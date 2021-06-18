Минобороны РФ создаст смартфоны для военных Статьи редакции
Ведомство заявило, что «никогда не разрешит использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части».
Минобороны РФ на базе военного технополиса «Эра» разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Об этом пишет ТАСС.
Импортные телефоны ведомство назвало «источником утечек, серьёзнейшей опасностью, угрозой». «Мы на это [разрешение использования], к сожалению, никогда не пойдём», — добавили там.
В ведомстве также рассказали об испытаниях по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.
6 марта 2019 года Путин подписал закон, запрещающий военным раскрывать в интернете данные о себе и пользоваться смартфонами на службе.
Белорусский ГОСТ
Тайны санчасти, фильм девятый
Разный бас
И туда тоже впихнут пропаганду 🤡
По сюжету Путин будет ебать фигуристку, а солдаты сидеть рядом и дрочить.
И туда тоже впихнут пропаганду 🤡
По сюжету Путин будет ебать фигуристку, а солдаты сидеть рядом и дрочить. Режиссура В. Хотурикова. Полный п#@$. Муза сказала, что не верит в эту тавтологию. Я ей сказал, что сам бы не поверил, если бы не видел это в шоу Мюс Сасанджакова. Но что делать — ехать за этим ебучим сокровищем, разумеется, буду я сам. «Идите в жопу, - сказала Муза. – Мы не гандоны.
В отрыве от приколов про распил бабла это выглядит всё ещё лучшим вариантом, чем просмотр местонахождения военных баз через приложения для бегунов
Служил шифровальщиком, расскажу пару историй. Поехали мы на учения и машина специальная с оборудованием не доехала (сломалась через 10 км). Наши находчивые полковники не нашли ничего умнее чем диктовать по сотовому телефону секретные телеграммы сержантику, который сидел в штабе и под диктовку записывал их.
А еще в штабе была комната для работы с секретными документами, там были компы которые не подключены к сети и разрешалось вставлять флешки полученные под роспись только на время работы на компе. Нельзя было ничего вносить и выносить из этой комнаты. Попросили меня установить антивирус, скажу так, я никогда в жизни не видел столько вирусов, там были сотни разных видов вирусов. Это все что нужно знать о секретности в армии.
из иностранных комплектующих?
У нас и свои есть, не надо вот этого вот.
На каких чипах? Если защищенный ноут еще со скрипом потянули, то мобильная платформа для смартфона звучит сомнительно
Купят станок, наклепают чипов этих ваших. Металл в стране есть. Россия справится!