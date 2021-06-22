«Ъ» рассказал о программе правительства РФ по вживлению в мозг микрочипов Статьи редакции
Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей.
Новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова и одобрена Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств. Для её проработки создали рабочую группу. В Минобрнауки рассказали, что проект находится «в стадии начальной проработки».
Программа предполагает развитие технологий программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.
В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе.
Также предполагается создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удалённо, «по принципу дистанционного присутствия, аватара».
Я даже не знаю что написать, меня просто на части разрывает от шуточек
Первые опытные образцы интерфейса на основе отечественных микрочипов уже поступили на склад, составляются списки добровольцев. Спеши войти в историю!
И самое обидное, что по итогам ничего не представят
Самое обидное что по итогам представят Рогозина который через анальный интерфейс будет вести твиттер робота Федора
БЛЯЯТЬ ДА ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ЧТО ЛИ
Нет, к сожалению это правда. Никита Михалков назначен куратором программы.
Няя, это больше похоже на увод (перевод бюджета под статьи, с целью скрыть настоящую цель финансирования) либо просто хищение бюджета. Но думается мне, эти 54 лярда гнилой пу просто переводит небезыственной Екатерине Тихоновой
Потом настроят обратный канал связи и будем ходить как калаши из клипа Another Brick In The Wall - стройно в ряд
Молотки - это на загнивающем западе, в России калаши, или на худой конец совковые лопаты.
Комментарий удален
Явка на выборах с такими технологиями составит 100% и заранее будет известен победитель.
Встречный томагавк_два
Ладно ладно, попилят и забудут
Только вчера решил освежить роман что читал в детстве про инопланетян которые контролировали мозг землян через традицию надевания "шапок". А сегодня он реализуется в реальности!))
Киберпанк всё ближе даже в наших пердях, интересно.