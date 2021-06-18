В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль для будущих соревнований в стиле «Формулы-1» Статьи редакции
Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.
Четырёхметровый мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 совершил первые испытательные полеты в пустыне Южной Австралии с одобрения Управления по безопасности гражданской авиации, пишет The Guardian. Электромобиль готовят к будущим гонкам в стиле «Формулы-1» — в каждом заезде будут участвовать до десяти летающих машин. Гонки должны состояться уже в этом году.
При длине четыре метра и массе 130 килограммов Alauda Airspeeder Mk3 имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей» и развивает скорость до 250 километров в час. Его электродвигатели работают от литий-полимерной батареи, которой хватает на 15 минут полёта. Гоночный заезд будет длиться 45 минут, так что батарею придётся дважды менять на пит-стопах примерно за 20 секунд.
Сейчас Alauda Airspeeder Mk3 испытывают в беспилотном режиме с дистанционным управлением, но этот электрокоптер изначально рассчитан на присутствие пилота в кабине. Будущие гонки тоже будут пилотируемыми, поэтому на первый план выходят вопросы безопасности. Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие авто снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.
Основатель фирмы Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон считает, что это «не просто гонки ради гонок». Он надеется, что мероприятие обратит внимание на летающие автомобили и ускорит их внедрение в повседневную жизнь.
столкновение будет фатальным. у них должны быть круговые решётки безопасности, чтобы при столкновении винты не поотлетали и этот катафалк продолжал держаться в воздухе
Коммунальный дебаркадер
А обгонять как? В формуле круто когда колесо в колесо обгоняют
А чем это принципиально отличается от гонок на самолётах/вертолётах?
Всё это прототипы для будущего, уже пора придумывать правила для полётов в общем пространстве, TCAS для больших квадрокоптеров