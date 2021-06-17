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Технологии
Новости vc.ru

Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников Статьи редакции

Понравилось не всем.

Технология «распознавание улыбки» Canon Information Technologies

«Дочка» производителя фотокамер Canon в Китае Canon Information Technology представила в 2020 году систему «управления рабочим пространством», пишет Financial Times.

Одна из её частей — камеры, которые позволяют входить в офис и бронировать переговорки только тем сотрудникам, которые улыбаются.

Canon заявила, что подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным» в постпандемийное время. Однако некоторым сотрудникам идея не понравилась. «Теперь компания манипулирует не только нашим временем, но и эмоциями», — возмутился один из пользователей в соцсети Weibo.

ПО установлено в пекинском офисе и продаётся в Сингапуре, пишет газета. В компании не ответили на запрос издания.

#новости #китай #canon

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Миша Копейкин

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Миша Копейкин

45
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Советский велосипед

16

было бы прикольнее, если бы камере нужно было показывать сисечки :3

Ответить

MightyStan

Советский
8

Ага, 50 летних монтажников с пивным брюхом)

Ответить

Советский велосипед

MightyStan
6

такова цена, зато среди них будут и тяночки))

Ответить

Пушкинский Паша

Советский
3

Сканер по сетчатке, только вместо неё анал

Ответить

Кирилл Вселенский

Пушкинский
3

Сразу видно россиянина

Ответить

Газетный ключ

Кирилл
3

Забавный факт, отпечаток сфинктера человека уникален так же как и отпечаток носа у кошек

Ответить

Пушкинский Паша

Кирилл
1

Это ты к чему вообще

Ответить

Маленький рак

11

Позитивобляди опять угнетают унылых интровертов

Ответить

Космический пистолет

8

Бля я бы так никогда на работу не попал 

Ответить

Медленный рубин

Космический
1

Всегда можно заиметь коллегу, который сможет своё лицо показать)

Ответить

Советский велосипед

Медленный
3

единственный улыбчивый коллега - это и есть поехавший директор

Ответить

Медленный рубин

Советск…
0

Повод чаще общаться с директором и звать на свои встречи)

Ответить

Нижний интернет

8
Ответить

Roman Sapon

4

Да, у меня работают лицемеры

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

У нас только угрюмых

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
5

От улыбки станет всем светлей
От улыбки в офисе камера проснется
Поделись ты мордою своей
И уволиться нескоро блять придется

Ответить

Alex Green

3

подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным»

Но ведь причина и следствие перепутаны. Технология не делает тебя радостным, а буквально принуждает искать способы сделать себя радостным самому.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Alex
0

Люблю, когда машины угнетают людишек 

Ответить

Проектный коктейль

3
Ответить

Кирилл Вселенский

2

Когда работал у полонского он просто увольнял когда видел недовольных людей в офисе))))

Ответить

Dmitriy Volkov

Кирилл
1

«Полонский сказал: «Вот тут сидят летчики (показал на Лебедева), курятники (показал на другого участника программы, Сергея Лисовского). Я уже устал, желание, честно говоря, просто дать в морду». «Ну попробуй,— предложил господин Лебедев, встав со стула.— Ты что ли совсем сдурел, дружище?» «Хочешь поэкспериментировать?» — предложил Сергей Полонский»

«банкир развернулся и ударил его кулаком. Полонский опубликовал в микроблоге фотографию ссадины на руке и порванные сзади джинсы, , после чего обратился к президенту Дмитрию Медведеву и патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу за советом. 3 октября 2011 года в отношении Лебедева было возбуждено уголовное дело»

За хмурые ебальники, ага. Повод повыебываться, я такой весь эксцентричный уникальный для России миллиардер.  Уникальный блять 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Dmitriy
0

Карма потом ему не забыла и с мираксом, и на островах 

Ответить

Украденная жизнь

1

Вообще нужен количественный счётчик. И его показания умножать на зарплату. Или еду.

Ответить

Кирилл Вселенский

Украденная
4

На миска риса

Ответить

Антон Лисин

1

Глядя им в глаза ещё бы понять спит человек или нет 

Ответить

Кир Кос

1

Какая разница, что понравилось не всем.
Они то все равно на работу не попадут.

Ответить

pls help

1

Сюр

Ответить

Aleksandr Dolgikh

–1

Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

По тому, что азиаты все на одно лицо?

Ответить

конгруэ́нтный

0

что за чушь

Ответить

Plymouth Cuda

0

Уважительная причина не явиться на работу 

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