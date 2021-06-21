Американские военные взорвали 18-тонную подводную бомбу рядом с новым авианосцем, чтобы проверить его на прочность Статьи редакции
Мощность взрыва оказалась равна землетрясению силой 3,9 балла.
Взрыв бомбы массой более 18 тонн (40 тысяч фунтов) стал частью испытаний нового авианосца «Джеральд Р. Форд», который вошёл в состав флота в 2017 году. Боевой корабль успешно прошёл «полную ударную проверку», которая должна имитировать реальные боевые условия, сообщает «Би-би-си».
Из-за взрыва сейсмическая станция на побережье Флориды в 160 километрах от места испытаний зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера. Такие рукотворные «землетрясения» — обычное дело для этой местности, потому что американские ВМС регулярно проводят здесь «ударные» испытания своих кораблей. Тот же авианосец «Джеральд Р. Форд» уже испытывали подобным образом в 2016 году.
Авианосец «Джеральд Р. Форд» — первый корабль из новой серии, которая пришла на замену авианосцам типа «Нимиц». Его длина составляет 337 метров, а водоизмещение — почти 98,5 тысяч тонн. Корабль может нести на борту до 90 самолётов, вертолётов и беспилотников. Разработка и строительство «Джеральда Р. Форда» обошлись в 17,5 миллиардов долларов — таким образом, это самый дорогой боевой корабль в мире.
Тут должна быть шутка про то, что американцы красиво глушат рыбу к пивку
Авианосец "Воронеж"
Но это значение не значительно больше, чем искривление человеком массой 60 килограмм
Не значительное значение
и всё равно сейсмологи меньше амплитуду зафиксировали, чем когда username's mother мимо стула села
Удивительный Петя
Меньше чем когда очередной новорег порвался на коммент Орлова
Задорнов в гробу перевернулся
На видео написано, что бомба весила 18kg лол.
Ну и это:
Мощность взрыва оказалась равна землетрясению силой 3,9 балла.
Не очень корректная фраза, учитывая что:
Из-за взрыва сейсмическая станция на побережье Флориды в 160 километрах от места испытаний зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера
Интересно, а в чем смысл взрывать бомбу в наше время самонаводящихся ракет и торпед?
Ну типо существуют защитные системы по дистанционному подрыву самонаводящихся ракет и торпед, если я не ошибаюсь
Ракету еще перехватить надо, а когда она падает со скоростью в несколько махов - это дело проблематичное. А если их десяток падает? То же самое с торпедами - там скорость небольшая, но подорвать их чем-то еще надо научиться.
И? Амеры ядерные бомбы взрывали рядом с их старыми кораблями, и те не топились.
Топились неплохо, кстати. Как раз на днях видос про операцию "Перекрестки" посмотрел. Корабли в радиусе до 1 км от эпицентра ядерного взрыва шли ко дну на ура.
Осталось научить баллистические ракеты пулять с точностью до километра.
- То есть они рассчитывают, что ракеты и бомбы будут мимо кораблей падать?
Письменный ящик
Да, так это и работает. Рекету/торпеду отклоняют с курса или пробуют сбить.
В обоих случаях она ёбнет где-то недалеко.
где активисты на зарплате из гринписов, веганы и прочие леваки? сколько морских обитателей погибает от таких взрывов?
а что там должно было произойти?
на скрине видно, что неподалеку был и другой корабль, поменьше. Да и с ним ничего не случилось. Хоть и немного дальше.
"... Wired with sensors to measure the effects of the shock, USS Gerald R. Ford (CVN-78) was hit with the blast about 100 miles off the Florida coast just before 4 p.m. Friday, according to the U.S. Geological Survey that registered the blast as a 3.9 magnitude earthquake..."
Где тут сказано про 3.9 балла на побережье?
Зачем выдумывать, чтоб приукрасить новость?