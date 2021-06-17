Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников Статьи редакции
Понравилось не всем.
«Дочка» производителя фотокамер Canon в Китае Canon Information Technology представила в 2020 году систему «управления рабочим пространством», пишет Financial Times.
Одна из её частей — камеры, которые позволяют входить в офис и бронировать переговорки только тем сотрудникам, которые улыбаются.
Canon заявила, что подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным» в постпандемийное время. Однако некоторым сотрудникам идея не понравилась. «Теперь компания манипулирует не только нашим временем, но и эмоциями», — возмутился один из пользователей в соцсети Weibo.
ПО установлено в пекинском офисе и продаётся в Сингапуре, пишет газета. В компании не ответили на запрос издания.
Ага, 50 летних монтажников с пивным брюхом)
Пушкинский Паша
Сканер по сетчатке, только вместо неё анал
Сразу видно россиянина
Медленный рубин
Всегда можно заиметь коллегу, который сможет своё лицо показать)
У нас только угрюмых
От улыбки станет всем светлей
От улыбки в офисе камера проснется
Поделись ты мордою своей
И уволиться нескоро блять придется
подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным»
Но ведь причина и следствие перепутаны. Технология не делает тебя радостным, а буквально принуждает искать способы сделать себя радостным самому.
Когда работал у полонского он просто увольнял когда видел недовольных людей в офисе))))
«Полонский сказал: «Вот тут сидят летчики (показал на Лебедева), курятники (показал на другого участника программы, Сергея Лисовского). Я уже устал, желание, честно говоря, просто дать в морду». «Ну попробуй,— предложил господин Лебедев, встав со стула.— Ты что ли совсем сдурел, дружище?» «Хочешь поэкспериментировать?» — предложил Сергей Полонский»
«банкир развернулся и ударил его кулаком. Полонский опубликовал в микроблоге фотографию ссадины на руке и порванные сзади джинсы, , после чего обратился к президенту Дмитрию Медведеву и патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу за советом. 3 октября 2011 года в отношении Лебедева было возбуждено уголовное дело»
За хмурые ебальники, ага. Повод повыебываться, я такой весь эксцентричный уникальный для России миллиардер. Уникальный блять
Вообще нужен количественный счётчик. И его показания умножать на зарплату. Или еду.
Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
По тому, что азиаты все на одно лицо?