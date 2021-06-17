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Технологии
Артём Мазанов

Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и VPN в браузере Opera Статьи редакции

Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.

189 189 комментариев
10 214 просмотров

Работу сервисов ограничили «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют сервисы «в непрерывных технологических процессах».

Обновлено: Opera рассказала TJ, что отключила поддержку VPN в браузере для пользователей из России

Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженнымии конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты.

Юлия Синдзелорц
менеджер по связям с общественностью Opera

VPN был встроен в браузер. Отдельный сервис Opera VPN объявил о прекращении работы 15 апреля 2018 года.

С 1 ноября 2017 года в России действует закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов из реестра запрещённых. Роскомнадзор не пользовался этим законом до 2019 года — 28 марта он потребовал от владельцев 10 крупных VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов ФГИС.

В мае 2020 года Роскомнадзор пригрозил блокировкой VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.

#новости #роскомнадзор

189 189 комментариев
2
56
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189 комментариев
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Delgerdalai Davaasambuu

44

Где, сука, хоть одна голая детская писька в обычном, вашу мать, интернете?!Абсолютно у всех хостингов и регистраторов политика нулевой толерантности — малейшей намёк и тут же разделигируют домен и выносят сервера. Где вы, блять, постоянно находите детское порно?!!! ААААААААААААА

Ответить

Дежурный теркин30см

Delgerdalai
35

ты же должен понимать, что это всё не из-за детского порно делается

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Дежурный
63

Может у них блять просто какой-то другой интернет: жмёшь ярлык "Подключение к интернету", глобус покрутился, открываешь Internet Explorer, медленно загружается главная MSN А ТАМ НАХУЙ МЛАДЕНЦА НА ГОРЕ ИЗ КОКАИНА ТЕРРОРИСТЫ ЕБУТ В ГУГЛЕ ВМЕСТО ДУДЛА БИЛЛ ГЕЙТС ПИСЬКОЙ ТРЯСЁТ СЛЕВА БАННЕР МИГАЕТ ТЕБЯ ЖДЁТ В ПОДЪЕЗДЕ БЕСПЛАТНАЯ ЗАКЛАДКА А СПРАВА ВООБЩЕ ПИЗДЕЦ СПРАВА НАВАЛЬНЫЙ

Ответить

Генеральный

Delgerd…
19

Навальный раньше был справа, теперь слева

Ответить

Some Dude

Delgerd…
5

так это домашняя страница, которая на все пк в кремле по умолчанию ставится же

Ответить

Советский велосипед

Delgerdalai
3

@alexferman к ответу

Ответить

Постоянный Мурод

Советский
0

я тоже хочу знать

Ответить

Andrew Sychev

Delgerdalai
1

Луноликий хочет быть эксклюзивным обладателем цп

Ответить

Тяжкий торшер

Delgerdalai
0

В том и дело, что оно ищется, но надо знать что именно и как искать

Ответить

Some Dude

Тяжкий
0

цп скачать бесплатно без смс и регистрации?

Ответить

Тяжкий торшер

Some
0

есть специальные "words"

Ответить

Some Dude

Тяжкий
0

кинь в лс)

Ответить

Тяжкий торшер

Some
2

так точно т-щ майор

Ответить

Сознательный франт

Delgerdalai
0

Не благодари.

Ответить

Владимир Филатов

Delgerdalai
0

в китайском сегменте много всего

Ответить

Недостаточный космос

Delgerdalai
0

Хорошая попытка, тов. майор

Ответить

Николай

Delgerdalai
0

В соцсетях. Мамаши постят своих маленьких детей, при этом закрывая лица смайликами.

Ответить

Комментарий удален

Федя Прозоров

Леня
19

Ркн: Я ЗАПРЕЩАЮ ВАМ СРАТЬ

Ответить

Игорь Рачук

Федя
4
Ответить

Антон Лисин

Федя
1

Раз в неделю разрешили 

Ответить

theLastLetters

Леня
1

Работа такая.

Ответить

Дежурный теркин30см

37

включу vpn что бы включить opera vpn

Ответить

Дежурный теркин30см

Дежурный
28

я оглянулся посмотреть не оглянулся ли я, чтоб посмотреть не оглянулся ли я

Ответить

Литературный калькулятор

Дежурный
12
Ответить

Майка Ника

Литерат…
0

Xzibit очень таки изменился

Ответить

Дмитрий Киселев

Майка
0

Если что то это Питер Динклейдж

Ответить

Майка Ника

Дмитрий
1

Без бороды не узнать вообще

Ответить

Some Dude

Дежурный
1

а что мешает сразу тор запустить?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Some
0

Вы это у людей из Казахстана спросите. Понятно, сто Тор борется с казахстанскими блокировками, но, кажется, простые смертные им уже перестали пользоваться. На мобильном это боль, а чтоб скачать Тор-браузер для десктопа, сначала надо обойти блокировку сайта Тора

Ответить

Some Dude

Дмитрий
1

На мобильном это боль

что? я книжки c флибусты на мобилке качаю без проблем через тор.

Ответить

Some Dude

Some
0

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android&hl=ru&gl=US

Приложения в Google Play – Orbot Прокси в…
OrbotПрокси в комплекте с TorOrbotПрокси в комплекте с Tor
play.google.com
Ответить

MightyStan

31

Вы же все, надеюсь, понимаете, что это только начало, дальше почти все впн будут блочится

Ответить

Пенсионный Даниль

MightyStan
26

После выборов вспоминать будем, как нам ещё охуенно жилось в начале этого года

Ответить

CiZerin

MightyStan
9

Поднять vps и настроить через него проксю и сиди на своём личном vpn

Ответить

MightyStan

CiZerin
2

Ничего не понял, но согласен и поддерживаю! Но проблема в том, что обычные граждане из нейтральной/аполитичной, скажем так, фракции, могли ненароком зайти на голос америки или bbc (big black cock, очевидно) и открыть что-то новое для себя, а сейчас, всеми вот этими заумными инструментами будут пользоваться лишь хардкорные либералы. А запутински настроенные граждане, не встречая ни байта противоположной информации, еще более уверятся в своей правоте и еще сильнее впадут в мракобесие

Ответить

Майка Ника

MightyS…
8

Кстати насчёт бибиси и фокс ньюс

Ответить

Сознательный

MightyS…
2

Ну вот я, например, тоже был нейтральным. Вкатился на тж пару лет назад, читал местные новости, и теперь всё сильнее склоняюсь в правую сторону. Потому-что левые медиа - это такая же манипулятивная среда, но с привкусом абиды, двоемыслия и глобалхомы.

Ответить

MightyStan

Сознате…
0

Мне, честно, трудно разобраться в российском определении «правый» и «левый/либерал». В контексте России я - либерал, может левый - хз? ненавижу текущую власть за притеснения моих сограждан будь то Свидетели Еговы, ЛГБТ и прочие, считаю, что России полезна миграция, а вот по меркам США - я чисто правый республиканец, Трампист. Ненавижу всем сердцем левые идеи. Всю эту woke повестку, Antifa и прочие схожие структуры. Но в пределах разумного, конечно, моя ненависть не сподвигнет их убивать, если они не являются угрозой моей жизни. А много пользователей ТЖ по моему ощущению - именно типичные американские леваки-фашисты

Ответить

Сознательный

MightyS…
1

Ты таки не поверишь, но на западе среди трампистов популярно лояльное отношение к путину. Мнение, которое на местных левых сайтах считается только пятнадцатирублёвыми постами, а значит и не имеющие права на существование. 

Ответить

MightyStan

Сознате…
0

Да я знаю) даже не просто лояльное или комплиментарное отношение, разные Трамписты даже говорят, что хотят в качестве президента путина. Я в беседах пытаюсь обьяснить, что путин и леваки - это две стороны одной монеты. Фашизм с двумя лицами. На самом деле, я ужасаюсь тому, насколько его мифологизированный образ популярен среди республиканцев - вот уж раздолье для резидентуры СВР и ГРУ! Даже платить не надо, вербовка на основе идеологии. 

Ответить

CiZerin

MightyS…
0

Особо дремучим ватанам и с vpn было несправиться. А так, если начнут совсем заворачивать гайки то уверен, что в сети будут подробные инструкции и готовые решения по развёртки своего vpn в пару кликов.

Ответить

MightyStan

CiZerin
0

Я все-таки придерживаюсь того, что если человек жестко придерживается своих позиций, то при неизмененной среде, свои убеждения он не поменяет. Поэтому ни особо дремучие ватаны, ни я - либерал (по русским меркам) своих позиций не поменяем,  а вот аполитичные люди или неопределившиеся, если раньше могли случаем найти информацию о безумности нынешнего режима и поменять мнение, то после введения бана на VPN, даже при наличии инструкций , не полезут искать какую-то правдивую/альтернативную информацию о происходящем

Ответить

Ap

CiZerin
1

Сделал так в 2019ом, жду когда прихлопнут мой основной.
Кстати, в китае основной не фурычил, а мой личный норм работал!

Ответить

Михаил Зеленин

CiZerin
0

с белым списком так просто не получится, нужна будет обфускация 

Ответить

Сознательный

Михаил
0

Белого списка даже в не поднимали.

Ответить

Крупный каякер

CiZerin
0

ты тупой? проблема не в впн а массовости. даже если ты пробьешь один, так один и будешь писю сосать сидеть. ни сидов не будет ни личей.

Ответить

CiZerin

Крупный
0

Я торренты не качал лет 100 уже.

Ответить

Лига тупых

CiZerin
0

и как ты аниме смотришь?

Ответить

CiZerin

Лига
0

Почти не смотрю уже. Только если что-то годное попадается в стриминговых сервисах.
Прошли для меня уже те времена когда мы качали с японских торрентов аниме и потом искали к ним русские сабы. Нынче для меня комфорт > виабушность 

Ответить

Лига тупых

CiZerin
0

дофига нелицензированного

Ответить

CiZerin

Лига
0

Аниме уже стало так много каждый сезон выходить, что просто нет сил и желания отслеживать среди этой кучи что-то (для меня) годное. Раньше, имхо, было проще. Говна тоже хватало, но общий объём был меньше, так что легко было найти то, что доставляет. А учитывая что сёнены, исикаи, иччи и пр. мне уже остоебенили, то найти что-то интересное стало очень непросто. Могу смотреть только сэйнен  уже. 

Ответить

Рыжий

MightyStan
1

VPN сервисы - возможно. Но чтобы заблокировать VPN вообще - надо закрыть выход к зарубежным серверам. Если я правильно понимаю

Ответить

Комментарий удален

Практический

Леня
3

Настраиваешь DoH, и dpi сосёт жопу

Ответить

Лекарственный

Практич…
0

При чем здесь DoH и dpi? DoH, в лучшем случае, не даст провайдеру смотреть на твой DNS-траффик.

Ответить

Практический

Лекарст…
0

Так у тебя пакеты закрыты для dpi, они не смогут посмотреть откуда и куда идут

Ответить

Лекарственный

Практич…
0

Каким образом у меня пакеты закрыты для DPI? DoH закроет DNS-запросы, это правда, но:
во-первых, провайдер, очевидно, видит IP назначения (иначе он просто не сможет передавать пакеты);
во-вторых, без ECH (которого еще почти нигде нет) провайдеру виден SNI в TLS-сессиях
в-третих, если мы говорим про блокировку протоколов VPN, то там вообще может быть пофигу (до определенной степени) на адресата и отправителя - DPI может работать по другим признакам

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

А они не работают через парочку протоколов?

Ответить

Советский велосипед

18

Слава Богу, россияне освободят сервера для украинцев, сидящих в ВК

Ответить

Генеральный американец

Советский
5

Русские уже в вк не сидят, что там украинцы забыли

Ответить

Корнелий Шнапс

Генеральный
8

русских ждут

Ответить

ouxen

Корнелий
2

русские вперед!

Ответить

Советский велосипед

Генеральный
2

смотрят русское порно

Ответить

Some Dude

Советск…
2

так там большая часть моделей с украины

Ответить

Советский

Some
4

как человек, неплохо разбирающийся в вопросе, скажу, что как минимум 50 на 50

Ответить

Some Dude

Советск…
3

именно в вк давно ничего такого не смотрел, но в вебкаме раньше было больше именно украинок, а последние пару лет стало очень много девушек из скрепной державы. наверное, с колен встают xD

Ответить

Советский

Some
2

блин, в Украине есть сайт, где сливают личные данные вебкамщиц вплоть до домашнего адреса и паспортных данных, ссылок на все социальные сети и аккаунты родственников

так вот там этих страниц сотни, я зашел и охуел просто

Ответить

Имя И

Советск…
2

ссылку давай, "есть сайт" ууу

Ответить

Советский

Советск…
0

а самое странное, что там не типичные шалавы, а много девочек в стиле "школьница из села"

Ответить

Some Dude

Советск…
0

а по рф такого сайта нет?

Ответить

Советский

Some
3

лол, но их правда жалко даже((

Ответить

Some Dude

Советск…
3

ну да, не от хорошей жизни пиздой зарабатывают на хлеб себе ведь
upd. тж, больной же ты ублюдок

Ответить

Советский

Some
0

да так про любую работу можно сказать))

Ответить

Some Dude

Советск…
1

Ивахнов не жалуется.
да и я в принципе тоже не жалуюсь. не устраивала - свалил бы

Ответить

Системный

Some
3

Бля причем тут я

Ответить

Советский

Системн…
2

ты лысый из Тольятти

Ответить

Системный

Советск…
3

А чего добился ты

Ответить

Советский

Системн…
0

у меня есть волосы)0

Ответить

Системный

Советск…
1

Это не твоя заслуга

Ответить

Советский

Some
2

хз, я даже украинский сейчас не нашел, наверное заблочили уже

но гуглить надо банально по типу "вебкам сливы"

Ответить

Дмитрий Григорьев

Генеральный
0

Русские уже в вк не сидят

Угу, попересели с иглы, так сказать, на бутылку.

Ответить

Постоянный Мурод

Советский
0

хуй там, уже все забыли и слезли в фб

Ответить

Shenmue

15
Ответить

Литературный калькулятор

Shenmue
19

Сначала прочитал как "КАЗАХИ"

Ответить

Нейроорлов

Литературный
7

Знаешь кто твоя мать?

Ответить

Имя И Фамилия

Нейроор…
1

Кто?

Ответить

Нейроорлов

Имя
0

Порвался?))))))

Ответить

Some Dude

Имя
0

https://www.youtube.com/watch?v=wfxK4wUhunA

Ответить

1

Имя
0

Красивая женщина, конечно же...

Ответить

Bad Mother Fucker

Литературный
5

на выдаче одинаковые ссылки, кстати

Ответить

Vladislav Sapogov

Литературный
2

Казахам требуется срочная защита @Нейроорлов

Ответить

оливье салатов

20
Ответить

Горячий Наруто

8
Ответить

Михаил Зеленин

5

Добавьте в новость график блокировок VPN 

Ответить

Растительный цвет

3

https://getoutline.org/ru/ сделать свой впн проще некуда

Ответить

Oleg Koval

Растительный
4

Или арендовать VPS за 2 евро в месяц у любого иностранного провайдера и развернуть Streisand

Ответить

Владимир Филатов

Растительный
0

а сервер откуда возьмёшь?

Ответить

Лекарственный Кирилл

Владимир
2

Outline - это не vpn-провайдер, это пачка софта (клиент + менеджер). Менеджер позволет без лишних телодвижений развернуть сервер у cloud-провайдера, клиент - подключиться к провайдеру.
Дополнительная фича - клиент умеет подчключаться к любому shadowsocks-серверу. Я развернул себе shadowsocks-libev в облаке (не требует никаких технических знаний, нужно тупо установить пакет и скопировать конфиг в нужную папку) и могу туда ходить и как прокси, и по VPN подключаться.

Ответить

Владимир Филатов

Лекарст…
–1

Я понял, поэтому я и спросил про сервер. Нужен ведь сервер, не будешь же у себя локально его пускать.

Ответить

Лекарственный

Владимир
3

Пока РКН не запрещает облачных провайдеров - с этим проблем нет. На одних только бесплатных/студенческих кредитах Google Cloud, AWS, Azure и Digital Ocean можно хостить впн несколько лет, а Oracle так вообще навсегда бесплатный VPS дает.

Ответить

Владимир Филатов

Лекарст…
0

Интересно, но мне к счастью это не грозит, ведь ркн не распространяется на другие страны.

Ответить

Aleksei Priimak

Владимир
0

https://www.digitalocean.com

Ответить

Aleksei Priimak

Aleksei
0

Так, заглянул тут в соседнюю тему (про «приземление на бутылку»). Отбой. 

Ответить

Oleg Koval

Aleksei
0

Рекомендую ArubaCloud - интерфейс такой себе, но все работает без нареканий. Один из немногих крупных провайдеров, кто пока не выделяется и не был случайно заблокирован РКНом в войне с Телеграмом.

Ответить

Роман Трусов

4

Hello железный занавес my old friend...

Ответить

Литературный калькулятор

2

А VPN поверх другого VPN поможет обходить ограничения?

Ответить

Никон Макиенко

Литературный
6

Они ппосто ограничили доступ. Потому что запретить впн — это как забор на дне реки/моря/озера поставить. Типа, он конечно стоит, а функция у забора как бы «ограждать», но в сумме по факту какой-то ркн получается (простите за каламбур).

Ответить

Закомплексованная Душа

Литературный
0

Да

Ответить

Vladislav Sapogov

Литературный
0

Под Tor’ом, ага

Ответить

Михаил Зеленин

Литературный
0

Пока не введен белый список VPN  да. 

Ответить

Лекарственный Кирилл

3

Идут по графику - https://ntc.party/t/rkn-will-try-to-block-the-following-vpn-services/1022.
Интересно, они будут тупо блокировать подсети IP соответствующих провайдеров или что-то более хитрое делают?

RKN will try to block the following VPN services
[test] [vpn]
ntc.party
Ответить

Марк Туллий

0

И че, как обходить блокировку VPN? Пользоваться другими VPN? И что делать, если РКН будет постоянно блокировать новые VPN?

Ответить

Дежурный теркин30см

Марк
8

сделать свой vpn

Ответить

Zero-one-one

Марк
0

Тором пользуйся

Ответить

Vadim Pogarskiy

2

Черт, теперь оперу удалять... 

Ответить

Vladislav Sapogov

Vadim
–2

Давно уже пора

Ответить

твой батя

Vladislav
5

После того, как хром стал маяться этой хуйней с групповыми вкладками перешёл на оперу. Впн пока есть, где ркн его ограничил, не понял.

Ответить

Твоего деда дед

твой
4

Групповые вкладки на мобиле вообще вымораживают. Один раз их отключил, так потом они обратно включились

Ответить

Сознательный

твой
1

Опера маится хуйнёй с созданием левых закладок на экспресс-панеле, постоянными предложениями сменить поиск по умолчанию, сливанию траффика китайцам.
Нормальное ты направление на перекат выбрал, конечно.

Ответить

твой батя

Сознате…
0

Не пользуюсь экспресс панелью, что за предложения тоже не знаю, у меня всегда открыта вкладка с гуглом. Траф китайцам пусть льют, щас почти все идут у них на поводу. Единственное, что я тут нашёл пока странного, это неработающий поиск по истории. Бывает удобно искать что-то в истории.

Ответить

Комментарий удален

Рыжий

Vladislav
4

Ты чо, офигенный браузер

Ответить

Vladislav

Рыжий
1

Возможно, за десять лет неиспользования оперы что-то и поменялось в лучшую сторону, хз

Ответить

Рыжий

Vladisl…
2

Лет 10 назад это наверное была еще версия 12 со своим движком

Ответить

Комментарий удален

alexferman

Леня
0

Причём от китайцев и с закрытыми исходниками. Ну его нах. Я им только радио слушаю, да и то лишь в sandbox'е

Ответить

Комментарий удален

Сознательный

Рыжий
0

Опера на престо - да, хороший был. Сейчас к нему только вивальди близок. 

Ответить

Таможенный Гоша

Vadim
0

Единственная причина, почему я пользовался Оперой
Блять

Ответить

Мертвый месяц

–3

Мне скрывать нечего, и боятся тоже, Но, попробовал, работает нормально.

Ответить

Vladislav Sapogov

Мертвый
6

Пробовал скрывать или бояться?

Ответить

Мертвый месяц

Vladislav
0

От кого и зачем?)

Ответить

Тяжкий торшер

Мертвый
0

Белки  разве не было еще?

Ответить

Мертвый месяц

Тяжкий
0

Хрен дождётесь)

Ответить

Al

Мертвый
1

Объясните недалекому, что мудилы из роскомпозора помимо действительно запрещенных ресурсов, блокируют и те, кто вообще не причём. (и им потом поебать + чисто политические решения)

И кстати, тебя вот это не смутило?
Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют сервисы «в непрерывных технологических процессах».

Это че получается, российские компании в целях тех процессов используют цп и наркотики? Или что блядь? 

Ответить

Мертвый месяц

Al
0

Да забей, там дебилы сидят, показушники, через месяц всё забудется. Попукали и забыли.а мыло и прочяя куйня внесена в реестр рекомендованных сайтов по понятным причинам, тут где-то статья была.

Ответить

Олег Скоробогатов

–1

У как страшно. Испугали прямо.

Ответить

FOX

Олег
2

это только начало

Ответить

Дежурный теркин30см

FOX
3

коммент из разряда
*вы находитесь здесь*

Ответить

Проектный

Дежурный
5

—> (__!__)

Ответить

Олег Скоробогатов

FOX
0

Покую, я уже считай за границей живу.

Ответить

Andrey Svetlov

1

Жаль. Опера отлично работала как ЛинкдИн.

Ответить

Чужой каякер

Andrey
1

Есть плагин для хрома "Доступ в LinkedIn", обычный прокси.

Ответить

Andrey Svetlov

Чужой
0

Полезно иногда коментить на тж. Спасибо!

Ответить

Я Я

1

Интересно, как будет с iCloud Private Relay

Ответить

Сознательный франт

Я
1

Ничего. Отключат специально для рашки, китая и прочих. Это же эппл.

Ответить

Имя И Фамилия

Я
0

Это не впн, это анонимайзер. Трафик у эппловской штуки будет идти внутри твоей страны, просто чтобы не палить твой айпи и всё

Ответить

жизнь как она есть

1

Скоро в интернет по паспорту будут пускать по 15 минут в день. Как они надоели всё блокируют , замедляют! То что цены на все в космос полетели !!! Всем насрать!!! А Твиттер надо замедлить!!!
Бесит такая страна!!!

Ответить