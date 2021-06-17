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Технологии
DTF

Xiaomi, Huawei и другие китайские производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки Статьи редакции

Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.

Ключевые китайские бренды — Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo и Oppo — подписали документ об «Универсальной спецификации быстрой зарядки для мобильных устройств», пишет Gizmochina.

Инициативу также поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT). В настоящий момент стороны согласовывают детали и могут прийти к унификации уже в ближайшее время.

Единый стандарт позволит снизить стоимость разработки и поспособствует сокращению электронных отходов. Пользователям же больше не придётся беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном.

В мае 2021 года Xiaomi показала собственное устройство для быстрой зарядки HyperCharge. Компания заявила, что оно заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода.

#новости #смартфоны

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24 24 комментария
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24 комментария
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Небольшой жёлтый робат

7
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Проектный коктейль

5

Лучше бы объединились для создания единого стандарта быстрой разрядки.
Психологической.

Ответить

Советский велосипед

Проектный
3

вибраторы изобрели еще лет сорок назад

Ответить

Советский велосипед

3

Как вам такое, любители айфонов?

Ответить

Дежурный инструмент

Советский
4
Ответить

Советский велосипед

Дежурный
2

я не могу плакать(((

Ответить

Дежурный

Советск…
2
Ответить

Советский

Дежурный
0

слёзки не идут(( максимум слегка наворачиваются(

Ответить

Дежурный

Советск…
2

Купи айфон, это решит проблему

Ответить

Дмитрий

Советск…
1
Ответить

Советский

Дмитрий
0

я не знаю кто это(

Ответить

Проектный коктейль

3

оно заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу

и сколько циклов такой зарядки выдержит батарейка?

Ответить

Советский велосипед

Проектный
1

одного достаточно, у тебя нет денег на новые батарейки?)0

Ответить

Федя Прозоров

Советский
0

Топ за свои деньги 

Ответить

Woody Johnson

1

чем больше единых стандартов быстрой зарядки, тем меньше единых стандартов быстрой зарядки

Ответить

Roman Sapon

0

Странно, USB 2.1 позволяет 240Вт

Ответить

Михаил Зеленин

0

USB PD с PPS. Или речь про контроллеры заряда самого аккмулятора? 

Ответить

Цветной цвет

0

Ща кукодрочерам дадут пососать стержня🐤🐤🐤🐤

Ответить

Федя Прозоров

Цветной
0

Эбонитового

Ответить

Маленький рак

0

Хорошо, что не для создания суперсмартфона, который похоронит айфон

Ответить

Федя Прозоров

0

Китайцы опять изобретают велосипед

Ответить

Alex Blake

0

Лучше бы объединили усилия в разработке новых типов аккумуляторов, чтобы раз в десять больше заряда могли в себе хранить. Цены бы не было такой работе. А с зарядками и сейчас всё нормально, куда уж быстрее?

Ответить

Argumenta Ambigua

0

это действительно отличная новость, вполне возможно, даже главная за этот год в индустрии смартфонов

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Федя Прозоров

0

А могли бы просто придумать, как телефону сохранить зарядку на весь день. Не знаб, как вы, но я заряжаю телефон по ночам и мне не важно, чтобы заряжался на 100% за 60 секунд 

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