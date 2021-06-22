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Новости vc.ru

TrendForce: Apple прекратила производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса Статьи редакции

В новых версиях iPhone не будет моделей формата mini, считают аналитики.

105 105 комментариев
3052 просмотров

Apple перестала производить iPhone 12 mini в 2021 году из-за низких продаж, рассказали аналитики исследовательской компании TrendForce.

Доля iPhone 12 mini составила всего 5% от общих продаж линейки iPhone 12 в США в январе 2021 года. Тогда аналитик Уильям Янг заявил, что слабый спрос на iPhone 12 mini может заставить Apple прекратить производство устройств во втором квартале 2021 года, сообщает Reuters.

В марте 2021 года источники Nikkei сообщали, что Apple сократит запланированное производство iPhone 12 mini на 70% в первой половине 2021 года.

iPhone 12 mini — на шестом месте по объёму выручки на мировом рынке смартфонов, но не вошёл в первую десятку по объёму продаж, по данным аналитиков Counterpoint за первый квартал 2021 года.

По прогнозу TrendForce, Apple представит новую серию с возможным названием iPhone 12s осенью 2021 года, пишет TrendForce. Внутри будет процессор A15, поддержка 5G и объективы 6P на всех камерах. В линейке будут три модели — все не mini.

Аналитики TrendForce ожидают, что новые модели Apple составят 39% от годового объёма производства в 2021 году в 223 млн единиц. Объём вырастет на 12,3%. Продажи увеличатся благодаря восстановлению экономики в США и Европе после пандемии. Цены на новые модели будут на уровне прошлогодних iPhone.

#новости #apple

105 105 комментариев
14
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Возрастной алмаз

26

может потому что ценовая политика говно?

Ответить

Возрастной алмаз

Возрастной
25

мини был как шанс на нормальные размеры телефонов, но погиб и теперь мир захватят лопаты

Ответить

Николай Николаевич

Возрастной
9

А вы хотели чтобы он был в 2 раза дешевле при одинаковой начинке и небольшой разнице в размерах?

При себестоимости долларов в 450, 100 долларов это существенная разница в цене 🤷‍♂️

Ответить

Madao

Николай
0

 себестоимости долларов в 450

А что, простите, входит в эту себестоимость? 

Ответить

Николай

Madao
1

Компоненты, производство, логистика.

Я не считал эту сумму, видел где-то что новый айфон дороже предыдущего поколения в себестоимости и была ориентировочная цифра (точную не  скажет никто кроме apple)

Так что если брать за основу именно ее - то разница в сотку уже не выглядит такой маленькой.

Ответить

Madao

Николай
0

 точную не скажет никто кроме apple

Может, тогда и не стоит говорить о себестоимости если нет конкретных данных и расчёта? Потому что, судя по железу и его производству в странах третьего мира за копейки, 450 — цифра, взятая с потолка. 

Ответить

Иной файл

Возрастной
1

в первый раз для эппл?)0

Ответить

Возрастной алмаз

Иной
1

я о разнице между старшей и младшей моделью

Ответить

Bulat Akhmetshin

Возраст…
7

Так а с чего это младшая и старшая модель? Это один и тот же телефон, с разными размерами.

Ответить

Иной файл

Возраст…
3

я понел

Ответить

Небольшой

Иной
2

Понел, не тупой

Ответить

Oleg Shalygin

Небольш…
2

не тупой осёл

Ответить

Woody Johnson

Возрастной
2

В день продаж говорили не выстрелит из-за цены и вы не поверите

Ответить

Вячеслав

Возрастной
1

Ну да, он же для России был сделал именно

Ответить

Региональный клуб

13

Забавно, а ведь именно ему пророчили славу народного, и что именно mini будут покупать активнее всего.

Ответить

плюшевый батон

Региональный
9

Я вот такой пиздабол, с десятки ныл, что вот бы маленький и современный. Мало того пошёл в магаз брать мини, покрутил и думаю нууууу привык уже и взял простой

Ответить

Базовый Слава

плюшевый
2

Я наоборот, покрутил (после Восьмерки), подумал, что Мини идеально лежит в руке. Хотел изначально Прошку.

Ответить

Nurbolat Yerdikul

Региональный
2

Тут такое: по сравнению с 12 – экран и батарейка меньше, а разница всего 100 баксов. 

Ответить

Региональный клуб

Nurbolat
6

да я тоже охуевал от разницы в цене. думал, он дешевле будет и не понимал этих прогнозов

Ответить

Nurbolat

Региона…
1

С 12 батарейка так себе, хз как там оно там держаться. 

Ответить

Andre Macareno

Региональный
0

ну, я и купил, причем вместо казалось бы недавно вышедшего XR

Ответить

Региональный клуб

Andre
0

этого оказалось недостаточно ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Степан Анейчик

7

Очень жаль. Перешёл с 12 на 12 мини и считаю это лучшим решением.

Ответить

Neketa Fo

Степан
4

Да, будет жаль если новых мелких моделей больше не будут производить

Ответить

Степан Анейчик

Neketa
0

Уже есть слухи что будет 13 мини с увеличенной батарейкой.

Ответить

Neketa Fo

Степан
0

Такое чувство что последнее время слухи про Эппл все реже совпадают с реальностью. Поживем увидим

Ответить

Степан Анейчик

Neketa
0

Тебе так кажется потому что макбуки не показали на wwdc. А в остальном все слухи почти всегда подтверждаются.

Ответить

Neketa Fo

Степан
0

Блядь как же я жду макбук большой на м1 (м2?) из-за этого уже год откладываю обновление ноута.

Тут у меня полная противоположность с айфонами. Чем больше ноут тем лучше

Ответить

Степан Анейчик

Neketa
1

Его 100% представят осенью

Ответить

Woody Johnson

6

Отлично, то есть у меня будет эксклюзивная модель

Ответить

Иной файл

Woody
1

поддержку которой прекратят завтра)0

Ответить

Мойша

Иной
9

Яббл лет 5 будет тянуть
Напомню что у гнусмаса 3 года поддержки (причем только флагманов) подаются как достижение 

Ответить

Иной файл

Мойша
3

гнусмас еще большее гавно)))

то ли дело мой сяоми, который пашет четвертый год без единой ошибки и с постоянными обновлениями))

Ответить

Stanley H

Иной
3

C постоянными обновлениями оболочки, но никак не OS

Ответить

Иной файл

Stanley
0

наверное да, но зато все работает более чем хорошо

Ответить

Мойша

Иной
2

Они прост больше рекламы запихивают))0

Ответить

Иной файл

Мойша
1

я отключил еще сразу, все прекрасно и стабильно работает))

Ответить

Ядерный Артем

Иной
0

Как, подскажи плез (обновил как-то пару самсунгоаппов, вылезла реклама, отключение не нашел, откатил к вшитым стоковым версиям)

Ответить

Иной файл

Ядерный
1

у меня сяоми и в тех приложениях, где была реклама, было что-то вроде "показывать рекомендации/информацию", я там галочки и убрал

Ответить

Ядерный

Иной
2

А, да, в миуи есть такое, а вот в самсе я не нашел (хотя глубоко в настройках системы не рылся)

Ответить

Иной файл

Ядерный
0

а там чистый андроид у тебя? в нем тоже есть реклама?

Ответить

Ядерный

Иной
1

Нет, самсооболочка One UI
Девайс тестовый, нужен галакси стор и залоченный бутлоадер с несработавшим счетчиком прошивок, потом когда-нибудь прошью линеаге или другой аосп-кастом, если аппарат раньше не сдохнет

Ответить

Aleksandr

Мойша
0

Только у них и модельный ряд не как у эпла

Ответить

Gidevan

Aleksan…
0

Да модельный ряд у них как на алиэкспресс, хер поймёшь что тебе купить вместо надоевшего айфона и пойдёшь покупать новый айфон. 

Ответить

Aleksandr

Gidevan
1

Ну и покупай что хочется. Разве не в этом суть рынка?

Хотя конечно причина покупки Айфона - не смог разобраться в модельном ряде Самсунга это ЛОЛ!!!

Ответить

Мойша

Aleksan…
0

Ну так реально сложно, даже с флагманами. Вот есть S20, а есть дешёвка S20 FE мать его. Отличия в двух буквах в названии и в начинке, причем очень существенное

Ответить

Alex Nevi

Мойша
0

Ну дык и бери что дороже 😑

Ответить

Neketa Fo

2

Судя по комментариям мне одному зашел мелкий 12

Ответить

Степан Анейчик

Neketa
3

Ты не один. Мне так же дико зашёл. Не знаю людей кто купил бы мини и разочаровался. Все в восторге. Есть предположение что мини провалился из-за хуевого нейминга: американцы не любят товары с приставкой «мини», им подавай все «макс»

Ответить

Neketa Fo

Степан
3

Его берёшь в руки и сразу понимаешь как же раньше было удобнее. У меня здоровая рука и я на десятке я справляюсь одной рукой, но та же семёрка в десяток раз удобнее (из-за того что верхний и нижний край обрезаны). И когда взял в руки мини охуел что вот оно то забытое чувство комфорта

Ответить

Neketa Fo

Степан
3

Да и визуально мелкий телефон как-то смотрится пизже и будто современнее чем лопаты

Ответить

Степан Анейчик

Neketa
0

Советую сделать чтобы темный режим был включён всегда — олед экран здорово экономит батарею

Ответить

dvrkwl

Neketa
2

не одному, брат!

Ответить

мЕдь

2

Маленькие телефоны уже почти никому не нужны. Сидеть в интернете удобнее с лопаты, особенно размеров промаха. 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

мЕдь
2

Большие телефоны это технологическая необходимость.

В мелкий телефон не засунуть большую батарейку, а на не большой батарейки всё это мощнейшее железо долго не проработает.

Ответить

Жесткий парфюмер

Aleksandr
2

Только кому надо это мощнейшее железо?..

Ответить

Ядерный Артем

Жесткий
1

Мне

Ответить

Жесткий парфюмер

Ядерный
2

Но большинство использует как звонилку и мессенджер

Ответить

Паша Сасковец

Жесткий
1

Не то чтобы мощнейшее железо надо использовать, но удобно иметь запас на случай, если разработчики у какого-то приложения дауны (привет, скайп и ноушн), плюс "навырост": мощный процессор сговняется медленнее средненького.

Ответить

Ядерный Артем

1

не вошёл в первую десятку по объёму продаж

По штукам. По выручке — на шестом месте

Не думаю, что выкинут концепцию полностью, сейчас дефицит комплектухи, и если на складах есть запас, явно необходимо перенаправлять ресурсы на производство более популярных моделей. Мб вообще раз в пару лет будут запускать миники

Ответить

Ядерный Артем

Ядерный
4

А в целом — хорошая иллюстрация понятия vocal minority ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Neketa Fo

Ядерный
0

А что это значит?

Ответить

Ядерный Артем

Neketa
5

Меньшинство, которое громко пиздит (в данном случае — фанаты маленьких мобилок, которые спамили на техноблогах требованиями выпустить актуальный айфон в мини-исполнении) на фоне молчаливого большинства с другими запросами и мнениями

Ответить

Удивленный утюг

2

Cyka blad. Я жду след итерацию 12 мини, которую можно носить без чехла и при этом бока телефона не будут стираться как в 5ке

Ответить

Степан Анейчик

Удивленный
0

У тебя бока на 12 мини стёрлись? Можешь скинуть фотки?

Ответить

Alex Nevi

Степан
0

Эффект б0ка

Ответить

Иной файл

2

выходит не топ за свои деньги?

Ответить

Имя Фамилия

2

Лопаты win

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Да и в рот его чихпых эцсамое

Ответить

Паша Сасковец

0

Что бы блохеры не говорили, строя свои обзоры на первых впечатлениях об устройствах, а реально важными вещами для покупателя остаются батарейка и камера. На XR гнали за экран и рамки, но его покупали за то, что снимал как XS за тысячу зеленых, а жил дольше и стоил дешевле. 12 мини будут покупать только люди, которым либо нравятся безделушки задорого, либо у кого фетиш на мелкий телефон.

Ответить

Neketa Fo

Паша
3

У мини камера такая же как у обычного 12

Ответить

Паша Сасковец

Neketa
0

Да, но батарейка плохая. Можно стерпеть больше шума на фото в плохом свете (покупали же 11 про с его ущербным ночным режимом), можно привыкнуть к лопате, но battery life anxiety достанет, если ты не домосед или офисный планктон с розетками повсюду.

Ответить

Neketa Fo

Паша
2

Мне очень нравится его размер. Батарейку готов потерпеть. Про наезды на камеру так и не пойму о чем ты. У него отличная камера

Ответить

Паша Сасковец

Neketa
0

Я не говорил, что у мини плохая камера. Просто сказал, что телефон берут из-за двух вещей, одну из которых он не вывез. И я просто думаю, что в такой ситуации лучше предпочесть камеру похуже, чем автономность. А за эти деньги получившийся компромисс совершенно неуместный.

Ответить

Степан Анейчик

Паша
0

Батарейка у него так же держит как и XR

Ответить

Паша Сасковец

Степан
0

Глупости.

Ответить

Степан Анейчик

Паша
1

https://youtu.be/TOFSClKJTAs

Ответить

Паша Сасковец

Степан
0

Ну естественно, если он как миленький выгружает аппы из памяти, чего ж ему не жить. Это глупость.

Ответить

Степан

Паша
0

Я тебе кинул доказательство, но ты все равно дошёл до чего доебаться.

Ответить

Паша

Степан
0

Ну конечно нашел, мне не нравится iPhone 12 mini! И не нравятся оды, что ему поют блохеры.

Ответить

Степан

Паша
2

Ну и нахуй тогда спорить, если предвзят

Ответить

Паша

Степан
0

Так это же интернет

Ответить

Степан

Паша
0

Очень удобно сваливать все на интернет когда обосрался по фактам

Ответить

Паша

Степан
0

Что значит обосрался? Телефон долго не живет и его никто не покупает. Чтобы по автономности приблизиться к двухлетнему телефону (у которого батарея и подизносилась еще) мелкому приходится очень агрессивно управлять фоновыми процессами. Нужон он только энтузиастам.

Ответить

Степан

Паша
0

Твои предположения что мини выгружает приложения агрессивнее чем xr ни на чем не основаны. Ты это выдумал.

Ответить

Паша

Степан
0

Так в том тесте, что ты сбросил, Брэндон на это указал. К тому же я слышал в некоторых ревью, что 12-е айфоны довольно часто аппы выкидывают из памяти. За второе не могу говорить, как за явление, встречающееся у всех, но первый случай прям на видео.

Ответить

Степан

Паша
0

Это странно, учитывая что в xr 3гб оперативки, а в мини 4гб

Ответить

Паша

Степан
0

Ну вот - скорее всего Apple на это пошли, что компенсировать уменьшенные аккумуляторы в линейке.

Ответить

Степан

Паша
0

Надо заново сравнить на свежей версии iOS.

Ответить

Паша

Степан
0

Можно поискать в интернете тесты на разных осях, сравнивать телефоны разных пользователей смысла мало - состояние памяти, циклы зарядки, емкость батареи, настройка функций системы - все у всех разное.

Ответить

Жесткий парфюмер

Паша
0

фетиш на мелкий телефон

мне телефон нужен такой, которым я могу полноценно пользоваться одной рукой, когда вторая рука занята. По этому я до сих пор на первом SE

Ответить

Ядерный Артем

Жесткий
1

У меня тоже был такой критерий, но по факту я, оказывается, могу пользоваться одной рукой айфонами вплоть до 11 Pro Max (с 12 промахом уже тяжело). Хотя с ведролопатами не получалось, видимо из-за UI/UX и вечно кривого тач-сенсора

Ответить

Паша Сасковец

Жесткий
1

Так я ж не против, фетишем назвал потому что позиция специфическая: большинство людей готовы будут мириться с размером ради более богатого пользовательского опыта.

Ответить

van der Pusch

1

вот единственное что меня могло переманить на айфоносторону это мини размеры
но видимо не судьба
мы, мелкорукие, обречены на страдания

если когда-нибудь какая-нибудь норм фирма создаст крохотный флагман я первая побегу покупать

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Мелкоручки опять проиграли в эволюции

Ответить

Жесткий парфюмер

Stanley
2

Атлант расправил пальцы

Ответить

Neketa Fo

Stanley
0

Я практически никогда не встречаю людей с пальцами короче своих, что не отменяет желания пользоваться телефоном комфортно, не растопыриваясь

Ответить

Stanley H. Tweedle

Neketa
0

Я помню времена 3.5 дюймовых смартфонов и это был самый некомфортный экспириенс.

Ответить

Василий Дробовский

0

Даже так можно ...
То есть просто - "ловите" (если уже владеете).
Оригиналы запчастей до сих пор на Iphone 4s можно найти, может и тут не так критично.

Ответить

Соколов Андрей

0

Помер Максим ну и хуй с ним

Ответить

Степан Анейчик

0

Объём вырастет на 12,3%.

А че не на 12.37529461%?

Ответить

Alex Nevi

Степан
0

round(12.37529461, 2)

Ответить

Temir

0

Блэд, эпл
Сделали б миньку чуть особенной, отличительной - к примеру без брови, с аккумом 2500+ mah. Короче сделали бы xz1compact на ios - и посмотрели б как оно, пойдет-не пойдет? И так, и так с минькой обосрались, а так хоть бы рискнули

Ответить

Дмитрий Алексеенков

–1

О, а я его как раз купил. Если бы не айфон - ваще топ телефон мог бы быть

Ответить

Жесткий парфюмер

Дмитрий
0

А какие проблемы от того что это айфон?

Ответить
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