МВД запустило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и машин Статьи редакции
В каких именно регионах, разработчики не уточнили.
Система может отслеживать траекторию человека, «считать людей и искать их по силуэтам». При распознавании внешне похожих людей она будет учитывать походку или рост, можно искать человека по очкам, шляпе или бороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разработчика Ntechlab.
Алгоритм также может идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.
Власти Москвы используют систему распознавания лиц Ntechlab для поиска нарушителей закона. Во время локдауна её применяли для поиска нарушителей режима самоизоляции.
они снимают только на городских дорогах, хайвеях
Это шоссе называется, хуйвэй
Подразумевается, что в суде достаточно показать фото силуэта похожей формы?
Во время локдауна её применяли для поиска нарушителей режима самоизоляции
Как же это тупо. Режим самоизоляции, нарушители самоизоляции. Новояз (
У нас полицаи по рощам бегали в поисках таких нарушителей, и на рыбаков охотились
ну героев я думаю надо знать в лицо и поименно . глава этого Ntechlab некто Кухаренко Артем Игоревич , 1990 года рождения . ранее мы могли помнить его по сервису FindFace в ВК. Артем патриот видимо
Если человек опасается, значит, ему есть что скрывать. Я считаю, что подобные сервисы оказывают положительное влияние на поведение людей в Сети
По-моему очевидно что по убеждениям он - мудак
Грубый паркур
если человек не опасается это значит ему уже нечего скрывать , получается
Я думаю если человек хоть что-то скрывает - значит ему есть что скрывать. А раз есть что скрывать - надо вскрывать. Наверное, Артём Игоревич очень хочет чтобы ему кто-нибудь что-нибудь вскрыл и всему миру рассказал-показал и с его точки зрения это было бы этически правильным, воспитательный эффект был бы. Надо было лучше прятать
Обычная компания, которая поставляет технологии не совсем демократическим режимам
Грубый паркур
ну одно дело когда какой нибудь Израиль это поставляет , им всё равно , а тут свой вроде как. Будет лол если к нему однажды придут при помощи его же системы
если к нему однажды придут при помощи его же системы
Ну, как можно видеть, некоторые люди не делают выводы из истории)
Забавно, но в статье на Википедии нет его лица