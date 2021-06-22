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Технологии
Артём Мазанов

«Ъ» рассказал о программе правительства РФ по вживлению в мозг микрочипов Статьи редакции

Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей.

Новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова и одобрена Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств. Для её проработки создали рабочую группу. В Минобрнауки рассказали, что проект находится «в стадии начальной проработки».

Программа предполагает развитие технологий программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе.

Также предполагается создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удалённо, «по принципу дистанционного присутствия, аватара».

#новости

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alexferman

29

Я даже не знаю что написать, меня просто на части разрывает от шуточек

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Целый Денис

alexferman
4

Порвись

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Александр Фаст

Целый
0

А он уже

Ответить

ruslan Akhmedov

12

Первые опытные образцы интерфейса на основе отечественных микрочипов уже поступили на склад, составляются списки добровольцев. Спеши войти в историю!

Ответить

Входной историк

9

Ну вот, а говорили этим Билл Гейтс занимается!

Ответить

Дмитрий Бачинин

Входной
5

Чипирование пришло откуда не ждали! 

Ответить

Целый Денис

9

Короче, деньги опять спиздят.

Ответить

Федя Прозоров

Целый
0

И самое обидное, что по итогам ничего не представят

Ответить

ruslan Akhmedov

Федя
1

Самое обидное что по итогам представят Рогозина который через анальный интерфейс будет вести твиттер робота Федора

Ответить

Федя Прозоров

ruslan
1

Не позволю рогозину выполнять мою работу

Ответить

Emil

4

БЛЯЯТЬ ДА ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ЧТО ЛИ

Ответить

Andrew Muralov

Emil
4

Нет, к сожалению это правда. Никита Михалков назначен куратором программы.

Ответить

MightyStan

5

Няя, это больше похоже на увод (перевод бюджета под статьи, с целью скрыть настоящую цель финансирования) либо просто хищение бюджета. Но думается мне, эти 54 лярда гнилой пу просто переводит небезыственной Екатерине Тихоновой

Ответить

Влад Абрамов

4

Потом настроят обратный канал связи и будем ходить как калаши из клипа Another Brick In The Wall - стройно в ряд

Ответить

Inna Sin

Влад
2

Молотки.

Ответить

Andrew Muralov

Inna
0

Молотки - это на загнивающем западе, в России калаши, или на худой конец совковые лопаты.

Ответить

Комментарий удален

Федя Прозоров

4

Ну и как тебе такое, Илон Маск?

Ответить

Разный пистолет

4

Можно по классике начать с свиней

Ответить

Andrew Muralov

2

Ну всё, после этой статьи пизда прививочной кампании.

Ответить

Ёршик Золотой

0

Явка на выборах с такими технологиями составит 100% и заранее будет известен победитель.

Ответить

Icipher

Ёршик
3

Явка на выборах с такими технологиями составит 100%

147%

Ответить

Дмитрий Саблин

Ёршик
1

А сейчас победитель не известен?

Ответить

*

1

Нормально так вторник начинается 😶

Ответить

Алексей Логачев

1

С 1 апреля вас, россияне! Ой, подождите... 

Ответить

Украденная жизнь

1

Флоппи дисковод лучше делать прочнее. Мобильная система всё же.

Ответить

Встречный томагавк_два

0

Ну все, теперь точно пиздец вам

Ответить

Встречный томагавк_два

Встречный
1

Ладно ладно, попилят и забудут

Ответить

Андрей Охапкин

Встречный
0

Только на это и надежда

Ответить

Фургон для моей МА

0

При поддержке налоговой и ФСИН*

Ответить

Дмитрий Бачинин

0

Билл Гейтс чипировал Минздрав? 

Ответить

Половый паркур

0

Ееее распил

Ответить

Дмитрий Бачинин

0

Только вчера решил освежить роман что читал в детстве про инопланетян которые контролировали мозг землян через традицию надевания "шапок". А сегодня он реализуется в реальности!)) 

Ответить

Жесткий парфюмер

0
Ответить

Victor K.

0

Отложенная статья на 1 апреля?

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Имя И Фамилия

0

Киберпанк всё ближе даже в наших пердях, интересно.

Ответить

Romario

Имя
0

В пердях всё ближе жопа, а не киберпанк.

Ответить

Имя И Фамилия

Romario
0

Москва - это тоже пердь, не стоит строить иллюзий

Ответить

Romario

Имя
0

Кэп, моё почтение! 

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Преподобный чувак

0

скорей бы, заебали свои мысли в голове уже если честно

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MEGAtraXXXer666

0

ШАХ И МАТ, ВАКЦИНИРОВАВШИЕСЯ

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