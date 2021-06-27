Сундар Пичаи — о планах и будущем новой ОС Fuchsia, приобретении Fitbit и возвращении в офисы.

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Сундар Пичай на Google I/O 2021 Фото Google

В конце мая Google устроила закрытый круглый стол с главой компании Сундаром Пичаи и журналистами из разных мировых изданий, включая TJ. Разговор продлился около 45 минут, Пичаи по очереди отвечал репортёрам, но из-за количества участников каждому удалось задать лишь по 2-3 вопроса.

В распоряжении редакции TJ оказалась расшифровка большей части разговора, в том числе ответы на вопросы, которые задавали пользователи.

Вопросы пользователей TJ

Какие у Google планы на недавно анонсированную операционную систему Fuchsia OS и какое у неё может быть будущее?

Мы всегда пытаемся раздвинуть границы вычислительной техники. Fuchsia позволит нам взглянуть в будущее и одновременно радикально улучшить безопасность на фундаментальном уровне.

Думаю, ещё рано говорить о чём-то конкретном. Fuchsia — это результат тесного сотрудничества наших команд, поэтому мы либо возьмём отсюда какие-то идеи и внедрим в наши другие ОС, либо систему начнут применять в определённых сценариях.

Fuchsia OS даёт нам возможность внедрять инновации, не переставая делать что-то новое на смартфонах или других устройствах. С этими намерениями мы подходим к развитию системы, но я думаю, что пока всё это в зачаточном состоянии.

Что дало Google приобретение Fitbit? Значит ли это, что стоит ждать носимого устройства под брендом Google? Какие у вас планы на эту категорию?

Есть два момента. Во-первых, мы все находимся в большом предвкушении по поводу здоровья как сервиса, приложение — хороший пример использования. Я думаю, что у команды Fitbit очень глубокая экспертиза в этом вопросе.

Мы с нетерпением ждём возможности внедрить эти инновации в нашу экосистему — это важная цель.

Но у нас также на первом месте собственный first-party-бренд. Как я и говорил на I/O, команда Fitbit будет работать с командой Made by Google и привнесут в устройства свою экспертизу по здоровью. К сожалению, я пока не могу поделиться конкретными планами.

Вопросы журналистов из других изданий

Меня впечатлила демонстрация новой языковой модели Lambda, вы могли бы привести ещё один пример того, как можно применить технологию?

Чем глубже мы понимаем язык, тем лучше можем помогать людям. Вот почему мы годами над этим работаем и невероятно воодушевляет видеть прогресс в понимании естественной речи. На I/O мы говорили о нашей работе с Lambda: мне кажется, технологии вроде этой могут пролить свет на пользу наших продуктов.

Думаю, здесь важнее, что мы добились огромного прогресса в области понимания естественного языка и обсуждений. Процесс ещё не завершён, и мы конечно работаем над аккуратностью и безопасностью технологии.

Как на счёт возвращения Google в офисы после пандемии? Несколько дней назад вы говорили, что работа — это уже не просто место. Но многие компании утверждают, что не видят плюсов от удалённой работы. Какое у вас мнение на этот счёт и чего ждёт Google?

Я считаю, что это захватывающее время, и в такие моменты вижу возможности. Как компания мы растём, ищем таланты, в том числе делаем упор на разнообразие.

Будущее работы заключается в большей гибкости, чем когда-либо раньше. Если говорить о конкретном понимании, то около 60% наших сотрудников будут ходить в офисы по три или два дня в неделю, а в среднем работать из дома.

Нам повезло, что у нас большое присутствие по всему миру и во многих странах. 20% сотрудников воспользуются гибкостью в течение следующих нескольких лет, чтобы переехать в другие места, где у нас тоже есть офисы. Со временем около 20% работников будут работать удалённо всё время. Это позволит нам найти новые таланты, новые рынки и автоматизировать работу.

Я вижу, что поездки на работу вызывают стресс, а в людных районах дорожают дома. Поэтому предоставив людям гибкость, мы позволяем им, к примеру, свободно посещать врачей, но в то же время важность работы сообща, несмотря на пандемию.

Считаете ли вы, что Google находится в авангарде инноваций искусственного интеллекта и Еврокомиссия справедливо называет компанию «привратником» технологий?

Одна из первых вещей, которые я сделал в своей должности — это направил компанию на курс освоения ИИ, потому что увидел в этом прекрасную возможность сделать больше для наших пользователей и быть более полезными. Мы верим в этом и инвестируем в долгосрочной перспективе.

При этом я считаю важным понимать, что когда Google работает с ИИ, то старается очень многое раскрывать. Мы делимся тем, что делаем и выпускаем огромное количество академических исследований, открываем исходный код, включая Tensor Flow и предоставляем возможности в сфере ИИ с Google Cloud для сторонних компаний. Я всегда воспринимал это как win-win-сценарий и не рассматривал это как «игру с нулевой суммой».

Как вы думаете, настало ли время для изменений в экономике приложений? Правильно ли то, что судьбу приложений и магазинов решают сами компании?

Давайте сделаем шаг назад: если говорить об Android, то я не думаю, что существует потребительская операционная система, разработанная в более открытом виде на базовом уровне. Существуют компании, которые используют Android и даже не сообщают Google об этом.

Мы предлагаем Android как open-source инструмент для разработки и лицензируем систему бесплатно. В вопросе магазинов приложений на Android разрешены и другие магазины, помимо Google. Когда вы покупаете смартфон Samsung, то видите их магазин наравне с нашим.

В магазинах приложений у пользователей есть ожидания на счёт безопасности и приватности. Мы не хотели бы допускать, чтобы что-то могло причинить вред, поэтому у Google Play есть защита и встроенное сканирование уязвимостей.

На Google I/O я заметил противоречие: вы одновременно сфокусировались и на кастомизации продуктов, и на обеспечении приватности. Как вы примирили эти две вещи?

Мы уже 20 лет инвестируем в приватность и ожидания пользователей и стараемся быть впереди ожиданий. Со временем мы узнаём, как можем сделать всё лучше, но одновременно сохранить приватность. Например, когда ты заходишь в Google и смотришь, насколько заняты рестораны в определённое время — эту технику мы называем «диференцированной приватностью».

Ответы представителя Google на невошедшие вопросы

На некоторые интересные вопросы пользователей TJ Сундар не успел ответить из-за ограничений по времени. Поэтому мы направили их самой компании — и получили оперативные, но не очень внятные ответы.

У Google много закрытых проектов. Сколько из них можно возродить и какие вы считаете главными неудачами?

В Google мы развиваем культуру инноваций и экспериментов, и всегда хотим дать пользователю лучший возможный опыт. Трудно сказать о причинах закрытия конкретных продуктов: иногда это происходит потому что проект не получил внимания у целевой аудитории, на которое мы рассчитывали. В других случаях мы объединяем какие-то продукты или перенаправляем ресурсы на то, чтобы сделать их более полезными.

Будет ли Google следовать законам о локальном хранении данных граждан разных стран, включая Россию?

От редакции: В Google не ответили на вопрос напрямую. Но обычная позиция компании заключается в том, что она выполняет действующие требования в каждой стране, где работает.

Что на счёт доступности устройств Pixel в России? Стоит ли ждать их официального появления в стране?