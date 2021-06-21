Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Технологии
Никита Логинов

Американские военные взорвали 18-тонную подводную бомбу рядом с новым авианосцем, чтобы проверить его на прочность Статьи редакции

Мощность взрыва оказалась равна землетрясению силой 3,9 балла.

46 46 комментариев
4235 просмотров
Взрыв 18-тонной бомбы рядом с авианосцем «Джеральд Р. Форд» в ходе испытаний Фото ВМС США

Взрыв бомбы массой более 18 тонн (40 тысяч фунтов) стал частью испытаний нового авианосца «Джеральд Р. Форд», который вошёл в состав флота в 2017 году. Боевой корабль успешно прошёл «полную ударную проверку», которая должна имитировать реальные боевые условия, сообщает «Би-би-си».

Из-за взрыва сейсмическая станция на побережье Флориды в 160 километрах от места испытаний зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера. Такие рукотворные «землетрясения» — обычное дело для этой местности, потому что американские ВМС регулярно проводят здесь «ударные» испытания своих кораблей. Тот же авианосец «Джеральд Р. Форд» уже испытывали подобным образом в 2016 году.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) @Warship_78
#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock, proving our warship can "take a hit" and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!
@USNavy @NAVSEA https://t.co/dAmh70n509
«#Warship78 проходит первое взрывное событие Полных Ударных Корабельных Испытаний! Руководство и команда продемонстировали #морскую готовность при боевых потрясениях, доказав, что наш военный корабль может выдержать удар и продолжить миссию на переднем краю!»

Авианосец «Джеральд Р. Форд» — первый корабль из новой серии, которая пришла на замену авианосцам типа «Нимиц». Его длина составляет 337 метров, а водоизмещение — почти 98,5 тысяч тонн. Корабль может нести на борту до 90 самолётов, вертолётов и беспилотников. Разработка и строительство «Джеральда Р. Форда» обошлись в 17,5 миллиардов долларов — таким образом, это самый дорогой боевой корабль в мире.

#сша #оружие #новости

46 46 комментариев
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 46, "likes": 13, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 399416, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Jun 2021 11:49:24 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Огурцы

24

Тут должна быть шутка про то, что американцы красиво глушат рыбу к пивку

Ответить

Никита Логинов

Огурцы
17

Так напиши её!

Ответить

Огурцы

Никита
16

Стесняюсь

Ответить

Миша Копейкин

Огурцы
2

не придумал штоли?

Ответить

Киевский парфюмер

Никита
2

американцы красиво глушат рыбу к пивку

Ответить

I S

Киевский
0

Сам придумал?

Ответить

Мойша

18

Авианосец "Воронеж"

Ответить

Объективный парфюмер

Мойша
6

и крылатые ракеты "Хохот Искандера"

Ответить

Андрей Николаевич

16
Ответить

Миша Копейкин

11
Ответить

Никита Логинов

Миша
6

Его гравитация искривляет пространство-время в полном соответствии с общей теорией относительности...

Ответить

Ann Partovi

Никита
0

Но это значение не значительно больше, чем искривление человеком массой 60 килограмм

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

Не значительное значение

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

Незначительное значение

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

Значит, это не значит

Ответить

Виновный браслет

8

так надо было на корабле взрывать

Ответить

Marhal_New _Arleana

Виновный
7

Ну тупые

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

и всё равно сейсмологи меньше амплитуду зафиксировали, чем когда username's mother мимо стула села

Ответить

Удивительный Петя

Небольшой
8

Меньше чем когда очередной новорег порвался на коммент Орлова

Ответить

Cерьёзный Валера

3

Weird flex but ok.

Ответить

Александр Маничев

1

Задорнов в гробу перевернулся

Ответить

Смешанный глобус

Александр
2

Но он даже не в России похоронен

Ответить

Илья Гераськин

2

На видео написано, что бомба весила 18kg лол.
Ну и это:
Мощность взрыва оказалась равна землетрясению силой 3,9 балла.

Не очень корректная фраза, учитывая что:
Из-за взрыва сейсмическая станция на побережье Флориды в 160 километрах от места испытаний зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера

Ответить

Никита Логинов

Илья
0

Можно ли сказать, что на месте взрыва землетрясение было сильнее, если там тряслась вода? 🤔

Ответить

Вася Пражкин

1

Интересно, а в чем смысл взрывать бомбу в наше время самонаводящихся ракет и торпед?

Ответить

Миша Копейкин

Вася
1

Ну типо существуют защитные системы по дистанционному подрыву самонаводящихся ракет и торпед, если я не ошибаюсь 

Ответить

Вася Пражкин

Миша
2

Ракету еще перехватить надо, а когда она падает со скоростью в несколько махов - это дело проблематичное. А если их десяток падает? То же самое с торпедами - там скорость небольшая, но подорвать их чем-то еще надо научиться.

Ответить

Передовой Мика

Вася
1

Просто ради прикола

Ответить

Октябрьский огонь

1

чёё

Ответить

Никита Логинов

Октябрьский
1

Будь снисходителен, для них все эти килограммы и тонны — китайская грамота.

Ответить

Октябрьский огонь

Никита
0

соглы

Ответить

Stanley Lieman

1

И? Амеры ядерные бомбы взрывали рядом с их старыми кораблями, и те не топились.

Ответить

Рог Кирилл

Stanley
0

Топились неплохо, кстати. Как раз на днях видос про операцию "Перекрестки" посмотрел. Корабли в радиусе до 1 км от эпицентра ядерного взрыва шли ко дну на ура.

Ответить

Александр Коровников

Рог
0

Осталось научить баллистические ракеты пулять с точностью до километра. 

Ответить

Объективный парфюмер

1

таким образом, это самый дорогой боевой корабль в мире.

помнится, был уже один такой "Бисмарк"

Ответить

Xmail10

1

- То есть они рассчитывают, что ракеты и бомбы будут мимо кораблей падать?

Ответить

Письменный ящик

Xmail10
0

Да, так это и работает. Рекету/торпеду отклоняют с курса или пробуют сбить.
В обоих случаях она ёбнет где-то недалеко.

Ответить

Ozabot

0

Когда надо что-то взорвать...
Американцы: Yes!

Ответить

Иван Сидоров

0

где активисты на зарплате из гринписов, веганы и прочие леваки? сколько морских обитателей погибает от таких взрывов? 

Ответить

Эпапа

Иван
0

ради демократии можно)

Ответить

Мага Андийский

0

а что там должно было произойти?
на скрине видно, что неподалеку был и другой корабль, поменьше. Да и с ним ничего не случилось. Хоть и немного дальше.

Ответить

Объективный парфюмер

0

проходит первое взрывное событие Полных Ударных Корабельных Испытаний!

Сокращённо ПУКИ

Ответить

Robo Krabe

0

"... Wired with sensors to measure the effects of the shock, USS Gerald R. Ford (CVN-78) was hit with the blast about 100 miles off the Florida coast just before 4 p.m. Friday, according to the U.S. Geological Survey that registered the blast as a 3.9 magnitude earthquake..."
 Где тут сказано про 3.9 балла на побережье?
Зачем выдумывать, чтоб приукрасить новость? 

Ответить

Александр Коровников

0

Ух, аж ЖЖ пахнуло с их известными АУГо-срачами

Ответить

Sergey Nester

0

Ждите новые мультики от ВВ

Ответить

Комментарий удален

Ozabot

line
0

А ремонт авианосцев вы делаете?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 46 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
В сеть попало БДСМ-видео кандидата в городской совет Нью-Йорка. Тот ответил: «Да, я БДСМ-щик, и что? Я горжусь этим»
В твиттере похвалили открытость кандидата и отметили: пока видео снято не на рабочем месте — в этом нет ничего плохого (в отличие от слива ролика в политических целях).
174
Новости
Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому из-за серьёзного поражения лёгких
Хотя тесты на коронавирус оказались отрицательными, симптомы соответствуют Covid-19.
185
Новости
В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов»
17-летний Арсений курил всего полтора месяца.
126
Популярное за три дня
Новости
«Би-би-си» узнала, зачем чиновникам нужно столько жёлтых телефонов — это маркер статуса «большого человека»
Но спецсвязь прослушивается с момента своего появления.
110
TJ
TJ — 10 лет. Пора праздновать!
В такую дату грех не закатить вечеринку из материалов.
267
Интернет
В сеть попало БДСМ-видео кандидата в городской совет Нью-Йорка. Тот ответил: «Да, я БДСМ-щик, и что? Я горжусь этим»
В твиттере похвалили открытость кандидата и отметили: пока видео снято не на рабочем месте — в этом нет ничего плохого (в отличие от слива ролика в политических целях).
174
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Varep

МВД Белоруссии предложило…

Яня

На Олимпиаде в Токио впервые…

Александр Коровников

Американские военные взорвали…

alexferman

Убийство Китти Дженовезе, после…

Sergey Nester

Американские военные взорвали…

мЕдь

Entry in the subsite Twitter

Dmitry Teplyakov

Убийство Китти Дженовезе, после…

Zero-one-one

Entry in the subsite Twitter

Антон Пострунин

Убийство Китти Дженовезе, после…

Пантелеймон Зарипов

МВД Белоруссии предложило…

Дмитрий Орлов

МВД Белоруссии предложило…

Паша Красников

МВД Белоруссии предложило…

Alex Comrade

На Олимпиаде в Токио впервые…

Антон Пострунин

Убийство Китти Дженовезе, после…

Миша Копейкин

На Олимпиаде в Токио впервые…

Александр Коровников

Американские военные взорвали…

Нерв Патолог

МВД Белоруссии предложило…

Дмитрий Орлов

МВД Белоруссии предложило…

мамкин ценник

Режиссёр сериала о вебкаме…

Zero-one-one

МВД Белоруссии предложило…
null