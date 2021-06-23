Технологии ZeRØ и No-FAT защищают память на аппаратном уровне почти без влияния на производительность и энергопотребление компьютера.

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Специалисты Колумбийского университета создали две технологии, которые повышают защищённость компьютерных систем на аппаратном уровне без модификации уже существующих программ. Учёные представили их на Международном симпозиуме по компьютерной архитектуре (ISCA) и описали в двух статьях на сайте университета.

Исследователи отметили, что большинство ошибок и уязвимостей в компьютерных программах — результат неправильной работы с памятью. Программисты на языках вроде С и С++ часто ошибаются при работе с указателями на адреса памяти, а также забывают проверять границы массивов данных на целостность. Причём эти ошибки совершают даже программисты в крупных компаниях — в том же Google Chromium 70% уязвимостей приходится на неправильную работу с памятью.

Как учёные предлагают решить проблему небезопасной работы с памятью

Первая технология, которая получила название ZeRØ, обеспечивает корректность указателей на адреса памяти, а также защиту областей кода и данных программы. Для этого ZeRØ использует жёсткие правила доступа, которые полностью предопределены и могут быть реализованы на уровне оборудования. Благодаря технологии программы могут продолжать работу, даже если их успешно атаковали через уязвимость, связанную с памятью.

Общая схема работы технологии ZeRØ Скриншот оригинального документа

ZeRØ практически не снижает скорость работы программ и не повышает энергопотребление, поэтому авторы работы называют эту технологию «бесплатной защитой памяти». Её можно легко добавить в современные процессоры — для этого архитектуру системы нужно будет переделать в минимальной степени.

Вторая технология с названием No-FAT позволяет быстро проверять и фиксировать границы выделяемых областей памяти, чтобы программа случайно или намеренно не выходила за эти границы в процессе работы. No-FAT разбивает память на сегменты разного размера и постоянно следит за их целостностью — причём эта функция также может быть реализована на уровне процессора с минимальными изменениями.

Общая схема работы технологии No-FAT Скриншот оригинального документа

Испытания показали, что технология No-FAT снижает производительность программ примерно на 8% — по словам авторов работы, это лучший показатель среди аналогичных технологий. No-FAT, как и ZeRØ, не требуют изменения существующих программ и позволяют программистам писать код, не задумываясь о дополнительных проверках.