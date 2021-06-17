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Технологии
Артём Мазанов

Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN Статьи редакции

Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.

156 156 комментариев
6124 просмотров

Работу сервисов ограничили «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют сервисы «в непрерывных технологических процессах».

15 апреля 2018 года Opera VPN объявила о прекращении работы.

С 1 ноября 2017 года в России действует закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов из реестра запрещённых. Роскомнадзор не пользовался этим законом до 2019 года — 28 марта он потребовал от владельцев 10 крупных VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов ФГИС.

В мае 2020 гола Роскомнадзор пригрозил блокировкой VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.

#новости #роскомнадзор

156 156 комментариев
35
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156 комментариев
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Леня Голубцов

48

Опять хуйней занимаются 

Ответить

Федя Прозоров

Леня
11

Ркн: Я ЗАПРЕЩАЮ ВАМ СРАТЬ

Ответить

Игорь Рачук

Федя
3
Ответить

Антон Лисин

Федя
1

Раз в неделю разрешили 

Ответить

theLastLetters

Леня
0

Работа такая.

Ответить

Дежурный теркин30см

23

включу vpn что бы включить opera vpn

Ответить

Дежурный теркин30см

Дежурный
16

я оглянулся посмотреть не оглянулся ли я, чтоб посмотреть не оглянулся ли я

Ответить

Литературный калькулятор

Дежурный
8
Ответить

Майка Ника

Литерат…
0

Xzibit очень таки изменился

Ответить

Дмитрий Киселев

Майка
0

Если что то это Питер Динклейдж

Ответить

Some Dude

Дежурный
1

а что мешает сразу тор запустить?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Some
0

Вы это у людей из Казахстана спросите. Понятно, сто Тор борется с казахстанскими блокировками, но, кажется, простые смертные им уже перестали пользоваться. На мобильном это боль, а чтоб скачать Тор-браузер для десктопа, сначала надо обойти блокировку сайта Тора

Ответить

Some Dude

Дмитрий
1

На мобильном это боль

что? я книжки c флибусты на мобилке качаю без проблем через тор.

Ответить

Some Dude

Some
0

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android&hl=ru&gl=US

Приложения в Google Play – Orbot Прокси в…
OrbotПрокси в комплекте с TorOrbotПрокси в комплекте с Tor
play.google.com
Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

17

Где, сука, хоть одна голая детская писька в обычном, вашу мать, интернете?!Абсолютно у всех хостингов и регистраторов политика нулевой толерантности — малейшей намёк и тут же разделигируют домен и выносят сервера. Где вы, блять, постоянно находите детское порно?!!! ААААААААААААА

Ответить

Дежурный теркин30см

Delgerdalai
11

ты же должен понимать, что это всё не из-за детского порно делается

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Дежурный
25

Может у них блять просто какой-то другой интернет: жмёшь ярлык "Подключение к интернету", глобус покрутился, открываешь Internet Explorer, медленно загружается главная MSN А ТАМ НАХУЙ МЛАДЕНЦА НА ГОРЕ ИЗ КОКАИНА ТЕРРОРИСТЫ ЕБУТ В ГУГЛЕ ВМЕСТО ДУДЛА БИЛЛ ГЕЙТС ПИСЬКОЙ ТРЯСЁТ СЛЕВА БАННЕР МИГАЕТ ТЕБЯ ЖДЁТ В ПОДЪЕЗДЕ БЕСПЛАТНАЯ ЗАКЛАДКА А СПРАВА ВООБЩЕ ПИЗДЕЦ СПРАВА НАВАЛЬНЫЙ

Ответить

Генеральный

Delgerd…
5

Навальный раньше был справа, теперь слева

Ответить

Some Dude

Delgerd…
2

так это домашняя страница, которая на все пк в кремле по умолчанию ставится же

Ответить

Советский велосипед

Delgerdalai
2

@alexferman к ответу

Ответить

Тяжкий торшер

Delgerdalai
0

В том и дело, что оно ищется, но надо знать что именно и как искать

Ответить

Some Dude

Тяжкий
0

цп скачать бесплатно без смс и регистрации?

Ответить

Тяжкий торшер

Some
0

есть специальные "words"

Ответить

Some Dude

Тяжкий
0

кинь в лс)

Ответить

Тяжкий торшер

Some
1

так точно т-щ майор

Ответить

Сознательный франт

Delgerdalai
0

Не благодари.

Ответить

Владимир Филатов

Delgerdalai
0

в китайском сегменте много всего

Ответить

Andrew Sychev

Delgerdalai
0

Луноликий хочет быть эксклюзивным обладателем цп

Ответить

Недостаточный космос

Delgerdalai
0

Хорошая попытка, тов. майор

Ответить

Николай

Delgerdalai
0

В соцсетях. Мамаши постят своих маленьких детей, при этом закрывая лица смайликами.

Ответить

MightyStan

17

Вы же все, надеюсь, понимаете, что это только начало, дальше почти все впн будут блочится

Ответить

Пенсионный Даниль

MightyStan
15

После выборов вспоминать будем, как нам ещё охуенно жилось в начале этого года

Ответить

CiZerin

MightyStan
7

Поднять vps и настроить через него проксю и сиди на своём личном vpn

Ответить

MightyStan

CiZerin
1

Ничего не понял, но согласен и поддерживаю! Но проблема в том, что обычные граждане из нейтральной/аполитичной, скажем так, фракции, могли ненароком зайти на голос америки или bbc (big black cock, очевидно) и открыть что-то новое для себя, а сейчас, всеми вот этими заумными инструментами будут пользоваться лишь хардкорные либералы. А запутински настроенные граждане, не встречая ни байта противоположной информации, еще более уверятся в своей правоте и еще сильнее впадут в мракобесие

Ответить

Майка Ника

MightyS…
2

Кстати насчёт бибиси и фокс ньюс

Ответить

Сознательный

MightyS…
1

Ну вот я, например, тоже был нейтральным. Вкатился на тж пару лет назад, читал местные новости, и теперь всё сильнее склоняюсь в правую сторону. Потому-что левые медиа - это такая же манипулятивная среда, но с привкусом абиды, двоемыслия и глобалхомы.

Ответить

MightyStan

Сознате…
0

Мне, честно, трудно разобраться в российском определении «правый» и «левый/либерал». В контексте России я - либерал, может левый - хз? ненавижу текущую власть за притеснения моих сограждан будь то Свидетели Еговы, ЛГБТ и прочие, считаю, что России полезна миграция, а вот по меркам США - я чисто правый республиканец, Трампист. Ненавижу всем сердцем левые идеи. Всю эту woke повестку, Antifa и прочие схожие структуры. Но в пределах разумного, конечно, моя ненависть не сподвигнет их убивать, если они не являются угрозой моей жизни. А много пользователей ТЖ по моему ощущению - именно типичные американские леваки-фашисты

Ответить

Сознательный

MightyS…
0

Ты таки не поверишь, но на западе среди трампистов популярно лояльное отношение к путину. Мнение, которое на местных левых сайтах считается только пятнадцатирублёвыми постами, а значит и не имеющие права на существование. 

Ответить

Ap

CiZerin
1

Сделал так в 2019ом, жду когда прихлопнут мой основной.
Кстати, в китае основной не фурычил, а мой личный норм работал!

Ответить

Михаил Зеленин

CiZerin
0

с белым списком так просто не получится, нужна будет обфускация 

Ответить

Сознательный

Михаил
0

Белого списка даже в не поднимали.

Ответить

Рыжий

MightyStan
1

VPN сервисы - возможно. Но чтобы заблокировать VPN вообще - надо закрыть выход к зарубежным серверам. Если я правильно понимаю

Ответить

Леня Голубцов

Рыжий
1

Это для полного очебурнечивания. Можно всяким dpi трафик контролировать 

Ответить

Практический

Леня
2

Настраиваешь DoH, и dpi сосёт жопу

Ответить

Лекарственный

Практич…
0

При чем здесь DoH и dpi? DoH, в лучшем случае, не даст провайдеру смотреть на твой DNS-траффик.

Ответить

Практический

Лекарст…
0

Так у тебя пакеты закрыты для dpi, они не смогут посмотреть откуда и куда идут

Ответить

Лекарственный

Практич…
0

Каким образом у меня пакеты закрыты для DPI? DoH закроет DNS-запросы, это правда, но:
во-первых, провайдер, очевидно, видит IP назначения (иначе он просто не сможет передавать пакеты);
во-вторых, без ECH (которого еще почти нигде нет) провайдеру виден SNI в TLS-сессиях
в-третих, если мы говорим про блокировку протоколов VPN, то там вообще может быть пофигу (до определенной степени) на адресата и отправителя - DPI может работать по другим признакам

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

А они не работают через парочку протоколов?

Ответить

Советский велосипед

16

Слава Богу, россияне освободят сервера для украинцев, сидящих в ВК

Ответить

Генеральный американец

Советский
3

Русские уже в вк не сидят, что там украинцы забыли

Ответить

Корнелий Шнапс

Генеральный
6

русских ждут

Ответить

ouxen

Корнелий
0

русские вперед!

Ответить

Советский велосипед

Генеральный
2

смотрят русское порно

Ответить

Some Dude

Советск…
2

так там большая часть моделей с украины

Ответить

Советский

Some
3

как человек, неплохо разбирающийся в вопросе, скажу, что как минимум 50 на 50

Ответить

Some Dude

Советск…
2

именно в вк давно ничего такого не смотрел, но в вебкаме раньше было больше именно украинок, а последние пару лет стало очень много девушек из скрепной державы. наверное, с колен встают xD

Ответить

Советский

Some
1

блин, в Украине есть сайт, где сливают личные данные вебкамщиц вплоть до домашнего адреса и паспортных данных, ссылок на все социальные сети и аккаунты родственников

так вот там этих страниц сотни, я зашел и охуел просто

Ответить

Имя И

Советск…
1

ссылку давай, "есть сайт" ууу

Ответить

Советский

Советск…
0

а самое странное, что там не типичные шалавы, а много девочек в стиле "школьница из села"

Ответить

Some Dude

Советск…
0

а по рф такого сайта нет?

Ответить

Советский

Some
1

лол, но их правда жалко даже((

Ответить

Some Dude

Советск…
2

ну да, не от хорошей жизни пиздой зарабатывают на хлеб себе ведь
upd. тж, больной же ты ублюдок

Ответить

Советский

Some
0

да так про любую работу можно сказать))

Ответить

Some Dude

Советск…
1

Ивахнов не жалуется.
да и я в принципе тоже не жалуюсь. не устраивала - свалил бы

Ответить

Системный

Some
2

Бля причем тут я

Ответить

Советский

Системн…
0

ты лысый из Тольятти

Ответить

Системный

Советск…
0

А чего добился ты

Ответить

Советский

Системн…
0

у меня есть волосы)0

Ответить

Системный

Советск…
0

Это не твоя заслуга

Ответить

Советский

Some
1

хз, я даже украинский сейчас не нашел, наверное заблочили уже

но гуглить надо банально по типу "вебкам сливы"

Ответить

Дмитрий Григорьев

Генеральный
0

Русские уже в вк не сидят

Угу, попересели с иглы, так сказать, на бутылку.

Ответить

оливье салатов

12
Ответить

Shenmue

9
Ответить

Литературный калькулятор

Shenmue
9

Сначала прочитал как "КАЗАХИ"

Ответить

Bad Mother Fucker

Литературный
5

на выдаче одинаковые ссылки, кстати

Ответить

Нейроорлов

Литературный
4

Знаешь кто твоя мать?

Ответить

Имя И Фамилия

Нейроор…
1

Кто?

Ответить

Нейроорлов

Имя
0

Порвался?))))))

Ответить

Some Dude

Имя
0

https://www.youtube.com/watch?v=wfxK4wUhunA

Ответить

Vladislav Sapogov

Литературный
2

Казахам требуется срочная защита @Нейроорлов

Ответить

Горячий Наруто

3
Ответить

Роман Трусов

3

Hello железный занавес my old friend...

Ответить

Лекарственный Кирилл

2

Идут по графику - https://ntc.party/t/rkn-will-try-to-block-the-following-vpn-services/1022.
Интересно, они будут тупо блокировать подсети IP соответствующих провайдеров или что-то более хитрое делают?

RKN will try to block the following VPN services
[test] [vpn]
ntc.party
Ответить

Михаил Зеленин

2

Добавьте в новость график блокировок VPN 

Ответить

Литературный калькулятор

1

А VPN поверх другого VPN поможет обходить ограничения?

Ответить

Никон Макиенко

Литературный
3

Они ппосто ограничили доступ. Потому что запретить впн — это как забор на дне реки/моря/озера поставить. Типа, он конечно стоит, а функция у забора как бы «ограждать», но в сумме по факту какой-то ркн получается (простите за каламбур).

Ответить

Закомплексованная Душа

Литературный
0

Да

Ответить

Vladislav Sapogov

Литературный
0

Под Tor’ом, ага

Ответить

Михаил Зеленин

Литературный
0

Пока не введен белый список VPN  да. 

Ответить

Марк Туллий

0

И че, как обходить блокировку VPN? Пользоваться другими VPN? И что делать, если РКН будет постоянно блокировать новые VPN?

Ответить

Дежурный теркин30см

Марк
5

сделать свой vpn

Ответить

Zero-one-one

Марк
0

Тором пользуйся

Ответить

Растительный цвет

1

https://getoutline.org/ru/ сделать свой впн проще некуда

Ответить

Oleg Koval

Растительный
2

Или арендовать VPS за 2 евро в месяц у любого иностранного провайдера и развернуть Streisand

Ответить

Владимир Филатов

Растительный
0

а сервер откуда возьмёшь?

Ответить

Лекарственный Кирилл

Владимир
0

Outline - это не vpn-провайдер, это пачка софта (клиент + менеджер). Менеджер позволет без лишних телодвижений развернуть сервер у cloud-провайдера, клиент - подключиться к провайдеру.
Дополнительная фича - клиент умеет подчключаться к любому shadowsocks-серверу. Я развернул себе shadowsocks-libev в облаке (не требует никаких технических знаний, нужно тупо установить пакет и скопировать конфиг в нужную папку) и могу туда ходить и как прокси, и по VPN подключаться.

Ответить

Владимир Филатов

Лекарст…
0

Я понял, поэтому я и спросил про сервер. Нужен ведь сервер, не будешь же у себя локально его пускать.

Ответить

Лекарственный

Владимир
0

Пока РКН не запрещает облачных провайдеров - с этим проблем нет. На одних только бесплатных/студенческих кредитах Google Cloud, AWS, Azure и Digital Ocean можно хостить впн несколько лет, а Oracle так вообще навсегда бесплатный VPS дает.

Ответить

Владимир Филатов

Лекарст…
0

Интересно, но мне к счастью это не грозит, ведь ркн не распространяется на другие страны.

Ответить

Aleksei Priimak

Владимир
0

https://www.digitalocean.com

Ответить

Мертвый месяц

0

Мне скрывать нечего, и боятся тоже, Но, попробовал, работает нормально.

Ответить

Vladislav Sapogov

Мертвый
4

Пробовал скрывать или бояться?

Ответить

Мертвый месяц

Vladislav
0

От кого и зачем?)

Ответить

Тяжкий торшер

Мертвый
0

Белки  разве не было еще?

Ответить

Мертвый месяц

Тяжкий
0

Хрен дождётесь)

Ответить

Vadim Pogarskiy

1

Черт, теперь оперу удалять... 

Ответить

Vladislav Sapogov

Vadim
0

Давно уже пора

Ответить

твой батя

Vladislav
3

После того, как хром стал маяться этой хуйней с групповыми вкладками перешёл на оперу. Впн пока есть, где ркн его ограничил, не понял.

Ответить

Твоего деда дед

твой
2

Групповые вкладки на мобиле вообще вымораживают. Один раз их отключил, так потом они обратно включились

Ответить

Леня Голубцов

твой
0

Ниче вон аппле тоже в сафари их добавляет 

Ответить

Сознательный

твой
0

Опера маится хуйнёй с созданием левых закладок на экспресс-панеле, постоянными предложениями сменить поиск по умолчанию, сливанию траффика китайцам.
Нормальное ты направление на перекат выбрал, конечно.

Ответить

Рыжий

Vladislav
2

Ты чо, офигенный браузер

Ответить

Vladislav

Рыжий
1

Возможно, за десять лет неиспользования оперы что-то и поменялось в лучшую сторону, хз

Ответить

Рыжий

Vladisl…
1

Лет 10 назад это наверное была еще версия 12 со своим движком

Ответить

Леня Голубцов

Рыжий
0

А сейчас корявенький форк хромиума 

Ответить

alexferman

Леня
1

Причём от китайцев и с закрытыми исходниками. Ну его нах. Я им только радио слушаю, да и то лишь в sandbox'е

Ответить

Леня

alexfer…
0

Для россиян получается опера была миска свобода порно с кошкой женой 

Ответить

Сознательный

Рыжий
0

Опера на престо - да, хороший был. Сейчас к нему только вивальди близок. 

Ответить

Таможенный Гоша

Vadim
0

Единственная причина, почему я пользовался Оперой
Блять

Ответить

Andrey Svetlov

1

Жаль. Опера отлично работала как ЛинкдИн.

Ответить

Проектный коктейль

0

кто им с запада оборудование поставляет под эту фильтрацию? и почему на эти поставки не вводятся санкции

Ответить

Рыжий

Проектный
1

 и почему на эти поставки не вводятся санкции

Ответить

Я Я

Проектный
0

По идеи просто сайты все так же лочат.

Ответить

Проектный коктейль

Я
0

не, блокировать сайты это не то же самое что и впн
если конечно они не блокируют впн по IPшникам серверов сервиса

Ответить

Я Я

Проектн…
0

Протокол то одинаковый, у те кто лочит запрещенные сайты и у тех кто нет. Поэтому вот максимум ip неугодных серверов вместе с сайтами будут лочить.

Ответить

Олег Скоробогатов

0

У как страшно. Испугали прямо.

Ответить

FOX

Олег
0

это только начало

Ответить

Дежурный теркин30см

FOX
2

коммент из разряда
*вы находитесь здесь*

Ответить

Проектный

Дежурный
2

—> (__!__)

Ответить

Олег Скоробогатов

FOX
0

Покую, я уже считай за границей живу.

Ответить

Коровка говорит мууу

0

я правильно понял, теперь через браузер оперы встроенный впн работать не будет)?

Ответить

Советский велосипед

Коровка
0

да

Ответить

Коровка говорит мууу

Советский
0

бля

Ответить

Игорь Рачук

Коровка
0

Плагин другой ставишь и всё. И в браузере будет другой VPN. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Игорь
0

какой хороший бесплатный посоветуешь?

Ответить

Игорь Рачук

Корнелий
0

У меня вот эта муть на хроме воткнута. 
Пока не жалуюсь. 
Кнопку нажал когда надо и на любой заблоченный ресурс захожу. 

Ответить

Проектный

Игорь
2

c RUS в названии только одна ассоциация

Ответить

Игорь

Проектн…
0

Это они шифруются))
Типо "Мы свои, ребят!"))

Ответить

Рыжий

0

Ну Опера пока что работает

Ответить

Roger Wilco

0

Соса рэп жив

Ответить

Электронный Никита

0

Каким образом?

Ответить

Zero-one-one

0

Tor ещё живой. Так что всё норм

Ответить

Владимир Филатов

Zero-one-one
0

он много для чего не подходит

Ответить

Zero-one-one

Владимир
0

Например? 

Ответить

Владимир Филатов

Zero-on…
0

для скачки, торрентов, да и скорость там низкая

Ответить

Нормативный Даниль

0

оформил годовую подписку на менеджер паролей dashlane, а там еще впн встроен. 500 или 700₽ за год заплатил

Ответить

Станислав Козак

0

Где-то напрягся Здолъников.
И сразу расслабился.

Ответить