я правильно понял, теперь через браузер оперы встроенный впн работать не будет)?
Советский велосипед
да
бля
Плагин другой ставишь и всё. И в браузере будет другой VPN.
какой хороший бесплатный посоветуешь?
У меня вот эта муть на хроме воткнута.
Пока не жалуюсь.
Кнопку нажал когда надо и на любой заблоченный ресурс захожу.
Tor ещё живой. Так что всё норм
он много для чего не подходит
Например?