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Технологии
Артём Мазанов

МВД запустило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и машин Статьи редакции

В каких именно регионах, разработчики не уточнили.

Система может отслеживать траекторию человека, «считать людей и искать их по силуэтам». При распознавании внешне похожих людей она будет учитывать походку или рост, можно искать человека по очкам, шляпе или бороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разработчика Ntechlab.

Алгоритм также может идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля.

Андрей Теленков
гендиректор компании-разработчика Ntechlab

Власти Москвы используют систему распознавания лиц Ntechlab для поиска нарушителей закона. Во время локдауна её применяли для поиска нарушителей режима самоизоляции.

#новости

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Небольшой жёлтый робат

24

они снимают только на городских дорогах, хайвеях

Это шоссе называется, хуйвэй

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Дмитрий Алексеевич

Небольшой
2

Хайвэй ту хэлл

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Rond

12

Подразумевается, что в суде достаточно показать фото силуэта похожей формы?

Ответить

Коровка говорит мууу

Rond
2
Ответить

Коровка говорит мууу

Коровка
2
Ответить

Рыжий

9

 Во время локдауна её применяли для поиска нарушителей режима самоизоляции

Как же это тупо. Режим самоизоляции, нарушители самоизоляции. Новояз ( 
У нас полицаи по рощам бегали в поисках таких нарушителей, и на рыбаков охотились

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Andrew Muralov

Рыжий
0

Нарушители локдауна. 

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Грубый паркур

3

ну героев я думаю надо знать в лицо и поименно . глава этого Ntechlab некто Кухаренко Артем Игоревич , 1990 года рождения . ранее мы могли помнить его по сервису FindFace в ВК. Артем патриот видимо

Кухаренко, Артём Игоревич
Артем Игоревич Кухаренко (род. 1990) — программист, разработчик алгоритма сервиса распознавания…
ru.wikipedia.org
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thekitakun

Грубый
9

Если человек опасается, значит, ему есть что скрывать. Я считаю, что подобные сервисы оказывают положительное влияние на поведение людей в Сети

По-моему очевидно что по убеждениям он - мудак

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Грубый паркур

thekitakun
3

если человек не опасается это значит ему уже нечего скрывать , получается

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thekitakun

Грубый
1

Я думаю если человек хоть что-то скрывает - значит ему есть что скрывать. А раз есть что скрывать - надо вскрывать. Наверное, Артём Игоревич очень хочет чтобы ему кто-нибудь что-нибудь вскрыл и всему миру рассказал-показал и с его точки зрения это было бы этически правильным, воспитательный эффект был бы. Надо было лучше прятать

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Вечный пришелец

Грубый
3

На 7 дней меня младше, а уже патриот.

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Значимый жар

Грубый
1

Обычная компания, которая поставляет технологии не совсем демократическим режимам

Ответить

Грубый паркур

Значимый
3

ну одно дело когда какой нибудь Израиль это поставляет , им всё равно , а тут свой вроде как. Будет лол если к нему однажды придут при помощи его же системы

Ответить

Значимый жар

Грубый
3

если к нему однажды придут при помощи его же системы

Ну, как можно видеть, некоторые люди не делают выводы из истории)

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MEGAtraXXXer666

Грубый
2

Забавно, но в статье на Википедии нет его лица

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J S

MEGAtraXXXer666
0
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Грубый паркур

1

Теперь и в Самаре

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Pavel Zamyatin

1
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Kolin Vivere

0

На Али купили разработку

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スイカタンク

0
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Настоящий рак

0

на городских дорогах, хайвеях.

Когда хотел блеснуть иностранным словечком, но подучилось невпопад

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