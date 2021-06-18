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Технологии
Никита Логинов

Биологи научились считывать чириканье и трели с птичьего мозга и воспроизводить их с помощью нейросети Статьи редакции

Учёные надеются, что изобретение поможет создать качественные голосовые протезы для людей.

7 7 комментариев
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Схема устройства, которое считывает песню птицы с её мозга Изображение Калифорнийского университета

Специалисты Калифорнийского университета создали устройство, которое считывает мозговую активность птицы и воспроизводит её «мысленную» песню с помощью нейросети. Об этом учёные сообщили в журнале Cell.

Сначала учёные получили «рисунок» мозговой активности птиц (они использовали зебровых амадин) с помощью кремниевых электродов, имплантированных в сенсомоторную область. Эта область управляет мышцами голосового аппарата птицы. Полученные данные исследователи загрузили в нейронную сеть — она разбила записанные птичьи песни на мелкие паттерны и связала их с паттернами мозговой активности птиц.

В результате устройство смогло полностью «заменить» голосовой аппарат птицы, воспроизводя её трели по одной только мозговой активности. Причём точность воспроизведения оказалась очень высокой — устройство смогло распознать мельчайшие детали птичьего вокала, вплоть до высоты, тембра и объёмности звуков.

Сравнение точности настоящей песни птицы и считанной с её мозга Изображение Калифорнийского университета

У созданного устройства есть один минус — оно не может работать в режиме реального времени, потому что птицы при пении постоянно меняют вокальный рисунок трелей, подстраиваясь под окружающие условия. Но учёные надеются решить эту проблему, и тогда устройство можно будет использовать для создания качественных голосовых протезов, которые будут считывать активность мозга немого человека и переводить её в естественную речь.

#биология #нейросети #новости

7 7 комментариев
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Миша Копейкин

1

А чо просто на диктофон не записали и не воспроизвели? Вечно эти четырёхглазые себе жизнь усложняют

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Корнелий Шнапс

Миша
1

ты невнимательно прочел статью

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Владимир Филатов

1

Я уже думал, что научились переводить с птичьего языка. Хотя это наверно даже лучше.

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Закомплексованная Душа

1

Один вопрос беспокоит - зачем?

Ответить

Любой утюг

Закомплексованн…
0

Учёные надеются, что изобретение поможет создать качественные голосовые протезы для людей.

Ответить

Закомплексованная Душа

Любой
0

для людей

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Коровка говорит мууу

0
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