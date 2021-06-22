В новых версиях iPhone не будет моделей формата mini, считают аналитики.

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Apple перестала производить iPhone 12 mini в 2021 году из-за низких продаж, рассказали аналитики исследовательской компании TrendForce.

Доля iPhone 12 mini составила всего 5% от общих продаж линейки iPhone 12 в США в январе 2021 года. Тогда аналитик Уильям Янг заявил, что слабый спрос на iPhone 12 mini может заставить Apple прекратить производство устройств во втором квартале 2021 года, сообщает Reuters.

В марте 2021 года источники Nikkei сообщали, что Apple сократит запланированное производство iPhone 12 mini на 70% в первой половине 2021 года.

iPhone 12 mini — на шестом месте по объёму выручки на мировом рынке смартфонов, но не вошёл в первую десятку по объёму продаж, по данным аналитиков Counterpoint за первый квартал 2021 года.

По прогнозу TrendForce, Apple представит новую серию с возможным названием iPhone 12s осенью 2021 года, пишет TrendForce. Внутри будет процессор A15, поддержка 5G и объективы 6P на всех камерах. В линейке будут три модели — все не mini.