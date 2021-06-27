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Технологии
Дамир Камалетдинов

«Пандемия — захватывающее время»: гендиректор Google ответил на вопросы пользователей TJ (и журналистов со всего мира) Статьи редакции

Сундар Пичаи — о планах и будущем новой ОС Fuchsia, приобретении Fitbit и возвращении в офисы.

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Сундар Пичай на Google I/O 2021 Фото Google

В конце мая Google устроила закрытый круглый стол с главой компании Сундаром Пичаи и журналистами из разных мировых изданий, включая TJ. Разговор продлился около 45 минут, Пичаи по очереди отвечал репортёрам, но из-за количества участников каждому удалось задать лишь по 2-3 вопроса.

В распоряжении редакции TJ оказалась расшифровка большей части разговора, в том числе ответы на вопросы, которые задавали пользователи.

Вопросы пользователей TJ

Какие у Google планы на недавно анонсированную операционную систему Fuchsia OS и какое у неё может быть будущее?

Мы всегда пытаемся раздвинуть границы вычислительной техники. Fuchsia позволит нам взглянуть в будущее и одновременно радикально улучшить безопасность на фундаментальном уровне.

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tjournal.ru

Думаю, ещё рано говорить о чём-то конкретном. Fuchsia — это результат тесного сотрудничества наших команд, поэтому мы либо возьмём отсюда какие-то идеи и внедрим в наши другие ОС, либо систему начнут применять в определённых сценариях.

Fuchsia OS даёт нам возможность внедрять инновации, не переставая делать что-то новое на смартфонах или других устройствах. С этими намерениями мы подходим к развитию системы, но я думаю, что пока всё это в зачаточном состоянии.

Что дало Google приобретение Fitbit? Значит ли это, что стоит ждать носимого устройства под брендом Google? Какие у вас планы на эту категорию?

Есть два момента. Во-первых, мы все находимся в большом предвкушении по поводу здоровья как сервиса, приложение — хороший пример использования. Я думаю, что у команды Fitbit очень глубокая экспертиза в этом вопросе.

Мы с нетерпением ждём возможности внедрить эти инновации в нашу экосистему — это важная цель.

Но у нас также на первом месте собственный first-party-бренд. Как я и говорил на I/O, команда Fitbit будет работать с командой Made by Google и привнесут в устройства свою экспертизу по здоровью. К сожалению, я пока не могу поделиться конкретными планами.

Вопросы журналистов из других изданий

Меня впечатлила демонстрация новой языковой модели Lambda, вы могли бы привести ещё один пример того, как можно применить технологию?

Чем глубже мы понимаем язык, тем лучше можем помогать людям. Вот почему мы годами над этим работаем и невероятно воодушевляет видеть прогресс в понимании естественной речи. На I/O мы говорили о нашей работе с Lambda: мне кажется, технологии вроде этой могут пролить свет на пользу наших продуктов.

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Думаю, здесь важнее, что мы добились огромного прогресса в области понимания естественного языка и обсуждений. Процесс ещё не завершён, и мы конечно работаем над аккуратностью и безопасностью технологии.

Как на счёт возвращения Google в офисы после пандемии? Несколько дней назад вы говорили, что работа — это уже не просто место. Но многие компании утверждают, что не видят плюсов от удалённой работы. Какое у вас мнение на этот счёт и чего ждёт Google?

Я считаю, что это захватывающее время, и в такие моменты вижу возможности. Как компания мы растём, ищем таланты, в том числе делаем упор на разнообразие.

Будущее работы заключается в большей гибкости, чем когда-либо раньше. Если говорить о конкретном понимании, то около 60% наших сотрудников будут ходить в офисы по три или два дня в неделю, а в среднем работать из дома.

Нам повезло, что у нас большое присутствие по всему миру и во многих странах. 20% сотрудников воспользуются гибкостью в течение следующих нескольких лет, чтобы переехать в другие места, где у нас тоже есть офисы. Со временем около 20% работников будут работать удалённо всё время. Это позволит нам найти новые таланты, новые рынки и автоматизировать работу.

Я вижу, что поездки на работу вызывают стресс, а в людных районах дорожают дома. Поэтому предоставив людям гибкость, мы позволяем им, к примеру, свободно посещать врачей, но в то же время важность работы сообща, несмотря на пандемию.

Считаете ли вы, что Google находится в авангарде инноваций искусственного интеллекта и Еврокомиссия справедливо называет компанию «привратником» технологий?

Одна из первых вещей, которые я сделал в своей должности — это направил компанию на курс освоения ИИ, потому что увидел в этом прекрасную возможность сделать больше для наших пользователей и быть более полезными. Мы верим в этом и инвестируем в долгосрочной перспективе.

При этом я считаю важным понимать, что когда Google работает с ИИ, то старается очень многое раскрывать. Мы делимся тем, что делаем и выпускаем огромное количество академических исследований, открываем исходный код, включая Tensor Flow и предоставляем возможности в сфере ИИ с Google Cloud для сторонних компаний. Я всегда воспринимал это как win-win-сценарий и не рассматривал это как «игру с нулевой суммой».

Как вы думаете, настало ли время для изменений в экономике приложений? Правильно ли то, что судьбу приложений и магазинов решают сами компании?

Давайте сделаем шаг назад: если говорить об Android, то я не думаю, что существует потребительская операционная система, разработанная в более открытом виде на базовом уровне. Существуют компании, которые используют Android и даже не сообщают Google об этом.

Мы предлагаем Android как open-source инструмент для разработки и лицензируем систему бесплатно. В вопросе магазинов приложений на Android разрешены и другие магазины, помимо Google. Когда вы покупаете смартфон Samsung, то видите их магазин наравне с нашим.

В магазинах приложений у пользователей есть ожидания на счёт безопасности и приватности. Мы не хотели бы допускать, чтобы что-то могло причинить вред, поэтому у Google Play есть защита и встроенное сканирование уязвимостей.

На Google I/O я заметил противоречие: вы одновременно сфокусировались и на кастомизации продуктов, и на обеспечении приватности. Как вы примирили эти две вещи?

Мы уже 20 лет инвестируем в приватность и ожидания пользователей и стараемся быть впереди ожиданий. Со временем мы узнаём, как можем сделать всё лучше, но одновременно сохранить приватность. Например, когда ты заходишь в Google и смотришь, насколько заняты рестораны в определённое время — эту технику мы называем «диференцированной приватностью».

Ответы представителя Google на невошедшие вопросы

На некоторые интересные вопросы пользователей TJ Сундар не успел ответить из-за ограничений по времени. Поэтому мы направили их самой компании — и получили оперативные, но не очень внятные ответы.

У Google много закрытых проектов. Сколько из них можно возродить и какие вы считаете главными неудачами?

В Google мы развиваем культуру инноваций и экспериментов, и всегда хотим дать пользователю лучший возможный опыт. Трудно сказать о причинах закрытия конкретных продуктов: иногда это происходит потому что проект не получил внимания у целевой аудитории, на которое мы рассчитывали. В других случаях мы объединяем какие-то продукты или перенаправляем ресурсы на то, чтобы сделать их более полезными.

Будет ли Google следовать законам о локальном хранении данных граждан разных стран, включая Россию?

От редакции: В Google не ответили на вопрос напрямую. Но обычная позиция компании заключается в том, что она выполняет действующие требования в каждой стране, где работает.

Что на счёт доступности устройств Pixel в России? Стоит ли ждать их официального появления в стране?

От редакции: В Google не ответили на вопрос напрямую. Компании пока нечего сообщить о сроках запуска.

#интервью #google

32 32 комментария
19
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Самостоятельный Мурод

14

Одна вода короч

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NiemandDa

Самостоятельный
2

Да и вопросы беззубые. Почему не надавали по щщам за поисковик для винни пуха и сотрудничество с военными?

Вообще Пичаи - это худшее, что случилось с гуглом в последнее десятилетие

Ответить

Подходящий корабль

NiemandDa
2

Пичаи

Сундук Печали, как кто-то его назвал

Ответить

NiemandDa

Подходя…
1

Знаю, кстати, двоих типов, которые ушли из гугла в Цюрихе из-за токсичной атмосферы

Ответить

Подходящий

Niemand…
0

Мне кажется туда в основном за красивой строчкой в резюме идут

Ответить

ouxen

Подходя…
0

это волчий билет

Ответить

Подходящий

ouxen
0

Ну не, думаю после гугла можно хорошие деньги выбивать

Ответить

ouxen

Подходя…
0

для того чтобы выбивать хорошие деньги достаточно открыть свой бизнес

Ответить

Самостоятельный Мурод

NiemandDa
0

Да я вообще не припомню, чтоб хоть кто-то всерьез им давал по щщам. Тот инцидент с пиздингом трафика машинами Street View тоже как-то слегка покритиковали и всё. И т.д.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Самостоятельный
2

С главами крупных корпораций очень редко бывает иначе, если только им не нужно продвинуть какую-то конкретную позицию на фоне чего-то

Ответить

Самостоятельный Мурод

Дамир
1

Да, это понятно. Например, насчет приватности: он же не мог ответить что-то вроде «Эпол в очередной раз всерьёз взялись за эту тему, и мы снова выглядим отстающими на их фоне» (как уже было с добавлением пермишенов для приложений)

Но всё равно как-то хз. Яббл вон второй год отправляет Федериги и главу маркетинга на Q&A-сессии к блогеру после WWDC, и там бывают более четкие ответы на волнующие аудиторию вопросы

Ответить

Дамир

Самосто…
3

Да, потому что Apple чётко понимает, зачем это делает. И, поверь мне, отдел маркетинга там очень хорошо готовит каждого спикера, чтобы они доносили тот конкретный месседж, который транслирует компания.

Тут Сундар отвечал на всё подряд, фильтра не было, ко многим вопросам он просто очевидно был не готов и не смог сказать ничего по делу

Ответить

Самостоятельный

Дамир
2

Это многое говорит о гуглообществе 
Спасибо, надо было эти подробности добавить в пост — интереснее большинства ответов ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Дамир

Самосто…
1

Ну это скорее моё впечатление. Вполне возможно, что он так ответил просто потому что ему неинтересно было это обсуждать

Ответить

ouxen

4

Одна из первых вещей, которые я сделал в своей должности — это направил компанию на курс освоения ИИ, потому что увидел в этом прекрасную возможность сделать больше для наших пользователей и быть более полезными.

нихуясе неебаццо визионер, Стив Джобс просто отдыхает

Ответить

ouxen

ouxen
4

там блять каждый высер можно на анекдоты разбирать

Ответить

Егор Владимирович

3

Главный вопрос, почему многомиллирдная компания не может в дизайн. Может ли это быть как-то связано с тем, что индусы учили математику вместо художественного образования

Ответить

Иван Иванович

Егор
0

Индусы у мелкомягких в основном

Ответить

Владимир Климов

1

И ни одного вопроса от тж про Орлова?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Владимир
3

Сорри, у меня был строгий лимит на количество вопросов про Орлова — ноль штук. Спрошу у него за барбекью

Ответить

ouxen

Дамир
0

так а че ещё спрашивать то

Ответить

Иван Иванович

Дамир
0

Зачем так жить

Ответить

Индивидуальный Валера

1

От местных щитревью можно получить больше нужной информации, чем от этого интервью

Ответить

Социологический пистолет

Индивидуальный
2

Зачем ты обидел Асем????

Ответить

Индивидуальный Валера

Социологический
0

Своим существованием

Ответить

ouxen

1

ты передал ему мои вопросы?

Ответить

Конкретный ящик

1

Пандемия — захватывающее время

для паутины - да, для офлайна - пиздец

Ответить

ouxen

Конкретный
0

для кого война, а для кого мать родная

Ответить

Подходящий корабль

0

Мне кажется, или вода какая-то в плане их ответов?

Ответить

#realfiddy

0

Люблю гугл, но презентации у них всегда шляпные выходят, к сожалению. 

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Сексуальный Данила

0

Кто статью писал?
Ребят не переживайте, я нашел

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imevän munaa

0

Когда забанят Диму Орлова в гугле?

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