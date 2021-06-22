TrendForce: Apple прекратила производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса Статьи редакции
В новых версиях iPhone не будет моделей формата mini, считают аналитики.
Apple перестала производить iPhone 12 mini в 2021 году из-за низких продаж, рассказали аналитики исследовательской компании TrendForce.
Доля iPhone 12 mini составила всего 5% от общих продаж линейки iPhone 12 в США в январе 2021 года. Тогда аналитик Уильям Янг заявил, что слабый спрос на iPhone 12 mini может заставить Apple прекратить производство устройств во втором квартале 2021 года, сообщает Reuters.
В марте 2021 года источники Nikkei сообщали, что Apple сократит запланированное производство iPhone 12 mini на 70% в первой половине 2021 года.
iPhone 12 mini — на шестом месте по объёму выручки на мировом рынке смартфонов, но не вошёл в первую десятку по объёму продаж, по данным аналитиков Counterpoint за первый квартал 2021 года.
По прогнозу TrendForce, Apple представит новую серию с возможным названием iPhone 12s осенью 2021 года, пишет TrendForce. Внутри будет процессор A15, поддержка 5G и объективы 6P на всех камерах. В линейке будут три модели — все не mini.
Аналитики TrendForce ожидают, что новые модели Apple составят 39% от годового объёма производства в 2021 году в 223 млн единиц. Объём вырастет на 12,3%. Продажи увеличатся благодаря восстановлению экономики в США и Европе после пандемии. Цены на новые модели будут на уровне прошлогодних iPhone.
Возрастной алмаз
мини был как шанс на нормальные размеры телефонов, но погиб и теперь мир захватят лопаты
А вы хотели чтобы он был в 2 раза дешевле при одинаковой начинке и небольшой разнице в размерах?
При себестоимости долларов в 450, 100 долларов это существенная разница в цене 🤷♂️
Компоненты, производство, логистика.
Я не считал эту сумму, видел где-то что новый айфон дороже предыдущего поколения в себестоимости и была ориентировочная цифра (точную не скажет никто кроме apple)
Так что если брать за основу именно ее - то разница в сотку уже не выглядит такой маленькой.
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в первый раз для эппл?)0
Возрастной алмаз
я о разнице между старшей и младшей моделью
Так а с чего это младшая и старшая модель? Это один и тот же телефон, с разными размерами.
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я понел
Я вот такой пиздабол, с десятки ныл, что вот бы маленький и современный. Мало того пошёл в магаз брать мини, покрутил и думаю нууууу привык уже и взял простой
Базовый Слава
Я наоборот, покрутил (после Восьмерки), подумал, что Мини идеально лежит в руке. Хотел изначально Прошку.
Тут такое: по сравнению с 12 – экран и батарейка меньше, а разница всего 100 баксов.
ну, я и купил, причем вместо казалось бы недавно вышедшего XR
Очень жаль. Перешёл с 12 на 12 мини и считаю это лучшим решением.
Уже есть слухи что будет 13 мини с увеличенной батарейкой.
Тебе так кажется потому что макбуки не показали на wwdc. А в остальном все слухи почти всегда подтверждаются.
Отлично, то есть у меня будет эксклюзивная модель
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поддержку которой прекратят завтра)0
гнусмас еще большее гавно)))
то ли дело мой сяоми, который пашет четвертый год без единой ошибки и с постоянными обновлениями))
я отключил еще сразу, все прекрасно и стабильно работает))
Ядерный Артем
Как, подскажи плез (обновил как-то пару самсунгоаппов, вылезла реклама, отключение не нашел, откатил к вшитым стоковым версиям)
у меня сяоми и в тех приложениях, где была реклама, было что-то вроде "показывать рекомендации/информацию", я там галочки и убрал
А, да, в миуи есть такое, а вот в самсе я не нашел (хотя глубоко в настройках системы не рылся)
а там чистый андроид у тебя? в нем тоже есть реклама?
Нет, самсооболочка One UI
Девайс тестовый, нужен галакси стор и залоченный бутлоадер с несработавшим счетчиком прошивок, потом когда-нибудь прошью линеаге или другой аосп-кастом, если аппарат раньше не сдохнет
Судя по комментариям мне одному зашел мелкий 12
Ты не один. Мне так же дико зашёл. Не знаю людей кто купил бы мини и разочаровался. Все в восторге. Есть предположение что мини провалился из-за хуевого нейминга: американцы не любят товары с приставкой «мини», им подавай все «макс»
Его берёшь в руки и сразу понимаешь как же раньше было удобнее. У меня здоровая рука и я на десятке я справляюсь одной рукой, но та же семёрка в десяток раз удобнее (из-за того что верхний и нижний край обрезаны). И когда взял в руки мини охуел что вот оно то забытое чувство комфорта
Советую сделать чтобы темный режим был включён всегда — олед экран здорово экономит батарею
Маленькие телефоны уже почти никому не нужны. Сидеть в интернете удобнее с лопаты, особенно размеров промаха.
Большие телефоны это технологическая необходимость.
В мелкий телефон не засунуть большую батарейку, а на не большой батарейки всё это мощнейшее железо долго не проработает.
Жесткий парфюмер
Только кому надо это мощнейшее железо?..
Мне
Не то чтобы мощнейшее железо надо использовать, но удобно иметь запас на случай, если разработчики у какого-то приложения дауны (привет, скайп и ноушн), плюс "навырост": мощный процессор сговняется медленнее средненького.
не вошёл в первую десятку по объёму продаж
По штукам. По выручке — на шестом месте
Не думаю, что выкинут концепцию полностью, сейчас дефицит комплектухи, и если на складах есть запас, явно необходимо перенаправлять ресурсы на производство более популярных моделей. Мб вообще раз в пару лет будут запускать миники
Ядерный Артем
А в целом — хорошая иллюстрация понятия vocal minority ¯\_(ツ)_/¯
Ядерный Артем
Меньшинство, которое громко пиздит (в данном случае — фанаты маленьких мобилок, которые спамили на техноблогах требованиями выпустить актуальный айфон в мини-исполнении) на фоне молчаливого большинства с другими запросами и мнениями
У тебя бока на 12 мини стёрлись? Можешь скинуть фотки?
Что бы блохеры не говорили, строя свои обзоры на первых впечатлениях об устройствах, а реально важными вещами для покупателя остаются батарейка и камера. На XR гнали за экран и рамки, но его покупали за то, что снимал как XS за тысячу зеленых, а жил дольше и стоил дешевле. 12 мини будут покупать только люди, которым либо нравятся безделушки задорого, либо у кого фетиш на мелкий телефон.
Да, но батарейка плохая. Можно стерпеть больше шума на фото в плохом свете (покупали же 11 про с его ущербным ночным режимом), можно привыкнуть к лопате, но battery life anxiety достанет, если ты не домосед или офисный планктон с розетками повсюду.
Я не говорил, что у мини плохая камера. Просто сказал, что телефон берут из-за двух вещей, одну из которых он не вывез. И я просто думаю, что в такой ситуации лучше предпочесть камеру похуже, чем автономность. А за эти деньги получившийся компромисс совершенно неуместный.
Батарейка у него так же держит как и XR
Глупости.
Ну естественно, если он как миленький выгружает аппы из памяти, чего ж ему не жить. Это глупость.
Жесткий парфюмер
фетиш на мелкий телефон
мне телефон нужен такой, которым я могу полноценно пользоваться одной рукой, когда вторая рука занята. По этому я до сих пор на первом SE
У меня тоже был такой критерий, но по факту я, оказывается, могу пользоваться одной рукой айфонами вплоть до 11 Pro Max (с 12 промахом уже тяжело). Хотя с ведролопатами не получалось, видимо из-за UI/UX и вечно кривого тач-сенсора
Так я ж не против, фетишем назвал потому что позиция специфическая: большинство людей готовы будут мириться с размером ради более богатого пользовательского опыта.
вот единственное что меня могло переманить на айфоносторону это мини размеры
но видимо не судьба
мы, мелкорукие, обречены на страдания
если когда-нибудь какая-нибудь норм фирма создаст крохотный флагман я первая побегу покупать
Мелкоручки опять проиграли в эволюции
Я помню времена 3.5 дюймовых смартфонов и это был самый некомфортный экспириенс.
Даже так можно ...
То есть просто - "ловите" (если уже владеете).
Оригиналы запчастей до сих пор на Iphone 4s можно найти, может и тут не так критично.
Объём вырастет на 12,3%.
А че не на 12.37529461%?
Блэд, эпл
Сделали б миньку чуть особенной, отличительной - к примеру без брови, с аккумом 2500+ mah. Короче сделали бы xz1compact на ios - и посмотрели б как оно, пойдет-не пойдет? И так, и так с минькой обосрались, а так хоть бы рискнули
О, а я его как раз купил. Если бы не айфон - ваще топ телефон мог бы быть