Компания планирует использовать роботов в производстве и строительстве.

Hyundai приобрела 80% долю в Boston Dynamics при оценке всей компании в 1,1 миллиарда долларов, ещё 20% остались у прошлого владельца — холдинга Softbank. Корейская компания стала уже третьим владельцем Boston Dynamics после Google и Softbank.

В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию. Пока неясно, кому ещё компания планирует их продавать. В рекламном ролике Hyundai роботы помогают людям решать повседневные задачи: например, сопровождают пожилых и инвалидов.

В декабре 2020 года Hyundai объявила о покупке Boston Dynamics. Тогда компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов.