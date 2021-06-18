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Технологии
Артём Мазанов

Минобороны РФ создаст смартфоны для военных Статьи редакции

Ведомство заявило, что «никогда не разрешит использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части».

19 19 комментариев
882 просмотров

Минобороны РФ на базе военного технополиса «Эра» разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Об этом пишет ТАСС.

Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе «Аврора», в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь.

Александр Осадчук
заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны РФ

Импортные телефоны ведомство назвало «источником утечек, серьёзнейшей опасностью, угрозой». «Мы на это [разрешение использования], к сожалению, никогда не пойдём», — добавили там.

В ведомстве также рассказали об испытаниях по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.

6 марта 2019 года Путин подписал закон, запрещающий военным раскрывать в интернете данные о себе и пользоваться смартфонами на службе.

В России начался первый призыв, на который…
С 1 апреля на призывной пункт они смогут взять только кнопочный телефон.
tjournal.ru

#новости

19 19 комментариев
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Разный бас

1

А там будет отечественное порно?

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Белорусский ГОСТ

Разный
2

Тайны санчасти, фильм девятый

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Разный бас

Белорусский
1

И туда тоже впихнут пропаганду 🤡

По сюжету Путин будет ебать фигуристку, а солдаты сидеть рядом и дрочить.

Ответить

Sergey Klimenko

Разный
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Разный
0

И туда тоже впихнут пропаганду 🤡

По сюжету Путин будет ебать фигуристку, а солдаты сидеть рядом и дрочить. Режиссура В. Хотурикова. Полный п#@$. Муза сказала, что не верит в эту тавтологию. Я ей сказал, что сам бы не поверил, если бы не видел это в шоу Мюс Сасанджакова. Но что делать — ехать за этим ебучим сокровищем, разумеется, буду я сам. «Идите в жопу, - сказала Муза. – Мы не гандоны.

Ответить

Имя И Фамилия

1

В отрыве от приколов про распил бабла это выглядит всё ещё лучшим вариантом, чем просмотр местонахождения военных баз через приложения для бегунов

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Some Dude

Имя
2

это только противных жирных пиндосов можно найти через приложение для бегунов. отечественных профессиональных бойцов можно отследить только по использованию дисконтных карт КБ, бристоля и других специализированных магазинов

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Михаил Октябрьский

1

С единственной кнопкой "так точно"

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Эпапа

1

С передачей данных в Китай, так сказать)

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Dmitry

1

Служил шифровальщиком, расскажу пару историй. Поехали мы на учения и машина специальная с оборудованием не доехала (сломалась через 10 км). Наши находчивые полковники не нашли ничего умнее чем диктовать по сотовому телефону секретные телеграммы сержантику, который сидел в штабе и под диктовку записывал их.
А еще в штабе была комната для работы с секретными документами, там были компы которые не подключены к сети и разрешалось вставлять флешки полученные под роспись только на время работы на компе. Нельзя было ничего вносить и выносить из этой комнаты. Попросили меня установить антивирус, скажу так, я никогда в жизни не видел столько вирусов, там были сотни разных видов вирусов. Это все что нужно знать о секретности в армии.

Ответить

encake

0

из иностранных комплектующих?

Ответить

Andrew Muralov

encake
–1

У нас и свои есть, не надо вот этого вот. 

Ответить

Белорусский ГОСТ

Andrew
0

Сам то понял, что высрал?

Ответить

Саша

Andrew
0

У нас в глубинке пока такие

Ответить

Разный бас

0

Данные будут слиты в первый же год, скриньте 🤡

Ответить

Rond

0

На каких чипах? Если защищенный ноут еще со скрипом потянули, то мобильная платформа для смартфона звучит сомнительно

Ответить

Астралопетух

Rond
0

Купят станок, наклепают чипов этих ваших. Металл в стране есть. Россия справится!

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Виталий Ситников

0

Весь бюджет уйдёт на замазывание шильдика xiaomi

Ответить

Драгоценный чувак

0

Мб они ещё видюхи выпускать начнут?

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