В США создали соломинку от икоты — она избавляет от приступов в 92% случаев Статьи редакции
Соломинка HiccAway устроена так, чтобы простимулировать нервы и разорвать рефлекторный цикл.
Нейробиологи из Техасского университета в Сан-Антонио разработали и успешно испытали питьевую соломинку HiccAway для остановки приступов икоты. Из 249 испытуемых 92% сообщили, что HiccAway смогла избавить их от икоты, при этом 90,8% посчитали соломинку простой и удобной в использовании. Результаты исследования учёные описали в медицинском журнале JAMA Network Open.
Приступ икоты начинается из-за спазмов диафрагмы — мышцы, которая заставляет лёгкие расправляться и сокращаться при дыхании. При таких спазмах включается защитный рефлекс: блуждающий нерв, управляющий мышцами глотки и гортани, блокирует надгортанник в задней части горла и вызывает характерный «ик». Но икота становится мучительной не из-за разового рефлекса, а из-за «впадения в цикл».
У соломинки HiccAway два отверстия: большое сверху и маленькое снизу — из-за этого человеку приходится делать сильные вдохи при глотках. Такие сильные всасывающие движения стимулируют блуждающий и диафрагмальный нервы — это помогает спинному мозгу «перезагрузиться» и разорвать замкнутый цикл икоты. В научной терминологии подобные устройства называются FISST — инструменты для принудительного вдоха и глотания.
HiccAway не гарантирует избавления от икоты и тем более не лечит её причин. Если приступы икоты часто повторяются — стоит обратиться к врачу, потому что это может быть симптомом серьёзного заболевания. Но HiccAway может стать той самой соломинкой, которая спасёт утопающего в изнурительных приступах — она стоит всего 14 долларов, а не имеющие возможность её купить могут сделать аналог из подручных предметов.
аналог из подручных предметов.
попить воды через корпус от шариковой ручки?
Из 249 испытуемых 92% сообщили, что HiccAway смогла избавить их от икоты.
Лол, ну так может это потому, что попить воды и так помогает в ~92% случаев? )
Внешний единорожек88
Вот если при этом тебе поможет такая соломинка, то это будет действительно интересно
Так стоп а если просто губы трубочкой сложить и воздух сильно всосать разве не тот же эффект будет что и от такой трубочки?
Мне всегда помогало питье воды вот таким способом. Правда сейчас уже давно икота не мучает, нет возможности проверить этот способ ещё раз
Задержать дыхание: я для тебя какая-то шутка?
Пару лет назад, в коментах на тж узнал о способе, который не подвёл ещё ни разу.
Нужно зажать большими пальцами уши, мизинцами нос и через обычную трубочку выпить стакан воды. Икота уходит моментально.
Когда искать в магазинах моего города?
О, стакан с водой из военкомата
Насыпать на кончик языка немного соли и , задержа дыхание, выпить как можно больше воды малыми глотками. Помогает всегда и всем