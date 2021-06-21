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Технологии
Дамир Камалетдинов

Hyundai закрыла сделку по приобретению 80% доли в Boston Dynamics по оценке в 1,1 миллиарда долларов Статьи редакции

Компания планирует использовать роботов в производстве и строительстве.

Hyundai приобрела 80% долю в Boston Dynamics при оценке всей компании в 1,1 миллиарда долларов, ещё 20% остались у прошлого владельца — холдинга Softbank. Корейская компания стала уже третьим владельцем Boston Dynamics после Google и Softbank.

В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию. Пока неясно, кому ещё компания планирует их продавать. В рекламном ролике Hyundai роботы помогают людям решать повседневные задачи: например, сопровождают пожилых и инвалидов.

В декабре 2020 года Hyundai объявила о покупке Boston Dynamics. Тогда компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов.

#новости #bostondynamics

835 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Небольшой жёлтый робат

11

Я тем временем закрыл сделку по приобретению пары хамовников венское

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Some Dude

Небольшой
6

предлагаю еще задуматься о сделке по приобретению пяти озер или другой премиальной водки.
чтобы получить синергию инвестиций, так сказать

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Объективный парфюмер

1

первым делом создадут роботанцоров для kpop

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Антон Пострунин

Объективный
0

А, я уж начал фантазировать как робопсы гоняются за кпоперами. 

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