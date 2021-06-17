Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.

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Работу сервисов ограничили «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют сервисы «в непрерывных технологических процессах».

Обновлено: Opera рассказала TJ, что отключила поддержку VPN в браузере для пользователей из России

Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженнымии конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты. Юлия Синдзелорц менеджер по связям с общественностью Opera

VPN был встроен в браузер. Отдельный сервис Opera VPN объявил о прекращении работы 15 апреля 2018 года.

С 1 ноября 2017 года в России действует закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов из реестра запрещённых. Роскомнадзор не пользовался этим законом до 2019 года — 28 марта он потребовал от владельцев 10 крупных VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов ФГИС.