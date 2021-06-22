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Технологии
Никита Логинов

В США создали соломинку от икоты — она избавляет от приступов в 92% случаев Статьи редакции

Соломинка HiccAway устроена так, чтобы простимулировать нервы и разорвать рефлекторный цикл.

45 45 комментариев
5010 просмотров
Строение противоикотной соломинки HiccAway Изображение JAMA Network Open

Нейробиологи из Техасского университета в Сан-Антонио разработали и успешно испытали питьевую соломинку HiccAway для остановки приступов икоты. Из 249 испытуемых 92% сообщили, что HiccAway смогла избавить их от икоты, при этом 90,8% посчитали соломинку простой и удобной в использовании. Результаты исследования учёные описали в медицинском журнале JAMA Network Open.

Приступ икоты начинается из-за спазмов диафрагмы — мышцы, которая заставляет лёгкие расправляться и сокращаться при дыхании. При таких спазмах включается защитный рефлекс: блуждающий нерв, управляющий мышцами глотки и гортани, блокирует надгортанник в задней части горла и вызывает характерный «ик». Но икота становится мучительной не из-за разового рефлекса, а из-за «впадения в цикл».

Общий вид противоикотной соломинки HiccAway Фото HiccAway

У соломинки HiccAway два отверстия: большое сверху и маленькое снизу — из-за этого человеку приходится делать сильные вдохи при глотках. Такие сильные всасывающие движения стимулируют блуждающий и диафрагмальный нервы — это помогает спинному мозгу «перезагрузиться» и разорвать замкнутый цикл икоты. В научной терминологии подобные устройства называются FISST — инструменты для принудительного вдоха и глотания.

HiccAway не гарантирует избавления от икоты и тем более не лечит её причин. Если приступы икоты часто повторяются — стоит обратиться к врачу, потому что это может быть симптомом серьёзного заболевания. Но HiccAway может стать той самой соломинкой, которая спасёт утопающего в изнурительных приступах — она стоит всего 14 долларов, а не имеющие возможность её купить могут сделать аналог из подручных предметов.

#биология #медицина #новости #изобретения

45 45 комментариев
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45 комментариев
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Пенсионный алмаз

15

В научной терминологии подобные устройства называются FISST

fisting

Ответить

Александр Борродач

Пенсионный
7

is 300$

Ответить

Павел Каташев

Пенсионный
4

FISSTing

Ответить

Администратор Аккаунта

8

 аналог из подручных предметов.

попить воды через корпус от шариковой ручки?

Ответить

Никита Логинов

Администратор
1

Нужен эксперимент!

Ответить

Администратор Аккаунта

Никита
4

Если напишете новость, которая вызовет у меня икоту, - проведу эксперимент.

Ответить

New

Никита
1

На ком?

Ответить

Никита Логинов

New
1

На тебе.

Ответить

New

Никита
1

Ты чо?

Ответить

Никита Логинов

New
1

Быть испытуемым это большая честь!

Ответить

New

Никита
0

Я просто споосил

Ответить

Валерий Федотов

5

Из 249 испытуемых 92% сообщили, что HiccAway смогла избавить их от икоты.

Лол, ну так может это потому, что попить воды и так помогает в ~92% случаев? )

Ответить

Madao

Валерий
6

Мне ни разу не помогло ни попить воды, ни задержать дыхание. 

Ответить

Внешний единорожек88

Madao
0

Вот если при этом тебе поможет такая соломинка, то это будет действительно интересно

Ответить

Жабка

Madao
0

А кусок пластика за 14 баксов, который заставит тебя сделать тоже самое обязательно поможет.

Ответить

Madao

Жабка
0

А я где-то написала, что поможет? 

Ответить

Жабка

Madao
0

Ну так вы просто из 10%. Не повезло. Я бы на соломинку не рассчитывал.

Ответить

Внешний единорожек88

Валерий
0

Как и глубоко вдохнуть )

Ответить

Andrew Muralov

6

Принцип действия прибора. 

Ответить

fullmetalboy48151623 .

4

Так стоп а если просто губы трубочкой сложить и воздух сильно всосать разве не тот же эффект будет что и от такой трубочки? 

Ответить

Никита Логинов

fullmetalboy481…
5

За этот совет ты не получишь 14 долларов...

Ответить

Some Dude

Никита
0

но уже получил 2 плюсика)

Ответить

Андрей Охапкин

fullmetalboy481…
4

Мне всегда помогало питье воды вот таким способом. Правда сейчас уже давно икота не мучает, нет возможности проверить этот способ ещё раз

Ответить

Смешной танк88

Андрей
0

Реально рабочий метод, кстати

Ответить

Sloowbruh

5

Интересно что об этом думают Федот, Яков и товарищ Всякий?

Ответить

Анастасия Лукьянова

4

Задержать дыхание: я для тебя какая-то шутка?

Ответить

Madao

Анастасия
1

Дублирую 
мне ни разу не помогло ни попить воды, ни задержать дыхание

Ответить

Icipher

Madao
1

Неправильно пьешь, значит!

Ответить

Madao

Icipher
2

А как нада...

Ответить

Игорь Зуев

3

Пару лет назад, в коментах на тж узнал о способе, который не подвёл ещё ни разу.

Нужно зажать большими пальцами уши, мизинцами нос и через обычную трубочку выпить стакан воды. Икота уходит моментально.

Ответить

Arthur Pol

Игорь
0

Тж полезный

Ответить

Провинциальный диод

Игорь
0

#tj10

Ответить

Some Dude

Игорь
0

О_О
еще могли бы предложить сесть на бутылку для избавления от икоты, это тоже забавно со стороны выглядит

Ответить

Имя И Фамилия

Игорь
0

Три круга пробежать вокруг дома, и под подушкой ты найдёшь.....

Ответить

мЕдь

2

Когда искать в магазинах моего города?

Ответить

мЕдь

мЕдь
2

Согласен даже на алиэкспресс. 

Ответить

Провинциальный диод

мЕдь
4

Закажи на Амазоне. В американском, например, есть. 14$ стоит

Ответить

Возрастной алмаз

2

Thicc away
@serguun42 

Ответить

fullmetalboy48151623 .

1

Модельки для 3д принтера нет? 

Ответить

Алексей Мелишен

0

А в Рашке такое сделают?

Ответить

Георгий Егоров

0

"Всего лишь" тысячу рублей за питьевую трубочку...

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

О, стакан с водой из военкомата

Ответить

Some Dude

Небольшой
0

в который яйца опускают?

Ответить

Петр Шебанин

0

Насыпать на кончик языка немного соли и , задержа дыхание, выпить как можно больше воды малыми глотками. Помогает всегда и всем

Ответить

Simz Simz

0

Точно работающий метод: чайную ложку сахара в рот и запить водой.

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