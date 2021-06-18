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Технологии
Никита Логинов

В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль для будущих соревнований в стиле «Формулы-1» Статьи редакции

Мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 пока летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек.

16 16 комментариев
1480 просмотров
Летающий электромобиль Alauda Airspeeder Mk3 Скриншот видеопрезентации

Четырёхметровый мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 совершил первые испытательные полеты в пустыне Южной Австралии с одобрения Управления по безопасности гражданской авиации, пишет The Guardian. Электромобиль готовят к будущим гонкам в стиле «Формулы-1» — в каждом заезде будут участвовать до десяти летающих машин. Гонки должны состояться уже в этом году.

При длине четыре метра и массе 130 килограммов Alauda Airspeeder Mk3 имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей» и развивает скорость до 250 километров в час. Его электродвигатели работают от литий-полимерной батареи, которой хватает на 15 минут полёта. Гоночный заезд будет длиться 45 минут, так что батарею придётся дважды менять на пит-стопах примерно за 20 секунд.

Сейчас Alauda Airspeeder Mk3 испытывают в беспилотном режиме с дистанционным управлением, но этот электрокоптер изначально рассчитан на присутствие пилота в кабине. Будущие гонки тоже будут пилотируемыми, поэтому на первый план выходят вопросы безопасности. Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие авто снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.

Основатель фирмы Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон считает, что это «не просто гонки ради гонок». Он надеется, что мероприятие обратит внимание на летающие автомобили и ускорит их внедрение в повседневную жизнь.

#электромобили #спорт #новости

16 16 комментариев
11
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16 комментариев
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Nikolai Fedorov

6

столкновение будет фатальным. у них должны быть круговые решётки безопасности, чтобы при столкновении винты не поотлетали и этот катафалк продолжал держаться в воздухе

Ответить

Никита Логинов

Nikolai
1

Столкновений вообще нужно не допускать, поэтому там сложная система с лидарами и локаторами, которая работает синхронно на всех машинах, типа как рыбий косяк.

Ответить

Коммунальный дебаркадер

Никита
5

А обгонять как? В формуле круто когда колесо в колесо обгоняют

Ответить

alexferman

Коммуна…
0

Это у них ещё не продумано наверн)

Ответить

Космический череп

5

Начало

Ответить

Перспективный бокал

4
Ответить

Нормативный волк

1

Мне б на таком до магаза самый раз летать бы

Ответить

Максим Бармин

Нормативный
2

У дикси негде будет на нем припарковаться

Ответить

Миша Копейкин

1

А чем это принципиально отличается от гонок на самолётах/вертолётах?

Ответить

Перспективный томагавк_два

Миша
1

ничем

Ответить

Sergey Klimenko

Миша
0

Кринжовостью

Ответить

Roman Sapon

1

Всё это прототипы для будущего, уже пора придумывать правила для полётов в общем пространстве, TCAS для больших квадрокоптеров

Ответить

ouxen

1

ну и говно

Ответить

Украденная жизнь

1

Алькаида могла бы проспонсировать исследования.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Знатно разъебаться можно на таком

Ответить

Ударный месяц

0
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