Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля.