Xiaomi, Huawei и другие китайские производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки Статьи редакции
Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.
Ключевые китайские бренды — Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo и Oppo — подписали документ об «Универсальной спецификации быстрой зарядки для мобильных устройств», пишет Gizmochina.
Инициативу также поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT). В настоящий момент стороны согласовывают детали и могут прийти к унификации уже в ближайшее время.
Единый стандарт позволит снизить стоимость разработки и поспособствует сокращению электронных отходов. Пользователям же больше не придётся беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном.
В мае 2021 года Xiaomi показала собственное устройство для быстрой зарядки HyperCharge. Компания заявила, что оно заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода.
Дежурный инструмент
Советский велосипед
я не могу плакать(((
одного достаточно, у тебя нет денег на новые батарейки?)0
чем больше единых стандартов быстрой зарядки, тем меньше единых стандартов быстрой зарядки
Лучше бы объединили усилия в разработке новых типов аккумуляторов, чтобы раз в десять больше заряда могли в себе хранить. Цены бы не было такой работе. А с зарядками и сейчас всё нормально, куда уж быстрее?
это действительно отличная новость, вполне возможно, даже главная за этот год в индустрии смартфонов
А могли бы просто придумать, как телефону сохранить зарядку на весь день. Не знаб, как вы, но я заряжаю телефон по ночам и мне не важно, чтобы заряжался на 100% за 60 секунд